Стадион: Gursel Aksel Stadium
1:0
7' ГолБаку Макана
11' Желтая карточкаЛоуренси
1:1
16' Гол в свои воротаKahraman Demirtas
Ход матча
7'
1:0
11'
16'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
43 Владение мячом, % 57
12
Пирич
Кенан
77
Палули
Мурат
30
Каян
Ялчин
14
Баку
Макана
43
Тиянич
Давид
11
Лоуренси
18
Яхович
Адис
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
18
Сари
Юсуф
52
Сабо
Эрик
- Основной состав
-
12 Пирич КенанВратарь
-
77 Палули МуратЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Каян ЯлчинПолузащитник
-
14 Баку МаканаПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
11 ЛоуренсиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
-
13 Озчимен АрдаВратарь
- Защитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
60 Izzet Furkan
-
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
16 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сари ЮсуфПолузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
-
19 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
История личных встреч
Гёзтепе
Ризеспор
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|10 (3)
|0.29
|Яхович Адис
|5 (1)
|0.14
|Акбунар Халиль
|4
|0.11
|Тиянич Давид
|4
|0.11
|Нукан Атынч
|3
|0.09
|Ди Санто Франко
|3
|0.09
|Айдогду Сонер
|2 (1)
|0.06
|Лоуренси
|2
|0.06
|Арсланаджич Дино
|2
|0.06
|Эмир Беркан
|1 (1)
|0.03
|Баку Макана
|1
|0.03
|Шимшек Бейкан
|1
|0.03
|Мубандже Жак-Франсуа
|0
|0
|Кара Айтач
|0
|0
|Kerim Alici
|0
|0
|Палули Мурат
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|14 (5)
|0.4
|Ай Селим
|4
|0.11
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.11
|Боласье Янник
|2
|0.06
|Болдрин Фернандо
|1
|0.03
|Бойд Тайлер
|1
|0.03
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.03
|Сиссе Паписс
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1
|0.03
|Сертель Джемали
|1
|0.03
|Генюл Гёкхан
|1
|0.03
|Хуммет Денис
|1
|0.03
|Сари Юсуф
|1
|0.03
|Дабо Брайан
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Карточки
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|11
|1
|Арсланаджич Дино
|10
|1
|Эмир Беркан
|8
|0
|Лоуренси
|7
|0
|Акбунар Халиль
|5
|1
|Айдогду Сонер
|5
|0
|Atakan Cankaya
|5
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|3
|1
|Ндиайе Чериф
|3
|1
|Яхович Адис
|4
|0
|Палули Мурат
|4
|0
|Нукан Атынч
|3
|0
|Анхель Вилькер
|3
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|3
|0
|Kahraman Demirtas
|3
|0
|Ди Санто Франко
|2
|0
|Кара Айтач
|2
|0
|Шимшек Бейкан
|0
|1
|Каян Ялчин
|0
|1
|Идейе Браун
|1
|0
|Бурекович Дженан
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|8
|4
|Хольмен Себастьян
|8
|0
|Боласье Янник
|6
|0
|Сабо Эрик
|6
|0
|Ай Селим
|6
|0
|Генюл Гёкхан
|3
|1
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|Потук Алпер
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Фири Лебоганг
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Понк Карлуш
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Альбайрак Эрен
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Сиссе Паписс
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
26 Не забивали 25
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
6
55%
61-75
4
25%
1
9%
76-90
Пропущено
26
35
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
4
15%
4
11%
1-15
3
12%
3
9%
16-30
2
8%
5
14%
31-45
6
23%
4
11%
46-60
4
15%
10
29%
61-75
7
27%
9
26%
76-90
Забито
21
23
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
10%
3
13%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
7
33%
8
35%
76-90
Пропущено
33
29
15 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 14
5
15%
2
7%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
8
24%
8
28%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
4
12%
7
24%
61-75
7
21%
4
14%
76-90
Забито
37
34
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
3
8%
4
12%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
9
24%
3
9%
31-45
4
11%
6
18%
46-60
7
19%
9
26%
61-75
11
30%
30%
9
26%
76-90
Пропущено
59
64
24 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 39
24 Пропускали первыми 21
33 Не пропускали 28
9
15%
6
9%
1-15
5
8%
6
9%
16-30
10
17%
13
20%
31-45
13
22%
9
14%
46-60
8
14%
17
27%
61-75
14
24%
13
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гёзтепе
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Газиантеп - Гёзтепе 1:1 Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Гёзтепе - Кайсериспор 1:2 Коньяспор - Гёзтепе 3:0
Гёзтепе - Аланьяспор 0:2 Трабзонспор - Гёзтепе 4:2 Гёзтепе - Касымпаша 2:3 Гиресунспор - Гёзтепе 3:1 Гёзтепе - Галатасарай 2:3 Хатайспор - Гёзтепе 2:1 Бешикташ - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Алтай 0:2 Гёзтепе - Алтынорду 1:0 Истанбул Башакшехир - Гёзтепе 1:2 Гёзтепе - Сивасспор 2:1 Малатьяспор - Гёзтепе 1:2 Гёзтепе - Антальяспор 4:0 Гёзтепе - Самсунспор 1:0 Гёзтепе - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Гёзтепе 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ризеспор - Фенербахче 0:6 Кайсериспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1
Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|35
|22
|11
|2
|65 - 31
|77
|2.
