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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Рома
0:0
Первый тайм: 36'
Болонья
0' 36'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 117
Рома 93.2% (109)
X 4.3% (5)
Болонья 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Болонья
1.52
4.76
6.83
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
24
Кумбулла
Мараш
3
Ибаньес
Рожер
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
92
Эль-Шаарави
Стефан
11
Перес
Карлес
64
Афена-Гьян
Феликс
22
Дзаньоло
Николо
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
4
Бонифаци
Кевин
71
Касиус
Денсо
21
Сориано
Роберто
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
3
Хикки
Аарон
9
Арнаутович
Марко
7
Орсолини
Риккардо
Рома
3-4-2-1
Болонья
3-5-2

История личных встреч

Рома
Болонья

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

26 матчей

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
1:5
СA
2:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
5:0
СA
3:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
К
2:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.43
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.23
Мхитарян Генрих 5 0.14
Верету Жордан 4 (1) 0.11
Смоллинг Крис 3 0.09
Эль-Шаарави Стефан 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Шомуродов Элдор 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.06
Кристанте Бриан 2 0.06
Афена-Гьян Феликс 2 0.06
Перес Карлес 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 13 (2) 0.37
Барроу Муса 5 0.14
Хикки Аарон 5 0.14
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.11
Сванберг Маттиас 3 0.09
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.09
Сансоне Никола 2 0.06
Теате Артур 2 0.06
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 14 1
Дзаньоло Николо 10 2
Карсдорп Рик 8 1
Кристанте Бриан 9 0
Абрахам Тэмми 9 0
Ибаньес Рожер 8 0
Пеллегрини Лоренцо 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кумбулла Мараш 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Оливейра Сержиу 5 0
Мхитарян Генрих 3 1
Патрисиу Руй 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Фузато Даниэл 0 1
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 6 2
Медель Гари 7 1
Сориано Роберто 5 2
Де Сильвестри Лоренцо 7 0
Сванберг Маттиас 7 0
Хикки Аарон 7 0
Арнаутович Марко 6 0
Сансоне Никола 6 0
Домингес Николас 6 0
Теате Артур 6 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Дейкс Митчелл 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
3
12%
3
18%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
28%
3
18%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
6
35%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
5
33%
3
12%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
2
13%
7
28%
61-75
2
13%
6
24%
76-90

Забито

31
23
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
1
3%
2
9%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
10
32%
3
13%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
10
32%
8
35%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
21%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
6
25%
6
27%
46-60
6
25%
4
18%
61-75
1
4%
4
18%
76-90

Забито

56
40
26 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 16
5 Не забивали 11
4
7%
5
13%
1-15
5
9%
2
5%
16-30
17
30%
6
15%
31-45
7
13%
8
20%
46-60
7
13%
5
13%
61-75
16
29%
14
35%
76-90

