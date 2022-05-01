Стадион: Сан-Сиро
0:0
Первый тайм: 11'
3' Желтая карточкаМале Юссеф
Ход матча
3'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Фиорентина
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
28 матчей
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|9
|0.26
|Жиру Оливье
|9 (2)
|0.26
|Ибрагимович Златан
|8
|0.24
|Мессьяс Жуниор
|5
|0.15
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.15
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.12
|Диас Браим
|3
|0.09
|Тонали Сандро
|3
|0.09
|Калабрия Давиде
|2
|0.06
|Ребич Анте
|2
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Флоренци Алессандро
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Мальдини Даниэль
|1
|0.03
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|17 (5)
|0.5
|Торрейра Лукас
|5
|0.15
|Гонсалес Николас
|4
|0.12
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.12
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.09
|Сапонара Риккардо
|3
|0.09
|Соттиль Рикардо
|3
|0.09
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.09
|Мале Юссеф
|2
|0.06
|Кабрал Артур
|2
|0.06
|Кальехон Хосе
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Амрабат Софьян
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Миленкович Никола
|1
|0.03
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|6
|2
|Тонали Сандро
|8
|0
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Беннасер Исмаэль
|5
|0
|Томори Фикайо
|4
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Жиру Оливье
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|9
|1
|Торрейра Лукас
|8
|1
|Бонавентура Джакомо
|6
|1
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Соттиль Рикардо
|3
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Гонсалес Николас
|2
|1
|Мале Юссеф
|3
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Венути Лоренцо
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
20
17 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
6
25%
0
0%
1-15
7
29%
29%
2
10%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
1
4%
6
30%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
4
17%
4
20%
76-90
Пропущено
13
26
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 16
4
31%
1
4%
1-15
3
23%
5
19%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
2
15%
9
35%
76-90
Забито
35
36
12 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
18 Не забивали 18
6
17%
3
8%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
4
11%
9
25%
31-45
8
23%
7
19%
46-60
6
17%
6
17%
61-75
9
26%
6
17%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
7
39%
4
22%
76-90
Забито
59
56
29 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 34
23 Забивали первыми 21
5 Не забивали 5
12
20%
3
5%
1-15
9
15%
7
13%
16-30
8
14%
12
21%
31-45
9
15%
13
23%
46-60
8
14%
11
20%
61-75
13
22%
10
18%
76-90
Пропущено
31
44
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 25
7
23%
3
7%
1-15
6
19%
6
14%
16-30
3
10%
7
16%
31-45
2
6%
9
20%
46-60
4
13%
6
14%
61-75
9
29%
29%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0
Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4
Фиорентина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0
Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|35
|22
|9
|4
|60 - 30
|75
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|21
|9
|4
|72 - 28
|72
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|67 - 31
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|54 - 31
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|70 - 53
|59
|6.
|Рома
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 40
|58
|7.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|35
|17
|6
|12
|54 - 46
|57
|8.
|Аталанта
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|61 - 43
|55
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|60 - 61
|46
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|35
|11
|12
|12
|42 - 36
|45
|12.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|53 - 52
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|39 - 48
|42
|14.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|35
|9
|11
|15
|45 - 62
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|37 - 63
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|42 - 57
|33
|17.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|28 - 70
|25
|19.
|Дженоа
|Заявка
|35
|3
|16
|16
|25 - 55
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|3.
|Милан
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 12
|35
|4.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|5.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|25 - 15
|34
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 24
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|30 - 27
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 24
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|26 - 40
|17
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|31 - 14
|33
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 26
|22
|10.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|11.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|18
|3
|7
|8
|13 - 19
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 27
|14
|17.
|Салернитана
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|14 - 37
|14
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан 0:0 Фиорентина
Исход игры
Милан
91.5% (107)
Ничья
6% (7)
Фиорентина
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.1% (61)
Меньше
41.9% (44)
Обе команды забьют
Да
61.9% (65)
Нет
38.1% (40)
Популярный счёт
2:1 Милан
41% (48)
1:0 Милан
17.9% (21)
2:0 Милан
16.2% (19)
3:1 Милан
6% (7)
1:1 Ничья
3.4% (4)
3:2 Милан
2.6% (3)
1:2 Фиорентина
1.7% (2)
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