Стадион: Stadio G. Sinigaglia
17' Желтая карточкаПариджини Витторио
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
55 Владение мячом, % 45
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
55
Околи
Меме
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Комо
Кремонезе
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|10 (5)
|0.26
|Ла Гумина Антонино
|9 (1)
|0.24
|Глиоцци Этторе
|9 (3)
|0.24
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.11
|Беллемо Алессандро
|4
|0.11
|Виньяли Лука
|3
|0.08
|Париджини Витторио
|2
|0.05
|Чичиретти Амато
|2
|0.05
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Бланко Алехандро
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
|Нарди Филиппо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзанимачча Лука
|8
|0.21
|Буонаюто Кристиан
|8
|0.21
|Чофани Даниэль
|8 (2)
|0.21
|Гаэтано Джанлука
|7
|0.18
|Стриццоло Лука
|4
|0.11
|Баэс Хайме
|4
|0.11
|Видо Лука
|4
|0.11
|Фаджоли Николо
|3
|0.08
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.08
|Валери Эмануэле
|3
|0.08
|Вальцания Лука
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Касасола Тиаго
|1
|0.03
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Серникола Леонардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|10
|2
|Иоанну Николас
|6
|1
|Солини Маттео
|4
|2
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|7
|0
|Виньяли Лука
|5
|1
|Бертончини Давиде
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Кабаши Элвис
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|10
|0
|Серникола Леонардо
|8
|0
|Валери Эмануэле
|8
|0
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Фаджоли Николо
|6
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Стриццоло Лука
|4
|1
|Вальцания Лука
|5
|0
|Баэс Хайме
|3
|1
|Дзанимачча Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Гаэтано Джанлука
|4
|0
|Гондо Седрик
|2
|1
|Ди Кармине Самуэль
|1
|1
|Крешенци Алессандро
|1
|1
|Чофани Даниэль
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
25
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
7
35%
3
12%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
4
20%
4
16%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
3
15%
3
12%
76-90
Пропущено
18
18
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
17%
3
17%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
3
17%
3
17%
76-90
Забито
30
31
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
3
10%
1
3%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
4
13%
6
19%
31-45
4
13%
10
32%
46-60
8
27%
7
23%
61-75
8
27%
3
10%
76-90
Пропущено
32
19
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
5
16%
3
16%
31-45
4
13%
4
21%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
9
28%
4
21%
76-90
Забито
50
56
22 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
10
20%
4
7%
1-15
6
12%
8
14%
16-30
6
12%
13
23%
31-45
8
16%
14
25%
46-60
9
18%
11
20%
61-75
11
22%
6
11%
76-90
Пропущено
50
37
25 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 27
8
16%
6
16%
1-15
7
14%
6
16%
16-30
10
20%
7
19%
31-45
5
10%
6
16%
46-60
8
16%
5
14%
61-75
12
24%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2
Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|0:0 Заявка
|38
|18
|15
|5
|58 - 31
|69
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|38
|19
|11
|8
|60 - 37
|68
|3.
|Пиза
|2:0 Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 34
|67
|4.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|38
|19
|10
|9
|55 - 38
|67
|5.
|Асколи
|2:0 Заявка
|38
|19
|8
|11
|50 - 41
|65
|6.
|Брешия
|0:0 Заявка
|38
|16
|16
|6
|52 - 35
|64
|7.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|38
|18
|10
|10
|61 - 37
|64
|8.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|38
|15
|13
|10
|57 - 45
|58
|9.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|38
|13
|17
|8
|39 - 32
|56
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|38
|15
|9
|14
|57 - 59
|54
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|38
|13
|14
|11
|38 - 35
|53
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|31 - 46
|49
|13.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|14.
|Комо
|0:0 Заявка
|38
|11
|15
|12
|48 - 52
|48
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|38
|8
|16
|14
|44 - 53
|40
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|38
|7
|12
|19
|35 - 59
|33
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|38
|3
|10
|25
|29 - 70
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|12
|6
|1
|36 - 14
|42
|3.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 18
|35
|7.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|8
|6
|5
|22 - 17
|30
|9.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|12.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 23
|25
|13.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|5
|9
|5
|18 - 16
|24
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|19 - 19
|23
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|2:0 Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|0:0 Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|0:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|5.
|Пиза
|2:0 Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 21
|29
|6.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|19
|8
|4
|7
|23 - 20
|28
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|19
|6
|9
|4
|16 - 17
|27
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Тернана
|0:2 Заявка
|19
|6
|7
|6
|27 - 32
|25
|11.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|13.
|Фрозиноне
|0:2 Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|Реджина
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|12 - 22
|20
|15.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|19
|4
|8
|7
|14 - 25
|20
|16.
|Виченца Виртус
|1:0 Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|19
|1
|3
|15
|10 - 36
|6