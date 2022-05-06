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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Беневенто
0:0
Первый тайм: 28'
СПАЛ 2013
0'
8' Желтая карточка
Селия Раффаэле
28'

Ход матча

8'
 
Селия Раффаэле

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
СПАЛ 2013
1.63
4.30
6.13
Все Коэффициенты
29
Палеари
Альберто
7
Элия
Сальваторе
93
Барба
Федерико
58
Пастина
Кристиан
18
Фулон
Дам
17
Петриччоне
Якопо
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
9
Лападула
Джанлука
8
Тельо
Андрес
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
17
Капрадосси
Элио
23
Викари
Франческо
91
Селия
Раффаэле
8
Манкозу
Марко
5
Эспозито
Сальваторе
19
Мора
Лука
32
Пинато
Марко
18
Финотто
Маттиа
99
Латте
Лат
Эммануэль
Беневенто
4-3-3
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Беневенто
СПАЛ 2013

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

СB
1:1
К
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СB
2:0
СB
2:0
ЛПС
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.26
Тельо Андрес 7 0.18
Инсинье Роберто 7 (2) 0.18
Форте Франческо 7 (3) 0.18
Мончини Габриэле 6 0.16
Импрота Риккардо 4 0.11
Барба Федерико 3 0.08
Акампора Дженнаро 2 0.05
Фариас Диего 2 0.05
Ионице Артур 2 0.05
Вивиани Маттиа 2 0.05
Ди Серио Джузеппе 2 0.05
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.16
Коломбо Лоренцо 6 0.16
Мелькьорри Федерико 5 0.13
Вивиани Федерико 4 0.11
Видо Лука 3 0.08
Дикманн Лоренцо 3 0.08
Эспозито Сальваторе 3 (1) 0.08
Росси Джузеппе 3 0.08
Латте Лат Эммануэль 3 0.08
Да Рива Якопо 2 0.05
Капрадосси Элио 2 0.05
Сек Демба 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Крочата Джованни 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 9 1
Акампора Дженнаро 8 0
Вивиани Маттиа 7 0
Глик Камил 3 2
Барба Федерико 5 0
Кало Джакомо 5 0
Ионице Артур 4 0
Импрота Риккардо 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Фольякко Алессандро 3 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Вокич Деян 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Палеари Альберто 2 0
Фулон Дам 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Пастина Кристиан 1 0
Талия Анджело 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбо Лоренцо 8 1
Селия Раффаэле 9 0
Вивиани Федерико 6 1
Дикманн Лоренцо 6 1
Эспозито Сальваторе 6 0
Манкозу Марко 5 0
Меккарьелло Бьяджо 5 0
Мора Лука 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Да Рива Якопо 5 0
Викари Франческо 3 1
Крочата Джованни 4 0
Капрадосси Элио 3 0
Дзанеллато Никколо 3 0
Латте Лат Эммануэль 3 0
Альмичи Альберто 2 0
Видо Лука 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
14
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
5
14%
1
7%
1-15
5
14%
1
7%
16-30
6
17%
4
29%
31-45
6
17%
4
29%
46-60
8
22%
2
14%
61-75
6
17%
2
14%
76-90

Пропущено

19
25
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
2
11%
1
4%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
6
32%
8
32%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
2
11%
6
24%
61-75
5
26%
5
20%
76-90

Забито

24
30
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
2
8%
4
13%
1-15
8
33%
6
20%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
3
13%
8
27%
76-90

Пропущено

19
28
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
4
21%
3
11%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
4
21%
5
18%
31-45
4
21%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
7
37%
6
21%
76-90

Забито

60
44
30 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 12
11 Не забивали 12
7
12%
5
11%
1-15
13
22%
7
16%
16-30
10
17%
9
20%
31-45
9
15%
7
16%
46-60
12
20%
6
14%
61-75
9
15%
10
23%
76-90

Пропущено

38
53
16 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 29
6
16%
4
8%
1-15
0
0%
9
17%
16-30
10
26%
13
25%
31-45
8
21%
6
11%
46-60
2
5%
10
19%
61-75
12
32%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0
Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0
СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 38 18 15 5 58 - 31 69
2. Монца 0:0 Заявка 38 19 11 8 60 - 37 68
3. Пиза 2:0 Заявка 38 18 13 7 48 - 34 67
4. Кремонезе 0:0 Заявка 38 19 10 9 55 - 38 67
5. Асколи 2:0 Заявка 38 19 8 11 50 - 41 65
6. Брешия 0:0 Заявка 38 16 16 6 52 - 35 64
7. Беневенто 0:0 Заявка 38 18 10 10 61 - 37 64
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 38 15 13 10 57 - 45 58
9. Перуджа 0:0 Заявка 38 13 17 8 39 - 32 56
10. Тернана 0:2 Заявка 38 15 9 14 57 - 59 54
11. Читтаделла 0:0 Заявка 38 13 14 11 38 - 35 53
12. Реджина 0:0 Заявка 38 13 10 15 31 - 46 49
13. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
14. Комо 0:0 Заявка 38 11 15 12 48 - 52 48
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 38 8 16 14 44 - 53 40
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
17. Алессандрия 0:1 Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
18. Козенца 0:0 Заявка 38 7 12 19 35 - 59 33
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне 0:0 Заявка 38 3 10 25 29 - 70 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 19 12 6 1 36 - 14 42
3. Кремонезе 0:0 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза 2:0 Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 10 6 3 33 - 16 36
6. Беневенто 0:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 18 35
7. Брешия 0:0 Заявка 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Асколи 2:0 Заявка 19 8 6 5 22 - 17 30
9. Тернана 0:2 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина 0:0 Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Читтаделла 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Козенца 0:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 23 25
13. Перуджа 0:0 Заявка 19 5 9 5 18 - 16 24
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо 0:0 Заявка 19 5 8 6 19 - 19 23
16. Алессандрия 0:1 Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:0 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:0 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Пиза 2:0 Заявка 19 8 5 6 22 - 21 29
6. Кремонезе 0:0 Заявка 19 8 4 7 23 - 20 28
7. Лечче 0:0 Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла 0:0 Заявка 19 6 9 4 16 - 17 27
9. Монца 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Тернана 0:2 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
11. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
12. Комо 0:0 Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
13. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. Реджина 0:0 Заявка 19 4 8 7 12 - 22 20
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 14 - 25 20
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца 0:0 Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 1 3 15 10 - 36 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    8'
    Селия Раффаэле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
СПАЛ 2013
1.63
4.30
6.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беневенто 0:0 СПАЛ 2013 онлайн

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