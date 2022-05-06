Стадион: Stadio G. Moccagatta
0:1
Первый тайм: 28'
0:1
23' ГолДе Майо Себастьян
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
47 Владение мячом, % 53
16
Бикел
Жаниу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Baldini
История личных встреч
Алессандрия
Виченца Виртус
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|12 (2)
|0.32
|Лунетта Габриэль
|3
|0.08
|Ди Дженнаро Маттео
|3
|0.08
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.08
|Паломби Симоне
|3
|0.08
|Маркони Микеле
|3 (1)
|0.08
|Казарини Федерико
|2
|0.05
|Арригини Андреа
|1
|0.03
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0.03
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.03
|Ба Абу
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Престиа Джузеппе
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Колай Аристиди
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Пароди Лука
|0
|0
|Кокколо Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|7 (1)
|0.18
|Меджорини Риккардо
|5 (3)
|0.13
|Проя Федерико
|4
|0.11
|Джакомелли Стефано
|2
|0.05
|Дальмонте Никола
|2
|0.05
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.05
|Де Майо Себастьян
|1
|0.03
|Крекко Лука
|1
|0.03
|Дзонта Лорис
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.03
|Паделла Эмануэле
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|1
|0.03
|Тогордо Антони
|1
|0.03
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.03
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
Карточки
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|11
|1
|Лунетта Габриэль
|7
|1
|Ба Абу
|7
|1
|Казарини Федерико
|7
|0
|Пароди Лука
|6
|0
|Маттьелло Федерико
|2
|2
|Престиа Джузеппе
|5
|0
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Бенедетти Симоне
|4
|0
|Корацца Симоне
|4
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Паломби Симоне
|3
|0
|Миланезе Томмазо
|3
|0
|Маркони Микеле
|2
|0
|Мустаккьо Маттиа
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Гори Мирко
|2
|0
|Писсери Маттео
|2
|0
|Кокколо Лука
|2
|0
|Крисанто Лоренцо
|2
|0
|Колай Аристиди
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|12
|1
|Меджорини Риккардо
|7
|1
|Бикел Жаниу
|7
|0
|Раноккья Филиппо
|7
|0
|Джакомелли Стефано
|5
|1
|Броско Риккардо
|6
|0
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Паделла Эмануэле
|5
|0
|Крекко Лука
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Кавион Микеле
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|1
|Маджио Кристиан
|3
|0
|Пазини Никола
|3
|0
|Да Крус Алессио
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Дзонта Лорис
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Теодорчик Лукаш
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Боли Шарль
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
23 Не забивали 26
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
3
18%
8
47%
76-90
Пропущено
21
31
11 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
3
14%
2
6%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
8
38%
10
32%
31-45
3
14%
7
23%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
4
19%
2
6%
76-90
Забито
22
20
15 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
2
9%
4
20%
1-15
5
23%
4
20%
16-30
8
36%
3
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
3
14%
8
40%
76-90
Пропущено
35
28
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
5
14%
2
7%
1-15
6
17%
6
21%
16-30
2
6%
8
29%
31-45
7
20%
5
18%
46-60
3
9%
1
4%
61-75
12
34%
6
21%
76-90
Забито
39
37
22 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 12
12 Не забивали 14
2
5%
4
11%
1-15
8
21%
7
19%
16-30
12
31%
6
16%
31-45
8
21%
1
3%
46-60
3
8%
3
8%
61-75
6
15%
16
43%
76-90
Пропущено
56
59
24 В 1-м тайме 33
32 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 23
29 Не пропускали 32
8
14%
4
7%
1-15
6
11%
11
19%
16-30
10
18%
18
31%
31-45
10
18%
12
20%
46-60
6
11%
6
10%
61-75
16
29%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Алессандрия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Парма - Алессандрия 2:2 Алессандрия - Реджина 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Алессандрия - Порденоне 2:0
Кремонезе - Алессандрия 2:1 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Монца 0:3 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Кротоне - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Комо 1:1 Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2
Виченца Виртус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виченца Виртус - Лечче 2:1 Комо - Виченца Виртус 0:2 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Беневенто - Виченца Виртус 1:0
Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|38
|18
|15
|5
|58 - 31
|69
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|38
|19
|11
|8
|60 - 37
|68
|3.
|Пиза
|2:0 Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 34
|67
|4.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|38
|19
|10
|9
|55 - 38
|67
|5.
|Асколи
|2:0 Заявка
|38
|19
|8
|11
|50 - 41
|65
|6.
|Брешия
|0:0 Заявка
|38
|16
|16
|6
|52 - 35
|64
|7.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|38
|18
|10
|10
|61 - 37
|64
|8.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|38
|15
|13
|10
|57 - 45
|58
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|38
|13
|17
|8
|39 - 32
|56
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|38
|15
|9
|14
|57 - 59
|54
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|38
|13
|14
|11
|38 - 35
|53
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|31 - 46
|49
|13.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 52
|48
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|38
|8
|16
|14
|44 - 53
|40
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|38
|7
|12
|19
|35 - 59
|33
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|29 - 70
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|36 - 14
|42
|3.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 18
|35
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|22 - 17
|30
|9.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 23
|25
|13.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|18 - 16
|24
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|19 - 19
|23
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 20
|28
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|16 - 17
|27
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|11.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|13.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|12 - 22
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|14 - 25
|20
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|1
|3
|15
|10 - 36
|6