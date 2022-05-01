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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Гёзтепе
1:1
Первый тайм: 17'
Ризеспор
0'
1:0
7' Гол
Баку Макана
11' Желтая карточка
Лоуренси
1:1
16' Гол в свои ворота
Kahraman Demirtas
17'

Ход матча

7'
Баку Макана
1:0
11'
Лоуренси
 
16'
1:1
Kahraman Demirtas

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Ризеспор
2.00
3.84
3.80
Все Коэффициенты
12
Пирич
Кенан
77
Палули
Мурат
23
Atakan
Cankaya
4
Kahraman
Demirtas
21
Мубандже
Жак-Франсуа
30
Каян
Ялчин
14
Баку
Макана
43
Тиянич
Давид
11
Лоуренси
7
Акбунар
Халиль
18
Яхович
Адис
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
22
Топчу
Эмир
Хан
15
Альбайрак
Эрен
21
Фири
Лебоганг
18
Сари
Юсуф
52
Сабо
Эрик
83
Фернандеш
Жедсон
53
Боласье
Янник
2
Сиссе
Паписс
Гёзтепе
4-5-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Гёзтепе
Ризеспор

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:1
С
2:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
ТПЛ
5:1
ТПЛ
1:0
АЛ
1:1
АЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 10 (3) 0.29
Яхович Адис 5 (1) 0.14
Акбунар Халиль 4 0.11
Тиянич Давид 4 0.11
Нукан Атынч 3 0.09
Ди Санто Франко 3 0.09
Айдогду Сонер 2 (1) 0.06
Лоуренси 2 0.06
Арсланаджич Дино 2 0.06
Эмир Беркан 1 (1) 0.03
Баку Макана 1 0.03
Шимшек Бейкан 1 0.03
Мубандже Жак-Франсуа 0 0
Кара Айтач 0 0
Kerim Alici 0 0
Палули Мурат 0 0
Нвободо Обинна 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 14 (5) 0.4
Ай Селим 4 0.11
Джокович Дамьян 4 (3) 0.11
Боласье Янник 2 0.06
Болдрин Фернандо 1 0.03
Бойд Тайлер 1 0.03
Фернандеш Жедсон 1 0.03
Сиссе Паписс 1 0.03
Сабо Эрик 1 0.03
Сертель Джемали 1 0.03
Генюл Гёкхан 1 0.03
Хуммет Денис 1 0.03
Сари Юсуф 1 0.03
Дабо Брайан 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 11 1
Арсланаджич Дино 10 1
Эмир Беркан 8 0
Лоуренси 7 0
Акбунар Халиль 5 1
Айдогду Сонер 5 0
Atakan Cankaya 5 0
Мубандже Жак-Франсуа 3 1
Ндиайе Чериф 3 1
Яхович Адис 4 0
Палули Мурат 4 0
Нукан Атынч 3 0
Анхель Вилькер 3 0
Эгрибайят Ирфан Джан 3 0
Kahraman Demirtas 3 0
Ди Санто Франко 2 0
Кара Айтач 2 0
Шимшек Бейкан 0 1
Каян Ялчин 0 1
Идейе Браун 1 0
Бурекович Дженан 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 8 4
Хольмен Себастьян 8 0
Боласье Янник 6 0
Сабо Эрик 6 0
Ай Селим 6 0
Генюл Гёкхан 3 1
Болдрин Фернандо 4 0
Потук Алпер 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Фири Лебоганг 3 0
Умар Амину 3 0
Понк Карлуш 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Альбайрак Эрен 2 0
Сертель Джемали 2 0
Пехливан Ясин 1 0
Сиссе Паписс 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Сари Юсуф 1 0
Четин Тарык 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
26 Не забивали 25
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
6
55%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Пропущено

26
35
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
4
15%
4
11%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
2
8%
5
14%
31-45
6
23%
4
11%
46-60
4
15%
10
29%
61-75
7
27%
9
26%
76-90

Забито

21
23
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
10%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
7
33%
8
35%
76-90

Пропущено

33
29
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
5
15%
2
7%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
8
24%
8
28%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
4
12%
7
24%
61-75
7
21%
4
14%
76-90

Забито

37
34
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
3
8%
4
12%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
9
24%
3
9%
31-45
4
11%
6
18%
46-60
7
19%
9
26%
61-75
11
30%
30%
9
26%
76-90

