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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Эмполи
0:0
Первый тайм: 12'
Торино
0' 12'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогнозы 108
Эмполи 15.7% (17)
X 56.5% (61)
Торино 27.8% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Торино
2.88
3.70
2.60
Все Коэффициенты
Новости
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
42
Вити
Маттиа
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
23
Аслани
Кристьян
8
Хендерсон
Лиам
7
Верре
Валерио
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
1
Бериша
Этрит
26
Джиджи
Коффи
99
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
64
Пеллегри
Пьетро
Эмполи
4-3-1-2
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Торино

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:2
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
3:0
СA
0:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 12 (4) 0.35
Байрами Недим 6 (3) 0.18
Журковски Шимон 5 0.15
Ди Франческо Федерико 5 0.15
Хендерсон Лиам 2 0.06
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Романьоли Симоне 2 0.06
Ла Мантия Андреа 2 0.06
Кутроне Патрик 2 0.06
Штулац Лео 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Манкузо Леонардо 1 0.03
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 6 0.18
Брекало Йосип 6 0.18
Лукич Саша 5 (3) 0.15
Белотти Андреа 5 (1) 0.15
Побега Томмазо 4 0.12
Синго Вилфред 3 0.09
Бремер Глейсон 3 0.09
Пьяца Марко 3 0.09
Прат Деннис 2 0.06
Верди Симоне 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 10 0
Луперто Себастьяно 7 1
Стоянович Петар 8 0
Исмайли Ардиан 7 0
Журковски Шимон 5 0
Паризи Фабьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Риччи Самуэле 2 1
Вити Маттиа 2 1
Романьоли Симоне 3 0
Хаас Николас 3 0
Пинамонти Андреа 3 0
Хендерсон Лиам 2 0
Верре Валерио 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какаче Либерато 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 11 0
Лукич Саша 9 0
Мандрагора Роландо 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Джиджи Коффи 5 1
Синго Вилфред 4 1
Юрич Иван 5 0
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Иццо Армандо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Зима Давид 3 0
Ринкон Томас 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Войвода Мергим 1 0
Брекало Йосип 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
11
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
1
4%
1
9%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
5
19%
2
18%
46-60
3
12%
3
27%
61-75
10
38%
2
18%
76-90

Пропущено

40
21
23 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
8
20%
3
14%
1-15
4
10%
4
19%
16-30
11
28%
3
14%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
9
23%
2
10%
61-75
5
13%
7
33%
76-90

Забито

21
28
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
5
24%
7
25%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
6
29%
2
7%
61-75
2
10%
6
21%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
5
25%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
4
20%
9
50%
76-90

Забито

47
39
19 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 11
6
13%
8
21%
1-15
7
15%
8
21%
16-30
6
13%
4
10%
31-45
7
15%
6
15%
46-60
9
19%
5
13%
61-75
12
26%
8
21%
76-90

Пропущено

60
39
31 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 26
13
22%
4
10%
1-15
6
10%
5
13%
16-30
12
20%
5
13%
31-45
8
13%
3
8%
46-60
12
20%
6
15%
61-75
9
15%
16
41%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0
Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1
Торино
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0
Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 35 22 9 4 60 - 30 75
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 72 - 28 72
3. Наполи Заявка 35 21 7 7 67 - 31 70
4. Ювентус Заявка 35 20 9 6 54 - 31 69
5. Лацио Заявка 35 17 8 10 70 - 53 59
6. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
7. Фиорентина 0:0 Заявка 35 17 6 12 54 - 46 57
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
11. Торино 0:0 Заявка 35 11 12 12 42 - 36 45
12. Удинезе Заявка 34 10 13 11 53 - 52 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи 0:0 Заявка 35 9 11 15 45 - 62 38
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 35 3 16 16 25 - 55 25
20. Венеция Заявка 34 5 7 22 28 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина 0:0 Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
3. Милан 0:0 Заявка 18 10 5 3 25 - 12 35
4. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
5. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино 0:0 Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Эмполи 0:0 Заявка 18 4 5 9 26 - 40 17
17. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 17 9 6 2 31 - 14 33
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Фиорентина 0:0 Заявка 18 6 4 8 20 - 26 22
10. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
11. Эмполи 0:0 Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Торино 0:0 Заявка 18 3 7 8 13 - 19 16
14. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Эмполи 15.7% (17)
    X 56.5% (61)
    Торино 27.8% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Торино
    2.88
    3.70
    2.60
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    Где смотреть матч Эмполи 0:0 Торино онлайн

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    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Торино

    Исход игры
    Эмполи
    15.9% (17)
    Ничья
    56.1% (60)
    Торино
    28% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.04% (30)
    Меньше
    71.96% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    76.64% (82)
    Нет
    23.36% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.5% (54)
    1:2 Торино
    15.9% (17)
    2:1 Эмполи
    9.3% (10)
    0:1 Торино
    8.4% (9)
    1:0 Эмполи
    4.7% (5)
    0:0 Ничья
    4.7% (5)
    0:2 Торино
    2.8% (3)
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