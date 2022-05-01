Первый тайм

14' Атака хозяев завершается дальним ударом Уоласа - Ханданович в прыжке отбивает мяч и сам оказывается первым на отскоке.

13' Снова Перишич забивает, как и в Болонье несколько дней назад, но тогда "Интер" в итоге пропустил дважды и проиграл. Сейчас в онлайн-таблице миланцы приближаются к лидеру на расстояние двух очков.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ИВАН ПЕРИШИЧ!

Димарко с углового навесил на ближний угол вратарской, а Перишич головой отправляет мяч в ближний угол!

11' После навеса Димарко с углового Де Врей добрался до верхового мяча, однако Молина выбивает снаряд из вратарской, вновь организуя угловой.

10' Заброс на правый угол вратарской на Дармиана исполняют гости, однако Удоги выбивает мяч за лицевую линию.

9' Дармиан прорывается по правому флангу атаки, однако попадает под чистый подкат Пабло Мари.