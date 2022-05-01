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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Эмполи
1:3
Конец матча
Торино
0'
18' Желтая карточка
Войвода Мергим
19' Желтая карточка
Пинамонти Андреа
29' Желтая карточка
Лукич Саша
30' Желтая карточка
Юрич Иван
51' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
1:0
56' Гол
Журковски Шимон
59' Undefined phrase: football_event_
Верре Валерио
60' Красная карточка
Верре Валерио
62' Желтая карточка
Aurelio Andreazzoli
75' Желтая карточка
Стоянович Петар
1:1
78' Пенальти
Белотти Андреа
85' Вторая желтая карточка
Стоянович Петар
1:2
87' Пенальти
Белотти Андреа
1:3
90' Гол
Белотти Андреа
90'+8
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:3. Хет-трик Андреа Белотти (ви...
1:2. Гол с пенальти Андреа Белот...
1:1. Гол с пенальти Андреа Белот...

Ход матча

18'
 
Войвода Мергим
19'
Пинамонти Андреа
 
29'
 
Лукич Саша
30'
 
Юрич Иван
46'
 
Ансальди Кристиан
Войвода Мергим
51'
Хендерсон Лиам
 
56'
Журковски Шимон
(Верре Валерио)
1:0
59'
Верре Валерио
 
60'
Верре Валерио
 
62'
Aurelio Andreazzoli
 
65'
Бенасси Марко
Ди Франческо Федерико
 
70'
 
Риччи Самуэле
Лукич Саша
70'
 
Сек Демба
Синго Вилфред
71'
 
Белотти Андреа
Пеллегри Пьетро
75'
Стоянович Петар
 
78'
1:1
Белотти Андреа
79'
Штулац Лео
Хендерсон Лиам
 
85'
Стоянович Петар
 
87'
1:2
Белотти Андреа
89'
Ла Мантия Андреа
Журковски Шимон
 
90'
1:3
Белотти Андреа
(Брекало Йосип)

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Эмполи 15.7% (17)
X 56.5% (61)
Торино 27.8% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
42
Вити
Маттиа
33
Луперто
Себастьяно
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
23
Аслани
Кристьян
8
Хендерсон
Лиам
7
Верре
Валерио
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
1
Бериша
Этрит
26
Джиджи
Коффи
99
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
27
Войвода
Мергим
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
64
Пеллегри
Пьетро
Эмполи
4-3-1-2
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Торино

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:2
СA
4:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
3:0
СA
0:1
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 12 (4) 0.34
Байрами Недим 6 (3) 0.17
Журковски Шимон 6 0.17
Ди Франческо Федерико 5 0.14
Хендерсон Лиам 2 0.06
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Романьоли Симоне 2 0.06
Ла Мантия Андреа 2 0.06
Кутроне Патрик 2 0.06
Штулац Лео 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Манкузо Леонардо 1 0.03
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Верре Валерио 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белотти Андреа 8 (3) 0.23
Брекало Йосип 6 0.17
Санабрия Антонио 6 0.17
Лукич Саша 5 (3) 0.14
Побега Томмазо 4 0.11
Синго Вилфред 3 0.09
Бремер Глейсон 3 0.09
Пьяца Марко 3 0.09
Прат Деннис 2 0.06
Верди Симоне 1 0.03
Пеллегри Пьетро 1 0.03
Ансальди Кристиан 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Войвода Мергим 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 9 1
Бандинелли Филиппо 10 0
Луперто Себастьяно 7 1
Исмайли Ардиан 7 0
Журковски Шимон 5 0
Паризи Фабьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Пинамонти Андреа 4 0
Верре Валерио 2 1
Риччи Самуэле 2 1
Вити Маттиа 2 1
Хендерсон Лиам 3 0
Романьоли Симоне 3 0
Хаас Николас 3 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какаче Либерато 1 0
Aurelio Andreazzoli 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Побега Томмазо 11 0
Лукич Саша 10 0
Мандрагора Роландо 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Джиджи Коффи 5 1
Юрич Иван 6 0
Синго Вилфред 4 1
Эйна Ола 4 0
Буонджорно Алессандро 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Иццо Армандо 3 0
Санабрия Антонио 3 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 3 0
Зима Давид 3 0
Ринкон Томас 2 0
Прат Деннис 2 0
Линетти Кароль 2 0
Войвода Мергим 2 0
Паро Маттео 1 0
Ансальди Кристиан 1 0
Дзадза Симоне 1 0
Бериша Этрит 1 0
Белотти Андреа 1 0
Брекало Йосип 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
14
8 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
1
4%
1
7%
1-15
4
15%
2
14%
16-30
3
11%
1
7%
31-45
6
22%
2
14%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
10
37%
5
36%
76-90

