  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига

2021-2022

Стадион:
Арока
1:0
Второй тайм: 52'
Портимоненсе
0'
22' Желтая карточка
Куарежма
37' Желтая карточка
Виллиан II
1:0
50' Гол
Симау Давид
52'

Ход матча

22'
Куарежма
 
37'
 
Виллиан II
50'
Симау Давид
1:0
Прогнозы 104
Арока 46.2% (48)
X 41.3% (43)
Портимоненсе 12.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Портимоненсе
1.97
3.54
4.02
Все Коэффициенты
1
Виктор
Брага
72
Бенто
Талес
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
5
Симау
Давид
21
Леонарду
Перейра
22
Руис
Алан
10
Букия
Андре
7
Силва
Андре
III
8
Арсенио
12
Ниазманд
Паям
18
Муфи
Фахд
4
Виллиан
II
44
Энрике
Педро
VI
22
Релвас
Филипе
6
Жоку
Энрике
76
Карлинос
70
Ангуло
Иван
20
Лукинья
93
Велинтон
Жуниор
9
Фабрисио
Месиас
Арока
4-3-3
Портимоненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Портимоненсе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
4:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
1:3
ГЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 9 0.28
Букия Андре 4 0.13
Даббаг Одай 4 0.13
Бассо Жоау 3 (2) 0.09
Арсенио 2 0.06
Антони 2 0.06
Симау Давид 1 0.03
Леонарду Перейра 1 0.03
Руис Алан 1 0.03
Пите Луиш 1 0.03
Куасси Эбуэ 1 0.03
Bruno Marques 1 0.03
Морейра Педру 0 0
Бенто Талес 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 4 0.13
Боа Морте Аилтон 3 (1) 0.09
Карлинос 2 0.06
Поссиньоло Лукас 2 0.06
Гомеш Бету 2 0.06
Фернандес Лукас IV 1 0.03
Виллиан II 1 0.03
Накацзима Шоя 1 0.03
Канде Фали 1 0.03
Апонса Вилинтон 1 0.03
Муфи Фахд 1 0.03
Ангуло Иван 1 0.03
Матуш Рикарду 1 0.03
Са Педру 1 0.03
Лукинья 1 0.03
Оливейро Андерсон II 1 0.03
Фабрисио Месиас 1 (1) 0.03
Релвас Филипе 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куасси Эбуэ 9 0
Силва Андре III 5 2
Леонарду Перейра 7 0
Куарежма 7 0
Даббаг Одай 5 1
Арсенио 6 0
Морейра Педру 5 0
Букия Андре 5 0
Араужу Тьягу 5 0
Симау Давид 3 1
Абдулайе Ба 4 0
Руис Алан 4 0
Галович Нино 4 0
Бассо Жоау 4 0
Пите Луиш 2 1
Сантос Адилио 3 0
Эшгаю Тьягу 3 0
Кампи Гастон 2 0
Бенто Талес 2 0
Вальдеррама Евгени 2 0
Виктор Брага 0 1
Антони 1 0
Кабальеро Мауро 1 0
Bruno Marques 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поссиньоло Лукас 12 1
Виллиан II 12 1
Энрике Педро VI 8 0
Карлинос 7 0
Муфи Фахд 5 1
Фернандес Лукас IV 5 1
Са Педру 4 1
Релвас Филипе 4 1
Велинтон Жуниор 5 0
Португал Самуэл 5 0
Канде Фали 5 0
Ангуло Иван 4 0
Лукинья 4 0
Апонса Вилинтон 4 0
Эвертон Перейра 3 0
Да Коста Жульен 3 0
Имбула Ганелли 2 0
Фабрисио Месиас 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Жоку Энрике 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Накацзима Шоя 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Гомеш Бету 1 0
Sapara 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
14
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
4
27%
6
43%
76-90

Пропущено

28
23
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
6
21%
2
9%
1-15
5
18%
5
22%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
4
14%
5
22%
46-60
4
14%
2
9%
61-75
5
18%
5
22%
76-90

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
4
25%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Пропущено

23
19
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
8
35%
5
26%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
1
4%
3
16%
76-90

Забито

31
27
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 15
12 Не забивали 10
5
16%
4
15%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
5
16%
8
30%
30%
31-45
7
23%
0
0%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
8
26%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

