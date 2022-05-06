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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Фрозиноне
1:2
Конец матча
Пиза
0'
0:1
16' Гол
Пушкаш Георге
18' Желтая карточка
Баришич Адриан-Леон
19' Желтая карточка
Леверб Максим
0:2
20' Гол
Сибилли Джузеппе
48' Желтая карточка
Николас Андраде
1:2
65' Гол в свои ворота
Леверб Максим
71' Желтая карточка
Чано Камилло
71' Желтая карточка
Марин Мариус
76' Желтая карточка
Роден Маркус
85' Желтая карточка
Коттали Маттео
90'+9
1
Равалья
Федерико
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
44
Баришич
Адриан-Леон
29
Коттали
Маттео
16
Гарритано
Лука
88
Риччи
Матео
21
Болока
Даниэль
27
Канотто
Луиджи
28
Чано
Камилло
24
Зербин
Алессио
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Леверб
Максим
20
Беруатто
Пьетро
7
Сьега
Николас
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
17
Сибилли
Джузеппе
9
Лукка
Лоренцо
31
Пушкаш
Георге
Фрозиноне
4-3-3
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Пиза

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
64.7%
17.7%
3 победы 11 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:3
СB
3:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
К
0:1
СB
0:0
СB
0:0
ППД
2:1
ППД
0:0
ППД
1:0
ППД
1:1
ППД
2:1
ППД
1:2
СB
1:1
СB
3:1
СB
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 10 (1) 0.26
Зербин Алессио 9 0.24
Канотто Луиджи 6 (1) 0.16
Гатти Федерико 5 0.13
Чано Камилло 4 0.11
Новакович Андрия 3 (1) 0.08
Чичерелли Эмануэле 3 0.08
Дзампано Франческо 2 0.05
Риччи Матео 2 (1) 0.05
Лулич Карло 2 0.05
Гарритано Лука 2 0.05
Роден Маркус 2 0.05
Болока Даниэль 1 0.03
Баришич Адриан-Леон 1 0.03
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.03
Трибуцци Алессио 0 0
Бригенти Николо 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 8 0.21
Торрегросса Эрнесто 7 (3) 0.18
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.16
Сибилли Джузеппе 5 0.13
Коэн Йонатан 4 (1) 0.11
Туре Идрисса 3 0.08
Марсура Давиде 2 0.05
Караччоло Антонио 2 0.05
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Биринделли Самуэле 1 0.03
Де Витис Алессандро 1 0.03
Мастину Джузеппе 1 0.03
Гухер Роберт 0 0
Сьега Николас 0 0
Надь Адам 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коттали Маттео 14 0
Гатти Федерико 12 1
Риччи Матео 11 0
Чано Камилло 9 0
Болока Даниэль 8 0
Шиминьски Пшемыслав 6 1
Дзампано Франческо 7 0
Роден Маркус 6 0
Зербин Алессио 6 0
Шарпантье Габриэль 5 0
Гарритано Лука 4 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Баришич Адриан-Леон 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Новакович Андрия 3 0
Трибуцци Алессио 3 0
Бригенти Николо 2 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Alessandro Selvini 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 12 0
Караччоло Антонио 10 0
Лукка Лоренцо 6 2
Беруатто Пьетро 9 0
Мастину Джузеппе 8 0
Биринделли Самуэле 8 0
Херманнссон Хьёртур 7 0
Леверб Максим 6 0
Надь Адам 4 1
Туре Идрисса 4 1
Сибилли Джузеппе 5 0
Мазуччи Гаэтано 4 0
Торрегросса Эрнесто 4 0
Сьега Николас 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Николас Андраде 2 0
Коэн Йонатан 2 0
Берра Филиппо 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
21
17 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
23 Не забивали 25
1
3%
3
14%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
14
47%
5
24%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
7
23%
4
19%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
5
22%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
7
35%
3
13%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Забито

24
24
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
26 Не забивали 23
2
8%
6
25%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
5
21%
5
21%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
6
25%
4
17%
76-90

Пропущено

29
15
16 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 10
5
17%
2
13%
1-15
6
21%
2
13%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
1
3%
5
33%
61-75
8
28%
3
20%
76-90

Забито

54
45
24 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 21
11 Не забивали 10
3
6%
9
20%
1-15
3
6%
7
16%
16-30
18
33%
10
22%
31-45
7
13%
7
16%
46-60
10
19%
4
9%
61-75
13
24%
8
18%
76-90

Пропущено

49
38
25 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 13
28 Не пропускали 24
7
14%
7
18%
1-15
10
20%
6
16%
16-30
8
16%
5
13%
31-45
11
22%
5
13%
46-60
3
6%
8
21%
61-75
10
20%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0
Пиза
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1
Пиза - Брешия 0:0 Беневенто - Пиза 5:1 Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1 Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 38 19 14 5 59 - 31 71
2. Кремонезе Заявка 38 20 9 9 57 - 39 69
3. Пиза Заявка 38 18 13 7 48 - 35 67
4. Монца Заявка 38 19 10 9 60 - 38 67
5. Брешия Заявка 38 17 15 6 55 - 35 66
6. Асколи Заявка 38 19 8 11 52 - 42 65
7. Беневенто Заявка 38 18 9 11 62 - 39 63
8. Перуджа Заявка 38 14 16 8 40 - 32 58
9. Фрозиноне Заявка 38 15 13 10 58 - 45 58
10. Тернана Заявка 38 15 9 14 58 - 61 54
11. Читтаделла Заявка 38 13 13 12 38 - 36 52
12. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
13. Реджина Заявка 38 13 9 16 31 - 49 48
14. Комо Заявка 38 11 14 13 49 - 54 47
15. СПАЛ 2013 Заявка 38 9 15 14 46 - 54 42
16. Козенца Заявка 38 8 11 19 36 - 59 35
17. Виченца Виртус Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
18. Алессандрия Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне Заявка 38 3 9 26 29 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 19 13 5 1 37 - 14 44
2. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 19 10 6 3 34 - 16 36
6. Беневенто Заявка 19 10 4 5 38 - 20 34
7. Брешия Заявка 19 8 8 3 30 - 20 32
8. Асколи Заявка 19 8 6 5 24 - 18 30
9. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Козенца Заявка 19 8 3 8 21 - 23 27
12. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Перуджа Заявка 19 6 8 5 19 - 16 26
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо Заявка 19 5 7 7 20 - 21 22
16. Алессандрия Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Кремонезе Заявка 19 9 3 7 25 - 21 30
5. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
6. Пиза Заявка 19 8 5 6 22 - 22 29
7. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла Заявка 19 6 8 5 16 - 18 26
9. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Комо Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
11. Тернана Заявка 19 6 7 6 28 - 34 25
12. Монца Заявка 19 6 6 7 23 - 24 24
13. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. СПАЛ 2013 Заявка 19 5 7 7 16 - 26 22
15. Реджина Заявка 19 4 7 8 12 - 25 19
16. Виченца Виртус Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 19 1 2 16 10 - 37 5
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Сибилли Джузеппе бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Леверб Максим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Adrian Leon Barisic получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фрозиноне 1:2 Пиза онлайн

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