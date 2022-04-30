Стадион: Либеро Либерати
29' Желтая карточкаПройетти Маттиа
1:0
36' ГолДоннарумма Альфредо
61' Желтая карточкаКурадо Маркос
62' Желтая карточкаПалумбо Антонио
73' Желтая карточкаЯннарилли Энтони
87' Желтая карточкаРози Алеандро
90' Желтая карточкаПагера Фабрицио
Ход матча
29'
36'
61'
62'
73'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 20
-
43 Владение мячом, % 57
26
Богдан
Лука
10
Матос
Ридер
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
История личных встреч
Тернана
Перуджа
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|14 (1)
|0.38
|Партипило Антони
|8
|0.22
|Фалетти Сесар
|8
|0.22
|Петтинари Стефано
|6
|0.16
|Маццокки Симоне
|4
|0.11
|Палумбо Антонио
|3
|0.08
|Дефенди Марино
|2
|0.05
|Мартелла Бруно
|2
|0.05
|Соренсен Фредерик
|2
|0.05
|Пройетти Маттиа
|1
|0.03
|Капоне Кристиан
|1
|0.03
|Богдан Лука
|1
|0.03
|Перальта Диего
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Сальцано Аньелло
|1 (1)
|0.03
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Бобен Матия
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|10 (4)
|0.27
|Оливьери Марко
|5
|0.14
|Куан Кристиан
|4
|0.11
|Матос Ридер
|3
|0.08
|Лизи Франческо
|3
|0.08
|Курадо Маркос
|3
|0.08
|Буррай Сальваторе
|2 (1)
|0.05
|Рози Алеандро
|2
|0.05
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Сегре Джакопо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.03
|Сгарби Филиппо
|1
|0.03
|Мурано Джакопо
|1
|0.03
|Занандреа Джанмария
|1
|0.03
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Бегетто Андреа
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|8
|2
|Соренсен Фредерик
|11
|0
|Агацци Давиде
|7
|1
|Пагера Фабрицио
|6
|0
|Гирингелли Лука
|6
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Диаките Салим
|4
|1
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Мартелла Бруно
|4
|0
|Богдан Лука
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Сальцано Аньелло
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Дефенди Марино
|1
|1
|Фурлан Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куан Кристиан
|7
|3
|Буррай Сальваторе
|12
|0
|Курадо Маркос
|10
|0
|Лизи Франческо
|9
|0
|Фальцерано Марчелло
|9
|0
|Рози Алеандро
|8
|0
|Занандреа Джанмария
|3
|2
|Матос Ридер
|6
|0
|Дель Орко Кристиан
|6
|0
|Анджелла Габриэле
|5
|0
|Де Лука Мануэль
|5
|0
|Санторо Симоне
|5
|0
|Карретта Мирко
|4
|0
|Сегре Джакопо
|4
|0
|Оливьери Марко
|4
|0
|Феррарини Габриэле
|2
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Гябуаа Ману
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
21
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
3
10%
1
5%
1-15
6
19%
5
24%
16-30
6
19%
4
19%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
6
19%
4
19%
61-75
6
19%
3
14%
76-90
Пропущено
26
16
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
12%
5
31%
1-15
8
31%
4
25%
16-30
4
15%
2
13%
31-45
3
12%
1
6%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
23%
3
19%
76-90
Забито
29
18
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 24
8
28%
4
22%
1-15
2
7%
4
22%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
7
24%
3
17%
46-60
4
14%
3
17%
61-75
5
17%
2
11%
76-90
Пропущено
28
16
18 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 13
6
21%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
7
25%
2
13%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
18%
3
19%
61-75
4
14%
4
25%
76-90
Забито
60
39
28 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 19
5 Не забивали 10
11
18%
5
13%
1-15
8
13%
9
23%
16-30
9
15%
6
15%
31-45
11
18%
7
18%
46-60
10
17%
7
18%
61-75
11
18%
5
13%
76-90
Пропущено
54
32
33 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 15
19 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
9
17%
7
22%
1-15
13
24%
6
19%
16-30
11
20%
4
13%
31-45
4
7%
4
13%
46-60
7
13%
4
13%
61-75
10
19%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4
Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0
Кротоне - Перуджа 1:1 Перуджа - Комо 0:1 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 Реджина - Перуджа 0:1 Перуджа - Лечче 1:1 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Перуджа - Кремонезе 0:0 Козенца - Перуджа 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Асколи - Перуджа 0:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Монца - Перуджа 2:2 Перуджа - Тернана 1:1 Парма - Перуджа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|37
|18
|14
|5
|58 - 31
|68
|2.
|Монца
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|60 - 37
|67
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|37
|19
|9
|9
|55 - 38
|66
|4.
|Пиза
|Заявка
|37
|17
|13
|7
|46 - 34
|64
|5.
|Брешия
|Заявка
|37
|16
|15
|6
|52 - 35
|63
|6.
|Беневенто
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|61 - 37
|63
|7.
|Асколи
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|48 - 41
|62
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|37
|15
|13
|9
|57 - 43
|58
|9.
|Перуджа
|Заявка
|37
|13
|16
|8
|39 - 32
|55
|10.
|Тернана
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|57 - 57
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|38 - 35
|52
|12.
|Реджина
|0:2 Заявка
|37
|13
|9
|15
|30 - 44
|48
|13.
|Комо
|2:0 Заявка
|37
|11
|14
|12
|46 - 51
|47
|14.
|Парма
|Заявка
|37
|10
|16
|11
|47 - 43
|46
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|44 - 53
|39
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|37 - 58
|34
|17.
|Козенца
|Заявка
|37
|7
|11
|19
|35 - 59
|32
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 59
|31
|19.
|Кротоне
|Заявка
|37
|4
|14
|19
|41 - 60
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|37
|3
|9
|25
|29 - 70
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|36 - 14
|41
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 14
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 18
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|27 - 20
|29
|8.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|9.
|Реджина
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|18 - 22
|29
|10.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 17
|27
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|13.
|Козенца
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|20 - 23
|24
|14.
|Перуджа
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|18 - 16
|23
|15.
|Комо
|2:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|19 - 19
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 22
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 24
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|23 - 20
|27
|6.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|16 - 17
|26
|8.
|Пиза
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|20 - 21
|26
|9.
|Комо
|2:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|10.
|Тернана
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|27 - 30
|25
|11.
|Монца
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 23
|24
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|22 - 23
|22
|14.
|Реджина
|0:2 Заявка
|18
|4
|7
|7
|12 - 22
|19
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|14 - 25
|19
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|15 - 33
|11
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|10 - 36
|5