|Фенербахче
|35
|20
|8
|7
|67 - 37
|68
|3.
|Коньяспор
|35
|19
|7
|9
|60 - 40
|64
|4.
|Истанбул Башакшехир
|35
|18
|6
|11
|52 - 34
|60
|5.
|Аланьяспор
|35
|16
|7
|12
|61 - 57
|55
|6.
|Бешикташ
|35
|14
|12
|9
|52 - 46
|54
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|35
|15
|8
|12
|44 - 50
|53
|8.
|Адана Демирспор
|35
|14
|10
|11
|50 - 42
|52
|9.
|Антальяспор
|35
|14
|10
|11
|46 - 42
|52
|10.
|Галатасарай
|1:0
|35
|14
|8
|13
|46 - 47
|50
|11.
|Хатайспор
|35
|14
|7
|14
|50 - 55
|49
|12.
|Касымпаша
|35
|13
|8
|14
|58 - 50
|47
|13.
|Сивасспор
|0:1
|35
|11
|12
|12
|44 - 44
|45
|14.
|Кайсериспор
|35
|11
|10
|14
|49 - 58
|43
|15.
|Гиресунспор
|35
|12
|7
|16
|38 - 41
|43
|16.
|Газиантеп
|0:0
|36
|11
|10
|15
|45 - 52
|43
|17.
|Алтай
|35
|9
|6
|20
|35 - 50
|33
|18.
|Ризеспор
|1:1
|35
|8
|7
|20
|34 - 66
|31
|19.
|Гёзтепе
|1:1
|35
|7
|8
|20
|39 - 59
|29
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|36
|5
|6
|25
|26 - 60
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|18
|11
|7
|0
|33 - 16
|40
|2.
|Коньяспор
|18
|12
|4
|2
|33 - 14
|40
|3.
|Фенербахче
|18
|11
|4
|3
|33 - 17
|37
|4.
|Газиантеп
|0:0
|18
|10
|7
|1
|32 - 16
|37
|5.
|Истанбул Башакшехир
|17
|11
|1
|5
|27 - 14
|34
|6.
|Бешикташ
|17
|10
|4
|3
|30 - 21
|34
|7.
|Галатасарай
|1:0
|18
|10
|3
|5
|27 - 18
|33
|8.
|Антальяспор
|17
|9
|5
|3
|30 - 16
|32
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|10.
|Хатайспор
|17
|9
|4
|4
|31 - 19
|31
|11.
|Кайсериспор
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|12.
|Адана Демирспор
|17
|8
|5
|4
|27 - 15
|29
|13.
|Аланьяспор
|18
|8
|4
|6
|36 - 31
|28
|14.
|Касымпаша
|18
|8
|4
|6
|34 - 25
|28
|15.
|Ризеспор
|1:1
|18
|8
|2
|8
|23 - 29
|26
|16.
|Сивасспор
|0:1
|17
|6
|8
|3
|25 - 17
|26
|17.
|Гиресунспор
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|18.
|Алтай
|17
|5
|3
|9
|17 - 22
|18
|19.
|Гёзтепе
|1:1
|18
|4
|3
|11
|18 - 26
|15
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|17
|3
|3
|11
|19 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|2.
|Фенербахче
|17
|9
|4
|4
|34 - 20
|31
|3.
|Аланьяспор
|17
|8
|3
|6
|25 - 26
|27
|4.
|Истанбул Башакшехир
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|5.
|Коньяспор
|17
|7
|3
|7
|27 - 26
|24
|6.
|Адана Демирспор
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|7.
|Фатих Карагюмрюк
|18
|6
|3
|9
|18 - 34
|21
|8.
|Бешикташ
|18
|4
|8
|6
|22 - 25
|20
|9.
|Антальяспор
|18
|5
|5
|8
|16 - 26
|20
|10.
|Сивасспор
|0:1
|18
|5
|4
|9
|19 - 27
|19
|11.
|Касымпаша
|17
|5
|4
|8
|24 - 25
|19
|12.
|Хатайспор
|18
|5
|3
|10
|19 - 36
|18
|13.
|Гиресунспор
|17
|5
|3
|9
|16 - 21
|18
|14.
|Галатасарай
|1:0
|17
|4
|5
|8
|19 - 29
|17
|15.
|Алтай
|18
|4
|3
|11
|18 - 28
|15
|16.
|Гёзтепе
|1:1
|17
|3
|5
|9
|21 - 33
|14
|17.
|Кайсериспор
|17
|2
|6
|9
|20 - 36
|12
|18.
|Малатьяспор
|0:0
|19
|2
|3
|14
|7 - 25
|9
|19.
|Газиантеп
|0:0
|18
|1
|3
|14
|13 - 36
|6
|20.
|Ризеспор
|1:1
|17
|0
|5
|12
|11 - 37
|5