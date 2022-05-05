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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
СКА-Хабаровск
 
Позже
Томь
Прогнозы 47
СКА-Хабаровск 93.6% (44)
X 4.3% (2)
Томь 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Томь
1.91
3.65
4.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Томь

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

История матчей

ФПД
1:0
ФПД
1:1
ФПД
1:2
ФПД
1:1
ФПД
1:0
ФПД
4:1
ФПД
1:0
ФПД
2:0
ФПД
1:0
ФПД
2:3
ФПД
1:1
ФПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 14 (7) 0.4
Гонгадзе Георгий 9 (1) 0.26
Алиев Камран 4 0.11
Мануйлов Роман 3 0.09
Барков Дмитрий 2 0.06
Фомин Денис 2 0.06
Смирнов Александр 1 0.03
Булия Эдуард 1 0.03
Носов Александр 1 0.03
Грачёв Глеб 1 0.03
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.03
Тихонов Михаил 1 0.03
Левицкий Денис 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Гащенков Михаил 1 (1) 0.03
Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 17 (9) 0.49
Кирсанов Никита 6 0.17
Кудряшов Павел 5 0.14
Кубышкин Илья 4 0.11
Корж Константин 4 0.11
Гордюшенко Астемир 2 0.06
Зуйков Сергей 1 0.03
Галаджан Артём 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Дуарте Дениш 1 0.03
Семейкин Артём 1 0.03
Станисавлевич Александар 1 0.03

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Денис 11 0
Квеквескири Ираклий 8 1
Грачёв Глеб 7 1
Иллой-Айет Эммерсон 6 1
Мануйлов Роман 7 0
Литвин Дмитрий 5 1
Мартусевич Максим 6 0
Барков Дмитрий 6 0
Гащенков Михаил 6 0
Андямов Валентин 4 1
Дмитриев Максим II 5 0
Тихонов Михаил 3 1
Алиев Камран 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Смирнов Александр 3 0
Цаллагов Дзамболат 3 0
Караев Давид 2 0
Брагин Владислав 2 0
Левицкий Денис 2 0
Галимов Александр 2 0
Сугробов Владимир 0 1
Денисов Александр 1 0
Носов Александр 1 0
Кольцов Виталий 1 0
Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубышкин Илья 15 1
Почивалин Валерий 10 0
Савиных Данил 6 2
Кудряшов Павел 9 0
Гордюшенко Астемир 9 0
Ставпец Александр 7 0
Зуйков Сергей 7 0
Радостев Семён 7 0
Абрамов Артём 5 1
Коробов Никита 3 1
Апшацев Марат 3 1
Корж Константин 4 0
Мамин Артём 2 1
Обивалин Сергей 3 0
Семейкин Артём 3 0
Леонов Олег 3 0
Галаджан Артём 2 0
Горовых Даниил 2 0
Антипов Константин 2 0
Климов Игорь 1 0
Першин Юрий 1 0
Кирсанов Никита 1 0
Станисавлевич Александар 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
25
7 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
4%
2
8%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
10
40%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
11
39%
6
24%
76-90

Пропущено

13
34
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 16
1
8%
3
9%
1-15
3
23%
4
12%
16-30
3
23%
3
9%
31-45
1
8%
5
15%
46-60
1
8%
9
26%
61-75
4
31%
10
29%
29%
76-90

Забито

18
20
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
3
17%
4
20%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
4
22%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
4
22%
5
25%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
19%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
9
43%
3
13%
76-90

Забито

46
45
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 18
10 Не забивали 6
4
9%
6
13%
1-15
7
15%
3
7%
16-30
8
17%
7
16%
31-45
5
11%
13
29%
46-60
7
15%
5
11%
61-75
15
33%
11
24%
76-90

Пропущено

34
57
14 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 29
5
15%
7
12%
1-15
3
9%
7
12%
16-30
6
18%
8
14%
31-45
5
15%
8
14%
46-60
2
6%
14
25%
61-75
13
38%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1
Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2
Томь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Олимп-Долгопрудный - Томь 1:0 Томь - Текстильщик 1:0 Алания - Томь 3:0 Томь - Спартак-2 1:0
ФК Кубань - Томь 2:2 Томь - Енисей 0:1 Томь - Торпедо Москва 2:5 Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 35 23 3 9 60 - 32 72
2. Торпедо Москва Заявка 34 17 14 3 58 - 33 65
3. Факел Заявка 34 19 5 10 55 - 32 62
4. Енисей Заявка 35 18 6 11 55 - 48 60
5. СКА-Хабаровск Заявка 35 17 8 10 45 - 35 59
6. Алания Заявка 35 16 9 10 70 - 45 57
7. Балтика Заявка 35 14 14 7 50 - 28 56
8. Нефтехимик Заявка 35 15 7 13 51 - 38 52
9. Спартак-2 Заявка 35 15 4 16 41 - 54 49
10. Краснодар-2 Заявка 35 14 7 14 40 - 42 49
11. Акрон Заявка 35 13 10 12 38 - 39 49
12. Велес Москва Заявка 35 14 5 16 42 - 43 47
13. ФК Кубань Заявка 35 13 7 15 43 - 46 46
14. Томь Заявка 35 12 8 15 46 - 56 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 35 9 13 13 31 - 39 40
16. Волгарь Заявка 35 10 8 17 28 - 37 38
17. КАМАЗ Заявка 34 8 12 14 27 - 38 36
18. Металлург Липецк Заявка 34 9 4 21 27 - 63 31
19. Ротор Заявка 35 6 12 17 33 - 51 30
20. Текстильщик Заявка 35 4 8 23 28 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 16 12 1 3 28 - 13 37
4. Торпедо Москва Заявка 17 9 8 0 33 - 13 35
5. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
6. Алания Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
8. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
9. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
10. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
11. Нефтехимик Заявка 18 8 4 6 29 - 17 28
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Нефтехимик Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
7. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
8. Алания Заявка 18 5 8 5 32 - 25 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
17. Металлург Липецк Заявка 17 5 0 12 16 - 39 15
18. Томь Заявка 17 3 4 10 24 - 35 13
19. КАМАЗ Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • — Вылет в ПФЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2022, осталось 2 дня 1 час 30 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    СКА-Хабаровск 93.6% (44)
    X 4.3% (2)
    Томь 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Томь
    1.91
    3.65
    4.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч СКА-Хабаровск - Томь онлайн

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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Томь

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    93.5% (43)
    Ничья
    4.3% (2)
    Томь
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (14)
    Меньше
    68.18% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    36.36% (16)
    Нет
    63.64% (28)
    Популярный счёт
    1:0 СКА-Хабаровск
    32.6% (15)
    2:1 СКА-Хабаровск
    28.3% (13)
    2:0 СКА-Хабаровск
    28.3% (13)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Томь
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