Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
0:0
Первый тайм: 28'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
41 Владение мячом, % 59
77
Маньеро
Лука
72
Данци
Андреа
20
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Козенца
Читтаделла
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларривей Хоакин
|6 (3)
|0.16
|Касо Джузеппе
|5
|0.13
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.13
|Кампорезе Микеле
|5
|0.13
|Миллико Винченцо
|3
|0.08
|Шитум Марио
|2
|0.05
|Карраро Марко
|2
|0.05
|Льотти Даниэле
|2 (1)
|0.05
|Лора Гаэтан
|1
|0.03
|Риджионе Микеле
|1
|0.03
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.03
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Флоренци Альдо
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|10 (5)
|0.26
|Оквонкво Орджи
|7
|0.18
|Беретта Джакомо
|5 (1)
|0.13
|Антонуччи Мирко
|3
|0.08
|Вита Алессио
|3
|0.08
|Тункара Мамаду
|2
|0.05
|Бранка Симоне
|2
|0.05
|Фраре Доменико
|2
|0.05
|Тавернелли Камилло
|1
|0.03
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Маццокко Давиде
|1
|0.03
|Кассандро Томмазо
|1
|0.03
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Паван Никола
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраро Марко
|7
|0
|Касо Джузеппе
|7
|0
|Ларривей Хоакин
|5
|1
|Пальмьеро Лука
|5
|1
|Кампорезе Микеле
|4
|1
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Вяйсянен Саули
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Си Санаси
|5
|0
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Флоренци Альдо
|4
|0
|Ндой Эмануэле
|2
|1
|Бултам Реда
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|0
|Вентури Майкл
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Вока Идриз
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Джербо Альберто
|2
|0
|Матосевич Кристьян
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Лора Гаэтан
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|13
|1
|Паван Никола
|10
|0
|Адорни Давиде
|8
|1
|Бенедетти Амедео
|9
|0
|Маттиоли Алессандро
|9
|0
|Кассандро Томмазо
|9
|0
|Фраре Доменико
|7
|1
|Тункара Мамаду
|4
|2
|Вита Алессио
|7
|0
|Антонуччи Мирко
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Висентин Сантьяго
|4
|1
|Пертиконе Романо
|5
|0
|Доннарумма Даниэле
|5
|0
|Дель Фабро Дарио
|4
|0
|Тавернелли Камилло
|4
|0
|Беретта Джакомо
|3
|0
|Данци Андреа
|3
|0
|Ignacio Lores
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Маццокко Давиде
|2
|0
|Лариби Карим
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Икарди Симоне
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Serigne Thioune
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 25
3
17%
7
44%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
5
28%
1
6%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
20%
3
18%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
4
16%
6
35%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
6
35%
4
18%
61-75
3
18%
4
18%
76-90
Пропущено
34
18
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 10
5
15%
2
11%
1-15
5
15%
5
28%
16-30
7
21%
2
11%
31-45
7
21%
2
11%
46-60
2
6%
3
17%
61-75
8
24%
4
22%
76-90
Забито
35
38
14 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 17
14 Не забивали 11
5
14%
8
21%
1-15
3
9%
6
16%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
3
9%
8
21%
46-60
10
29%
5
13%
61-75
8
23%
5
13%
76-90
Пропущено
59
35
28 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 19
25 Пропускали первыми 14
31 Не пропускали 21
10
17%
5
14%
1-15
9
15%
6
17%
16-30
9
15%
5
14%
31-45
14
24%
2
6%
46-60
5
8%
7
20%
61-75
12
20%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0
Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2
Читтаделла
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2
Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|38
|18
|15
|5
|58 - 31
|69
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|38
|19
|11
|8
|60 - 37
|68
|3.
|Пиза
|2:0 Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 34
|67
|4.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|38
|19
|10
|9
|55 - 38
|67
|5.
|Асколи
|2:0 Заявка
|38
|19
|8
|11
|50 - 41
|65
|6.
|Брешия
|0:0 Заявка
|38
|16
|16
|6
|52 - 35
|64
|7.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|38
|18
|10
|10
|61 - 37
|64
|8.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|38
|15
|13
|10
|57 - 45
|58
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|38
|13
|17
|8
|39 - 32
|56
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|38
|15
|9
|14
|57 - 59
|54
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|38
|13
|14
|11
|38 - 35
|53
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|31 - 46
|49
|13.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 52
|48
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|38
|8
|16
|14
|44 - 53
|40
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|38
|7
|12
|19
|35 - 59
|33
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|29 - 70
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|36 - 14
|42
|3.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 18
|35
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|22 - 17
|30
|9.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 23
|25
|13.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|18 - 16
|24
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|19 - 19
|23
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 20
|28
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|16 - 17
|27
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|11.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|13.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|12 - 22
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|14 - 25
|20
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|1
|3
|15
|10 - 36
|6