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Италия: Серия B

2021-2022

Стадион:
Комо
1:2
Конец матча
Кремонезе
0'
17' Желтая карточка
Париджини Витторио
0:1
28' Гол
Ди Кармине Самуэль
47' Желтая карточка
Гори Стефано
0:2
47' Пенальти
Ди Кармине Самуэль
60' Желтая карточка
Иоанну Николас
90' Желтая карточка
Вальцания Лука
1:2
90' Пенальти
Беллемо Алессандро
90'+7
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
4
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
19
Бланко
Алехандро
72
Глиоцци
Этторе
27
Черри
Альберто
12
Карнесекки
Марко
17
Серникола
Леонардо
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
3
Валери
Эмануэле
21
Фаджоли
Николо
14
Вальцания
Лука
98
Дзанимачча
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
11
Стриццоло
Лука
29
Ди
Кармине
Самуэль
Комо
4-4-1-1
Кремонезе
4-2-3-1

История личных встреч

Комо
Кремонезе

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

СB
2:0
ЛП
3:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:3
ППД
3:3
ППД
0:1
СCA
2:2
СCA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 10 (5) 0.26
Ла Гумина Антонино 9 (1) 0.24
Глиоцци Этторе 9 (3) 0.24
Беллемо Алессандро 5 (1) 0.13
Габриеллони Алессандро 4 0.11
Виньяли Лука 3 0.08
Париджини Витторио 2 0.05
Чичиретти Амато 2 0.05
Иовин Алессио 1 0.03
Арригони Томмазо 1 0.03
Иоанну Николас 1 0.03
Солини Маттео 1 0.03
Бланко Алехандро 1 0.03
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Нарди Филиппо 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзанимачча Лука 8 0.21
Буонаюто Кристиан 8 0.21
Чофани Даниэль 8 (2) 0.21
Гаэтано Джанлука 7 0.18
Ди Кармине Самуэль 5 (1) 0.13
Стриццоло Лука 4 0.11
Баэс Хайме 4 0.11
Видо Лука 4 0.11
Фаджоли Николо 3 0.08
Валери Эмануэле 3 0.08
Вальцания Лука 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Касасола Тиаго 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Серникола Леонардо 0 0
Околи Меме 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 10 2
Иоанну Николас 7 1
Солини Маттео 4 2
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Беллемо Алессандро 7 0
Виньяли Лука 5 1
Бертончини Давиде 5 0
Черри Альберто 3 1
Кабаши Элвис 4 0
Габриеллони Алессандро 4 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Варньер Марко 2 0
Каньяно Андреа 2 0
Факкин Давиде 1 0
Гори Стефано 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 10 0
Серникола Леонардо 8 0
Валери Эмануэле 8 0
Бьянкетти Маттео 6 0
Вальцания Лука 6 0
Фаджоли Николо 6 0
Околи Меме 6 0
Стриццоло Лука 4 1
Баэс Хайме 3 1
Дзанимачча Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Гаэтано Джанлука 4 0
Гондо Седрик 2 1
Ди Кармине Самуэль 1 1
Крешенци Алессандро 1 1
Чофани Даниэль 2 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Рафья Хамза 2 0
Бартоломей Паоло 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Мерони Андреа 1 0
Dennis Politic 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
27
12 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
23 Не забивали 24
7
33%
3
11%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
2
10%
7
26%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
4
19%
3
11%
76-90

Пропущено

20
19
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
15%
3
16%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
5
25%
4
21%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
3
15%
4
21%
76-90

Забито

30
31
10 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
3
10%
1
3%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
4
13%
6
19%
31-45
4
13%
10
32%
46-60
8
27%
7
23%
61-75
8
27%
3
10%
76-90

Пропущено

32
19
15 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
5
16%
3
16%
1-15
5
16%
3
16%
16-30
5
16%
3
16%
31-45
4
13%
4
21%
46-60
4
13%
2
11%
61-75
9
28%
4
21%
76-90

Забито

51
58
22 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 19
7 Не забивали 8
10
20%
4
7%
1-15
6
12%
9
16%
16-30
6
12%
13
22%
31-45
8
16%
15
26%
46-60
9
18%
11
19%
61-75
12
24%
6
10%
76-90

