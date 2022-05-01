Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Маттиа Вити предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

92' Торино выполняет удар от ворот.

92' Маттиа Вити не смог попасть в створ ударом издали

92' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Буонджорно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Паризи Фабьяно пробует нанести удар издали, но Этрит Бериша держит все под контролем

87' 'Г О О О О О Л - Белотти Андреа из команды Торино забивает с пенальти! Он пробил правой. Гульельмо Викарио был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

85' Рефери не любит споров - именно за это Луперто Себастьяно сейчас получил желтую

85' УДАЛЕНИЕ! - После того, как Стоянович Петар сыграл рукой, судья был вынужден показать ему второй горчичник и удалить с поля!

85' После проверки VAR судья изменил решение - Торино пробьет пенальти!

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

82' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Торино выполняет удар от ворот.

80' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Торино выполняет удар от ворот.

79' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Команда Торино сравняла счет! Игра продолжается!

78' 'Г О О О О О Л - Белотти Андреа из команды Торино забивает с пенальти! Он пробил правой. Гульельмо Викарио был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

77' После проверки VAR судья не изменил решения - Торино пробьет пенальти!

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

75' Рефери не любит споров - именно за это Стоянович Петар сейчас получил желтую

74' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Маттиа Вити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

73' Паризи Фабьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Маттиа Вити возвращается на поле.

71' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Матч возобновлен

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

69' Ох, нехорошо это выглядит. Маттиа Вити получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Маттиа Вити на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Брекало Йосип из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

67' Бенасси Марко пробует нанести удар издали, но Этрит Бериша держит все под контролем

67' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Буонджорно Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Луперто Себастьяно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Удар от ворот произведет Эмполи

63' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Рефери не любит споров - именно за это Aurelio Andreazzoli сейчас получил желтую

60' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Верре Валерио из команды Эмполи - была желтая, а стала красная.

60' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

58' Паризи Фабьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Команда Эмполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

56' Г О О О О Л - Журковски Шимон из команды Эмполи левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

54' Буонджорно Алессандро наказан за толчок Маттиа Вити

54' Удар от ворот произведет Торино

54' Как он промахнулся? Пинамонти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

52' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Эмполи

51' Судья подбегает и показывает Хендерсон Лиам из команды Эмполи отложенную желтую карточку за фол.

50' Удар от ворот произведет Торино

50' Аслани Кристьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Матч остановлен