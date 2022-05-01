Верету с углового выполнил подачу к линии вратарской, Скорупски сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к правому углу штрафной площади, Перес оказался первым на подборе и пробил в ближний угол ворот, мяч задел колено Хикки, но это не смутило Скорупски, Лукаш сыграл надёжно и намертво поймал мяч.

Кумбулла в центре поля нарушил правила против Арнаутовича. "Болонья" сегодня решила совсем никуда не спешить при розыгрыше стандарта.

Попытались игроки "Болоньи" разыграть быструю комбинацию в центре поля и отправить Касиуса в прорыв по правому флангу, но как раз передача на ход Денсо получилась слишком сильной, мяч улетел в аут.

Мэйтленд-Найлс прошёл вперёд по правой половине поля, затем Эйнсли выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Дзаньоло плотно пробил под правый угол ворот, Скорупски спас свою команду, а затем мяч отскочил к Афена-Гьяну, который оказался в офсайде.

Афена-Гьян с левого фланга от угла штрафной площади выполнил подачу на правый угол штрафной, Мэйтленд-Найлс не смог сразу зацепиться за мяч и пробить по воротам.

Игроки "Болоньи" перехватили мяч и пытаются немного сбить натиск соперника, а то "Рома" под конец тайма стала давить всё активнее.

Перес попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением двух соперников Карлес потерял мяч.

Угловой у ворот "Ромы". Касиус выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки римского клуба сыграли очень внимательно и перехватили мяч без особого труда.

Дзаньоло от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Перес под давлением соперника не смог пробить по воротам, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Афена-Гьян в центре поля нарушил правила против Сориано. Игроки "Болоньи" не стали торопиться при розыгрыше мяча в очередной раз.

Домингес по правой половине поля разогнал атаку своей команды, затем Николас выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Арнаутович в касание пробил по воротам, мяч не очень сильно полетел точно в руки Патрисиу.

Орсолини с правого фланга выполнил неудачную подачу на дальнюю штангу, мяч полетел вновь к Патрисиу.

Эль-Шаарави разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Дзаньоло под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

Верету с углового выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, лишь у углового флажка Дзаньоло достал мяч.

С правого фланга последовала неприятная подача к левому углу вратарской "Болоньи", Скорупски сыграл на выходе и смахнул мяч на очередной угловой.

19' Сориано с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Арнаутович зацепился за мяч и пробил по воротам, Патрисиу успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

18' Сумаоро в центре поля налетел на Афена-Гьяна, Микаэль Фаббри в очередной раз дал командам продолжить матч.

17' Орсолини в борьбе с Кумбулла у линии штрафной площади получил по ногам от защитника "Ромы", Микаэль Фаббри не дал свистка.

16' Манчини совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской на Афена-Гьяна, Скорупски грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

15' Кристанте пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Сориано.

14' Дзаньоло с правого фланга выполнил передачу в касание на правый угол штрафной площади Мэйтленд-Найлс в борьбе с Хикки оказался на газоне, Микаэль Фаббри показал, что нужно играть дальше.

13' Кумбулла с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Мэйтленд-Найлсу, Эйнсли в свою очередь выполнил прострел к дальней штанге, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

12' Верету с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Болоньи" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

11' Верету с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Домингес под давлением соперника выбил головой мяч на повторный корнер.