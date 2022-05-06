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  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Асколи
2:0
Первый тайм: 28'
Тернана
0'
1:0
7' Гол
Цаджу Франк
2:0
20' Гол
Цаджу Франк
27' Желтая карточка
 28'

Ход матча

7'
Цаджу Франк
(Дионизи Федерико)
1:0
20'
Цаджу Франк
2:0
27'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Тернана
2.11
3.94
4.45
Все Коэффициенты
1
Леали
Никола
6
Баскиротто
Федерико
3
Д'Орацио
Томмазо
55
Беллучи
Джузеппе
15
Кваранта
Данило
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
37
Майстро
Фабио
74
Цаджу
Франк
9
Дионизи
Федерико
1
Яннарилли
Энтони
42
Бобен
Матия
19
Капуано
Марко
3
Челли
Алессандро
III
25
Дефенди
Марино
34
Агацци
Давиде
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
87
Мартелла
Бруно
32
Петтинари
Стефано
99
Доннарумма
Альфредо
Асколи
4-3-1-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Асколи
Тернана

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:4
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 9 (3) 0.24
Бидуи Софьян 8 0.21
Баскиротто Федерико 4 0.11
Майстро Фабио 3 0.08
Шарич Дарио 3 0.08
Коллоколо Микеле 3 0.08
Калигара Фабрицио 3 (2) 0.08
Цаджу Франк 3 0.08
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.08
Илиев Атанас 2 0.05
Боттегин Эрик 2 0.05
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Беллучи Джузеппе 0 0
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 14 (1) 0.37
Партипило Антони 8 0.21
Фалетти Сесар 8 0.21
Петтинари Стефано 6 0.16
Маццокки Симоне 4 0.11
Палумбо Антонио 3 0.08
Дефенди Марино 2 0.05
Мартелла Бруно 2 0.05
Соренсен Фредерик 2 0.05
Пройетти Маттиа 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Богдан Лука 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Сальцано Аньелло 1 (1) 0.03
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Бобен Матия 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюхель Марсель 11 0
Шарич Дарио 7 1
Сальви Алессандро 6 1
Эрамо Мирко 7 0
Коллоколо Микеле 7 0
Калигара Фабрицио 7 0
Боттегин Эрик 5 1
Беллучи Джузеппе 6 0
Дионизи Федерико 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Цаджу Франк 3 0
Фаббрини Диего 2 0
Леали Никола 2 0
Кваранта Данило 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 8 2
Соренсен Фредерик 11 0
Агацци Давиде 7 1
Пагера Фабрицио 6 0
Гирингелли Лука 6 0
Палумбо Антонио 6 0
Партипило Антони 6 0
Диаките Салим 4 1
Куцупиас Илиас 5 0
Яннарилли Энтони 4 0
Петтинари Стефано 4 0
Мартелла Бруно 4 0
Богдан Лука 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Сальцано Аньелло 3 0
Бобен Матия 3 0
Дефенди Марино 1 1
Фурлан Федерико 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Капоне Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
29
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
1
5%
8
28%
1-15
6
32%
2
7%
16-30
4
21%
3
10%
31-45
2
11%
7
24%
46-60
3
16%
4
14%
61-75
3
16%
5
17%
76-90

Пропущено

18
28
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
11%
6
21%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
5
28%
7
25%
31-45
2
11%
1
4%
46-60
5
28%
5
18%
61-75
2
11%
4
14%
76-90

Забито

30
31
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
4
13%
3
10%
1-15
3
10%
6
19%
16-30
6
20%
6
19%
31-45
6
20%
4
13%
46-60
6
20%
6
19%
61-75
5
17%
6
19%
76-90

Пропущено

22
26
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
1
5%
3
12%
1-15
7
32%
8
31%
16-30
3
14%
4
15%
31-45
7
32%
3
12%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
3
14%
6
23%
76-90

Забито

49
60
24 В 1-м тайме 28
25 Во 2-м тайме 32
21 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
5
10%
11
18%
1-15
9
18%
8
13%
16-30
10
20%
9
15%
31-45
8
16%
11
18%
46-60
9
18%
10
17%
61-75
8
16%
11
18%
76-90

Пропущено

40
54
20 В 1-м тайме 33
20 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 27
3
8%
9
17%
1-15
9
23%
13
24%
16-30
8
20%
11
20%
31-45
9
23%
4
7%
46-60
6
15%
7
13%
61-75
5
13%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Асколи 0:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Реджина 2:0
Монца - Асколи 2:0 Асколи - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1 Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4
Тернана
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2
Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 38 18 15 5 58 - 31 69
2. Монца 0:0 Заявка 38 19 11 8 60 - 37 68
3. Пиза 2:0 Заявка 38 18 13 7 48 - 34 67
4. Кремонезе 0:0 Заявка 38 19 10 9 55 - 38 67
5. Асколи 2:0 Заявка 38 19 8 11 50 - 41 65
6. Брешия 0:0 Заявка 38 16 16 6 52 - 35 64
7. Беневенто 0:0 Заявка 38 18 10 10 61 - 37 64
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 38 15 13 10 57 - 45 58
9. Перуджа 0:0 Заявка 38 13 17 8 39 - 32 56
10. Тернана 0:2 Заявка 38 15 9 14 57 - 59 54
11. Читтаделла 0:0 Заявка 38 13 14 11 38 - 35 53
12. Реджина 0:0 Заявка 38 13 10 15 31 - 46 49
13. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
14. Комо 0:0 Заявка 38 11 15 12 48 - 52 48
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 38 8 16 14 44 - 53 40
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
17. Алессандрия 0:1 Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
18. Козенца 0:0 Заявка 38 7 12 19 35 - 59 33
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне 0:0 Заявка 38 3 10 25 29 - 70 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 19 12 6 1 36 - 14 42
3. Кремонезе 0:0 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза 2:0 Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 10 6 3 33 - 16 36
6. Беневенто 0:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 18 35
7. Брешия 0:0 Заявка 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Асколи 2:0 Заявка 19 8 6 5 22 - 17 30
9. Тернана 0:2 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина 0:0 Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Читтаделла 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Козенца 0:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 23 25
13. Перуджа 0:0 Заявка 19 5 9 5 18 - 16 24
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо 0:0 Заявка 19 5 8 6 19 - 19 23
16. Алессандрия 0:1 Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:0 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:0 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Пиза 2:0 Заявка 19 8 5 6 22 - 21 29
6. Кремонезе 0:0 Заявка 19 8 4 7 23 - 20 28
7. Лечче 0:0 Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла 0:0 Заявка 19 6 9 4 16 - 17 27
9. Монца 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Тернана 0:2 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
11. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
12. Комо 0:0 Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
13. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. Реджина 0:0 Заявка 19 4 8 7 12 - 22 20
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 14 - 25 20
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца 0:0 Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 1 3 15 10 - 36 6
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Цаджу Франк бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Цаджу Франк бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Тернана
2.11
3.94
4.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Асколи 2:0 Тернана онлайн

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Асколи
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