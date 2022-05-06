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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Фрозиноне
0:2
Первый тайм: 28'
Пиза
0'
0:1
16' Гол
Пушкаш Георге
18' Желтая карточка
Баришич Адриан-Леон
19' Желтая карточка
Леверб Максим
0:2
20' Гол
Сибилли Джузеппе
28'

Ход матча

16'
0:1
Пушкаш Георге
18'
Баришич Адриан-Леон
 
19'
 
Леверб Максим
20'
0:2
Сибилли Джузеппе

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Пиза
2.05
3.54
3.81
Все Коэффициенты
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
44
Баришич
Адриан-Леон
29
Коттали
Маттео
16
Гарритано
Лука
88
Риччи
Матео
21
Болока
Даниэль
27
Канотто
Луиджи
28
Чано
Камилло
24
Зербин
Алессио
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
7
Сьега
Николас
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
17
Сибилли
Джузеппе
9
Лукка
Лоренцо
31
Пушкаш
Георге
Фрозиноне
4-3-3
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Пиза

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:3
СB
3:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
К
0:1
СB
0:0
СB
0:0
ППД
2:1
ППД
0:0
ППД
1:0
ППД
1:1
ППД
2:1
ППД
1:2
СB
1:1
СB
3:1
СB
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 10 (1) 0.26
Зербин Алессио 9 0.24
Канотто Луиджи 6 (1) 0.16
Гатти Федерико 5 0.13
Чано Камилло 4 0.11
Новакович Андрия 3 (1) 0.08
Чичерелли Эмануэле 3 0.08
Дзампано Франческо 2 0.05
Риччи Матео 2 (1) 0.05
Лулич Карло 2 0.05
Гарритано Лука 2 0.05
Роден Маркус 2 0.05
Болока Даниэль 1 0.03
Баришич Адриан-Леон 1 0.03
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.03
Трибуцци Алессио 0 0
Бригенти Николо 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 8 0.21
Торрегросса Эрнесто 7 (3) 0.18
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.16
Сибилли Джузеппе 5 0.13
Коэн Йонатан 4 (1) 0.11
Туре Идрисса 3 0.08
Марсура Давиде 2 0.05
Караччоло Антонио 2 0.05
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Биринделли Самуэле 1 0.03
Де Витис Алессандро 1 0.03
Мастину Джузеппе 1 0.03
Гухер Роберт 0 0
Сьега Николас 0 0
Надь Адам 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 12 1
Коттали Маттео 13 0
Риччи Матео 11 0
Чано Камилло 8 0
Болока Даниэль 8 0
Шиминьски Пшемыслав 6 1
Дзампано Франческо 7 0
Зербин Алессио 6 0
Роден Маркус 5 0
Шарпантье Габриэль 5 0
Гарритано Лука 4 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Баришич Адриан-Леон 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Новакович Андрия 3 0
Трибуцци Алессио 3 0
Бригенти Николо 2 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Alessandro Selvini 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 11 0
Караччоло Антонио 10 0
Лукка Лоренцо 6 2
Беруатто Пьетро 9 0
Мастину Джузеппе 8 0
Биринделли Самуэле 8 0
Херманнссон Хьёртур 7 0
Леверб Максим 6 0
Надь Адам 4 1
Туре Идрисса 4 1
Сибилли Джузеппе 5 0
Мазуччи Гаэтано 4 0
Торрегросса Эрнесто 4 0
Сьега Николас 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Коэн Йонатан 2 0
Берра Филиппо 1 0
Николас Андраде 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
18
17 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
1
3%
3
17%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
14
47%
5
28%
31-45
2
7%
2
11%
46-60
4
13%
1
6%
61-75
7
23%
4
22%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
12%
5
22%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
7
41%
3
13%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
2
12%
4
17%
76-90

Забито

24
24
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
25 Не забивали 22
2
8%
6
25%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
5
21%
5
21%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
6
25%
4
17%
76-90

Пропущено

29
15
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
5
17%
2
13%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
1
3%
5
33%
61-75
8
28%
3
20%
76-90

Забито

54
42
24 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 20
10 Не забивали 10
3
6%
9
21%
1-15
3
6%
5
12%
16-30
18
33%
10
24%
31-45
7
13%
7
17%
46-60
10
19%
3
7%
61-75
13
24%
8
19%
76-90

Пропущено

46
38
23 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
7
15%
7
18%
1-15
8
17%
6
16%
16-30
8
17%
5
13%
31-45
11
24%
5
13%
46-60
2
4%
8
21%
61-75
10
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0
Пиза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1
Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 38 18 15 5 58 - 31 69
2. Монца 0:0 Заявка 38 19 11 8 60 - 37 68
3. Пиза 2:0 Заявка 38 18 13 7 48 - 34 67
4. Кремонезе 0:0 Заявка 38 19 10 9 55 - 38 67
5. Асколи 2:0 Заявка 38 19 8 11 50 - 41 65
6. Брешия 0:0 Заявка 38 16 16 6 52 - 35 64
7. Беневенто 0:0 Заявка 38 18 10 10 61 - 37 64
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 38 15 13 10 57 - 45 58
9. Перуджа 0:0 Заявка 38 13 17 8 39 - 32 56
10. Тернана 0:2 Заявка 38 15 9 14 57 - 59 54
11. Читтаделла 0:0 Заявка 38 13 14 11 38 - 35 53
12. Реджина 0:0 Заявка 38 13 10 15 31 - 46 49
13. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
14. Комо 0:0 Заявка 38 11 15 12 48 - 52 48
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 38 8 16 14 44 - 53 40
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
17. Алессандрия 0:1 Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
18. Козенца 0:0 Заявка 38 7 12 19 35 - 59 33
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне 0:0 Заявка 38 3 10 25 29 - 70 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 19 12 6 1 36 - 14 42
3. Кремонезе 0:0 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза 2:0 Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 10 6 3 33 - 16 36
6. Беневенто 0:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 18 35
7. Брешия 0:0 Заявка 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Асколи 2:0 Заявка 19 8 6 5 22 - 17 30
9. Тернана 0:2 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина 0:0 Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Читтаделла 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Козенца 0:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 23 25
13. Перуджа 0:0 Заявка 19 5 9 5 18 - 16 24
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо 0:0 Заявка 19 5 8 6 19 - 19 23
16. Алессандрия 0:1 Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:0 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:0 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Пиза 2:0 Заявка 19 8 5 6 22 - 21 29
6. Кремонезе 0:0 Заявка 19 8 4 7 23 - 20 28
7. Лечче 0:0 Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла 0:0 Заявка 19 6 9 4 16 - 17 27
9. Монца 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Тернана 0:2 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
11. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
12. Комо 0:0 Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
13. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. Реджина 0:0 Заявка 19 4 8 7 12 - 22 20
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 14 - 25 20
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца 0:0 Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 1 3 15 10 - 36 6
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Пиза
2.05
3.54
3.81
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Где смотреть матч Фрозиноне 0:2 Пиза онлайн

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