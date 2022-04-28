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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Рома
 
Позже
Болонья

История личных встреч

Рома
Болонья

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 3 победы

26 матчей

57.7%
26.9%
15.4%
15 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
1:5
СA
2:3
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
5:0
СA
3:3
СA
2:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1
К
2:0
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.44
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.24
Мхитарян Генрих 5 0.15
Верету Жордан 4 (1) 0.12
Смоллинг Крис 3 0.09
Эль-Шаарави Стефан 3 0.09
Ибаньес Рожер 3 0.09
Шомуродов Элдор 2 0.06
Дзаньоло Николо 2 0.06
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.06
Кристанте Бриан 2 0.06
Афена-Гьян Феликс 2 0.06
Перес Карлес 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 13 (2) 0.38
Барроу Муса 5 0.15
Хикки Аарон 5 0.15
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.12
Сванберг Маттиас 3 0.09
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.09
Сансоне Никола 2 0.06
Теате Артур 2 0.06
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 14 1
Дзаньоло Николо 10 2
Карсдорп Рик 8 1
Кристанте Бриан 9 0
Абрахам Тэмми 9 0
Ибаньес Рожер 8 0
Пеллегрини Лоренцо 5 1
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Кумбулла Мараш 6 0
Афена-Гьян Феликс 4 1
Оливейра Сержиу 5 0
Мхитарян Генрих 3 1
Патрисиу Руй 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Фузато Даниэл 0 1
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сумаоро Адама 6 2
Медель Гари 7 1
Сориано Роберто 5 2
Де Сильвестри Лоренцо 7 0
Сванберг Маттиас 7 0
Хикки Аарон 7 0
Арнаутович Марко 6 0
Сансоне Никола 6 0
Домингес Николас 6 0
Теате Артур 6 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Дейкс Митчелл 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
3
12%
3
18%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
7
28%
3
18%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
6
24%
6
35%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
5
33%
3
12%
16-30
1
7%
4
16%
31-45
3
20%
3
12%
46-60
2
13%
7
28%
61-75
2
13%
6
24%
76-90

Забито

31
23
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
1
3%
2
9%
1-15
3
10%
2
9%
16-30
10
32%
3
13%
31-45
3
10%
5
22%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
10
32%
8
35%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
21%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
6
25%
6
27%
46-60
6
25%
4
18%
61-75
1
4%
4
18%
76-90

Забито

56
40
26 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 16
5 Не забивали 11
4
7%
5
13%
1-15
5
9%
2
5%
16-30
17
30%
6
15%
31-45
7
13%
8
20%
46-60
7
13%
5
13%
61-75
16
29%
14
35%
76-90

Пропущено

39
47
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 23
7
18%
5
11%
1-15
9
23%
6
13%
16-30
3
8%
6
13%
31-45
9
23%
9
19%
46-60
8
21%
11
23%
61-75
3
8%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лестер - Рома 1:1 Интер Милан - Рома 3:1 Наполи - Рома 1:1 Рома - Будё-Глимт 4:0
Рома - Салернитана 2:1 Будё-Глимт - Рома 2:1 Сампдория - Рома 0:1 Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0
Болонья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0
Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 72 - 28 72
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 34 19 9 6 52 - 30 66
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 34 17 5 12 54 - 46 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 34 12 10 12 59 - 55 46
11. Торино Заявка 34 11 11 12 42 - 36 44
12. Удинезе Заявка 34 10 13 11 53 - 52 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 34 6 10 18 31 - 62 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 17 9 6 2 31 - 14 33
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Торино Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 3 минуты.

    Главный судья: Фаббри Михаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Рома 97.3% (36)
    X 2.7% (1)
    Болонья 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Болонья
    1.50
    4.90
    7.22
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Рома - Болонья

    Исход игры
    Рома
    97.3% (36)
    Ничья
    2.7% (1)
    Болонья
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.65% (18)
    Меньше
    51.35% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    45.95% (17)
    Нет
    54.05% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    40.5% (15)
    2:0 Рома
    35.1% (13)
    1:0 Рома
    13.5% (5)
    3:0 Рома
    5.4% (2)
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