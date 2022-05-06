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  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Брешия
0:0
Первый тайм: 27'
Реджина
0'
14' Желтая карточка
Эйяки Яссин
27'

Ход матча

10'
 
Адьяпонг Клод
Ломбарди Кристиано
14'
 
Эйяки Яссин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Реджина
1.37
4.95
9.61
Все Коэффициенты
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
37
Лерис
Мехди
27
Трамони
Маттео
9
Морео
Стефано
8
Паласио
Родриго
22
Альетти
Томмазо
6
Лояконо
Джузеппе
2
Амионе
Бруно
4
Ставропулос
Димитрис
87
Ломбарди
Кристиано
15
Бьянки
Николо
46
Эйяки
Яссин
72
Кортиновис
Алессандро
98
Federico
Giraudo
93
Тумминелло
Марко
16
Галабинов
Андрей
Брешия
4-3-1-2
Реджина
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Реджина

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
0:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
4:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 9 0.24
Паласио Родриго 6 0.16
Трамони Маттео 6 (1) 0.16
Бизоли Димитри 5 0.13
Бертаньоли Массимо 4 0.11
Айе Флориан 4 0.11
Баич Риад 3 (1) 0.08
Ягелло Филип 3 0.08
Кистана Андреа 3 0.08
Паяч Марко 2 (2) 0.05
Лерис Мехди 2 0.05
Ван Де Лои Томми 2 0.05
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 9 (4) 0.24
Монтальто Адриано 5 (1) 0.13
Менез Жереми 5 0.13
Ривас Ригоберто 2 0.05
Фолоруншо Майкл 2 (1) 0.05
Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
Белломо Никола 1 0.03
Кортиновис Алессандро 1 0.03
Бьянки Николо 1 0.03
Денис Херман 1 0.03
Хетемай Перпарим 1 0.03
Ломбарди Кристиано 1 0.03
Тумминелло Марко 1 0.03
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Адьяпонг Клод 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 9 0
Лерис Мехди 7 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 6 0
Адорни Давиде 4 1
Бизоли Димитри 4 0
Морео Стефано 4 0
Проя Федерико 4 0
Трамони Маттео 4 0
Карачич Фран 2 1
Чансельор Джон 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 11 1
Кризетиг Лоренцо 12 0
Ди Кьяра Джанлука 10 0
Бьянки Николо 10 0
Хетемай Перпарим 8 0
Менез Жереми 6 1
Монтальто Адриано 7 0
Белломо Никола 5 1
Фолоруншо Майкл 6 0
Лояконо Джузеппе 5 0
Ставропулос Димитрис 5 0
Амионе Бруно 5 0
Ривас Ригоберто 4 0
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Купиш Томаш 2 0
Federico Giraudo 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Эйяки Яссин 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Тумминелло Марко 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Турати Стефано 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
13
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 27
3
11%
2
15%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
6
22%
4
31%
31-45
2
7%
2
15%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
10
37%
3
23%
76-90

Пропущено

20
21
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
3
15%
7
33%
46-60
5
25%
5
24%
61-75
6
30%
1
5%
76-90

Забито

25
19
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 25
3
12%
2
11%
1-15
6
24%
3
16%
16-30
4
16%
5
26%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
4
16%
5
26%
61-75
5
20%
1
5%
76-90

Пропущено

15
24
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
2
8%
1-15
5
33%
4
17%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
2
13%
8
33%
76-90

Забито

52
32
24 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 15
6 Не забивали 15
6
12%
4
13%
1-15
8
15%
4
13%
16-30
10
19%
9
28%
31-45
5
10%
5
16%
46-60
8
15%
6
19%
61-75
15
29%
4
13%
76-90

Пропущено

35
45
16 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 26
16 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
3
9%
4
9%
1-15
7
20%
9
20%
16-30
6
17%
6
13%
31-45
4
11%
10
22%
46-60
7
20%
7
16%
61-75
8
23%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0
Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1
Реджина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0
Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 38 18 15 5 58 - 31 69
2. Монца 0:0 Заявка 38 19 11 8 60 - 37 68
3. Пиза 2:0 Заявка 38 18 13 7 48 - 34 67
4. Кремонезе 0:0 Заявка 38 19 10 9 55 - 38 67
5. Асколи 2:0 Заявка 38 19 8 11 50 - 41 65
6. Брешия 0:0 Заявка 38 16 16 6 52 - 35 64
7. Беневенто 0:0 Заявка 38 18 10 10 61 - 37 64
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 38 15 13 10 57 - 45 58
9. Перуджа 0:0 Заявка 38 13 17 8 39 - 32 56
10. Тернана 0:2 Заявка 38 15 9 14 57 - 59 54
11. Читтаделла 0:0 Заявка 38 13 14 11 38 - 35 53
12. Реджина 0:0 Заявка 38 13 10 15 31 - 46 49
13. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
14. Комо 0:0 Заявка 38 11 15 12 48 - 52 48
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 38 8 16 14 44 - 53 40
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
17. Алессандрия 0:1 Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
18. Козенца 0:0 Заявка 38 7 12 19 35 - 59 33
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне 0:0 Заявка 38 3 10 25 29 - 70 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 19 12 6 1 36 - 14 42
3. Кремонезе 0:0 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза 2:0 Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 10 6 3 33 - 16 36
6. Беневенто 0:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 18 35
7. Брешия 0:0 Заявка 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Асколи 2:0 Заявка 19 8 6 5 22 - 17 30
9. Тернана 0:2 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина 0:0 Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Читтаделла 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Козенца 0:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 23 25
13. Перуджа 0:0 Заявка 19 5 9 5 18 - 16 24
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо 0:0 Заявка 19 5 8 6 19 - 19 23
16. Алессандрия 0:1 Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:0 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:0 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Пиза 2:0 Заявка 19 8 5 6 22 - 21 29
6. Кремонезе 0:0 Заявка 19 8 4 7 23 - 20 28
7. Лечче 0:0 Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла 0:0 Заявка 19 6 9 4 16 - 17 27
9. Монца 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Тернана 0:2 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
11. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
12. Комо 0:0 Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
13. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. Реджина 0:0 Заявка 19 4 8 7 12 - 22 20
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 14 - 25 20
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца 0:0 Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 1 3 15 10 - 36 6
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Реджина
1.37
4.95
9.61
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 0:0 Реджина онлайн

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