Пропущено

52
38
26 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 28
8
15%
6
16%
1-15
8
15%
6
16%
16-30
10
19%
7
18%
31-45
6
12%
6
16%
46-60
8
15%
5
13%
61-75
12
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2
Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1 Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Асколи 0:1 Кротоне - Кремонезе 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Фрозиноне - Кремонезе 2:1
Кремонезе - Алессандрия 2:1 Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 38 19 14 5 59 - 31 71
2. Кремонезе Заявка 38 20 9 9 57 - 39 69
3. Пиза Заявка 38 18 13 7 48 - 35 67
4. Монца Заявка 38 19 10 9 60 - 38 67
5. Брешия Заявка 38 17 15 6 55 - 35 66
6. Асколи Заявка 38 19 8 11 52 - 42 65
7. Беневенто Заявка 38 18 9 11 62 - 39 63
8. Перуджа Заявка 38 14 16 8 40 - 32 58
9. Фрозиноне Заявка 38 15 13 10 58 - 45 58
10. Тернана Заявка 38 15 9 14 58 - 61 54
11. Читтаделла Заявка 38 13 13 12 38 - 36 52
12. Парма Заявка 38 11 16 11 48 - 43 49
13. Реджина Заявка 38 13 9 16 31 - 49 48
14. Комо Заявка 38 11 14 13 49 - 54 47
15. СПАЛ 2013 Заявка 38 9 15 14 46 - 54 42
16. Козенца Заявка 38 8 11 19 36 - 59 35
17. Виченца Виртус Заявка 38 9 7 22 38 - 59 34
18. Алессандрия Заявка 38 8 10 20 37 - 59 34
19. Кротоне Заявка 38 4 14 20 41 - 61 26
20. Порденоне Заявка 38 3 9 26 29 - 71 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче Заявка 19 13 5 1 37 - 14 44
2. Монца Заявка 19 13 4 2 37 - 14 43
3. Кремонезе Заявка 19 11 6 2 32 - 18 39
4. Пиза Заявка 19 10 8 1 26 - 13 38
5. Фрозиноне Заявка 19 10 6 3 34 - 16 36
6. Беневенто Заявка 19 10 4 5 38 - 20 34
7. Брешия Заявка 19 8 8 3 30 - 20 32
8. Асколи Заявка 19 8 6 5 24 - 18 30
9. Тернана Заявка 19 9 2 8 30 - 27 29
10. Реджина Заявка 19 9 2 8 19 - 24 29
11. Козенца Заявка 19 8 3 8 21 - 23 27
12. Читтаделла Заявка 19 7 5 7 22 - 18 26
13. Перуджа Заявка 19 6 8 5 19 - 16 26
14. Парма Заявка 19 5 9 5 25 - 20 24
15. Комо Заявка 19 5 7 7 20 - 21 22
16. Алессандрия Заявка 19 5 6 8 16 - 23 21
17. СПАЛ 2013 Заявка 19 4 8 7 30 - 28 20
18. Виченца Виртус Заявка 19 5 5 9 22 - 26 20
19. Кротоне Заявка 19 4 8 7 23 - 25 20
20. Порденоне Заявка 19 2 7 10 19 - 34 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Асколи Заявка 19 11 2 6 28 - 24 35
2. Брешия Заявка 19 9 7 3 25 - 15 34
3. Перуджа Заявка 19 8 8 3 21 - 16 32
4. Кремонезе Заявка 19 9 3 7 25 - 21 30
5. Беневенто Заявка 19 8 5 6 24 - 19 29
6. Пиза Заявка 19 8 5 6 22 - 22 29
7. Лечче Заявка 19 6 9 4 22 - 17 27
8. Читтаделла Заявка 19 6 8 5 16 - 18 26
9. Парма Заявка 19 6 7 6 23 - 23 25
10. Комо Заявка 19 6 7 6 29 - 33 25
11. Тернана Заявка 19 6 7 6 28 - 34 25
12. Монца Заявка 19 6 6 7 23 - 24 24
13. Фрозиноне Заявка 19 5 7 7 24 - 29 22
14. СПАЛ 2013 Заявка 19 5 7 7 16 - 26 22
15. Реджина Заявка 19 4 7 8 12 - 25 19
16. Виченца Виртус Заявка 19 4 2 13 16 - 33 14
17. Алессандрия Заявка 19 3 4 12 21 - 36 13
18. Козенца Заявка 19 0 8 11 15 - 36 8
19. Кротоне Заявка 19 0 6 13 18 - 36 6
20. Порденоне Заявка 19 1 2 16 10 - 37 5
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      17'
      Париджини Витторио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Комо 1:2 Кремонезе онлайн

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