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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Беневенто
1:2
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
8' Желтая карточка
Селия Раффаэле
0:1
45' Гол
Финотто Маттиа
1:1
47' Гол
Лападула Джанлука
1:2
51' Гол
Финотто Маттиа
67' Желтая карточка
Мора Лука
78' Желтая карточка
Капрадосси Элио
90' Желтая карточка
Вивиани Маттиа
90'+7
29
Палеари
Альберто
7
Элия
Сальваторе
93
Барба
Федерико
58
Пастина
Кристиан
18
Фулон
Дам
17
Петриччоне
Якопо
24
Вивиани
Маттиа
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
9
Лападула
Джанлука
8
Тельо
Андрес
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
17
Капрадосси
Элио
23
Викари
Франческо
91
Селия
Раффаэле
8
Манкозу
Марко
5
Эспозито
Сальваторе
19
Мора
Лука
32
Пинато
Марко
18
Финотто
Маттиа
99
Латте
Лат
Эммануэль
Беневенто
4-3-3
СПАЛ 2013
4-3-1-2

История личных встреч

Беневенто
СПАЛ 2013

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

СB
1:1
К
2:1
СA
2:0
СA
1:2
СB
2:0
СB
2:0
ЛПС
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 11 (2) 0.29
Тельо Андрес 7 0.18
Инсинье Роберто 7 (2) 0.18
Форте Франческо 7 (3) 0.18
Мончини Габриэле 6 0.16
Импрота Риккардо 4 0.11
Барба Федерико 3 0.08
Акампора Дженнаро 2 0.05
Фариас Диего 2 0.05
Ионице Артур 2 0.05
Вивиани Маттиа 2 0.05
Ди Серио Джузеппе 2 0.05
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.16
Коломбо Лоренцо 6 0.16
Мелькьорри Федерико 5 0.13
Вивиани Федерико 4 0.11
Видо Лука 3 0.08
Дикманн Лоренцо 3 0.08
Эспозито Сальваторе 3 (1) 0.08
Росси Джузеппе 3 0.08
Финотто Маттиа 3 0.08
Латте Лат Эммануэль 3 0.08
Да Рива Якопо 2 0.05
Капрадосси Элио 2 0.05
Сек Демба 1 0.03
Пинато Марко 1 0.03
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Крочата Джованни 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 9 1
Акампора Дженнаро 8 0
Вивиани Маттиа 8 0
Глик Камил 3 2
Барба Федерико 5 0
Кало Джакомо 5 0
Ионице Артур 4 0
Импрота Риккардо 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Элия Сальваторе 4 0
Фольякко Алессандро 3 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Вокич Деян 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Палеари Альберто 2 0
Фулон Дам 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Пастина Кристиан 1 0
Талия Анджело 1 0
СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбо Лоренцо 8 1
Селия Раффаэле 9 0
Вивиани Федерико 6 1
Дикманн Лоренцо 6 1
Мора Лука 6 0
Эспозито Сальваторе 6 0
Манкозу Марко 5 0
Меккарьелло Бьяджо 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Да Рива Якопо 5 0
Викари Франческо 3 1
Капрадосси Элио 4 0
Крочата Джованни 4 0
Дзанеллато Никколо 3 0
Латте Лат Эммануэль 3 0
Альмичи Альберто 2 0
Видо Лука 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

37
16
16 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
24 Не забивали 26
5
14%
1
6%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
6
16%
5
31%
31-45
7
19%
5
31%
46-60
8
22%
2
13%
61-75
6
16%
2
13%
76-90

Пропущено

21
26
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
2
10%
1
4%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
7
33%
8
31%
31-45
5
24%
2
8%
46-60
2
10%
6
23%
61-75
5
24%
5
19%
76-90

Забито

24
30
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
2
8%
4
13%
1-15
8
33%
6
20%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
4
13%
61-75
3
13%
8
27%
76-90

Пропущено

19
28
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
4
21%
3
11%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
4
21%
5
18%
31-45
4
21%
5
18%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
7
37%
6
21%
76-90

Забито

61
46
30 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 13
11 Не забивали 12
7
11%
5
11%
1-15
13
21%
7
15%
16-30
10
16%
10
22%
31-45
10
16%
8
17%
46-60
12
20%
6
13%
61-75
9
15%
10
22%
76-90

Пропущено

40
54
17 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 30
6
15%
4
7%
1-15
0
0%
9
17%
16-30
11
28%
13
24%
31-45
9
23%
7
13%
46-60
2
5%
10
19%
61-75
12
30%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4 Козенца - Беневенто 1:0
Беневенто - Виченца Виртус 1:0 Реджина - Беневенто 0:3 Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1
СПАЛ 2013
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
СПАЛ 2013 - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 2013 1:0
СПАЛ 2013 - Козенца 2:2 Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 38 19 14 5 59 - 31 71
2. Кремонезе Заявка 38 20 9 9 57 - 39 69
3. Пиза Заявка 38 18 13 7 48 - 35 67
4. Монца Заявка 38 19 10 9 60 - 38 67
5. Брешия Заявка 38 17 15 6 55 - 35 66
6. Асколи Заявка 38 19 8 11 52 - 42 65
7. Беневенто Заявка 38 18 9 11 62 - 39 63
8. Перуджа Заявка 38 14 16 8 40 - 32 58
9. Фрозиноне Заявка 38 15 13 10 58 - 45 58
10. Тернана Заявка 38 15 9 14 58 - 61 54
11. Читтаделла Заявка 38 13 13 12 38 - 36 52
12. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
13. Реджина Заявка 38 13 9 16 31 - 49 48
14. Комо Заявка 38 11 14 13 49 - 54 47
15. СПАЛ 2013 Заявка 38 9 15 14 46 - 54 42
16. Козенца Заявка 38 8 11 19 36 - 59 35
17. Виченца Виртус Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
18. Алессандрия Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне Заявка 38 3 9 26 29 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 19 13 5 1 37 - 14 44
2. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 19 10 6 3 34 - 16 36
6. Беневенто Заявка 19 10 4 5 38 - 20 34
7. Брешия Заявка 19 8 8 3 30 - 20 32
8. Асколи Заявка 19 8 6 5 24 - 18 30
9. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Козенца Заявка 19 8 3 8 21 - 23 27
12. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Перуджа Заявка 19 6 8 5 19 - 16 26
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо Заявка 19 5 7 7 20 - 21 22
16. Алессандрия Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Кремонезе Заявка 19 9 3 7 25 - 21 30
5. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
6. Пиза Заявка 19 8 5 6 22 - 22 29
7. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла Заявка 19 6 8 5 16 - 18 26
9. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Комо Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
11. Тернана Заявка 19 6 7 6 28 - 34 25
12. Монца Заявка 19 6 6 7 23 - 24 24
13. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. СПАЛ 2013 Заявка 19 5 7 7 16 - 26 22
15. Реджина Заявка 19 4 7 8 12 - 25 19
16. Виченца Виртус Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 19 1 2 16 10 - 37 5
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Финотто Маттиа бьет в цель!
    • Желтая карточка
      8'
      Селия Раффаэле получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 онлайн

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