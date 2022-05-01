Стадион: Альянц Стэдиум
25
Рабио
Адриен
37
Матею
Алеш
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоПолузащитник
-
18 Кин МойзеПолузащитник
-
38 Аке МарлиПолузащитник
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Soncin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Венеция
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|9 (1)
|0.26
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.24
|Влахович Душан
|6
|0.18
|Кин Мойзе
|5
|0.15
|Куадрадо Хуан
|4
|0.12
|Локателли Мануэль
|3
|0.09
|Де Лихт Маттайс
|3
|0.09
|Маккенни Уэстон
|3
|0.09
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.09
|Кьеза Федерико
|2
|0.06
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|Кулушевски Деян
|1
|0.03
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Закария Денис
|1
|0.03
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|7
|0.21
|Окереке Давид
|6
|0.18
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.15
|Чрнигой Домен
|3
|0.09
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Бузио Джанлука
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Форте Франческо
|1
|0.03
|Кальдара Маттиа
|1
|0.03
|Ампаду Этан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|8
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Мората Альваро
|5
|0
|Пеллегрини Лука
|5
|0
|Рабио Адриен
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Кин Мойзе
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|10
|1
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|6
|1
|Бузио Джанлука
|7
|0
|Анри Тома
|4
|1
|Окереке Давид
|4
|1
|Хапс Ридгесиано
|5
|0
|Араму Маттиа
|5
|0
|Кийине Софиан
|5
|0
|Вакка Антонио
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Свобода Михаэль
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
11
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
6
29%
1
9%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
6
29%
3
27%
76-90
Пропущено
11
25
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
0
0%
4
16%
1-15
3
27%
3
12%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
1
9%
3
12%
46-60
1
9%
7
28%
61-75
3
27%
6
24%
76-90
Забито
30
18
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
10%
4
22%
1-15
5
17%
3
17%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
8
27%
3
17%
61-75
8
27%
3
17%
76-90
Пропущено
20
34
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
4
20%
4
12%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
3
15%
7
21%
31-45
6
30%
6
18%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
5
25%
7
21%
76-90
Забито
51
29
26 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 9
4 Не забивали 12
9
18%
5
17%
1-15
9
18%
4
14%
16-30
8
16%
4
14%
31-45
2
4%
5
17%
46-60
9
18%
5
17%
61-75
14
27%
6
21%
76-90
Пропущено
31
59
15 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 23
21 Не пропускали 30
4
13%
8
14%
1-15
5
16%
8
14%
16-30
6
19%
9
15%
31-45
7
23%
9
15%
46-60
1
3%
12
20%
61-75
8
26%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2
Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0
Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|60 - 30
|74
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|72 - 28
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|67 - 31
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|52 - 30
|66
|5.
|Лацио
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|70 - 53
|59
|6.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|54 - 46
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|61 - 43
|55
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|60 - 61
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|42 - 36
|44
|12.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|53 - 52
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|37 - 63
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|42 - 57
|33
|17.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|35
|3
|16
|16
|25 - 55
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|6.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|7.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|30 - 27
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 24
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|31 - 14
|33
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Венеция
Исход игры
Ювентус
98.2% (111)
Ничья
0% (0)
Венеция
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.88% (29)
Меньше
72.12% (75)
Обе команды забьют
Да
13.46% (14)
Нет
86.54% (90)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
59.3% (67)
3:0 Ювентус
12.4% (14)
2:1 Ювентус
7.1% (8)
1:0 Ювентус
7.1% (8)
3:1 Ювентус
4.4% (5)
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