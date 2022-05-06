Стадион: Марио Ригамонти
14' Желтая карточкаЭйяки Яссин
1:0
33' ГолВан Де Лои Томми
2:0
47' ГолТрамони Маттео
71' Желтая карточкаАдьяпонг Клод
3:0
88' ГолКистана Андреа
Ход матча
14'
33'
47'
71'
85'
88'
3:0
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 1
-
13 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
53 Владение мячом, % 47
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Эйяки ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Mario Paura
-
-
14 Simone Pagni
-
-
-
-
24 Marcel Perri
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
История личных встреч
Брешия
Реджина
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|9
|0.24
|Трамони Маттео
|7 (1)
|0.18
|Паласио Родриго
|6
|0.16
|Бизоли Димитри
|5
|0.13
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.11
|Кистана Андреа
|4
|0.11
|Айе Флориан
|4
|0.11
|Баич Риад
|3 (1)
|0.08
|Ягелло Филип
|3
|0.08
|Ван Де Лои Томми
|3
|0.08
|Паяч Марко
|2 (2)
|0.05
|Лерис Мехди
|2
|0.05
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Чансельор Джон
|1
|0.03
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|9 (4)
|0.24
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.13
|Менез Жереми
|5
|0.13
|Ривас Ригоберто
|2
|0.05
|Фолоруншо Майкл
|2 (1)
|0.05
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|Белломо Никола
|1
|0.03
|Кортиновис Алессандро
|1
|0.03
|Бьянки Николо
|1
|0.03
|Денис Херман
|1
|0.03
|Хетемай Перпарим
|1
|0.03
|Ломбарди Кристиано
|1
|0.03
|Тумминелло Марко
|1
|0.03
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Адьяпонг Клод
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|9
|0
|Лерис Мехди
|7
|0
|Паяч Марко
|6
|0
|Кистана Андреа
|6
|0
|Адорни Давиде
|4
|1
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Трамони Маттео
|4
|0
|Карачич Фран
|2
|1
|Чансельор Джон
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|11
|1
|Кризетиг Лоренцо
|12
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|10
|0
|Бьянки Николо
|10
|0
|Хетемай Перпарим
|8
|0
|Менез Жереми
|6
|1
|Монтальто Адриано
|7
|0
|Белломо Никола
|5
|1
|Фолоруншо Майкл
|6
|0
|Лояконо Джузеппе
|5
|0
|Ставропулос Димитрис
|5
|0
|Амионе Бруно
|5
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Купиш Томаш
|2
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Эйяки Яссин
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Тумминелло Марко
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
13
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 28
3
10%
2
15%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
7
23%
4
31%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
11
37%
3
23%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
2
10%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
3
15%
8
33%
46-60
5
25%
5
21%
61-75
6
30%
2
8%
76-90
Забито
25
19
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 26
3
12%
2
11%
1-15
6
24%
3
16%
16-30
4
16%
5
26%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
4
16%
5
26%
61-75
5
20%
1
5%
76-90
Пропущено
15
24
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
2
8%
1-15
5
33%
4
17%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
2
13%
8
33%
76-90
Забито
55
32
25 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 15
6 Не забивали 16
6
11%
4
13%
1-15
8
15%
4
13%
16-30
11
20%
9
28%
31-45
6
11%
5
16%
46-60
8
15%
6
19%
61-75
16
29%
29%
4
13%
76-90
Пропущено
35
48
16 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 26
3
9%
4
8%
1-15
7
20%
9
19%
16-30
6
17%
7
15%
31-45
4
11%
11
23%
46-60
7
20%
7
15%
61-75
8
23%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0
Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1
Реджина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0
Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|59 - 31
|71
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|20
|9
|9
|57 - 39
|69
|3.
|Пиза
|Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 35
|67
|4.
|Монца
|Заявка
|38
|19
|10
|9
|60 - 38
|67
|5.
|Брешия
|Заявка
|38
|17
|15
|6
|55 - 35
|66
|6.
|Асколи
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|52 - 42
|65
|7.
|Беневенто
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|62 - 39
|63
|8.
|Перуджа
|Заявка
|38
|14
|16
|8
|40 - 32
|58
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|58 - 45
|58
|10.
|Тернана
|Заявка
|38
|15
|9
|14
|58 - 61
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|38 - 36
|52
|12.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|13.
|Реджина
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|31 - 49
|48
|14.
|Комо
|Заявка
|38
|11
|14
|13
|49 - 54
|47
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|46 - 54
|42
|16.
|Козенца
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|36 - 59
|35
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|38
|3
|9
|26
|29 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|37 - 14
|44
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|34 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 20
|32
|8.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 18
|30
|9.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Козенца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 23
|27
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|13.
|Перуджа
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|19 - 16
|26
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 21
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|6.
|Пиза
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 22
|29
|7.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|9.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|11.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 34
|25
|12.
|Монца
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 24
|24
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 26
|22
|15.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 25
|19
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 37
|5