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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Комо
0:0
Первый тайм: 28'
Кремонезе
0'
17' Желтая карточка
Париджини Витторио
28'

Ход матча

17'
Париджини Витторио
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Кремонезе
5.77
4.25
1.62
Все Коэффициенты
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
19
Бланко
Алехандро
72
Глиоцци
Этторе
27
Черри
Альберто
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
21
Фаджоли
Николо
14
Вальцания
Лука
98
Дзанимачча
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
11
Стриццоло
Лука
29
Ди
Кармине
Самуэль
Комо
4-4-1-1
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Комо
Кремонезе

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

СB
2:0
ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:3
ППД
3:3
ППД
0:1
СCA
2:2
СCA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 10 (5) 0.26
Ла Гумина Антонино 9 (1) 0.24
Глиоцци Этторе 9 (3) 0.24
Габриеллони Алессандро 4 0.11
Беллемо Алессандро 4 0.11
Виньяли Лука 3 0.08
Париджини Витторио 2 0.05
Чичиретти Амато 2 0.05
Иовин Алессио 1 0.03
Арригони Томмазо 1 0.03
Иоанну Николас 1 0.03
Солини Маттео 1 0.03
Бланко Алехандро 1 0.03
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Нарди Филиппо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзанимачча Лука 8 0.21
Буонаюто Кристиан 8 0.21
Чофани Даниэль 8 (2) 0.21
Гаэтано Джанлука 7 0.18
Стриццоло Лука 4 0.11
Баэс Хайме 4 0.11
Видо Лука 4 0.11
Фаджоли Николо 3 0.08
Ди Кармине Самуэль 3 0.08
Валери Эмануэле 3 0.08
Вальцания Лука 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Касасола Тиаго 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Серникола Леонардо 0 0
Околи Меме 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 10 2
Иоанну Николас 6 1
Солини Маттео 4 2
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Беллемо Алессандро 7 0
Виньяли Лука 5 1
Бертончини Давиде 5 0
Черри Альберто 3 1
Кабаши Элвис 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Варньер Марко 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 10 0
Серникола Леонардо 8 0
Валери Эмануэле 8 0
Бьянкетти Маттео 6 0
Фаджоли Николо 6 0
Околи Меме 6 0
Стриццоло Лука 4 1
Вальцания Лука 5 0
Баэс Хайме 3 1
Дзанимачча Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Гаэтано Джанлука 4 0
Гондо Седрик 2 1
Ди Кармине Самуэль 1 1
Крешенци Алессандро 1 1
Чофани Даниэль 2 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Рафья Хамза 2 0
Бартоломей Паоло 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Мерони Андреа 1 0
Dennis Politic 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
25
12 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
7
35%
3
12%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
2
10%
7
28%
31-45
4
20%
4
16%
46-60
1
5%
4
16%
61-75
3
15%
3
12%
76-90

Пропущено

18
18
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
17%
3
17%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
5
28%
4
22%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
4
22%
3
17%
61-75
3
17%
3
17%
76-90

Забито

30
31
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
3
10%
1
3%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
4
13%
6
19%
31-45
4
13%
10
32%
46-60
8
27%
7
23%
61-75
8
27%
3
10%
76-90

Пропущено

32
19
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
5
16%
3
16%
31-45
4
13%
4
21%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
9
28%
4
21%
76-90

Забито

50
56
22 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 18
7 Не забивали 8
10
20%
4
7%
1-15
6
12%
8
14%
16-30
6
12%
13
23%
31-45
8
16%
14
25%
46-60
9
18%
11
20%
61-75
11
22%
6
11%
76-90

Пропущено

50
37
25 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 17
30 Не пропускали 27
8
16%
6
16%
1-15
7
14%
6
16%
16-30
10
20%
7
19%
31-45
5
10%
6
16%
46-60
8
16%
5
14%
61-75
12
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2
Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 0:0 Заявка 38 18 15 5 58 - 31 69
2. Монца 0:0 Заявка 38 19 11 8 60 - 37 68
3. Пиза 2:0 Заявка 38 18 13 7 48 - 34 67
4. Кремонезе 0:0 Заявка 38 19 10 9 55 - 38 67
5. Асколи 2:0 Заявка 38 19 8 11 50 - 41 65
6. Брешия 0:0 Заявка 38 16 16 6 52 - 35 64
7. Беневенто 0:0 Заявка 38 18 10 10 61 - 37 64
8. Фрозиноне 0:2 Заявка 38 15 13 10 57 - 45 58
9. Перуджа 0:0 Заявка 38 13 17 8 39 - 32 56
10. Тернана 0:2 Заявка 38 15 9 14 57 - 59 54
11. Читтаделла 0:0 Заявка 38 13 14 11 38 - 35 53
12. Реджина 0:0 Заявка 38 13 10 15 31 - 46 49
13. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
14. Комо 0:0 Заявка 38 11 15 12 48 - 52 48
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 38 8 16 14 44 - 53 40
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
17. Алессандрия 0:1 Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
18. Козенца 0:0 Заявка 38 7 12 19 35 - 59 33
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне 0:0 Заявка 38 3 10 25 29 - 70 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
2. Лечче 0:0 Заявка 19 12 6 1 36 - 14 42
3. Кремонезе 0:0 Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза 2:0 Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 10 6 3 33 - 16 36
6. Беневенто 0:0 Заявка 19 10 5 4 37 - 18 35
7. Брешия 0:0 Заявка 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Асколи 2:0 Заявка 19 8 6 5 22 - 17 30
9. Тернана 0:2 Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина 0:0 Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Читтаделла 0:0 Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
12. Козенца 0:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 23 25
13. Перуджа 0:0 Заявка 19 5 9 5 18 - 16 24
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо 0:0 Заявка 19 5 8 6 19 - 19 23
16. Алессандрия 0:1 Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи 2:0 Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия 0:0 Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа 0:0 Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Беневенто 0:0 Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
5. Пиза 2:0 Заявка 19 8 5 6 22 - 21 29
6. Кремонезе 0:0 Заявка 19 8 4 7 23 - 20 28
7. Лечче 0:0 Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла 0:0 Заявка 19 6 9 4 16 - 17 27
9. Монца 0:0 Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Тернана 0:2 Заявка 19 6 7 6 27 - 32 25
11. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
12. Комо 0:0 Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
13. Фрозиноне 0:2 Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. Реджина 0:0 Заявка 19 4 8 7 12 - 22 20
15. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 19 4 8 7 14 - 25 20
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия 0:1 Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца 0:0 Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне 0:0 Заявка 19 1 3 15 10 - 36 6
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Кремонезе
5.77
4.25
1.62
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