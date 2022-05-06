  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Лечче
0:0
Первый тайм: 28'
Порденоне
0' 28'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Порденоне
1.20
8.01
18.97
Все Коэффициенты
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
25
Галло
Антонино
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
12
Фазолино
Гаэтано
24
Вальетти
Федерико
3
Саббионе
Алессио
26
Бассоли
Алессандро
30
Далле
Мура
Кристиан
33
Цаммарини
Роберто
23
Торрази
Эмануэле
5
Ловиза
Алессандро
27
Канделлоне
Леонардо
32
Бутич
Карло
28
Камбьяги
Николо
Лечче
4-3-3
Порденоне
4-3-3

История личных встреч

Лечче
Порденоне

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
1:1
СB
0:0
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 20 (6) 0.53
Стрефецца Габриэль 13 0.34
Ди Мариано Франческо 5 0.13
Гарджуло Марио 3 0.08
Майер Жан 2 0.05
Родригес Пабло 2 0.05
Листковски Марчин 2 0.05
Блен Алексис 1 0.03
Рагуза Антонио 1 0.03
Лучиони Фабио 1 0.03
Туиа Алессандро 1 0.03
Фараго Паоло 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Хельгасон Торир 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 7 0.18
Бутич Карло 5 (2) 0.13
Фолоруншо Майкл 3 0.08
Кампорезе Микеле 3 0.08
Цаммарини Роберто 2 0.05
Фаласко Никола 1 0.03
Гавацци Давиде 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Дели Франческо 1 0.03
Барисон Альберто 1 0.03
Канделлоне Леонардо 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Ловиза Алессандро 1 0.03
Цаджу Франк 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 0 0
Паза Симоне 0 0
Бассоли Алессандро 0 0
Эль-Кауакиби Хамза 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 8 0
Туиа Алессандро 7 0
Стрефецца Габриэль 7 0
Юлманд Мортен 7 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Меккарьелло Бьяджо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Блен Алексис 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Родригес Пабло 4 0
Майер Жан 4 0
Калабрези Артуро 4 0
Галло Антонино 4 0
Кода Массимо 3 0
Рагуза Антонио 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Хельгасон Торир 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Асенсио Рауль 1 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Кауакиби Хамза 8 1
Фаласко Никола 7 1
Ловиза Алессандро 7 0
Кампорезе Микеле 5 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Цаммарини Роберто 6 0
Паза Симоне 4 1
Торрази Эмануэле 5 0
Ди Серио Джузеппе 5 0
Саббионе Алессио 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Бассоли Алессандро 3 0
Дели Франческо 3 0
Вокич Деян 3 0
Канделлоне Леонардо 3 0
Маньино Лука 3 0
Андреони Кристиан 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Менса Дэвис 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Цаджу Франк 2 0
Бутич Карло 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Силла Юссуф 1 0
Бионди Кевин 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ониша Михаэл 1 0
Alvin Okoro 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
10
23 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 7
20 Не забивали 28
4
11%
2
20%
1-15
7
20%
2
20%
16-30
12
34%
0
0%
31-45
4
11%
2
20%
46-60
3
9%
1
10%
61-75
5
14%
3
30%
76-90

Пропущено

15
36
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 25
2 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 17
4
27%
4
11%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
1
7%
4
11%
31-45
3
20%
5
14%
46-60
4
27%
11
31%
61-75
2
13%
9
25%
76-90

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
6
27%
2
11%
1-15
4
18%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
9%
2
11%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
8
36%
6
32%
76-90

Пропущено

17
34
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 17
1
6%
5
15%
1-15
0
0%
9
26%
16-30
5
29%
29%
5
15%
31-45
5
29%
29%
2
6%
46-60
3
18%
7
21%
61-75
3
18%
6
18%
76-90

Забито

57
29
33 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
25 Забивали первыми 14
7 Не забивали 15
10
18%
4
14%
1-15
11
19%
5
17%
16-30
12
21%
4
14%
31-45
6
11%
4
14%
46-60
5
9%
3
10%
61-75
13
23%
9
31%
76-90

Пропущено

32
70
12 В 1-м тайме 30
20 Во 2-м тайме 40
8 Пропускали первыми 23
22 Не пропускали 34
5
16%
9
13%
1-15
1
3%
12
17%
16-30
6
19%
9
13%
31-45
8
25%
7
10%
46-60
7
22%
18
26%
61-75
5
16%
15
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Про Патрия 0:2 Виченца Виртус - Лечче 2:1 Лечче - Пиза 2:0 Про Сесто - Лечче 1:0
Реджина - Лечче 1:0 Лечче - Сереньо 1:1 Лечче - Пьяченца 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Лечче 1:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 Лечче - Фрозиноне 1:0 Лечче - Тренто 2:1 Альбинолеффе - Лечче 2:1 Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0
Порденоне
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Порденоне - Кротоне 3:3 Козенца - Порденоне 3:1 Порденоне - Беневенто 1:4 Алессандрия - Порденоне 2:0
Порденоне - Фрозиноне 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1 Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 38 18 15 5 58 - 31 69
2. Монца 0:0 Заявка 38 19 11 8 60 - 37 68
3. Пиза 2:0 Заявка 38 18 13 7 48 - 34 67
4. Кремонезе 0:0 Заявка 38 19 10 9 55 - 38 67
5. Асколи 2:0 Заявка 38 19 8 11 50 - 41 65
6. Брешия 0:0 Заявка 38 16 16 6 52 - 35 64
7. Беневенто 0:0 Заявка 38 18 10 10 61 - 37 64
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 38 15 13 10 57 - 45 58
9. Перуджа 0:0 Заявка 38 13 17 8 39 - 32 56
10. Тернана 0:2 Заявка 38 15 9 14 57 - 59 54
11. Читтаделла 0:0 Заявка 38 13 14 11 38 - 35 53
12. Реджина 0:0 Заявка 38 13 10 15 31 - 46 49
13. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
14. Комо 0:0 Заявка 38 11 15 12 48 - 52 48
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 38 8 16 14 44 - 53 40
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
17. Алессандрия 0:1 Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
18. Козенца 0:0 Заявка 38 7 12 19 35 - 59 33
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне 0:0 Заявка 38 3 10 25 29 - 70 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 19 12 6 1 36 - 14 42
3. Кремонезе 0:0 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза 2:0 Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 10 6 3 33 - 16 36
6. Беневенто 0:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 18 35
7. Брешия 0:0 Заявка 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Асколи 2:0 Заявка 19 8 6 5 22 - 17 30
9. Тернана 0:2 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина 0:0 Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Читтаделла 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Козенца 0:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 23 25
13. Перуджа 0:0 Заявка 19 5 9 5 18 - 16 24
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо 0:0 Заявка 19 5 8 6 19 - 19 23
16. Алессандрия 0:1 Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:0 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:0 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Пиза 2:0 Заявка 19 8 5 6 22 - 21 29
6. Кремонезе 0:0 Заявка 19 8 4 7 23 - 20 28
7. Лечче 0:0 Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла 0:0 Заявка 19 6 9 4 16 - 17 27
9. Монца 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Тернана 0:2 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
11. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
12. Комо 0:0 Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
13. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. Реджина 0:0 Заявка 19 4 8 7 12 - 22 20
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 14 - 25 20
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца 0:0 Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 1 3 15 10 - 36 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Порденоне
1.20
8.01
18.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лечче 0:0 Порденоне онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лечче
Порденоне
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 