Пропущено

39
47
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
7
18%
5
11%
1-15
9
23%
6
13%
16-30
3
8%
6
13%
31-45
9
23%
9
19%
46-60
8
21%
11
23%
61-75
3
8%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0
Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0
Болонья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0
Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
2. Интер Милан Заявка 35 22 9 4 74 - 29 75
3. Наполи Заявка 35 21 7 7 67 - 31 70
4. Ювентус Заявка 35 20 9 6 54 - 31 69
5. Рома 0:0 Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
6. Лацио Заявка 35 17 8 10 70 - 53 59
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 35 12 11 12 45 - 37 47
11. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
12. Удинезе Заявка 35 10 13 12 54 - 54 43
13. Болонья 0:0 Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 35 9 10 16 46 - 65 37
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 35 3 16 16 25 - 55 25
20. Венеция Заявка 34 5 7 22 28 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома 0:0 Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
5. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья 0:0 Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
17. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома 0:0 Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья 0:0 Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 34'
    Перес попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением двух соперников Карлес потерял мяч. 
  • 33'
    Игроки "Болоньи" перехватили мяч и пытаются немного сбить натиск соперника, а то "Рома" под конец тайма стала давить всё активнее. 
  • 32'
    Афена-Гьян с левого фланга от угла штрафной площади выполнил подачу на правый угол штрафной, Мэйтленд-Найлс не смог сразу зацепиться за мяч и пробить по воротам. 
  • Офсайд
    31'
    Мэйтленд-Найлс прошёл вперёд по правой половине поля, затем Эйнсли выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Дзаньоло плотно пробил под правый угол ворот, Скорупски спас свою команду, а затем мяч отскочил к Афена-Гьяну, который оказался в офсайде. 
  • 30'
    Попытались игроки "Болоньи" разыграть быструю комбинацию в центре поля и отправить Касиуса в прорыв по правому флангу, но как раз передача на ход Денсо получилась слишком сильной, мяч улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Кумбулла в центре поля нарушил правила против Арнаутовича. "Болонья" сегодня решила совсем никуда не спешить при розыгрыше стандарта.
  • Угловой
    28'
    Верету с углового выполнил подачу к линии вратарской, Скорупски сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к правому углу штрафной площади, Перес оказался первым на подборе и пробил в ближний угол ворот, мяч задел колено Хикки, но это не смутило Скорупски, Лукаш сыграл надёжно и намертво поймал мяч. 
  • 27'
    С правого фланга последовала неприятная подача к левому углу вратарской "Болоньи", Скорупски сыграл на выходе и смахнул мяч на очередной угловой. 
  • Угловой
    26'
    Верету с углового выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, лишь у углового флажка Дзаньоло достал мяч. 
  • 25'
    Эль-Шаарави разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Дзаньоло под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
  • 24'
    Орсолини с правого фланга выполнил неудачную подачу на дальнюю штангу, мяч полетел вновь к Патрисиу. 
  • 23'
    Домингес по правой половине поля разогнал атаку своей команды, затем Николас выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Арнаутович в касание пробил по воротам, мяч не очень сильно полетел точно в руки Патрисиу. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Афена-Гьян в центре поля нарушил правила против Сориано. Игроки "Болоньи" не стали торопиться при розыгрыше мяча в очередной раз. 
  • 21'
    Дзаньоло от радиуса штрафной площади выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Перес под давлением соперника не смог пробить по воротам, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    20'
    Угловой у ворот "Ромы". Касиус выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки римского клуба сыграли очень внимательно и перехватили мяч без особого труда. 
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    • Опасный момент
      19'
      Сориано с правой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Арнаутович зацепился за мяч и пробил по воротам, Патрисиу успел сократить дистанцию и спасти свою команду.
    • Судья
      18'
      Сумаоро в центре поля налетел на Афена-Гьяна, Микаэль Фаббри в очередной раз дал командам продолжить матч. 
    • Судья
      17'
      Орсолини в борьбе с Кумбулла у линии штрафной площади получил по ногам от защитника "Ромы", Микаэль Фаббри не дал свистка. 
    • 16'
      Манчини совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской на Афена-Гьяна, Скорупски грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • 15'
      Кристанте пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Сориано. 
    • Судья
      14'
      Дзаньоло с правого фланга выполнил передачу в касание на правый угол штрафной площади Мэйтленд-Найлс в борьбе с Хикки оказался на газоне, Микаэль Фаббри показал, что нужно играть дальше. 
    • 13'
      Кумбулла с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Мэйтленд-Найлсу, Эйнсли в свою очередь выполнил прострел к дальней штанге, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Угловой
      12'
      Верету с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Болоньи" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
    • Угловой
      11'
      Верету с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Домингес под давлением соперника выбил головой мяч на повторный корнер. 
    • 10'
      Эль-Шаарави с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Сумаоро вновь, но на этот раз он ушёл на угловой. 
    • 9'
      Дзаньоло ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем Николо пробил по воротам, мяч попал в Сумаоро. 
    • 8'
      Афена-Гьян совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Болоньи" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Офсайд
      7'
      Домингес при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу на ход Орсолини, Риккардо оказался в небольшом офсайде. 
    • 6'
      Арнаутович ворвался в  штрафную площадь по левой половине поля, но под давлением Кумбулла Марко не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 5'
      В среднем темпе начинается игра, пока игроки "Болоньи" держат мяч на своей половине поля, а "Рома" не спешит идти в высокий прессинг. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Мэйтленд-Найлс в центре поля нарушил правила против Хикки. Игроки "Болоньи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Видеоповтор
      3'
      И теперь Микаэль Фаббри послушав судей из комнаты VAR убедился, что оснований для пенальти в ворота "Болоньи" нет. 
    • Судья
      2'
      Перес ворвался в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Медель в падении сбросил мяч в руки Скорупски, игроки "Ромы" показывали, что была игра рукой, Микаэль Фаббри в свою очередь показал, что нужно играть дальше. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Роме" обязательно нужно набирать три очка, чтобы выйти на чистое пятое место в турнирной таблице и обойти "Лацио". "Болонья" в свою очередь доигрывает сезон, но это достаточно крепкий клуб, а поэтому даже на своём поле команде Жозе Моуринью будет очень непросто. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Рома 0:0 Болонья

    Исход игры
    Рома
    92.3% (108)
    Ничья
    5.1% (6)
    Болонья
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (53)
    Меньше
    50% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    50.94% (54)
    Нет
    49.06% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    36.8% (43)
    2:0 Рома
    29.9% (35)
    1:0 Рома
    12% (14)
    3:1 Рома
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    3:0 Рома
    2.6% (3)
    1:2 Болонья
    1.7% (2)
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