Пропущено

43
22
23 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
8
19%
3
14%
1-15
4
9%
4
18%
16-30
11
26%
3
14%
31-45
3
7%
3
14%
46-60
9
21%
2
9%
61-75
8
19%
7
32%
76-90

Забито

21
28
11 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 13
24 Не забивали 20
5
24%
7
25%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
6
29%
2
7%
61-75
2
10%
6
21%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
5
25%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
4
20%
9
50%
76-90

Забито

48
42
19 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 18
9 Не забивали 11
6
13%
8
19%
1-15
7
15%
8
19%
16-30
6
13%
4
10%
31-45
8
17%
6
14%
46-60
9
19%
5
12%
61-75
12
25%
11
26%
76-90

Пропущено

63
40
31 В 1-м тайме 14
32 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 27
13
21%
4
10%
1-15
6
10%
5
13%
16-30
12
19%
5
13%
31-45
8
13%
4
10%
46-60
12
19%
6
15%
61-75
12
19%
16
40%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эмполи - Наполи 3:2 Удинезе - Эмполи 4:1 Эмполи - Специя 0:0 Фиорентина - Эмполи 1:0
Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1
Торино
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Аталанта - Торино 4:4 Торино - Специя 2:1 Лацио - Торино 1:1 Торино - Милан 0:0
Салернитана - Торино 0:1 Дженоа - Торино 1:0 Торино - Интер Милан 1:1 Болонья - Торино 0:0 Торино - Кальяри 1:2 Ювентус - Торино 1:1 Торино - Венеция 1:2 Удинезе - Торино 2:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сампдория - Торино 1:2 Торино - Фиорентина 4:0 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Верона 1:0 Сампдория - Торино 2:1 Торино - Болонья 2:1 Кальяри - Торино 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
2. Интер Милан 1:0 Заявка 35 22 9 4 73 - 28 75
3. Наполи Заявка 35 21 7 7 67 - 31 70
4. Ювентус Заявка 35 20 9 6 54 - 31 69
5. Лацио Заявка 35 17 8 10 70 - 53 59
6. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 35 12 11 12 45 - 37 47
11. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
12. Удинезе 0:1 Заявка 35 10 13 12 53 - 53 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 35 9 10 16 46 - 65 37
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 35 3 16 16 25 - 55 25
20. Венеция Заявка 34 5 7 22 28 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 1:0 Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
4. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
5. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе 0:1 Заявка 18 6 7 5 28 - 25 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
17. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан 1:0 Заявка 18 10 6 2 32 - 14 36
5. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
12. Удинезе 0:1 Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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    Прогнозы 108
    Эмполи 15.7% (17)
    X 56.5% (61)
    Торино 27.8% (30)
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    Прогнозы на матч Эмполи 1:3 Торино

    Исход игры
    Эмполи
    15.7% (17)
    Ничья
    56.5% (61)
    Торино
    27.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.78% (30)
    Меньше
    72.22% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.9% (55)
    1:2 Торино
    15.7% (17)
    2:1 Эмполи
    9.3% (10)
    0:1 Торино
    8.3% (9)
    1:0 Эмполи
    4.6% (5)
    0:0 Ничья
    4.6% (5)
    0:2 Торино
    2.8% (3)
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