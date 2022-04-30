Стадион: Либеро Либерати
29' Желтая карточкаПройетти Маттиа
29' Желтая карточкаКуан Кристиан
1:0
36' ГолДоннарумма Альфредо
61' Желтая карточкаКурадо Маркос
62' Желтая карточкаПалумбо Антонио
Ход матча
29'
29'
36'
61'
61'
62'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 18
-
48 Владение мячом, % 52
26
Богдан
Лука
10
Матос
Ридер
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
История личных встреч
Тернана
Перуджа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|14 (1)
|0.38
|Партипило Антони
|8
|0.22
|Фалетти Сесар
|8
|0.22
|Петтинари Стефано
|6
|0.16
|Маццокки Симоне
|4
|0.11
|Палумбо Антонио
|3
|0.08
|Дефенди Марино
|2
|0.05
|Мартелла Бруно
|2
|0.05
|Соренсен Фредерик
|2
|0.05
|Пройетти Маттиа
|1
|0.03
|Капоне Кристиан
|1
|0.03
|Богдан Лука
|1
|0.03
|Перальта Диего
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Сальцано Аньелло
|1 (1)
|0.03
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Бобен Матия
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.27
|Оливьери Марко
|5
|0.14
|Куан Кристиан
|4
|0.11
|Матос Ридер
|3
|0.08
|Лизи Франческо
|3
|0.08
|Курадо Маркос
|3
|0.08
|Буррай Сальваторе
|2 (1)
|0.05
|Рози Алеандро
|2
|0.05
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Сегре Джакопо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Мурано Джакопо
|1
|0.03
|Занандреа Джанмария
|1
|0.03
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Бегетто Андреа
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|8
|2
|Соренсен Фредерик
|11
|0
|Агацци Давиде
|7
|1
|Гирингелли Лука
|6
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Диаките Салим
|4
|1
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Мартелла Бруно
|4
|0
|Богдан Лука
|4
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Сальцано Аньелло
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Дефенди Марино
|1
|1
|Фурлан Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|8
|3
|Буррай Сальваторе
|12
|0
|Лизи Франческо
|9
|0
|Фальцерано Марчелло
|9
|0
|Курадо Маркос
|9
|0
|Рози Алеандро
|7
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Матос Ридер
|6
|0
|Дель Орко Кристиан
|6
|0
|Анджелла Габриэле
|5
|0
|Де Лука Мануэль
|5
|0
|Санторо Симоне
|5
|0
|Карретта Мирко
|4
|0
|Сегре Джакопо
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Гябуаа Ману
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
21
14 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
10%
1
5%
1-15
6
20%
5
24%
16-30
5
17%
4
19%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
6
20%
4
19%
61-75
6
20%
3
14%
76-90
Пропущено
26
15
15 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
12%
5
33%
1-15
8
31%
4
27%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
2
8%
1
7%
61-75
6
23%
3
20%
76-90
Забито
29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 23
8
28%
4
22%
1-15
2
7%
4
22%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
7
24%
3
17%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
5
17%
2
11%
76-90
Пропущено
28
16
18 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
6
21%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
7
25%
2
13%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
18%
3
19%
61-75
4
14%
4
25%
76-90
Забито
59
39
27 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 19
5 Не забивали 9
11
19%
5
13%
1-15
8
14%
9
23%
16-30
8
14%
6
15%
31-45
11
19%
7
18%
46-60
10
17%
7
18%
61-75
11
19%
5
13%
76-90
Пропущено
54
31
33 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 23
9
17%
7
23%
1-15
13
24%
6
19%
16-30
11
20%
3
10%
31-45
4
7%
4
13%
46-60
7
13%
4
13%
61-75
10
19%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4
Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0
Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|37
|19
|14
|4
|58 - 29
|71
|2.
|Монца
|2:0 Заявка
|37
|19
|10
|8
|59 - 37
|67
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|37
|18
|12
|7
|46 - 33
|66
|4.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 38
|66
|5.
|Брешия
|0:1 Заявка
|37
|16
|15
|6
|52 - 35
|63
|6.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|37
|18
|9
|10
|61 - 36
|63
|7.
|Асколи
|1:0 Заявка
|37
|18
|8
|11
|48 - 41
|62
|8.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|37
|15
|13
|9
|57 - 42
|58
|9.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|37
|13
|16
|8
|39 - 32
|55
|10.
|Тернана
|1:0 Заявка
|37
|15
|9
|13
|57 - 57
|54
|11.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|38 - 35
|52
|12.
|Реджина
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|30 - 42
|48
|13.
|Парма
|2:1 Заявка
|37
|11
|15
|11
|47 - 42
|48
|14.
|Комо
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|44 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|37
|8
|15
|14
|43 - 53
|39
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|37
|8
|9
|20
|36 - 58
|33
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|37
|7
|10
|20
|34 - 59
|31
|18.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|37
|7
|7
|23
|35 - 59
|28
|19.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|37
|5
|13
|19
|40 - 58
|28
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|37
|3
|8
|26
|27 - 69
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|36 - 14
|43
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|19
|11
|7
|1
|26 - 12
|40
|4.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|5.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|0:1 Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Тернана
|1:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Реджина
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 20
|29
|10.
|Асколи
|1:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Парма
|2:1 Заявка
|19
|6
|8
|5
|25 - 19
|26
|12.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|13.
|Козенца
|0:1 Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|14.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|29 - 28
|20
|18.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|19.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|19
|4
|5
|10
|20 - 26
|17
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 33
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|1:0 Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|0:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|0:1 Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Лечче
|1:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|22 - 15
|30
|5.
|Беневенто
|0:2 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 18
|29
|6.
|Кремонезе
|0:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|1:0 Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Тернана
|1:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|10.
|Монца
|2:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|11.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 28
|22
|12.
|Парма
|2:1 Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 23
|22
|13.
|Комо
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 32
|22
|14.
|Реджина
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|2:0 Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|1:2 Заявка
|19
|3
|3
|13
|20 - 36
|12
|17.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|19
|1
|5
|13
|17 - 34
|8
|19.
|Козенца
|0:1 Заявка
|19
|0
|7
|12
|14 - 36
|7
|20.
|Порденоне
|1:2 Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5