Стадион: Бенито Стирпе
0:1
16' ГолПушкаш Георге
18' Желтая карточкаБаришич Адриан-Леон
19' Желтая карточкаЛеверб Максим
0:2
20' ГолСибилли Джузеппе
Ход матча
16'
0:1
19'
20'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
52 Владение мячом, % 48
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Фрозиноне
Пиза
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
17 матчей
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|10 (1)
|0.26
|Зербин Алессио
|9
|0.24
|Канотто Луиджи
|6 (1)
|0.16
|Гатти Федерико
|5
|0.13
|Чано Камилло
|4
|0.11
|Новакович Андрия
|3 (1)
|0.08
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.08
|Дзампано Франческо
|2
|0.05
|Риччи Матео
|2 (1)
|0.05
|Лулич Карло
|2
|0.05
|Гарритано Лука
|2
|0.05
|Роден Маркус
|2
|0.05
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.03
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.03
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Бригенти Николо
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|8
|0.21
|Торрегросса Эрнесто
|7 (3)
|0.18
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.16
|Сибилли Джузеппе
|5
|0.13
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.11
|Туре Идрисса
|3
|0.08
|Марсура Давиде
|2
|0.05
|Караччоло Антонио
|2
|0.05
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Биринделли Самуэле
|1
|0.03
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|Мастину Джузеппе
|1
|0.03
|Гухер Роберт
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|12
|1
|Коттали Маттео
|13
|0
|Риччи Матео
|11
|0
|Чано Камилло
|8
|0
|Болока Даниэль
|8
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|6
|1
|Дзампано Франческо
|7
|0
|Зербин Алессио
|6
|0
|Роден Маркус
|5
|0
|Шарпантье Габриэль
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Баришич Адриан-Леон
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Трибуцци Алессио
|3
|0
|Бригенти Николо
|2
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Alessandro Selvini
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|11
|0
|Караччоло Антонио
|10
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|2
|Беруатто Пьетро
|9
|0
|Мастину Джузеппе
|8
|0
|Биринделли Самуэле
|8
|0
|Херманнссон Хьёртур
|7
|0
|Леверб Максим
|6
|0
|Надь Адам
|4
|1
|Туре Идрисса
|4
|1
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|Сьега Николас
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Коэн Йонатан
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
18
17 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
1
3%
3
17%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
14
47%
5
28%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
7
23%
4
22%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
12%
5
22%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
7
41%
3
13%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
2
12%
4
17%
76-90
Забито
24
24
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
25 Не забивали 22
2
8%
6
25%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
5
21%
5
21%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
6
25%
4
17%
76-90
Пропущено
29
15
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
5
17%
2
13%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
1
3%
5
33%
61-75
8
28%
3
20%
76-90
Забито
54
42
24 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 20
10 Не забивали 10
3
6%
9
21%
1-15
3
6%
5
12%
16-30
18
33%
10
24%
31-45
7
13%
7
17%
46-60
10
19%
3
7%
61-75
13
24%
8
19%
76-90
Пропущено
46
38
23 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
7
15%
7
18%
1-15
8
17%
6
16%
16-30
8
17%
5
13%
31-45
11
24%
5
13%
46-60
2
4%
8
21%
61-75
10
22%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0
Пиза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1
Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|38
|18
|15
|5
|58 - 31
|69
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|38
|19
|11
|8
|60 - 37
|68
|3.
|Пиза
|2:0 Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 34
|67
|4.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|38
|19
|10
|9
|55 - 38
|67
|5.
|Асколи
|2:0 Заявка
|38
|19
|8
|11
|50 - 41
|65
|6.
|Брешия
|0:0 Заявка
|38
|16
|16
|6
|52 - 35
|64
|7.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|38
|18
|10
|10
|61 - 37
|64
|8.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|38
|15
|13
|10
|57 - 45
|58
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|38
|13
|17
|8
|39 - 32
|56
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|38
|15
|9
|14
|57 - 59
|54
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|38
|13
|14
|11
|38 - 35
|53
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|31 - 46
|49
|13.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 52
|48
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|38
|8
|16
|14
|44 - 53
|40
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|38
|7
|12
|19
|35 - 59
|33
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|29 - 70
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|36 - 14
|42
|3.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 18
|35
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|22 - 17
|30
|9.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 23
|25
|13.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|18 - 16
|24
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|19 - 19
|23
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 20
|28
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|16 - 17
|27
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|11.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|13.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|12 - 22
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|14 - 25
|20
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|1
|3
|15
|10 - 36
|6