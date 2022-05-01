Стадион: Карло Кастеллани
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
42
Вити
Маттиа
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
22
Прат
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Торино
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|12 (4)
|0.35
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.18
|Журковски Шимон
|5
|0.15
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.15
|Хендерсон Лиам
|2
|0.06
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.06
|Романьоли Симоне
|2
|0.06
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.06
|Кутроне Патрик
|2
|0.06
|Штулац Лео
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|6
|0.18
|Брекало Йосип
|6
|0.18
|Лукич Саша
|5 (3)
|0.15
|Белотти Андреа
|5 (1)
|0.15
|Побега Томмазо
|4
|0.12
|Синго Вилфред
|3
|0.09
|Бремер Глейсон
|3
|0.09
|Пьяца Марко
|3
|0.09
|Прат Деннис
|2
|0.06
|Верди Симоне
|1
|0.03
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|10
|0
|Луперто Себастьяно
|7
|1
|Стоянович Петар
|8
|0
|Исмайли Ардиан
|7
|0
|Журковски Шимон
|5
|0
|Паризи Фабьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Риччи Самуэле
|2
|1
|Вити Маттиа
|2
|1
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Верре Валерио
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Побега Томмазо
|11
|0
|Лукич Саша
|9
|0
|Мандрагора Роландо
|6
|1
|Бремер Глейсон
|7
|0
|Джиджи Коффи
|5
|1
|Синго Вилфред
|4
|1
|Юрич Иван
|5
|0
|Эйна Ола
|4
|0
|Буонджорно Алессандро
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Иццо Армандо
|3
|0
|Санабрия Антонио
|3
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|3
|0
|Зима Давид
|3
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Прат Деннис
|2
|0
|Линетти Кароль
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Дзадза Симоне
|1
|0
|Бериша Этрит
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
11
8 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
1
4%
1
9%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
5
19%
2
18%
46-60
3
12%
3
27%
61-75
10
38%
2
18%
76-90
Пропущено
40
21
23 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 14
8
20%
3
14%
1-15
4
10%
4
19%
16-30
11
28%
3
14%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
9
23%
2
10%
61-75
5
13%
7
33%
76-90
Забито
21
28
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
5
24%
7
25%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
6
29%
2
7%
61-75
2
10%
6
21%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
5
25%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
4
20%
9
50%
76-90
Забито
47
39
19 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 11
6
13%
8
21%
1-15
7
15%
8
21%
16-30
6
13%
4
10%
31-45
7
15%
6
15%
46-60
9
19%
5
13%
61-75
12
26%
8
21%
76-90
Пропущено
60
39
31 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 26
13
22%
4
10%
1-15
6
10%
5
13%
16-30
12
20%
5
13%
31-45
8
13%
3
8%
46-60
12
20%
6
15%
61-75
9
15%
16
41%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0
Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1
Торино
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0
Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|35
|22
|9
|4
|60 - 30
|75
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|72 - 28
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|67 - 31
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|54 - 31
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|70 - 53
|59
|6.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|7.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|35
|17
|6
|12
|54 - 46
|57
|8.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|61 - 43
|55
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|60 - 61
|46
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|35
|11
|12
|12
|42 - 36
|45
|12.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|53 - 52
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|14.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|35
|9
|11
|15
|45 - 62
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|37 - 63
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|42 - 57
|33
|17.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|35
|3
|16
|16
|25 - 55
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 12
|35
|4.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|5.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|30 - 27
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 24
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 40
|17
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|31 - 14
|33
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 26
|22
|10.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|11.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|13 - 19
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Торино
Исход игры
Эмполи
15.9% (17)
Ничья
56.1% (60)
Торино
28% (30)
Тотал 2.5
Больше
28.04% (30)
Меньше
71.96% (77)
Обе команды забьют
Да
76.64% (82)
Нет
23.36% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.5% (54)
1:2 Торино
15.9% (17)
2:1 Эмполи
9.3% (10)
0:1 Торино
8.4% (9)
1:0 Эмполи
4.7% (5)
0:0 Ничья
4.7% (5)
0:2 Торино
2.8% (3)
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