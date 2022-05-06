Стадион: Stadio G. Sinigaglia
17' Желтая карточкаПариджини Витторио
0:1
28' ГолДи Кармине Самуэль
47' Желтая карточкаГори Стефано
0:2
47' ПенальтиДи Кармине Самуэль
60' Желтая карточкаИоанну Николас
90' Желтая карточкаВальцания Лука
1:2
90' ПенальтиБеллемо Алессандро
Ход матча
28'
47'
47'
60'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
7 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 18
-
58 Владение мячом, % 42
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
55
Околи
Меме
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
Комо
Кремонезе
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|10 (5)
|0.26
|Ла Гумина Антонино
|9 (1)
|0.24
|Глиоцци Этторе
|9 (3)
|0.24
|Беллемо Алессандро
|5 (1)
|0.13
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.11
|Виньяли Лука
|3
|0.08
|Париджини Витторио
|2
|0.05
|Чичиретти Амато
|2
|0.05
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Бланко Алехандро
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
|Нарди Филиппо
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзанимачча Лука
|8
|0.21
|Буонаюто Кристиан
|8
|0.21
|Чофани Даниэль
|8 (2)
|0.21
|Гаэтано Джанлука
|7
|0.18
|Ди Кармине Самуэль
|5 (1)
|0.13
|Стриццоло Лука
|4
|0.11
|Баэс Хайме
|4
|0.11
|Видо Лука
|4
|0.11
|Фаджоли Николо
|3
|0.08
|Валери Эмануэле
|3
|0.08
|Вальцания Лука
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Касасола Тиаго
|1
|0.03
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Серникола Леонардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|10
|2
|Иоанну Николас
|7
|1
|Солини Маттео
|4
|2
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Беллемо Алессандро
|7
|0
|Виньяли Лука
|5
|1
|Бертончини Давиде
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Кабаши Элвис
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Гори Стефано
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|10
|0
|Серникола Леонардо
|8
|0
|Валери Эмануэле
|8
|0
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Вальцания Лука
|6
|0
|Фаджоли Николо
|6
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Стриццоло Лука
|4
|1
|Баэс Хайме
|3
|1
|Дзанимачча Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Гаэтано Джанлука
|4
|0
|Гондо Седрик
|2
|1
|Ди Кармине Самуэль
|1
|1
|Крешенци Алессандро
|1
|1
|Чофани Даниэль
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
27
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
7
33%
3
11%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
2
10%
7
26%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
4
19%
3
11%
76-90
Пропущено
20
19
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
15%
3
16%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
5
25%
4
21%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
3
15%
4
21%
76-90
Забито
30
31
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
3
10%
1
3%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
4
13%
6
19%
31-45
4
13%
10
32%
46-60
8
27%
7
23%
61-75
8
27%
3
10%
76-90
Пропущено
32
19
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
5
16%
3
16%
31-45
4
13%
4
21%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
9
28%
4
21%
76-90
Забито
51
58
22 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 19
7 Не забивали 8
10
20%
4
7%
1-15
6
12%
9
16%
16-30
6
12%
13
22%
31-45
8
16%
15
26%
46-60
9
18%
11
19%
61-75
12
24%
6
10%
76-90
Пропущено
52
38
26 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 28
8
15%
6
16%
1-15
8
15%
6
16%
16-30
10
19%
7
18%
31-45
6
12%
6
16%
46-60
8
15%
5
13%
61-75
12
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2
Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|38
|19
|14
|5
|59 - 31
|71
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|38
|20
|9
|9
|57 - 39
|69
|3.
|Пиза
|Заявка
|38
|18
|13
|7
|48 - 35
|67
|4.
|Монца
|Заявка
|38
|19
|10
|9
|60 - 38
|67
|5.
|Брешия
|Заявка
|38
|17
|15
|6
|55 - 35
|66
|6.
|Асколи
|Заявка
|38
|19
|8
|11
|52 - 42
|65
|7.
|Беневенто
|Заявка
|38
|18
|9
|11
|62 - 39
|63
|8.
|Перуджа
|Заявка
|38
|14
|16
|8
|40 - 32
|58
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|58 - 45
|58
|10.
|Тернана
|Заявка
|38
|15
|9
|14
|58 - 61
|54
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|38
|13
|13
|12
|38 - 36
|52
|12.
|Парма
|Заявка
|38
|11
|16
|11
|48 - 43
|49
|13.
|Реджина
|Заявка
|38
|13
|9
|16
|31 - 49
|48
|14.
|Комо
|Заявка
|38
|11
|14
|13
|49 - 54
|47
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|9
|15
|14
|46 - 54
|42
|16.
|Козенца
|Заявка
|38
|8
|11
|19
|36 - 59
|35
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 59
|34
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|38
|8
|10
|20
|37 - 59
|34
|19.
|Кротоне
|Заявка
|38
|4
|14
|20
|41 - 61
|26
|20.
|Порденоне
|Заявка
|38
|3
|9
|26
|29 - 71
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|19
|13
|5
|1
|37 - 14
|44
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|37 - 14
|43
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|32 - 18
|39
|4.
|Пиза
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|26 - 13
|38
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|34 - 16
|36
|6.
|Беневенто
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Брешия
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 20
|32
|8.
|Асколи
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|24 - 18
|30
|9.
|Тернана
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|30 - 27
|29
|10.
|Реджина
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|19 - 24
|29
|11.
|Козенца
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|21 - 23
|27
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|22 - 18
|26
|13.
|Перуджа
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|19 - 16
|26
|14.
|Парма
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|25 - 20
|24
|15.
|Комо
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|20 - 21
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|16 - 23
|21
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|30 - 28
|20
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 26
|20
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|23 - 25
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|19 - 34
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Асколи
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|28 - 24
|35
|2.
|Брешия
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|25 - 15
|34
|3.
|Перуджа
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|21 - 16
|32
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|25 - 21
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|24 - 19
|29
|6.
|Пиза
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|22 - 22
|29
|7.
|Лечче
|Заявка
|19
|6
|9
|4
|22 - 17
|27
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|9.
|Парма
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|23 - 23
|25
|10.
|Комо
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|29 - 33
|25
|11.
|Тернана
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 34
|25
|12.
|Монца
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 24
|24
|13.
|Фрозиноне
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 29
|22
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|16 - 26
|22
|15.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 25
|19
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|16 - 33
|14
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 36
|13
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|0
|8
|11
|15 - 36
|8
|19.
|Кротоне
|Заявка
|19
|0
|6
|13
|18 - 36
|6
|20.
|Порденоне
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 37
|5