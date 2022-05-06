Стадион: Чиро Вигорито
8' Желтая карточкаСелия Раффаэле
0:1
45' ГолФинотто Маттиа
1:1
47' ГолЛападула Джанлука
1:2
51' ГолФинотто Маттиа
67' Желтая карточкаМора Лука
78' Желтая карточкаКапрадосси Элио
90' Желтая карточкаВивиани Маттиа
Ход матча
45'
0:1
47'
51'
1:2
67'
78'
90'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 6
-
12 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
48 Владение мячом, % 52
18
Фулон
Дам
22
Тиам
Демба
19
Мора
Лука
32
Пинато
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
-
11 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
95 Steven Nador
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
История личных встреч
Беневенто
СПАЛ 2013
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|11 (2)
|0.29
|Тельо Андрес
|7
|0.18
|Инсинье Роберто
|7 (2)
|0.18
|Форте Франческо
|7 (3)
|0.18
|Мончини Габриэле
|6
|0.16
|Импрота Риккардо
|4
|0.11
|Барба Федерико
|3
|0.08
|Акампора Дженнаро
|2
|0.05
|Фариас Диего
|2
|0.05
|Ионице Артур
|2
|0.05
|Вивиани Маттиа
|2
|0.05
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.05
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.16
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.16
|Мелькьорри Федерико
|5
|0.13
|Вивиани Федерико
|4
|0.11
|Видо Лука
|3
|0.08
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|3 (1)
|0.08
|Росси Джузеппе
|3
|0.08
|Финотто Маттиа
|3
|0.08
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0.08
|Да Рива Якопо
|2
|0.05
|Капрадосси Элио
|2
|0.05
|Сек Демба
|1
|0.03
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Мора Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Крочата Джованни
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|9
|1
|Акампора Дженнаро
|8
|0
|Вивиани Маттиа
|8
|0
|Глик Камил
|3
|2
|Барба Федерико
|5
|0
|Кало Джакомо
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Импрота Риккардо
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Элия Сальваторе
|4
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Вокич Деян
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Палеари Альберто
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Пастина Кристиан
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбо Лоренцо
|8
|1
|Селия Раффаэле
|9
|0
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|6
|1
|Мора Лука
|6
|0
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|Манкозу Марко
|5
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Да Рива Якопо
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Капрадосси Элио
|4
|0
|Крочата Джованни
|4
|0
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0
|Альмичи Альберто
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
37
16
16 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
24 Не забивали 26
5
14%
1
6%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
6
16%
5
31%
31-45
7
19%
5
31%
46-60
8
22%
2
13%
61-75
6
16%
2
13%
76-90
Пропущено
21
26
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
10%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
7
33%
8
31%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
2
10%
6
23%
61-75
5
24%
5
19%
76-90
Забито
24
30
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
2
8%
4
13%
1-15
8
33%
6
20%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
3
13%
8
27%
76-90
Пропущено
19
28
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
4
21%
3
11%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
4
21%
5
18%
31-45
4
21%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
7
37%
6
21%
76-90
Забито
61
46
30 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 13
11 Не забивали 12
7
11%
5
11%
1-15
13
21%
7
15%
16-30
10
16%
10
22%
31-45
10
16%
8
17%
46-60
12
20%
6
13%
61-75
9
15%
10
22%
76-90
Пропущено
40
54
17 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 30
6
15%
4
7%
1-15
0
0%
9
17%
16-30
11
28%
13
24%
31-45
9
23%
7
13%
46-60
2
5%
10
19%
61-75
12
30%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0
Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0
СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|59 - 31
|71
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|20
|9
|9
|57 - 39
|69
|3.
|Пиза
|Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 35
|67
|4.
|Монца
|Заявка
|38
|19
|10
|9
|60 - 38
|67
|5.
|Брешия
|Заявка
|38
|17
|15
|6
|55 - 35
|66
|6.
|Асколи
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|52 - 42
|65
|7.
|Беневенто
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|62 - 39
|63
|8.
|Перуджа
|Заявка
|38
|14
|16
|8
|40 - 32
|58
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|58 - 45
|58
|10.
|Тернана
|Заявка
|38
|15
|9
|14
|58 - 61
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|38 - 36
|52
|12.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|13.
|Реджина
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|31 - 49
|48
|14.
|Комо
|Заявка
|38
|11
|14
|13
|49 - 54
|47
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|46 - 54
|42
|16.
|Козенца
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|36 - 59
|35
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|38
|3
|9
|26
|29 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|37 - 14
|44
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|34 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 20
|32
|8.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 18
|30
|9.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Козенца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 23
|27
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|13.
|Перуджа
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|19 - 16
|26
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 21
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|6.
|Пиза
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 22
|29
|7.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|9.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|11.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 34
|25
|12.
|Монца
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 24
|24
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 26
|22
|15.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 25
|19
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 37
|5