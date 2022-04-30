Стадион: Муниципальный стадион Ароки
1:0
Конец матча
22' Желтая карточкаКуарежма
37' Желтая карточкаВиллиан II
1:0
50' ГолСимау Давид
57' Желтая карточкаМуфи Фахд
Ход матча
22'
37'
50'
1:0
57'
68'
72
Бенто
Талес
13
Бассо
Жоау
44
Галович
Нино
6
Куарежма
22
Руис
Алан
10
Букия
Андре
8
Арсенио
18
Муфи
Фахд
76
Карлинос
70
Ангуло
Иван
20
Лукинья
- Основной состав
- Вратарь
-
72 Бенто ТалесЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Руис АланПолузащитник
-
10 Букия АндреНападающий
- Нападающий
-
8 АрсениоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
53 Абдулайе БаЗащитник
-
78 Араужу ТьягуЗащитник
-
14 Пите ЛуишПолузащитник
-
60 Соареш МаркуПолузащитник
-
15 Даббаг ОдайНападающий
-
27 АнтониНападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
-
70 Ангуло ИванПолузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Гомес СанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Bruno Reis2
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Арока
Портимоненсе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|9
|0.28
|Букия Андре
|4
|0.13
|Даббаг Одай
|4
|0.13
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.09
|Арсенио
|2
|0.06
|Антони
|2
|0.06
|Симау Давид
|1
|0.03
|Леонарду Перейра
|1
|0.03
|Руис Алан
|1
|0.03
|Пите Луиш
|1
|0.03
|Куасси Эбуэ
|1
|0.03
|Bruno Marques
|1
|0.03
|Морейра Педру
|0
|0
|Бенто Талес
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|4
|0.13
|Боа Морте Аилтон
|3 (1)
|0.09
|Карлинос
|2
|0.06
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.06
|Гомеш Бету
|2
|0.06
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.03
|Виллиан II
|1
|0.03
|Накацзима Шоя
|1
|0.03
|Канде Фали
|1
|0.03
|Апонса Вилинтон
|1
|0.03
|Муфи Фахд
|1
|0.03
|Ангуло Иван
|1
|0.03
|Матуш Рикарду
|1
|0.03
|Са Педру
|1
|0.03
|Лукинья
|1
|0.03
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.03
|Фабрисио Месиас
|1 (1)
|0.03
|Релвас Филипе
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куасси Эбуэ
|9
|0
|Силва Андре III
|5
|2
|Леонарду Перейра
|7
|0
|Куарежма
|7
|0
|Даббаг Одай
|5
|1
|Арсенио
|6
|0
|Морейра Педру
|5
|0
|Букия Андре
|5
|0
|Араужу Тьягу
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Абдулайе Ба
|4
|0
|Руис Алан
|4
|0
|Галович Нино
|4
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Пите Луиш
|2
|1
|Сантос Адилио
|3
|0
|Эшгаю Тьягу
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Бенто Талес
|2
|0
|Вальдеррама Евгени
|2
|0
|Виктор Брага
|0
|1
|Антони
|1
|0
|Кабальеро Мауро
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поссиньоло Лукас
|12
|1
|Виллиан II
|12
|1
|Энрике Педро VI
|8
|0
|Муфи Фахд
|6
|1
|Карлинос
|7
|0
|Фернандес Лукас IV
|5
|1
|Са Педру
|4
|1
|Релвас Филипе
|4
|1
|Велинтон Жуниор
|5
|0
|Португал Самуэл
|5
|0
|Канде Фали
|5
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Лукинья
|4
|0
|Апонса Вилинтон
|4
|0
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Да Коста Жульен
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Фабрисио Месиас
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Жоку Энрике
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Sapara
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
14
3 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
4
25%
6
43%
76-90
Пропущено
28
24
15 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
6
21%
2
8%
1-15
5
18%
5
21%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
4
14%
6
25%
46-60
4
14%
2
8%
61-75
5
18%
5
21%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
4
25%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Пропущено
23
19
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
4%
1
5%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
8
35%
5
26%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
5
22%
4
21%
61-75
1
4%
3
16%
76-90
Забито
32
27
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 15
12 Не забивали 11
5
16%
4
15%
1-15
2
6%
3
11%
16-30
5
16%
8
30%
30%
31-45
8
25%
0
0%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
8
25%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
51
43
29 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 23
7
14%
3
7%
1-15
10
20%
7
16%
16-30
12
24%
9
21%
31-45
7
14%
10
23%
46-60
9
18%
6
14%
61-75
6
12%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1
Тондела - Арока 2:2 Арока - Пасуш де Феррейра 0:1 Спортинг Л - Арока 2:0 Арока - Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Арока - Маритиму 0:3 Арока - Порту 0:2 Фамаликан - Арока 0:0 Эшторил - Арока 1:2 Арока - Бенфика 0:2 Белененсеш - Арока 2:1 Арока - Брага 0:6 Портимоненсе - Арока 1:1 Арока - Визела 1:4 Санта-Клара - Арока 2:1 Арока - Боавишта 2:1
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Портимоненсе - Морейренсе 1:0 Порту - Портимоненсе 7:0 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Белененсеш - Портимоненсе 2:0
Портимоненсе - Брага 1:2 Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|79 - 20
|82
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|31
|24
|4
|3
|62 - 20
|76
|3.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|32
|22
|5
|5
|76 - 29
|71
|4.
|Брага
|Заявка
|31
|17
|8
|6
|48 - 28
|59
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|31
|12
|12
|7
|43 - 33
|48
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|43 - 39
|43
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|28 - 39
|37
|8.
|Маритиму
|0:1 Заявка
|32
|9
|10
|13
|38 - 42
|37
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|31
|8
|12
|11
|35 - 49
|36
|10.
|Эшторил
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|35 - 41
|36
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|28 - 42
|35
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|39 - 47
|33
|13.
|Боавишта
|Заявка
|31
|6
|15
|10
|34 - 48
|33
|14.
|Визела
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 49
|32
|15.
|Арока
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|30 - 53
|30
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|28 - 47
|26
|17.
|Тондела
|Заявка
|31
|7
|5
|19
|38 - 61
|26
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|21 - 51
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|44 - 9
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|26 - 7
|37
|3.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 15
|33
|4.
|Брага
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|26 - 13
|31
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 23
|27
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|28 - 19
|26
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|22 - 19
|21
|8.
|Боавишта
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|19 - 19
|21
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|18 - 19
|20
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 19
|19
|11.
|Маритиму
|0:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 16
|18
|12.
|Визела
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 26
|18
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 29
|18
|15.
|Эшторил
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 20
|15
|18.
|Тондела
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|35 - 11
|41
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|36 - 13
|39
|3.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|40 - 14
|38
|4.
|Брага
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|22 - 15
|28
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Эшторил
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 20
|19
|7.
|Маритиму
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|10 - 20
|17
|11.
|Визела
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 29
|14
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 28
|14
|13.
|Боавишта
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|15 - 29
|12
|14.
|Арока
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 27
|11
|16.
|Тондела
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 30
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|13 - 26
|9
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 25
|7
Прогнозы на матч Арока 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Арока
46.2% (48)
Ничья
41.3% (43)
Портимоненсе
12.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
21.15% (22)
Меньше
78.85% (82)
Обе команды забьют
Да
57.69% (60)
Нет
42.31% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (38)
1:0 Арока
29.8% (31)
2:1 Арока
15.4% (16)
0:1 Портимоненсе
5.8% (6)
1:2 Портимоненсе
5.8% (6)
0:0 Ничья
4.8% (5)
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