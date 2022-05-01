Стадион: Стадио Олимпико
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
11
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
-
71 Касиус ДенсоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
-
Главный тренер: Miroslav Tanjga
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рома
Болонья
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы
26 матчей
57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|15 (2)
|0.43
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.23
|Мхитарян Генрих
|5
|0.14
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.11
|Смоллинг Крис
|3
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.09
|Ибаньес Рожер
|3
|0.09
|Шомуродов Элдор
|2
|0.06
|Дзаньоло Николо
|2
|0.06
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.06
|Кристанте Бриан
|2
|0.06
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.06
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|13 (2)
|0.37
|Барроу Муса
|5
|0.14
|Хикки Аарон
|5
|0.14
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.11
|Сванберг Маттиас
|3
|0.09
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.09
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|Теате Артур
|2
|0.06
|Сантандер Федерико
|1
|0.03
|Сориано Роберто
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|14
|1
|Дзаньоло Николо
|10
|2
|Карсдорп Рик
|8
|1
|Кристанте Бриан
|9
|0
|Абрахам Тэмми
|9
|0
|Ибаньес Рожер
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|5
|1
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Кумбулла Мараш
|6
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|1
|Оливейра Сержиу
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|3
|1
|Патрисиу Руй
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Фузато Даниэл
|0
|1
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сумаоро Адама
|6
|2
|Медель Гари
|7
|1
|Сориано Роберто
|5
|2
|Де Сильвестри Лоренцо
|7
|0
|Сванберг Маттиас
|7
|0
|Хикки Аарон
|7
|0
|Арнаутович Марко
|6
|0
|Сансоне Никола
|6
|0
|Домингес Николас
|6
|0
|Теате Артур
|6
|0
|Бонифаци Кевин
|3
|1
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
3
12%
3
18%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
28%
3
18%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
6
35%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
5
33%
3
12%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
2
13%
7
28%
61-75
2
13%
6
24%
76-90
Забито
31
23
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
1
3%
2
9%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
10
32%
3
13%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
10
32%
8
35%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
21%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
6
25%
6
27%
46-60
6
25%
4
18%
61-75
1
4%
4
18%
76-90
Забито
56
40
26 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 16
5 Не забивали 11
4
7%
5
13%
1-15
5
9%
2
5%
16-30
17
30%
6
15%
31-45
7
13%
8
20%
46-60
7
13%
5
13%
61-75
16
29%
14
35%
76-90
Пропущено
39
47
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
7
18%
5
11%
1-15
9
23%
6
13%
16-30
3
8%
6
13%
31-45
9
23%
9
19%
46-60
8
21%
11
23%
61-75
3
8%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0
Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0
Болонья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0
Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|74 - 29
|75
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|67 - 31
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|54 - 31
|69
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|70 - 53
|59
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|61 - 43
|55
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|45 - 37
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|60 - 61
|46
|12.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|54 - 54
|43
|13.
|Болонья
|0:0 Заявка
|35
|11
|10
|14
|39 - 48
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|46 - 65
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|37 - 63
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|42 - 57
|33
|17.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|35
|3
|16
|16
|25 - 55
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|30 - 27
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 24
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Рома 0:0 Болонья
Исход игры
Рома
92.3% (108)
Ничья
5.1% (6)
Болонья
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (53)
Меньше
50% (53)
Обе команды забьют
Да
50.94% (54)
Нет
49.06% (52)
Популярный счёт
2:1 Рома
36.8% (43)
2:0 Рома
29.9% (35)
1:0 Рома
12% (14)
3:1 Рома
3.4% (4)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:0 Рома
2.6% (3)
1:2 Болонья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!