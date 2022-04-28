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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Милан
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 40
Милан 92.5% (37)
X 5% (2)
Фиорентина 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Фиорентина
1.69
4.10
6.00
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Милан
Фиорентина

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
4:3
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 9 0.26
Жиру Оливье 9 (2) 0.26
Ибрагимович Златан 8 0.24
Мессьяс Жуниор 5 0.15
Кесси Франк 5 (2) 0.15
Тео Эрнандес 4 (1) 0.12
Диас Браим 3 0.09
Тонали Сандро 3 0.09
Калабрия Давиде 2 0.06
Ребич Анте 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Флоренци Алессандро 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 17 (5) 0.5
Торрейра Лукас 5 0.15
Гонсалес Николас 4 0.12
Бираги Кристиано 4 (1) 0.12
Бонавентура Джакомо 3 0.09
Сапонара Риккардо 3 0.09
Соттиль Рикардо 3 0.09
Пёнтек Кшиштоф 3 0.09
Мале Юссеф 2 0.06
Кабрал Артур 2 0.06
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 8 0
Романьоли Алессио 4 1
Беннасер Исмаэль 5 0
Томори Фикайо 4 0
Диас Браим 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Ибрагимович Златан 2 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 9 1
Торрейра Лукас 8 1
Бонавентура Джакомо 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Соттиль Рикардо 3 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Гонсалес Николас 2 1
Мале Юссеф 3 0
Роша Игор II 2 0
Дункан Альфред 2 0
Венути Лоренцо 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Бенасси Марко 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
20
17 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
6
25%
0
0%
1-15
7
29%
29%
2
10%
16-30
4
17%
3
15%
31-45
1
4%
6
30%
46-60
2
8%
5
25%
61-75
4
17%
4
20%
76-90

Пропущено

13
26
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 16
4
31%
1
4%
1-15
3
23%
5
19%
16-30
1
8%
3
12%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
3
23%
3
12%
61-75
2
15%
9
35%
76-90

Забито

35
36
12 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 13
18 Не забивали 18
6
17%
3
8%
1-15
2
6%
5
14%
16-30
4
11%
9
25%
31-45
8
23%
7
19%
46-60
6
17%
6
17%
61-75
9
26%
6
17%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
7
39%
4
22%
76-90

Забито

59
56
29 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 34
23 Забивали первыми 21
5 Не забивали 5
12
20%
3
5%
1-15
9
15%
7
13%
16-30
8
14%
12
21%
31-45
9
15%
13
23%
46-60
8
14%
11
20%
61-75
13
22%
10
18%
76-90

Пропущено

31
44
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 25
7
23%
3
7%
1-15
6
19%
6
14%
16-30
3
10%
7
16%
31-45
2
6%
9
20%
46-60
4
13%
6
14%
61-75
9
29%
29%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0
Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1 Эмполи - Милан 2:4
Фиорентина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Удинезе 0:4 Салернитана - Фиорентина 2:1 Ювентус - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Венеция 1:0
Наполи - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Эмполи 1:0 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 34 22 8 4 60 - 30 74
2. Интер Милан Заявка 34 21 9 4 72 - 28 72
3. Наполи Заявка 34 20 7 7 61 - 30 67
4. Ювентус Заявка 34 19 9 6 52 - 30 66
5. Рома Заявка 34 17 7 10 55 - 40 58
6. Лацио Заявка 34 16 8 10 66 - 50 56
7. Фиорентина Заявка 34 17 5 12 54 - 46 56
8. Аталанта Заявка 34 15 10 9 61 - 43 55
9. Верона Заявка 34 13 10 11 59 - 51 49
10. Сассуоло Заявка 34 12 10 12 59 - 55 46
11. Торино Заявка 34 11 11 12 42 - 36 44
12. Удинезе Заявка 34 10 13 11 53 - 52 43
13. Болонья Заявка 34 11 9 14 39 - 48 42
14. Эмполи Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Специя Заявка 34 9 6 19 34 - 59 33
16. Сампдория Заявка 34 8 6 20 41 - 57 30
17. Кальяри Заявка 34 6 10 18 31 - 62 28
18. Салернитана Заявка 33 6 7 20 28 - 70 25
19. Дженоа Заявка 34 3 16 15 25 - 54 25
20. Венеция Заявка 33 5 7 21 27 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
3. Милан Заявка 17 10 4 3 25 - 12 34
4. Рома Заявка 17 10 4 3 25 - 15 34
5. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
6. Ювентус Заявка 17 9 4 4 21 - 11 31
7. Наполи Заявка 17 9 3 5 28 - 15 30
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 17 6 7 4 28 - 24 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 17 4 7 6 30 - 27 19
14. Специя Заявка 16 5 3 8 17 - 20 18
15. Эмполи Заявка 17 4 4 9 26 - 40 16
16. Кальяри Заявка 17 3 6 8 18 - 28 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 24 - 31 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
5. Интер Милан Заявка 17 9 6 2 31 - 14 33
6. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
7. Лацио Заявка 17 7 3 7 29 - 28 24
8. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 33 - 29 23
9. Фиорентина Заявка 17 6 3 8 20 - 26 21
10. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Верона Заявка 17 4 7 6 26 - 30 19
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
14. Торино Заявка 17 3 6 8 13 - 19 15
15. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
16. Болонья Заявка 16 3 5 8 15 - 27 14
17. Салернитана Заявка 17 4 2 11 14 - 37 14
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 16 3 3 10 10 - 26 12
20. Дженоа Заявка 17 1 8 8 13 - 31 11
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  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 18 минут.

    Главный судья: Валери Паоло

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    • Прогнозы 40
    Милан 92.5% (37)
    X 5% (2)
    Фиорентина 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Фиорентина
    1.69
    4.10
    6.00
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Милан - Фиорентина

    Исход игры
    Милан
    92.5% (37)
    Ничья
    5% (2)
    Фиорентина
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (27)
    Меньше
    30.77% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (28)
    Нет
    28.21% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    55% (22)
    2:0 Милан
    15% (6)
    1:0 Милан
    12.5% (5)
    3:2 Милан
    5% (2)
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    Милан
    Фиорентина
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