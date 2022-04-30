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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Тернана
1:0
Конец матча
Перуджа
0'
29' Желтая карточка
Пройетти Маттиа
1:0
36' Гол
Доннарумма Альфредо
61' Желтая карточка
Курадо Маркос
62' Желтая карточка
Палумбо Антонио
73' Желтая карточка
Яннарилли Энтони
87' Желтая карточка
Рози Алеандро
90' Желтая карточка
Пагера Фабрицио
90'+5
1
Яннарилли
Энтони
26
Богдан
Лука
19
Капуано
Марко
3
Челли
Алессандро
III
25
Дефенди
Марино
8
Пройетти
Маттиа
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
87
Мартелла
Бруно
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
22
Чичисола
Леандро
2
Рози
Алеандро
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
30
Феррарини
Габриэле
8
Буррай
Сальваторе
28
Куан
Кристиан
44
Лизи
Франческо
10
Матос
Ридер
25
Санторо
Симоне
11
Оливьери
Марко
Тернана
3-5-2
Перуджа
3-4-2-1

История личных встреч

Тернана
Перуджа

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
1:1
СCС
1:0
СB
2:3
СB
1:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
2:2
СCB
0:0
СCB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 14 (1) 0.38
Партипило Антони 8 0.22
Фалетти Сесар 8 0.22
Петтинари Стефано 6 0.16
Маццокки Симоне 4 0.11
Палумбо Антонио 3 0.08
Дефенди Марино 2 0.05
Мартелла Бруно 2 0.05
Соренсен Фредерик 2 0.05
Пройетти Маттиа 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Богдан Лука 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Сальцано Аньелло 1 (1) 0.03
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Бобен Матия 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 10 (4) 0.27
Оливьери Марко 5 0.14
Куан Кристиан 4 0.11
Матос Ридер 3 0.08
Лизи Франческо 3 0.08
Курадо Маркос 3 0.08
Буррай Сальваторе 2 (1) 0.05
Рози Алеандро 2 0.05
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Сегре Джакопо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Сгарби Филиппо 1 0.03
Мурано Джакопо 1 0.03
Занандреа Джанмария 1 0.03
Дель Орко Кристиан 0 0
Бегетто Андреа 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 8 2
Соренсен Фредерик 11 0
Агацци Давиде 7 1
Пагера Фабрицио 6 0
Гирингелли Лука 6 0
Палумбо Антонио 6 0
Партипило Антони 6 0
Диаките Салим 4 1
Куцупиас Илиас 5 0
Яннарилли Энтони 4 0
Петтинари Стефано 4 0
Мартелла Бруно 4 0
Богдан Лука 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Сальцано Аньелло 3 0
Бобен Матия 3 0
Дефенди Марино 1 1
Фурлан Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Капоне Кристиан 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куан Кристиан 7 3
Буррай Сальваторе 12 0
Курадо Маркос 10 0
Лизи Франческо 9 0
Фальцерано Марчелло 9 0
Рози Алеандро 8 0
Занандреа Джанмария 3 2
Матос Ридер 6 0
Дель Орко Кристиан 6 0
Анджелла Габриэле 5 0
Де Лука Мануэль 5 0
Санторо Симоне 5 0
Карретта Мирко 4 0
Сегре Джакопо 4 0
Оливьери Марко 4 0
Феррарини Габриэле 2 1
Чичисола Леандро 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Гион Андреа 2 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Гябуаа Ману 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
21
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
3
10%
1
5%
1-15
6
19%
5
24%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
6
19%
4
19%
61-75
6
19%
3
14%
76-90

Пропущено

26
16
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
12%
5
31%
1-15
8
31%
4
25%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
23%
3
19%
76-90

Забито

29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 24
8
28%
4
22%
1-15
2
7%
4
22%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
7
24%
3
17%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
5
17%
2
11%
76-90

Пропущено

28
16
18 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
6
21%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
7
25%
2
13%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
18%
3
19%
61-75
4
14%
4
25%
76-90

Забито

60
39
28 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 19
5 Не забивали 10
11
18%
5
13%
1-15
8
13%
9
23%
16-30
9
15%
6
15%
31-45
11
18%
7
18%
46-60
10
17%
7
18%
61-75
11
18%
5
13%
76-90

Пропущено

54
32
33 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
9
17%
7
22%
1-15
13
24%
6
19%
16-30
11
20%
4
13%
31-45
4
7%
4
13%
46-60
7
13%
4
13%
61-75
10
19%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4
Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0
Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 37 18 14 5 58 - 31 68
2. Монца Заявка 37 19 10 8 60 - 37 67
3. Кремонезе Заявка 37 19 9 9 55 - 38 66
4. Пиза Заявка 37 17 13 7 46 - 34 64
5. Брешия Заявка 37 16 15 6 52 - 35 63
6. Беневенто Заявка 37 18 9 10 61 - 37 63
7. Асколи Заявка 37 18 8 11 48 - 41 62
8. Фрозиноне Заявка 37 15 13 9 57 - 43 58
9. Перуджа Заявка 37 13 16 8 39 - 32 55
10. Тернана Заявка 37 15 9 13 57 - 57 54
11. Читтаделла Заявка 37 13 13 11 38 - 35 52
12. Реджина 0:2 Заявка 37 13 9 15 30 - 44 48
13. Комо 2:0 Заявка 37 11 14 12 46 - 51 47
14. Парма Заявка 37 10 16 11 47 - 43 46
15. СПАЛ 2013 Заявка 37 8 15 14 44 - 53 39
16. Алессандрия Заявка 37 8 10 19 37 - 58 34
17. Козенца Заявка 37 7 11 19 35 - 59 32
18. Виченца Виртус Заявка 37 8 7 22 37 - 59 31
19. Кротоне Заявка 37 4 14 19 41 - 60 26
20. Порденоне Заявка 37 3 9 25 29 - 70 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче Заявка 18 12 5 1 36 - 14 41
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 18 10 6 2 33 - 14 36
6. Беневенто Заявка 18 10 4 4 37 - 18 34
7. Брешия Заявка 18 7 8 3 27 - 20 29
8. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
9. Реджина 0:2 Заявка 19 9 2 8 18 - 22 29
10. Асколи Заявка 18 7 6 5 20 - 17 27
11. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
13. Козенца Заявка 18 7 3 8 20 - 23 24
14. Перуджа Заявка 18 5 8 5 18 - 16 23
15. Комо 2:0 Заявка 18 5 7 6 19 - 19 22
16. Алессандрия Заявка 18 5 6 7 16 - 22 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 18 4 8 6 23 - 24 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Кремонезе Заявка 18 8 3 7 23 - 20 27
6. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
7. Читтаделла Заявка 18 6 8 4 16 - 17 26
8. Пиза Заявка 18 7 5 6 20 - 21 26
9. Комо 2:0 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
10. Тернана Заявка 18 6 7 5 27 - 30 25
11. Монца Заявка 18 6 6 6 23 - 23 24
12. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
13. Парма Заявка 18 5 7 6 22 - 23 22
14. Реджина 0:2 Заявка 18 4 7 7 12 - 22 19
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 4 7 7 14 - 25 19
16. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
17. Виченца Виртус Заявка 18 3 2 13 15 - 33 11
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 18 1 2 15 10 - 36 5
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      61'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      61'
      Курадо Маркос получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Матос Ридер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Куан Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Пройетти Маттиа получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тернана 1:0 Перуджа онлайн

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