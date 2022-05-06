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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Брешия
3:0
Конец матча
Реджина
0'
14' Желтая карточка
Эйяки Яссин
1:0
33' Гол
Ван Де Лои Томми
2:0
47' Гол
Трамони Маттео
71' Желтая карточка
Адьяпонг Клод
3:0
88' Гол
Кистана Андреа
90'+3
1
Йоронен
Йессе
3
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
37
Лерис
Мехди
27
Трамони
Маттео
9
Морео
Стефано
8
Паласио
Родриго
22
Альетти
Томмазо
6
Лояконо
Джузеппе
2
Амионе
Бруно
4
Ставропулос
Димитрис
87
Ломбарди
Кристиано
15
Бьянки
Николо
46
Эйяки
Яссин
72
Кортиновис
Алессандро
98
Federico
Giraudo
93
Тумминелло
Марко
16
Галабинов
Андрей
Брешия
4-3-1-2
Реджина
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Реджина

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
0:2
СB
1:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
4:0
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 9 0.24
Трамони Маттео 7 (1) 0.18
Паласио Родриго 6 0.16
Бизоли Димитри 5 0.13
Бертаньоли Массимо 4 0.11
Кистана Андреа 4 0.11
Айе Флориан 4 0.11
Баич Риад 3 (1) 0.08
Ягелло Филип 3 0.08
Ван Де Лои Томми 3 0.08
Паяч Марко 2 (2) 0.05
Лерис Мехди 2 0.05
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Сабелли Стефано 0 0
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 9 (4) 0.24
Монтальто Адриано 5 (1) 0.13
Менез Жереми 5 0.13
Ривас Ригоберто 2 0.05
Фолоруншо Майкл 2 (1) 0.05
Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
Белломо Никола 1 0.03
Кортиновис Алессандро 1 0.03
Бьянки Николо 1 0.03
Денис Херман 1 0.03
Хетемай Перпарим 1 0.03
Ломбарди Кристиано 1 0.03
Тумминелло Марко 1 0.03
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Адьяпонг Клод 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 9 0
Лерис Мехди 7 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 6 0
Адорни Давиде 4 1
Бизоли Димитри 4 0
Морео Стефано 4 0
Проя Федерико 4 0
Трамони Маттео 4 0
Карачич Фран 2 1
Чансельор Джон 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ционек Тьяго 11 1
Кризетиг Лоренцо 12 0
Ди Кьяра Джанлука 10 0
Бьянки Николо 10 0
Хетемай Перпарим 8 0
Менез Жереми 6 1
Монтальто Адриано 7 0
Белломо Никола 5 1
Фолоруншо Майкл 6 0
Лояконо Джузеппе 5 0
Ставропулос Димитрис 5 0
Амионе Бруно 5 0
Ривас Ригоберто 4 0
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Адьяпонг Клод 3 0
Купиш Томаш 2 0
Federico Giraudo 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Эйяки Яссин 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Тумминелло Марко 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Турати Стефано 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
13
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 28
3
10%
2
15%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
7
23%
4
31%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
4
13%
1
8%
61-75
11
37%
3
23%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
2
10%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
2
10%
2
8%
31-45
3
15%
8
33%
46-60
5
25%
5
21%
61-75
6
30%
2
8%
76-90

Забито

25
19
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 26
3
12%
2
11%
1-15
6
24%
3
16%
16-30
4
16%
5
26%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
4
16%
5
26%
61-75
5
20%
1
5%
76-90

Пропущено

15
24
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
2
8%
1-15
5
33%
4
17%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
2
13%
8
33%
76-90

Забито

55
32
25 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 15
6 Не забивали 16
6
11%
4
13%
1-15
8
15%
4
13%
16-30
11
20%
9
28%
31-45
6
11%
5
16%
46-60
8
15%
6
19%
61-75
16
29%
29%
4
13%
76-90

Пропущено

35
48
16 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 26
3
9%
4
8%
1-15
7
20%
9
19%
16-30
6
17%
7
15%
31-45
4
11%
11
23%
46-60
7
20%
7
15%
61-75
8
23%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
30%
60%
10%
6 побед 12 ничьих 2 поражения
Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 Монца - Брешия 1:1 Брешия - Парма 1:0
Пиза - Брешия 0:0 Брешия - Виченца Виртус 2:0 Порденоне - Брешия 1:1 Брешия - Беневенто 2:2 Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1 Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1
Реджина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0
Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 38 19 14 5 59 - 31 71
2. Кремонезе Заявка 38 20 9 9 57 - 39 69
3. Пиза Заявка 38 18 13 7 48 - 35 67
4. Монца Заявка 38 19 10 9 60 - 38 67
5. Брешия Заявка 38 17 15 6 55 - 35 66
6. Асколи Заявка 38 19 8 11 52 - 42 65
7. Беневенто Заявка 38 18 9 11 62 - 39 63
8. Перуджа Заявка 38 14 16 8 40 - 32 58
9. Фрозиноне Заявка 38 15 13 10 58 - 45 58
10. Тернана Заявка 38 15 9 14 58 - 61 54
11. Читтаделла Заявка 38 13 13 12 38 - 36 52
12. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
13. Реджина Заявка 38 13 9 16 31 - 49 48
14. Комо Заявка 38 11 14 13 49 - 54 47
15. СПАЛ 2013 Заявка 38 9 15 14 46 - 54 42
16. Козенца Заявка 38 8 11 19 36 - 59 35
17. Виченца Виртус Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
18. Алессандрия Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне Заявка 38 3 9 26 29 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 19 13 5 1 37 - 14 44
2. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 19 10 6 3 34 - 16 36
6. Беневенто Заявка 19 10 4 5 38 - 20 34
7. Брешия Заявка 19 8 8 3 30 - 20 32
8. Асколи Заявка 19 8 6 5 24 - 18 30
9. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Козенца Заявка 19 8 3 8 21 - 23 27
12. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Перуджа Заявка 19 6 8 5 19 - 16 26
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо Заявка 19 5 7 7 20 - 21 22
16. Алессандрия Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Кремонезе Заявка 19 9 3 7 25 - 21 30
5. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
6. Пиза Заявка 19 8 5 6 22 - 22 29
7. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла Заявка 19 6 8 5 16 - 18 26
9. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Комо Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
11. Тернана Заявка 19 6 7 6 28 - 34 25
12. Монца Заявка 19 6 6 7 23 - 24 24
13. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. СПАЛ 2013 Заявка 19 5 7 7 16 - 26 22
15. Реджина Заявка 19 4 7 8 12 - 25 19
16. Виченца Виртус Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 19 1 2 16 10 - 37 5
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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