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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Алессандрия
0:1
Первый тайм: 28'
Виченца Виртус
0'
0:1
23' Гол
Де Майо Себастьян
28'

Ход матча

23'
0:1
Де Майо Себастьян

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 47 Владение мячом, % 53
12
Писсери
Маттео
44
Мантовани
Валерио
30
Ди
Дженнаро
Маттео
19
Престиа
Джузеппе
25
Пьероцци
Эдоардо
5
Гори
Мирко
21
Казарини
Федерико
7
Пароди
Лука
4
Кьярелло
Риккардо
29
Паломби
Симоне
18
Корацца
Симоне
21
Контини
Никита
17
Броско
Риккардо
4
Де
Майо
Себастьян
15
Брускаджин
Маттео
35
Маджио
Кристиан
7
Кавион
Микеле
16
Бикел
Жаниу
94
Лукаку
Джордан
11
Раноккья
Филиппо
70
Да
Крус
Алессио
9
Дьяв
Давиде
Алессандрия
3-4-2-1
Виченца Виртус
3-4-2-1

История личных встреч

Алессандрия
Виченца Виртус

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 12 (2) 0.32
Лунетта Габриэль 3 0.08
Ди Дженнаро Маттео 3 0.08
Кьярелло Риккардо 3 0.08
Паломби Симоне 3 0.08
Маркони Микеле 3 (1) 0.08
Казарини Федерико 2 0.05
Арригини Андреа 1 0.03
Пьероцци Эдоардо 1 0.03
Мустаккьо Маттиа 1 0.03
Ба Абу 1 0.03
Миланезе Томмазо 1 0.03
Престиа Джузеппе 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Колай Аристиди 1 0.03
Фаббрини Диего 0 0
Пароди Лука 0 0
Кокколо Лука 0 0
Орландо Франческо 0 0
Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 7 (1) 0.18
Меджорини Риккардо 5 (3) 0.13
Проя Федерико 4 0.11
Джакомелли Стефано 2 0.05
Дальмонте Никола 2 0.05
Да Крус Алессио 2 (1) 0.05
Де Майо Себастьян 1 0.03
Крекко Лука 1 0.03
Дзонта Лорис 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Броско Риккардо 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0

Карточки

Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 11 1
Лунетта Габриэль 7 1
Ба Абу 7 1
Казарини Федерико 7 0
Пароди Лука 6 0
Маттьелло Федерико 2 2
Престиа Джузеппе 5 0
Кьярелло Риккардо 5 0
Бенедетти Симоне 4 0
Корацца Симоне 4 0
Мантовани Валерио 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Бегетто Андреа 3 0
Паломби Симоне 3 0
Миланезе Томмазо 3 0
Маркони Микеле 2 0
Мустаккьо Маттиа 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Гори Мирко 2 0
Писсери Маттео 2 0
Кокколо Лука 2 0
Крисанто Лоренцо 2 0
Колай Аристиди 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Орландо Франческо 1 0
Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 12 1
Меджорини Риккардо 7 1
Бикел Жаниу 7 0
Раноккья Филиппо 7 0
Джакомелли Стефано 5 1
Броско Риккардо 6 0
Брускаджин Маттео 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Паделла Эмануэле 5 0
Крекко Лука 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Кавион Микеле 4 0
Проя Федерико 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Маджио Кристиан 3 0
Пазини Никола 3 0
Да Крус Алессио 3 0
Ерарди Марио 3 0
Дзонта Лорис 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Теодорчик Лукаш 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Сандон Томас 2 0
Ригони Лука 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Боли Шарль 1 0
Манчини Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
23 Не забивали 26
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
3
18%
8
47%
76-90

Пропущено

21
31
11 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
3
14%
2
6%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
8
38%
10
32%
31-45
3
14%
7
23%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
4
19%
2
6%
76-90

Забито

22
20
15 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
26 Не забивали 25
2
9%
4
20%
1-15
5
23%
4
20%
16-30
8
36%
3
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
3
14%
8
40%
76-90

Пропущено

35
28
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
5
14%
2
7%
1-15
6
17%
6
21%
16-30
2
6%
8
29%
31-45
7
20%
5
18%
46-60
3
9%
1
4%
61-75
12
34%
6
21%
76-90

Забито

39
37
22 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 12
12 Не забивали 14
2
5%
4
11%
1-15
8
21%
7
19%
16-30
12
31%
6
16%
31-45
8
21%
1
3%
46-60
3
8%
3
8%
61-75
6
15%
16
43%
76-90

Пропущено

56
59
24 В 1-м тайме 33
32 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 23
29 Не пропускали 32
8
14%
4
7%
1-15
6
11%
11
19%
16-30
10
18%
18
31%
31-45
10
18%
12
20%
46-60
6
11%
6
10%
61-75
16
29%
8
14%
76-90

Результаты последних матчей

Алессандрия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Парма - Алессандрия 2:2 Алессандрия - Реджина 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Алессандрия - Порденоне 2:0
Кремонезе - Алессандрия 2:1 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Монца 0:3 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Кротоне - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Комо 1:1 Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2
Виченца Виртус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виченца Виртус - Лечче 2:1 Комо - Виченца Виртус 0:2 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Беневенто - Виченца Виртус 1:0
Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 38 18 15 5 58 - 31 69
2. Монца 0:0 Заявка 38 19 11 8 60 - 37 68
3. Пиза 2:0 Заявка 38 18 13 7 48 - 34 67
4. Кремонезе 0:0 Заявка 38 19 10 9 55 - 38 67
5. Асколи 2:0 Заявка 38 19 8 11 50 - 41 65
6. Брешия 0:0 Заявка 38 16 16 6 52 - 35 64
7. Беневенто 0:0 Заявка 38 18 10 10 61 - 37 64
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 38 15 13 10 57 - 45 58
9. Перуджа 0:0 Заявка 38 13 17 8 39 - 32 56
10. Тернана 0:2 Заявка 38 15 9 14 57 - 59 54
11. Читтаделла 0:0 Заявка 38 13 14 11 38 - 35 53
12. Реджина 0:0 Заявка 38 13 10 15 31 - 46 49
13. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
14. Комо 0:0 Заявка 38 11 15 12 48 - 52 48
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 38 8 16 14 44 - 53 40
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
17. Алессандрия 0:1 Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
18. Козенца 0:0 Заявка 38 7 12 19 35 - 59 33
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне 0:0 Заявка 38 3 10 25 29 - 70 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 19 12 6 1 36 - 14 42
3. Кремонезе 0:0 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза 2:0 Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 10 6 3 33 - 16 36
6. Беневенто 0:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 18 35
7. Брешия 0:0 Заявка 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Асколи 2:0 Заявка 19 8 6 5 22 - 17 30
9. Тернана 0:2 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина 0:0 Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Читтаделла 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Козенца 0:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 23 25
13. Перуджа 0:0 Заявка 19 5 9 5 18 - 16 24
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо 0:0 Заявка 19 5 8 6 19 - 19 23
16. Алессандрия 0:1 Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:0 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:0 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Пиза 2:0 Заявка 19 8 5 6 22 - 21 29
6. Кремонезе 0:0 Заявка 19 8 4 7 23 - 20 28
7. Лечче 0:0 Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла 0:0 Заявка 19 6 9 4 16 - 17 27
9. Монца 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Тернана 0:2 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
11. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
12. Комо 0:0 Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
13. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. Реджина 0:0 Заявка 19 4 8 7 12 - 22 20
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 14 - 25 20
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца 0:0 Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 1 3 15 10 - 36 6
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Алессандрия
Виченца Виртус
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