51
42
29 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 22
7
14%
3
7%
1-15
10
20%
7
17%
16-30
12
24%
9
21%
31-45
7
14%
9
21%
46-60
9
18%
6
14%
61-75
6
12%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1
Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0 Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2 Белененсеш - Арока 2:1 Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Брага 1:2 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 31 26 4 1 79 - 20 82
2. Спортинг Л Заявка 31 24 4 3 62 - 20 76
3. Бенфика Заявка 31 21 5 5 75 - 29 68
4. Брага Заявка 31 17 8 6 48 - 28 59
5. Жил Висенте Заявка 31 12 12 7 43 - 33 48
6. Витория Гимарайнш Заявка 31 12 7 12 43 - 39 43
7. Маритиму Заявка 31 9 10 12 38 - 41 37
8. Пасуш де Феррейра Заявка 31 9 10 12 28 - 39 37
9. Санта-Клара Заявка 31 8 12 11 35 - 49 36
10. Эшторил Заявка 32 8 12 12 35 - 41 36
11. Портимоненсе 0:1 Заявка 32 9 8 15 28 - 42 35
12. Фамаликан Заявка 32 7 12 13 39 - 47 33
13. Боавишта Заявка 31 6 15 10 34 - 48 33
14. Визела Заявка 31 7 11 13 33 - 49 32
15. Арока 1:0 Заявка 32 7 9 16 30 - 53 30
16. Морейренсе Заявка 31 6 8 17 28 - 47 26
17. Тондела Заявка 31 7 5 19 38 - 61 26
18. Белененсеш Заявка 31 5 10 16 21 - 51 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 15 13 2 0 44 - 9 41
2. Спортинг Л Заявка 15 12 1 2 26 - 7 37
3. Бенфика Заявка 16 10 3 3 36 - 15 33
4. Брага Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
5. Санта-Клара Заявка 16 7 6 3 22 - 23 27
6. Витория Гимарайнш Заявка 15 8 2 5 28 - 19 26
7. Жил Висенте Заявка 16 5 6 5 22 - 19 21
8. Боавишта Заявка 16 4 9 3 19 - 19 21
9. Пасуш де Феррейра Заявка 15 5 5 5 18 - 19 20
10. Фамаликан Заявка 16 4 7 5 19 - 19 19
11. Маритиму Заявка 15 4 6 5 19 - 15 18
12. Визела Заявка 16 4 6 6 15 - 20 18
13. Белененсеш Заявка 15 5 3 7 13 - 26 18
14. Арока 1:0 Заявка 16 5 3 8 15 - 29 18
15. Эшторил Заявка 16 3 8 5 20 - 21 17
16. Портимоненсе 0:1 Заявка 16 4 4 8 13 - 19 16
17. Морейренсе Заявка 15 4 3 8 17 - 20 15
18. Тондела Заявка 16 4 3 9 22 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 13 2 1 35 - 11 41
2. Спортинг Л Заявка 16 12 3 1 36 - 13 39
3. Бенфика Заявка 15 11 2 2 39 - 14 35
4. Брага Заявка 15 8 4 3 22 - 15 28
5. Жил Висенте Заявка 15 7 6 2 21 - 14 27
6. Эшторил Заявка 16 5 4 7 15 - 20 19
7. Маритиму Заявка 16 5 4 7 19 - 26 19
8. Портимоненсе 0:1 Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
9. Витория Гимарайнш Заявка 16 4 5 7 15 - 20 17
10. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 10 - 20 17
11. Визела Заявка 15 3 5 7 18 - 29 14
12. Фамаликан Заявка 16 3 5 8 20 - 28 14
13. Боавишта Заявка 15 2 6 7 15 - 29 12
14. Арока 1:0 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15. Морейренсе Заявка 16 2 5 9 11 - 27 11
16. Тондела Заявка 15 3 2 10 16 - 30 11
17. Санта-Клара Заявка 15 1 6 8 13 - 26 9
18. Белененсеш Заявка 16 0 7 9 8 - 25 7
  • Второй тайм
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Симау Давид бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Виллиан II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Куарежма получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 104
Арока 46.2% (48)
X 41.3% (43)
Портимоненсе 12.5% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Портимоненсе
1.97
3.54
4.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арока 1:0 Портимоненсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Арока 1:0 Портимоненсе

Исход игры
Арока
46.2% (48)
Ничья
41.3% (43)
Портимоненсе
12.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
21.15% (22)
Меньше
78.85% (82)
Обе команды забьют
Да
57.69% (60)
Нет
42.31% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (38)
1:0 Арока
29.8% (31)
2:1 Арока
15.4% (16)
1:2 Портимоненсе
5.8% (6)
0:1 Портимоненсе
5.8% (6)
0:0 Ничья
4.8% (5)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Арока
Портимоненсе
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 