Пропущено

59
64
24 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 39
24 Пропускали первыми 21
33 Не пропускали 28
9
15%
6
9%
1-15
5
8%
6
9%
16-30
10
17%
13
20%
31-45
13
22%
9
14%
46-60
8
14%
17
27%
61-75
14
24%
13
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Газиантеп - Гёзтепе 1:1 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Гёзтепе - Кайсериспор 1:2 Коньяспор - Гёзтепе 3:0
Гёзтепе - Аланьяспор 0:2 Трабзонспор - Гёзтепе 4:2 Гёзтепе - Касымпаша 2:3 Гиресунспор - Гёзтепе 3:1 Гёзтепе - Галатасарай 2:3 Хатайспор - Гёзтепе 2:1 Бешикташ - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Алтай 0:2 Гёзтепе - Алтынорду 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Гёзтепе - Сивасспор 2:1 Малатьяспор - Гёзтепе 1:2 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Гёзтепе - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Гёзтепе 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ризеспор - Фенербахче 0:6 Кайсериспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1
Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 35 22 11 2 65 - 31 77
2. Фенербахче 35 20 8 7 67 - 37 68
3. Коньяспор 35 19 7 9 60 - 40 64
4. Истанбул Башакшехир 35 18 6 11 52 - 34 60
5. Аланьяспор 35 16 7 12 61 - 57 55
6. Бешикташ 35 14 12 9 52 - 46 54
7. Фатих Карагюмрюк 35 15 8 12 44 - 50 53
8. Адана Демирспор 35 14 10 11 50 - 42 52
9. Антальяспор 35 14 10 11 46 - 42 52
10. Галатасарай 1:0 35 14 8 13 46 - 47 50
11. Хатайспор 35 14 7 14 50 - 55 49
12. Касымпаша 35 13 8 14 58 - 50 47
13. Сивасспор 0:1 35 11 12 12 44 - 44 45
14. Кайсериспор 35 11 10 14 49 - 58 43
15. Гиресунспор 35 12 7 16 38 - 41 43
16. Газиантеп 0:0 36 11 10 15 45 - 52 43
17. Алтай 35 9 6 20 35 - 50 33
18. Ризеспор 1:1 35 8 7 20 34 - 66 31
19. Гёзтепе 1:1 35 7 8 20 39 - 59 29
20. Малатьяспор 0:0 36 5 6 25 26 - 60 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 18 11 7 0 33 - 16 40
2. Коньяспор 18 12 4 2 33 - 14 40
3. Фенербахче 18 11 4 3 33 - 17 37
4. Газиантеп 0:0 18 10 7 1 32 - 16 37
5. Истанбул Башакшехир 17 11 1 5 27 - 14 34
6. Бешикташ 17 10 4 3 30 - 21 34
7. Галатасарай 1:0 18 10 3 5 27 - 18 33
8. Антальяспор 17 9 5 3 30 - 16 32
9. Фатих Карагюмрюк 17 9 5 3 26 - 16 32
10. Хатайспор 17 9 4 4 31 - 19 31
11. Кайсериспор 18 9 4 5 29 - 22 31
12. Адана Демирспор 17 8 5 4 27 - 15 29
13. Аланьяспор 18 8 4 6 36 - 31 28
14. Касымпаша 18 8 4 6 34 - 25 28
15. Ризеспор 1:1 18 8 2 8 23 - 29 26
16. Сивасспор 0:1 17 6 8 3 25 - 17 26
17. Гиресунспор 18 7 4 7 22 - 20 25
18. Алтай 17 5 3 9 17 - 22 18
19. Гёзтепе 1:1 18 4 3 11 18 - 26 15
20. Малатьяспор 0:0 17 3 3 11 19 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 17 11 4 2 32 - 15 37
2. Фенербахче 17 9 4 4 34 - 20 31
3. Аланьяспор 17 8 3 6 25 - 26 27
4. Истанбул Башакшехир 18 7 5 6 25 - 20 26
5. Коньяспор 17 7 3 7 27 - 26 24
6. Адана Демирспор 18 6 5 7 23 - 27 23
7. Фатих Карагюмрюк 18 6 3 9 18 - 34 21
8. Бешикташ 18 4 8 6 22 - 25 20
9. Антальяспор 18 5 5 8 16 - 26 20
10. Сивасспор 0:1 18 5 4 9 19 - 27 19
11. Касымпаша 17 5 4 8 24 - 25 19
12. Хатайспор 18 5 3 10 19 - 36 18
13. Гиресунспор 17 5 3 9 16 - 21 18
14. Галатасарай 1:0 17 4 5 8 19 - 29 17
15. Алтай 18 4 3 11 18 - 28 15
16. Гёзтепе 1:1 17 3 5 9 21 - 33 14
17. Кайсериспор 17 2 6 9 20 - 36 12
18. Малатьяспор 0:0 19 2 3 14 7 - 25 9
19. Газиантеп 0:0 18 1 3 14 13 - 36 6
20. Ризеспор 1:1 17 0 5 12 11 - 37 5
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Kahraman Demirtas уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    11'
    Лоуренси получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Баку Макана бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Ризеспор
2.00
3.84
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гёзтепе 1:1 Ризеспор онлайн

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