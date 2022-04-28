Стадион: Дачия-Арена
Позже
История личных встреч
Удинезе
Интер Милан
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
29 матчей
24.1%
13.8%
62.1%
7 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
10.3%
58.6%
31.1%
3 победы 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|12 (1)
|0.35
|Гомеш Бету
|11
|0.32
|Молина Науэль
|6
|0.18
|Удоги Дестини
|4
|0.12
|Пуссетто Игнасио
|3 (1)
|0.09
|Саксесс Исаак
|2
|0.06
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.06
|Самарджич Лазар
|2
|0.06
|Форестьери Фернандо
|2
|0.06
|Бекао Родриго
|2
|0.06
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|1
|0.03
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|16 (3)
|0.47
|Джеко Эдин
|13
|0.38
|Чалханоглу Хакан
|7 (3)
|0.21
|Перишич Иван
|6 (1)
|0.18
|Дюмфрис Дензел
|5
|0.15
|Санчес Алексис
|4
|0.12
|Корреа Хоакин
|4
|0.12
|Барелла Николо
|3
|0.09
|Шкриньяр Милан
|3
|0.09
|Димарко Федерико
|2
|0.06
|Брозович Марсело
|2
|0.06
|Гальярдини Роберто
|2
|0.06
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|Весино Матиас
|1
|0.03
|Госенс Робин
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делофеу Херард
|9
|0
|Бекао Родриго
|9
|0
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|Уолас Соуза
|6
|1
|Перейра Роберто
|6
|1
|Макенго Жан-Виктор
|6
|1
|Молина Науэль
|6
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Перес Неуэн
|5
|0
|Пуссетто Игнасио
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|Мари Пабло
|1
|1
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|10
|0
|Барелла Николо
|8
|0
|Брозович Марсело
|7
|0
|Мартинес Лаутаро
|5
|0
|Индзаги Симоне
|3
|1
|Перишич Иван
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Видаль Артуро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Шкриньяр Милан
|3
|0
|Дюмфрис Дензел
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Раноккия Андреа
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
32
10 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 19
6
24%
5
16%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
2
8%
7
22%
31-45
5
20%
6
19%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
8
32%
9
28%
76-90
Пропущено
27
13
15 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
4
15%
3
23%
1-15
6
22%
3
23%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
2
7%
1
8%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
8
30%
30%
4
31%
76-90
Забито
26
41
14 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 13
22 Не забивали 18
3
12%
4
10%
1-15
5
19%
10
24%
16-30
6
23%
7
17%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
2
8%
11
27%
61-75
8
31%
2
5%
76-90
Пропущено
27
14
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
11%
1
7%
1-15
2
7%
4
29%
16-30
3
11%
2
14%
31-45
10
37%
1
7%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
5
19%
5
36%
76-90
Забито
51
73
24 В 1-м тайме 36
27 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 23
9 Не забивали 3
9
18%
9
12%
1-15
7
14%
13
18%
16-30
8
16%
14
19%
31-45
7
14%
13
18%
46-60
4
8%
13
18%
61-75
16
31%
11
15%
76-90
Пропущено
54
27
23 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 19
7
13%
4
15%
1-15
8
15%
7
26%
16-30
8
15%
3
11%
31-45
12
22%
2
7%
46-60
6
11%
2
7%
61-75
13
24%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Удинезе 0:4 Болонья - Удинезе 2:2 Удинезе - Салернитана 0:1 Удинезе - Эмполи 4:1
Венеция - Удинезе 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1 Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Болонья - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3
Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|60 - 30
|74
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|72 - 28
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|34
|20
|7
|7
|61 - 30
|67
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|52 - 30
|66
|5.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|66 - 50
|56
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|54 - 46
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|61 - 43
|55
|9.
|Верона
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|59 - 51
|49
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|59 - 55
|46
|11.
|Торино
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|42 - 36
|44
|12.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|53 - 52
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|14.
|Эмполи
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|9
|6
|19
|34 - 59
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|41 - 57
|30
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|6
|10
|18
|31 - 62
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|34
|3
|16
|15
|25 - 54
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|27 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|3.
|Милан
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 12
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|5.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 11
|31
|7.
|Наполи
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 15
|30
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|30 - 27
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 20
|18
|15.
|Эмполи
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|26 - 40
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|18 - 28
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|24 - 31
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|31 - 14
|33
|6.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|29 - 28
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|33 - 29
|23
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 26
|21
|10.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 30
|19
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|14.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 19
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|10 - 26
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|13 - 31
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан
Исход игры
Удинезе
4.8% (2)
Ничья
14.3% (6)
Интер Милан
81% (34)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
76.92% (30)
Нет
23.08% (9)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
57.1% (24)
0:2 Интер Милан
16.7% (7)
1:1 Ничья
9.5% (4)
0:1 Интер Милан
4.8% (2)
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