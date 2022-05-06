Стадион: Бенито Стирпе
0:1
16' ГолПушкаш Георге
18' Желтая карточкаБаришич Адриан-Леон
19' Желтая карточкаЛеверб Максим
0:2
20' ГолСибилли Джузеппе
48' Желтая карточкаНиколас Андраде
1:2
65' Гол в свои воротаЛеверб Максим
71' Желтая карточкаЧано Камилло
71' Желтая карточкаМарин Мариус
76' Желтая карточкаРоден Маркус
85' Желтая карточкаКоттали Маттео
Ход матча
16'
0:1
19'
20'
48'
65'
1:2
71'
71'
76'
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 17
-
60 Владение мячом, % 40
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Декич ВладанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Фрозиноне
Пиза
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
17 матчей
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|10 (1)
|0.26
|Зербин Алессио
|9
|0.24
|Канотто Луиджи
|6 (1)
|0.16
|Гатти Федерико
|5
|0.13
|Чано Камилло
|4
|0.11
|Новакович Андрия
|3 (1)
|0.08
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.08
|Дзампано Франческо
|2
|0.05
|Риччи Матео
|2 (1)
|0.05
|Лулич Карло
|2
|0.05
|Гарритано Лука
|2
|0.05
|Роден Маркус
|2
|0.05
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.03
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.03
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Бригенти Николо
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|8
|0.21
|Торрегросса Эрнесто
|7 (3)
|0.18
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.16
|Сибилли Джузеппе
|5
|0.13
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.11
|Туре Идрисса
|3
|0.08
|Марсура Давиде
|2
|0.05
|Караччоло Антонио
|2
|0.05
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Биринделли Самуэле
|1
|0.03
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|Мастину Джузеппе
|1
|0.03
|Гухер Роберт
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коттали Маттео
|14
|0
|Гатти Федерико
|12
|1
|Риччи Матео
|11
|0
|Чано Камилло
|9
|0
|Болока Даниэль
|8
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|6
|1
|Дзампано Франческо
|7
|0
|Роден Маркус
|6
|0
|Зербин Алессио
|6
|0
|Шарпантье Габриэль
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Баришич Адриан-Леон
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Трибуцци Алессио
|3
|0
|Бригенти Николо
|2
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Alessandro Selvini
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|12
|0
|Караччоло Антонио
|10
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|2
|Беруатто Пьетро
|9
|0
|Мастину Джузеппе
|8
|0
|Биринделли Самуэле
|8
|0
|Херманнссон Хьёртур
|7
|0
|Леверб Максим
|6
|0
|Надь Адам
|4
|1
|Туре Идрисса
|4
|1
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|Сьега Николас
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Николас Андраде
|2
|0
|Коэн Йонатан
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
21
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
1
3%
3
14%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
14
47%
5
24%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
7
23%
4
19%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
5
22%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
7
35%
3
13%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
2
10%
4
17%
76-90
Забито
24
24
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
26 Не забивали 23
2
8%
6
25%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
5
21%
5
21%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
6
25%
4
17%
76-90
Пропущено
29
15
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
5
17%
2
13%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
1
3%
5
33%
61-75
8
28%
3
20%
76-90
Забито
54
45
24 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 21
11 Не забивали 10
3
6%
9
20%
1-15
3
6%
7
16%
16-30
18
33%
10
22%
31-45
7
13%
7
16%
46-60
10
19%
4
9%
61-75
13
24%
8
18%
76-90
Пропущено
49
38
25 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
7
14%
7
18%
1-15
10
20%
6
16%
16-30
8
16%
5
13%
31-45
11
22%
5
13%
46-60
3
6%
8
21%
61-75
10
20%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0
Пиза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1
Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|59 - 31
|71
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|20
|9
|9
|57 - 39
|69
|3.
|Пиза
|Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 35
|67
|4.
|Монца
|Заявка
|38
|19
|10
|9
|60 - 38
|67
|5.
|Брешия
|Заявка
|38
|17
|15
|6
|55 - 35
|66
|6.
|Асколи
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|52 - 42
|65
|7.
|Беневенто
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|62 - 39
|63
|8.
|Перуджа
|Заявка
|38
|14
|16
|8
|40 - 32
|58
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|58 - 45
|58
|10.
|Тернана
|Заявка
|38
|15
|9
|14
|58 - 61
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|38 - 36
|52
|12.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|13.
|Реджина
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|31 - 49
|48
|14.
|Комо
|Заявка
|38
|11
|14
|13
|49 - 54
|47
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|46 - 54
|42
|16.
|Козенца
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|36 - 59
|35
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|38
|3
|9
|26
|29 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|37 - 14
|44
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|34 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 20
|32
|8.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 18
|30
|9.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Козенца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 23
|27
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|13.
|Перуджа
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|19 - 16
|26
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 21
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|6.
|Пиза
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 22
|29
|7.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|9.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|11.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 34
|25
|12.
|Монца
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 24
|24
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 26
|22
|15.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 25
|19
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 37
|5