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  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Козенца
0:0
Первый тайм: 28'
Читтаделла
0' 28'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Читтаделла
1.85
3.64
4.52
Все Коэффициенты
31
Матосевич
Кристьян
15
Вяйсянен
Саули
5
Риджионе
Микеле
16
Вентури
Майкл
99
Ди
Пардо
Алессандро
6
Бултам
Реда
25
Джербо
Альберто
34
Флоренци
Альдо
94
Льотти
Даниэле
32
Ларривей
Хоакин
10
Касо
Джузеппе
77
Маньеро
Лука
84
Кассандро
Томмазо
15
Фраре
Доменико
6
Висентин
Сантьяго
17
Доннарумма
Даниэле
24
Икарди
Симоне
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
20
Лариби
Карим
33
Ignacio
Lores
21
Тавернелли
Камилло
Козенца
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Козенца
Читтаделла

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:3
СB
2:0
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларривей Хоакин 6 (3) 0.16
Касо Джузеппе 5 0.13
Гори Габриэле 5 (1) 0.13
Кампорезе Микеле 5 0.13
Миллико Винченцо 3 0.08
Шитум Марио 2 0.05
Карраро Марко 2 0.05
Льотти Даниэле 2 (1) 0.05
Лора Гаэтан 1 0.03
Риджионе Микеле 1 0.03
Тиритиельо Андреа 1 0.03
Пальмьеро Лука 0 0
Флоренци Альдо 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 10 (5) 0.26
Оквонкво Орджи 7 0.18
Беретта Джакомо 5 (1) 0.13
Антонуччи Мирко 3 0.08
Вита Алессио 3 0.08
Тункара Мамаду 2 0.05
Бранка Симоне 2 0.05
Фраре Доменико 2 0.05
Тавернелли Камилло 1 0.03
Д'Урсо Кристиан 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Маццокко Давиде 1 0.03
Кассандро Томмазо 1 0.03
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Паван Никола 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраро Марко 7 0
Касо Джузеппе 7 0
Ларривей Хоакин 5 1
Пальмьеро Лука 5 1
Кампорезе Микеле 4 1
Риджионе Микеле 5 0
Вяйсянен Саули 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Си Санаси 5 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Флоренци Альдо 4 0
Ндой Эмануэле 2 1
Бултам Реда 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Ди Пардо Алессандро 3 0
Вентури Майкл 3 0
Биттанте Лука 1 1
Вока Идриз 1 1
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Матосевич Кристьян 2 0
Валлоккия Андреа 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Христов Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0
Лора Гаэтан 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 13 1
Паван Никола 10 0
Адорни Давиде 8 1
Бенедетти Амедео 9 0
Маттиоли Алессандро 9 0
Кассандро Томмазо 9 0
Фраре Доменико 7 1
Тункара Мамаду 4 2
Вита Алессио 7 0
Антонуччи Мирко 6 0
Кастари Элхан 4 1
Висентин Сантьяго 4 1
Пертиконе Романо 5 0
Доннарумма Даниэле 5 0
Дель Фабро Дарио 4 0
Тавернелли Камилло 4 0
Беретта Джакомо 3 0
Данци Андреа 3 0
Ignacio Lores 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Лариби Карим 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Икарди Симоне 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Serigne Thioune 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 9
26 Не забивали 25
3
17%
7
44%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
5
28%
1
6%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
20%
3
18%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
4
16%
6
35%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
6
35%
4
18%
61-75
3
18%
4
18%
76-90

Пропущено

34
18
17 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 10
5
15%
2
11%
1-15
5
15%
5
28%
16-30
7
21%
2
11%
31-45
7
21%
2
11%
46-60
2
6%
3
17%
61-75
8
24%
4
22%
76-90

Забито

35
38
14 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 17
14 Не забивали 11
5
14%
8
21%
1-15
3
9%
6
16%
16-30
6
17%
6
16%
31-45
3
9%
8
21%
46-60
10
29%
5
13%
61-75
8
23%
5
13%
76-90

Пропущено

59
35
28 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 19
25 Пропускали первыми 14
31 Не пропускали 21
10
17%
5
14%
1-15
9
15%
6
17%
16-30
9
15%
5
14%
31-45
14
24%
2
6%
46-60
5
8%
7
20%
61-75
12
20%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0
Козенца - Монца 0:2 СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2
Читтаделла
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2
Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 38 18 15 5 58 - 31 69
2. Монца 0:0 Заявка 38 19 11 8 60 - 37 68
3. Пиза 2:0 Заявка 38 18 13 7 48 - 34 67
4. Кремонезе 0:0 Заявка 38 19 10 9 55 - 38 67
5. Асколи 2:0 Заявка 38 19 8 11 50 - 41 65
6. Брешия 0:0 Заявка 38 16 16 6 52 - 35 64
7. Беневенто 0:0 Заявка 38 18 10 10 61 - 37 64
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 38 15 13 10 57 - 45 58
9. Перуджа 0:0 Заявка 38 13 17 8 39 - 32 56
10. Тернана 0:2 Заявка 38 15 9 14 57 - 59 54
11. Читтаделла 0:0 Заявка 38 13 14 11 38 - 35 53
12. Реджина 0:0 Заявка 38 13 10 15 31 - 46 49
13. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
14. Комо 0:0 Заявка 38 11 15 12 48 - 52 48
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 38 8 16 14 44 - 53 40
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
17. Алессандрия 0:1 Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
18. Козенца 0:0 Заявка 38 7 12 19 35 - 59 33
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне 0:0 Заявка 38 3 10 25 29 - 70 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 19 12 6 1 36 - 14 42
3. Кремонезе 0:0 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза 2:0 Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 10 6 3 33 - 16 36
6. Беневенто 0:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 18 35
7. Брешия 0:0 Заявка 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Асколи 2:0 Заявка 19 8 6 5 22 - 17 30
9. Тернана 0:2 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина 0:0 Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Читтаделла 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Козенца 0:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 23 25
13. Перуджа 0:0 Заявка 19 5 9 5 18 - 16 24
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо 0:0 Заявка 19 5 8 6 19 - 19 23
16. Алессандрия 0:1 Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:0 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:0 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Пиза 2:0 Заявка 19 8 5 6 22 - 21 29
6. Кремонезе 0:0 Заявка 19 8 4 7 23 - 20 28
7. Лечче 0:0 Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла 0:0 Заявка 19 6 9 4 16 - 17 27
9. Монца 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Тернана 0:2 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
11. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
12. Комо 0:0 Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
13. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. Реджина 0:0 Заявка 19 4 8 7 12 - 22 20
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 14 - 25 20
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца 0:0 Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 1 3 15 10 - 36 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Читтаделла
1.85
3.64
4.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Козенца 0:0 Читтаделла онлайн

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