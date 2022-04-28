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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Ювентус
 
Позже
Венеция

История личных встреч

Ювентус
Венеция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 9 (1) 0.26
Мората Альваро 8 (1) 0.24
Влахович Душан 6 0.18
Кин Мойзе 5 0.15
Куадрадо Хуан 4 0.12
Локателли Мануэль 3 0.09
Де Лихт Маттайс 3 0.09
Маккенни Уэстон 3 0.09
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.09
Кьеза Федерико 2 0.06
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Алекс Сандро 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 7 0.21
Окереке Давид 6 0.18
Араму Маттиа 5 (2) 0.15
Чрнигой Домен 3 0.09
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 8 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Мората Альваро 5 0
Пеллегрини Лука 5 0
Рабио Адриен 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Кин Мойзе 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Де Шильо Маттиа 2 0
Мело Артур 2 0
Влахович Душан 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 10 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 6 1
Бузио Джанлука 7 0
Анри Тома 4 1
Окереке Давид 4 1
Хапс Ридгесиано 5 0
Араму Маттиа 5 0
Кийине Софиан 5 0
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Матею Алеш 1 0
Перец Дор 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
12 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
6
29%
1
9%
1-15
4
19%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
1
5%
2
18%
61-75
6
29%
3
27%
76-90

Пропущено

11
25
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 14
0
0%
4
16%
1-15
3
27%
3
12%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
1
9%
3
12%
46-60
1
9%
7
28%
61-75
3
27%
6
24%
76-90

Забито

30
18
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
3
10%
4
22%
1-15
5
17%
3
17%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
8
27%
3
17%
61-75
8
27%
3
17%
76-90

Пропущено

20
34
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
4
20%
4
12%
1-15
2
10%
5
15%
16-30
3
15%
7
21%
31-45
6
30%
6
18%
46-60
0
0%
5
15%
61-75
5
25%
7
21%
76-90

Забито

51
29
26 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 9
4 Не забивали 12
9
18%
5
17%
1-15
9
18%
4
14%
16-30
8
16%
4
14%
31-45
2
4%
5
17%
46-60
9
18%
5
17%
61-75
14
27%
6
21%
76-90

Пропущено

31
59
15 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 23
21 Не пропускали 30
4
13%
8
14%
1-15
5
16%
8
14%
16-30
6
19%
9
15%
31-45
7
23%
9
15%
46-60
1
3%
12
20%
61-75
8
26%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1 Кальяри - Ювентус 1:2
Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0
Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 72 - 28 72
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 34 19 9 6 52 - 30 66
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 34 17 5 12 54 - 46 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 34 12 10 12 59 - 55 46
11. Торино Заявка 34 11 11 12 42 - 36 44
12. Удинезе Заявка 34 10 13 11 53 - 52 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 34 6 10 18 31 - 62 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 17 9 6 2 31 - 14 33
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Торино Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Венеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 5 часов 48 минут.

    Главный судья: Alessandro Prontera

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    • Прогнозы 46
    Ювентус 100% (46)
    X 0% (0)
    Венеция 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Венеция
    1.25
    7.10
    14.83
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ювентус - Венеция

    Исход игры
    Ювентус
    100% (46)
    Ничья
    0% (0)
    Венеция
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.43% (14)
    Меньше
    69.57% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    15.22% (7)
    Нет
    84.78% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    65.2% (30)
    3:0 Ювентус
    15.2% (7)
    2:1 Ювентус
    10.9% (5)
    1:0 Ювентус
    4.3% (2)
    3:1 Ювентус
    4.3% (2)
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