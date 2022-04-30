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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Тернана
1:0
Второй тайм: 69'
Перуджа
0'
29' Желтая карточка
Пройетти Маттиа
29' Желтая карточка
Куан Кристиан
1:0
36' Гол
Доннарумма Альфредо
61' Желтая карточка
Курадо Маркос
61' Желтая карточка
62' Желтая карточка
Палумбо Антонио
69'

Ход матча

29'
Пройетти Маттиа
 
29'
 
Куан Кристиан
36'
Доннарумма Альфредо
1:0
61'
 
Курадо Маркос
61'
 
62'
Палумбо Антонио
 
64'
 
Сегре Джакопо
Феррарини Габриэле
64'
 
Карретта Мирко
Санторо Симоне

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 18
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Перуджа
2.65
3.36
2.80
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
26
Богдан
Лука
19
Капуано
Марко
3
Челли
Алессандро
III
25
Дефенди
Марино
8
Пройетти
Маттиа
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
87
Мартелла
Бруно
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
8
Буррай
Сальваторе
28
Куан
Кристиан
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
25
Санторо
Симоне
11
Оливьери
Марко
Тернана
3-5-2
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Тернана
Перуджа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
1:1
СCС
1:0
СB
2:3
СB
1:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
2:2
СCB
0:0
СCB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 14 (1) 0.38
Партипило Антони 8 0.22
Фалетти Сесар 8 0.22
Петтинари Стефано 6 0.16
Маццокки Симоне 4 0.11
Палумбо Антонио 3 0.08
Дефенди Марино 2 0.05
Мартелла Бруно 2 0.05
Соренсен Фредерик 2 0.05
Пройетти Маттиа 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Богдан Лука 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Сальцано Аньелло 1 (1) 0.03
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Бобен Матия 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.27
Оливьери Марко 5 0.14
Куан Кристиан 4 0.11
Матос Ридер 3 0.08
Лизи Франческо 3 0.08
Курадо Маркос 3 0.08
Буррай Сальваторе 2 (1) 0.05
Рози Алеандро 2 0.05
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Сегре Джакопо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Дель Орко Кристиан 0 0
Бегетто Андреа 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 8 2
Соренсен Фредерик 11 0
Агацци Давиде 7 1
Гирингелли Лука 6 0
Партипило Антони 6 0
Диаките Салим 4 1
Пагера Фабрицио 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Куцупиас Илиас 5 0
Петтинари Стефано 4 0
Мартелла Бруно 4 0
Богдан Лука 4 0
Яннарилли Энтони 3 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Сальцано Аньелло 3 0
Бобен Матия 3 0
Дефенди Марино 1 1
Фурлан Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Капоне Кристиан 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 8 3
Буррай Сальваторе 12 0
Лизи Франческо 9 0
Фальцерано Марчелло 9 0
Курадо Маркос 9 0
Рози Алеандро 7 0
Занандреа Джанмария 3 2
Матос Ридер 6 0
Дель Орко Кристиан 6 0
Анджелла Габриэле 5 0
Де Лука Мануэль 5 0
Санторо Симоне 5 0
Карретта Мирко 4 0
Сегре Джакопо 4 0
Оливьери Марко 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Гион Андреа 2 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гябуаа Ману 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
21
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
10%
1
5%
1-15
6
20%
5
24%
16-30
5
17%
4
19%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
6
20%
4
19%
61-75
6
20%
3
14%
76-90

Пропущено

26
15
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
12%
5
33%
1-15
8
31%
4
27%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
23%
3
20%
76-90

Забито

29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 23
8
28%
4
22%
1-15
2
7%
4
22%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
7
24%
3
17%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
5
17%
2
11%
76-90

Пропущено

28
16
18 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
6
21%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
7
25%
2
13%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
18%
3
19%
61-75
4
14%
4
25%
76-90

Забито

59
39
27 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 9
11
19%
5
13%
1-15
8
14%
9
23%
16-30
8
14%
6
15%
31-45
11
19%
7
18%
46-60
10
17%
7
18%
61-75
11
19%
5
13%
76-90

Пропущено

54
31
33 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 23
9
17%
7
23%
1-15
13
24%
6
19%
16-30
11
20%
3
10%
31-45
4
7%
4
13%
46-60
7
13%
4
13%
61-75
10
19%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4
Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0
Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 37 19 14 4 58 - 29 71
2. Монца 2:0 Заявка 37 19 10 8 59 - 37 67
3. Пиза 1:0 Заявка 37 18 12 7 46 - 33 66
4. Кремонезе 0:1 Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
5. Брешия 0:1 Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто 0:2 Заявка 37 18 9 10 61 - 36 63
7. Асколи 1:0 Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 37 15 13 9 57 - 42 58
9. Перуджа 0:1 Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана 1:0 Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла 1:0 Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина Заявка 36 13 9 14 30 - 42 48
13. Парма 2:1 Заявка 37 11 15 11 47 - 42 48
14. Комо Заявка 36 10 14 12 44 - 51 44
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 37 8 15 14 43 - 53 39
16. Алессандрия 1:2 Заявка 37 8 9 20 36 - 58 33
17. Козенца 0:1 Заявка 37 7 10 20 34 - 59 31
18. Виченца Виртус 0:1 Заявка 37 7 7 23 35 - 59 28
19. Кротоне 2:1 Заявка 37 5 13 19 40 - 58 28
20. Порденоне 1:2 Заявка 37 3 8 26 27 - 69 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 19 13 4 2 36 - 14 43
2. Лечче 1:0 Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Пиза 1:0 Заявка 19 11 7 1 26 - 12 40
4. Кремонезе 0:1 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто 0:2 Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия 0:1 Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана 1:0 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина Заявка 18 9 2 7 18 - 20 29
10. Асколи 1:0 Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Парма 2:1 Заявка 19 6 8 5 25 - 19 26
12. Читтаделла 1:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Козенца 0:1 Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа 0:1 Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия 1:2 Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 19 4 8 7 29 - 28 20
18. Кротоне 2:1 Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
19. Виченца Виртус 0:1 Заявка 19 4 5 10 20 - 26 17
20. Порденоне 1:2 Заявка 19 2 6 11 17 - 33 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 1:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:1 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:1 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Лечче 1:0 Заявка 19 7 9 3 22 - 15 30
5. Беневенто 0:2 Заявка 19 8 5 6 24 - 18 29
6. Кремонезе 0:1 Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
7. Читтаделла 1:0 Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза 1:0 Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Тернана 1:0 Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
10. Монца 2:0 Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
11. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 28 22
12. Парма 2:1 Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
13. Комо Заявка 18 5 7 6 25 - 32 22
14. Реджина Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 2:0 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия 1:2 Заявка 19 3 3 13 20 - 36 12
17. Виченца Виртус 0:1 Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Кротоне 2:1 Заявка 19 1 5 13 17 - 34 8
19. Козенца 0:1 Заявка 19 0 7 12 14 - 36 7
20. Порденоне 1:2 Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Перуджа
2.65
3.36
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 1:0 Перуджа онлайн

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