Первый тайм

11' Мессьясу попал по ноге в центре поля.

11' Ух, повезло "Милану"! Игор Роша после подачи корнера со средней дистанции лупанул ногой чуть левее створа.

10' "Фиорентина" выполнит угловой с левого фланга.

9' Тео Эрнандес толкнул Венути на чужой половине на левом фланге.

8' Александр Кокорин ждёт своего часа, а точнее, минут, на скамье запасных.

7' ГОЛ! 1:0! С линии штрафной мяч послан Тео Эрнандесом в правый угол, но взятие ворот отменено из-за большого офсайда Мессьяса, который был раньше в этой атаке. Поэтому 0:0 счёт остаётся, "ложная тревога".