Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
7' ГолЦаджу Франк
2:0
20' ГолЦаджу Франк
Ход матча
7'
1:0
20'
2:0
27'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
61 Владение мячом, % 39
30
Шарич
Дарио
74
Цаджу
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Асколи
Тернана
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.24
|Бидуи Софьян
|8
|0.21
|Баскиротто Федерико
|4
|0.11
|Майстро Фабио
|3
|0.08
|Шарич Дарио
|3
|0.08
|Коллоколо Микеле
|3
|0.08
|Калигара Фабрицио
|3 (2)
|0.08
|Цаджу Франк
|3
|0.08
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.08
|Илиев Атанас
|2
|0.05
|Боттегин Эрик
|2
|0.05
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|Риччи Федерико
|1
|0.03
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.03
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|14 (1)
|0.37
|Партипило Антони
|8
|0.21
|Фалетти Сесар
|8
|0.21
|Петтинари Стефано
|6
|0.16
|Маццокки Симоне
|4
|0.11
|Палумбо Антонио
|3
|0.08
|Дефенди Марино
|2
|0.05
|Мартелла Бруно
|2
|0.05
|Соренсен Фредерик
|2
|0.05
|Пройетти Маттиа
|1
|0.03
|Капоне Кристиан
|1
|0.03
|Богдан Лука
|1
|0.03
|Перальта Диего
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Сальцано Аньелло
|1 (1)
|0.03
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Бобен Матия
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюхель Марсель
|11
|0
|Шарич Дарио
|7
|1
|Сальви Алессандро
|6
|1
|Эрамо Мирко
|7
|0
|Коллоколо Микеле
|7
|0
|Калигара Фабрицио
|7
|0
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Беллучи Джузеппе
|6
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Цаджу Франк
|3
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|8
|2
|Соренсен Фредерик
|11
|0
|Агацци Давиде
|7
|1
|Пагера Фабрицио
|6
|0
|Гирингелли Лука
|6
|0
|Палумбо Антонио
|6
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Диаките Салим
|4
|1
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|Яннарилли Энтони
|4
|0
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Мартелла Бруно
|4
|0
|Богдан Лука
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Сальцано Аньелло
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Дефенди Марино
|1
|1
|Фурлан Федерико
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
29
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
5%
8
28%
1-15
6
32%
2
7%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
2
11%
7
24%
46-60
3
16%
4
14%
61-75
3
16%
5
17%
76-90
Пропущено
18
28
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
11%
6
21%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
5
28%
7
25%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
5
28%
5
18%
61-75
2
11%
4
14%
76-90
Забито
30
31
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
6
19%
16-30
6
20%
6
19%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
6
20%
6
19%
61-75
5
17%
6
19%
76-90
Пропущено
22
26
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
1
5%
3
12%
1-15
7
32%
8
31%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
7
32%
3
12%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
3
14%
6
23%
76-90
Забито
49
60
24 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 32
21 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
5
10%
11
18%
1-15
9
18%
8
13%
16-30
10
20%
9
15%
31-45
8
16%
11
18%
46-60
9
18%
10
17%
61-75
8
16%
11
18%
76-90
Пропущено
40
54
20 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 27
3
8%
9
17%
1-15
9
23%
13
24%
16-30
8
20%
11
20%
31-45
9
23%
4
7%
46-60
6
15%
7
13%
61-75
5
13%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0
Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4
Тернана
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2
Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|38
|18
|15
|5
|58 - 31
|69
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|38
|19
|11
|8
|60 - 37
|68
|3.
|Пиза
|2:0 Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 34
|67
|4.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|38
|19
|10
|9
|55 - 38
|67
|5.
|Асколи
|2:0 Заявка
|38
|19
|8
|11
|50 - 41
|65
|6.
|Брешия
|0:0 Заявка
|38
|16
|16
|6
|52 - 35
|64
|7.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|38
|18
|10
|10
|61 - 37
|64
|8.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|38
|15
|13
|10
|57 - 45
|58
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|38
|13
|17
|8
|39 - 32
|56
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|38
|15
|9
|14
|57 - 59
|54
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|38
|13
|14
|11
|38 - 35
|53
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|31 - 46
|49
|13.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 52
|48
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|38
|8
|16
|14
|44 - 53
|40
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|38
|7
|12
|19
|35 - 59
|33
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|29 - 70
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|36 - 14
|42
|3.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 18
|35
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|22 - 17
|30
|9.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 23
|25
|13.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|18 - 16
|24
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|19 - 19
|23
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 20
|28
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|16 - 17
|27
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|11.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|13.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|12 - 22
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|14 - 25
|20
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|1
|3
|15
|10 - 36
|6