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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Удинезе
0:1
Первый тайм: 13'
Интер Милан
0'
0:1
12' Гол
Перишич Иван
13'

Ход матча

12'
0:1
Перишич Иван
(Димарко Федерико)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 117
Удинезе 3.4% (4)
X 10.3% (12)
Интер Милан 86.3% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Интер Милан
6.75
4.70
1.56
Все Коэффициенты
Новости
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
22
Мари
Пабло
2
Перес
Неуэн
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
7
Саксесс
Исаак
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
32
Димарко
Федерико
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
14
Перишич
Иван
10
Мартинес
Лаутаро
9
Джеко
Эдин
Удинезе
3-5-2
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Удинезе
Интер Милан

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

29 матчей

24.1%
13.8%
62.1%
7 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

10.3%
58.6%
31.1%
3 победы 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:0
СA
5:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
1:3
СA
5:2
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:4
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
К
1:0
СA
0:3
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 12 (1) 0.35
Гомеш Бету 11 0.32
Молина Науэль 6 0.18
Удоги Дестини 4 0.12
Пуссетто Игнасио 3 (1) 0.09
Саксесс Исаак 2 0.06
Перейра Роберто 2 (1) 0.06
Самарджич Лазар 2 0.06
Форестьери Фернандо 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Уолас Соуза 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Перес Неуэн 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 16 (3) 0.47
Джеко Эдин 13 0.38
Чалханоглу Хакан 7 (3) 0.21
Перишич Иван 6 (1) 0.18
Дюмфрис Дензел 5 0.15
Санчес Алексис 4 0.12
Корреа Хоакин 4 0.12
Барелла Николо 3 0.09
Шкриньяр Милан 3 0.09
Димарко Федерико 2 0.06
Брозович Марсело 2 0.06
Гальярдини Роберто 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Госенс Робин 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делофеу Херард 9 0
Бекао Родриго 9 0
Арслан Толгай-Али 8 0
Уолас Соуза 6 1
Перейра Роберто 6 1
Макенго Жан-Виктор 6 1
Молина Науэль 6 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 5 0
Пуссетто Игнасио 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Удоги Дестини 4 0
Зеегелаар Марвин 3 0
Мари Пабло 1 1
Саксесс Исаак 1 1
Яяло Мато 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 10 0
Барелла Николо 8 0
Брозович Марсело 7 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Индзаги Симоне 3 1
Перишич Иван 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Шкриньяр Милан 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Весино Матиас 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
32
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
6
24%
5
16%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
2
8%
7
22%
31-45
5
20%
6
19%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
8
32%
9
28%
76-90

Пропущено

27
13
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
4
15%
3
23%
1-15
6
22%
3
23%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
2
7%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
8
30%
30%
4
31%
76-90

Забито

26
41
14 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 13
22 Не забивали 18
3
12%
4
10%
1-15
5
19%
10
24%
16-30
6
23%
7
17%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
2
8%
11
27%
61-75
8
31%
2
5%
76-90

Пропущено

27
14
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
11%
1
7%
1-15
2
7%
4
29%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
10
37%
1
7%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
5
19%
5
36%
76-90

Забито

51
73
24 В 1-м тайме 36
27 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 23
9 Не забивали 3
9
18%
9
12%
1-15
7
14%
13
18%
16-30
8
16%
14
19%
31-45
7
14%
13
18%
46-60
4
8%
13
18%
61-75
16
31%
11
15%
76-90

Пропущено

54
27
23 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 19
7
13%
4
15%
1-15
8
15%
7
26%
16-30
8
15%
3
11%
31-45
12
22%
2
7%
46-60
6
11%
2
7%
61-75
13
24%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1
Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3
Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
2. Интер Милан 1:0 Заявка 35 22 9 4 73 - 28 75
3. Наполи Заявка 35 21 7 7 67 - 31 70
4. Ювентус Заявка 35 20 9 6 54 - 31 69
5. Лацио Заявка 35 17 8 10 70 - 53 59
6. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 35 12 11 12 45 - 37 47
11. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
12. Удинезе 0:1 Заявка 35 10 13 12 53 - 53 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 35 9 10 16 46 - 65 37
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 35 3 16 16 25 - 55 25
20. Венеция Заявка 34 5 7 22 28 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
4. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
5. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе 0:1 Заявка 18 6 7 5 28 - 25 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
17. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан 1:0 Заявка 18 10 6 2 32 - 14 36
5. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
12. Удинезе 0:1 Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 14'
    Атака хозяев завершается дальним ударом Уоласа - Ханданович в прыжке отбивает мяч и сам оказывается первым на отскоке.
  • 13'
    Снова Перишич забивает, как и в Болонье несколько дней назад, но тогда "Интер" в итоге пропустил дважды и проиграл. Сейчас в онлайн-таблице миланцы приближаются к лидеру на расстояние двух очков.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ИВАН ПЕРИШИЧ!
    Димарко с углового навесил на ближний угол вратарской, а Перишич головой отправляет мяч в ближний угол!
  • Угловой
    11'
    После навеса Димарко с углового Де Врей добрался до верхового мяча, однако Молина выбивает снаряд из вратарской, вновь организуя угловой.
  • 10'
    Заброс на правый угол вратарской на Дармиана исполняют гости, однако Удоги выбивает мяч за лицевую линию.
  • 9'
    Дармиан прорывается по правому флангу атаки, однако попадает под чистый подкат Пабло Мари.
  • 8'
    Постепенно вырисовывается преимущество "Интера", мяч находится на половине поля "Удинезе" в эти минуты.
  • 6'
    Перейра после прострела с правого фланга пробил по воротам, мяч зацепил ногу Де Врея и стал добычей Хандановича.
  • Фол, нарушение
    5'
    Гальярдини в центральном круге фолит против Саксесса, арбитр пока обходится без желтых карточек.
  • 3'
    В спокойном темпе начинается встреча, до штрафных площадок мяч не доходит совсем.
  • 2'
    "Интер" после поражения от "Болоньи" на неделе упустил лидерство в Серии А, а "Милан" некоторое время назад выиграл свой матч 35-го тура, одолев с минимальным счётом "Фиорентину". Теперь между миланскими коллективами 5 очков, так что нерадзури проигрывать сегодня никак нельзя.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Удинезе 0:1 Интер Милан

Исход игры
Удинезе
3.4% (4)
Ничья
10.3% (12)
Интер Милан
86.3% (101)
Тотал 2.5
Больше
67.59% (73)
Меньше
32.41% (35)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
53.8% (63)
0:2 Интер Милан
12% (14)
0:1 Интер Милан
12% (14)
1:1 Ничья
6% (7)
1:3 Интер Милан
4.3% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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Удинезе
Интер Милан
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