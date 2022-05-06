Стадион: Stadio G. Moccagatta
0:1
Конец матча
0:1
23' ГолДе Майо Себастьян
33' Желтая карточкаДьяв Давиде
53' Желтая карточкаПаломби Симоне
53' Желтая карточкаМаджио Кристиан
70' Желтая карточкаКорацца Симоне
71' Красная карточкаКрисанто Лоренцо
74' Желтая карточкаПароди Лука
90' Желтая карточкаДальмонте Никола
Ход матча
23'
33'
53'
53'
70'
71'
74'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
6 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 24
-
66 Владение мячом, % 34
16
Бикел
Жаниу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Baldini
История личных встреч
Алессандрия
Виченца Виртус
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|12 (2)
|0.32
|Лунетта Габриэль
|3
|0.08
|Ди Дженнаро Маттео
|3
|0.08
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.08
|Паломби Симоне
|3
|0.08
|Маркони Микеле
|3 (1)
|0.08
|Казарини Федерико
|2
|0.05
|Арригини Андреа
|1
|0.03
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0.03
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.03
|Ба Абу
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Престиа Джузеппе
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Колай Аристиди
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Пароди Лука
|0
|0
|Кокколо Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|7 (1)
|0.18
|Меджорини Риккардо
|5 (3)
|0.13
|Проя Федерико
|4
|0.11
|Джакомелли Стефано
|2
|0.05
|Дальмонте Никола
|2
|0.05
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.05
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Де Майо Себастьян
|1
|0.03
|Крекко Лука
|1
|0.03
|Дзонта Лорис
|1
|0.03
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.03
|Паделла Эмануэле
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|1
|0.03
|Тогордо Антони
|1
|0.03
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.03
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
Карточки
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|11
|1
|Лунетта Габриэль
|7
|1
|Ба Абу
|7
|1
|Казарини Федерико
|7
|0
|Пароди Лука
|7
|0
|Маттьелло Федерико
|2
|2
|Престиа Джузеппе
|5
|0
|Корацца Симоне
|5
|0
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Бенедетти Симоне
|4
|0
|Паломби Симоне
|4
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Крисанто Лоренцо
|2
|1
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Миланезе Томмазо
|3
|0
|Маркони Микеле
|2
|0
|Мустаккьо Маттиа
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Гори Мирко
|2
|0
|Писсери Маттео
|2
|0
|Кокколо Лука
|2
|0
|Колай Аристиди
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|13
|1
|Меджорини Риккардо
|7
|1
|Бикел Жаниу
|7
|0
|Раноккья Филиппо
|7
|0
|Джакомелли Стефано
|5
|1
|Броско Риккардо
|6
|0
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Паделла Эмануэле
|5
|0
|Крекко Лука
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Маджио Кристиан
|4
|0
|Кавион Микеле
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|1
|Пазини Никола
|3
|0
|Дальмонте Никола
|3
|0
|Да Крус Алессио
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Дзонта Лорис
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Теодорчик Лукаш
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Боли Шарль
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
4
22%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
5
29%
29%
1
6%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
3
18%
8
44%
76-90
Пропущено
22
31
12 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
3
14%
2
6%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
8
36%
10
32%
31-45
3
14%
7
23%
46-60
3
14%
5
16%
61-75
4
18%
2
6%
76-90
Забито
22
20
15 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
27 Не забивали 26
2
9%
4
20%
1-15
5
23%
4
20%
16-30
8
36%
3
15%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
3
14%
8
40%
76-90
Пропущено
35
28
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
5
14%
2
7%
1-15
6
17%
6
21%
16-30
2
6%
8
29%
31-45
7
20%
5
18%
46-60
3
9%
1
4%
61-75
12
34%
6
21%
76-90
Забито
39
38
22 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 13
13 Не забивали 14
2
5%
4
11%
1-15
8
21%
8
21%
16-30
12
31%
6
16%
31-45
8
21%
1
3%
46-60
3
8%
3
8%
61-75
6
15%
16
42%
76-90
Пропущено
57
59
25 В 1-м тайме 33
32 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 23
30 Не пропускали 32
8
14%
4
7%
1-15
7
12%
11
19%
16-30
10
18%
18
31%
31-45
10
18%
12
20%
46-60
6
11%
6
10%
61-75
16
28%
8
14%
76-90
Результаты последних матчей
Алессандрия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Парма - Алессандрия 2:2 Алессандрия - Реджина 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Алессандрия - Порденоне 2:0
Кремонезе - Алессандрия 2:1 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Монца 0:3 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Кротоне - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Комо 1:1 Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2
Виченца Виртус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Виченца Виртус - Лечче 2:1 Комо - Виченца Виртус 0:2 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Беневенто - Виченца Виртус 1:0
Виченца Виртус - Кротоне 1:1 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Виченца Виртус - Парма 0:1 Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|59 - 31
|71
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|20
|9
|9
|57 - 39
|69
|3.
|Пиза
|Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 35
|67
|4.
|Монца
|Заявка
|38
|19
|10
|9
|60 - 38
|67
|5.
|Брешия
|Заявка
|38
|17
|15
|6
|55 - 35
|66
|6.
|Асколи
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|52 - 42
|65
|7.
|Беневенто
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|62 - 39
|63
|8.
|Перуджа
|Заявка
|38
|14
|16
|8
|40 - 32
|58
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|58 - 45
|58
|10.
|Тернана
|Заявка
|38
|15
|9
|14
|58 - 61
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|38 - 36
|52
|12.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|13.
|Реджина
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|31 - 49
|48
|14.
|Комо
|Заявка
|38
|11
|14
|13
|49 - 54
|47
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|46 - 54
|42
|16.
|Козенца
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|36 - 59
|35
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|38
|3
|9
|26
|29 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|37 - 14
|44
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|34 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 20
|32
|8.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 18
|30
|9.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Козенца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 23
|27
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|13.
|Перуджа
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|19 - 16
|26
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 21
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|6.
|Пиза
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 22
|29
|7.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|9.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|11.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 34
|25
|12.
|Монца
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 24
|24
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 26
|22
|15.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 25
|19
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 37
|5