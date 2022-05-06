Стадион: Чиро Вигорито
8' Желтая карточкаСелия Раффаэле
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
42 Владение мячом, % 58
18
Фулон
Дам
22
Тиам
Демба
19
Мора
Лука
32
Пинато
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
-
11 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
95 Steven Nador
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Беневенто
СПАЛ 2013
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.26
|Тельо Андрес
|7
|0.18
|Инсинье Роберто
|7 (2)
|0.18
|Форте Франческо
|7 (3)
|0.18
|Мончини Габриэле
|6
|0.16
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|Барба Федерико
|3
|0.08
|Акампора Дженнаро
|2
|0.05
|Фариас Диего
|2
|0.05
|Ионице Артур
|2
|0.05
|Вивиани Маттиа
|2
|0.05
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.05
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.16
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.16
|Мелькьорри Федерико
|5
|0.13
|Вивиани Федерико
|4
|0.11
|Видо Лука
|3
|0.08
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|3 (1)
|0.08
|Росси Джузеппе
|3
|0.08
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0.08
|Да Рива Якопо
|2
|0.05
|Капрадосси Элио
|2
|0.05
|Сек Демба
|1
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Мора Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Крочата Джованни
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|9
|1
|Акампора Дженнаро
|8
|0
|Вивиани Маттиа
|7
|0
|Глик Камил
|3
|2
|Барба Федерико
|5
|0
|Кало Джакомо
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Импрота Риккардо
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Вокич Деян
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Палеари Альберто
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Пастина Кристиан
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбо Лоренцо
|8
|1
|Селия Раффаэле
|9
|0
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|6
|1
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Манкозу Марко
|5
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|5
|0
|Мора Лука
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Да Рива Якопо
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Крочата Джованни
|4
|0
|Капрадосси Элио
|3
|0
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0
|Альмичи Альберто
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
14
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
24 Не забивали 26
5
14%
1
7%
1-15
5
14%
1
7%
16-30
6
17%
4
29%
31-45
6
17%
4
29%
46-60
8
22%
2
14%
61-75
6
17%
2
14%
76-90
Пропущено
19
25
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
2
11%
1
4%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
6
32%
8
32%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
2
11%
6
24%
61-75
5
26%
5
20%
76-90
Забито
24
30
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
2
8%
4
13%
1-15
8
33%
6
20%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
3
13%
8
27%
76-90
Пропущено
19
28
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
4
21%
3
11%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
4
21%
5
18%
31-45
4
21%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
7
37%
6
21%
76-90
Забито
60
44
30 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 23
20 Забивали первыми 12
11 Не забивали 12
7
12%
5
11%
1-15
13
22%
7
16%
16-30
10
17%
9
20%
31-45
9
15%
7
16%
46-60
12
20%
6
14%
61-75
9
15%
10
23%
76-90
Пропущено
38
53
16 В 1-м тайме 26
22 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 22
23 Не пропускали 29
6
16%
4
8%
1-15
0
0%
9
17%
16-30
10
26%
13
25%
31-45
8
21%
6
11%
46-60
2
5%
10
19%
61-75
12
32%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0
Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0
СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|38
|18
|15
|5
|58 - 31
|69
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|38
|19
|11
|8
|60 - 37
|68
|3.
|Пиза
|2:0 Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 34
|67
|4.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|38
|19
|10
|9
|55 - 38
|67
|5.
|Асколи
|2:0 Заявка
|38
|19
|8
|11
|50 - 41
|65
|6.
|Брешия
|0:0 Заявка
|38
|16
|16
|6
|52 - 35
|64
|7.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|38
|18
|10
|10
|61 - 37
|64
|8.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|38
|15
|13
|10
|57 - 45
|58
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|38
|13
|17
|8
|39 - 32
|56
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|38
|15
|9
|14
|57 - 59
|54
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|38
|13
|14
|11
|38 - 35
|53
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|31 - 46
|49
|13.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 52
|48
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|38
|8
|16
|14
|44 - 53
|40
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|38
|7
|12
|19
|35 - 59
|33
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|29 - 70
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|36 - 14
|42
|3.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 18
|35
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|22 - 17
|30
|9.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 23
|25
|13.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|18 - 16
|24
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|19 - 19
|23
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 20
|28
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|16 - 17
|27
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|11.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|13.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|12 - 22
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|14 - 25
|20
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|1
|3
|15
|10 - 36
|6