Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Томь
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
75%
8.3%
2 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|14 (7)
|0.4
|Гонгадзе Георгий
|9 (1)
|0.26
|Алиев Камран
|4
|0.11
|Мануйлов Роман
|3
|0.09
|Барков Дмитрий
|2
|0.06
|Фомин Денис
|2
|0.06
|Смирнов Александр
|1
|0.03
|Булия Эдуард
|1
|0.03
|Носов Александр
|1
|0.03
|Грачёв Глеб
|1
|0.03
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.03
|Тихонов Михаил
|1
|0.03
|Левицкий Денис
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
|Гащенков Михаил
|1 (1)
|0.03
Томь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставпец Александр
|17 (9)
|0.49
|Кирсанов Никита
|6
|0.17
|Кудряшов Павел
|5
|0.14
|Кубышкин Илья
|4
|0.11
|Корж Константин
|4
|0.11
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.06
|Зуйков Сергей
|1
|0.03
|Галаджан Артём
|1
|0.03
|Горовых Даниил
|1
|0.03
|Дуарте Дениш
|1
|0.03
|Семейкин Артём
|1
|0.03
|Станисавлевич Александар
|1
|0.03
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Денис
|11
|0
|Квеквескири Ираклий
|8
|1
|Грачёв Глеб
|7
|1
|Иллой-Айет Эммерсон
|6
|1
|Мануйлов Роман
|7
|0
|Литвин Дмитрий
|5
|1
|Мартусевич Максим
|6
|0
|Барков Дмитрий
|6
|0
|Гащенков Михаил
|6
|0
|Андямов Валентин
|4
|1
|Дмитриев Максим II
|5
|0
|Тихонов Михаил
|3
|1
|Алиев Камран
|4
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Смирнов Александр
|3
|0
|Цаллагов Дзамболат
|3
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Брагин Владислав
|2
|0
|Левицкий Денис
|2
|0
|Галимов Александр
|2
|0
|Сугробов Владимир
|0
|1
|Денисов Александр
|1
|0
|Носов Александр
|1
|0
|Кольцов Виталий
|1
|0
Томь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубышкин Илья
|15
|1
|Почивалин Валерий
|10
|0
|Савиных Данил
|6
|2
|Кудряшов Павел
|9
|0
|Гордюшенко Астемир
|9
|0
|Ставпец Александр
|7
|0
|Зуйков Сергей
|7
|0
|Радостев Семён
|7
|0
|Абрамов Артём
|5
|1
|Коробов Никита
|3
|1
|Апшацев Марат
|3
|1
|Корж Константин
|4
|0
|Мамин Артём
|2
|1
|Обивалин Сергей
|3
|0
|Семейкин Артём
|3
|0
|Леонов Олег
|3
|0
|Галаджан Артём
|2
|0
|Горовых Даниил
|2
|0
|Антипов Константин
|2
|0
|Климов Игорь
|1
|0
|Першин Юрий
|1
|0
|Кирсанов Никита
|1
|0
|Станисавлевич Александар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
25
7 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
1
4%
2
8%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
14%
2
8%
31-45
4
14%
10
40%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
11
39%
6
24%
76-90
Пропущено
13
34
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 24
8 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 16
1
8%
3
9%
1-15
3
23%
4
12%
16-30
3
23%
3
9%
31-45
1
8%
5
15%
46-60
1
8%
9
26%
61-75
4
31%
10
29%
29%
76-90
Забито
18
20
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
3
17%
4
20%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
4
22%
5
25%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
4
22%
5
25%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
4
19%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
14%
5
22%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
9
43%
3
13%
76-90
Забито
46
45
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 18
10 Не забивали 6
4
9%
6
13%
1-15
7
15%
3
7%
16-30
8
17%
7
16%
31-45
5
11%
13
29%
46-60
7
15%
5
11%
61-75
15
33%
11
24%
76-90
Пропущено
34
57
14 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 29
5
15%
7
12%
1-15
3
9%
7
12%
16-30
6
18%
8
14%
31-45
5
15%
8
14%
46-60
2
6%
14
25%
61-75
13
38%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
СКА-Хабаровск - Факел 2:1 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Металлург Липецк 1:0 Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1
Велес Москва - СКА-Хабаровск 1:2 СКА-Хабаровск - Олимп-Долгопрудный 3:3 СКА-Хабаровск - Текстильщик 4:0 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Спартак-2 - СКА-Хабаровск 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Краснодар-2 - СКА-Хабаровск 3:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:0 СКА-Хабаровск - Ротор 3:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Оренбург - СКА-Хабаровск 2:0 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Факел - СКА-Хабаровск 0:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:2
Томь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Олимп-Долгопрудный - Томь 1:0 Томь - Текстильщик 1:0 Алания - Томь 3:0 Томь - Спартак-2 1:0
ФК Кубань - Томь 2:2 Томь - Енисей 0:1 Томь - Торпедо Москва 2:5 Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|60 - 32
|72
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|58 - 33
|65
|3.
|Факел
|Заявка
|34
|19
|5
|10
|55 - 32
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 35
|59
|6.
|Алания
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|70 - 45
|57
|7.
|Балтика
|Заявка
|35
|14
|14
|7
|50 - 28
|56
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|51 - 38
|52
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|15
|4
|16
|41 - 54
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|40 - 42
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|38 - 39
|49
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|35
|14
|5
|16
|42 - 43
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|43 - 46
|46
|14.
|Томь
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|46 - 56
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|31 - 39
|40
|16.
|Волгарь
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|28 - 37
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|27 - 63
|31
|19.
|Ротор
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 51
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|28 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|28 - 13
|37
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|8
|0
|33 - 13
|35
|5.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|6.
|Алания
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|8.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|9.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|10.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 17
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|8.
|Алания
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|32 - 25
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 39
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 35
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Томь
Исход игры
СКА-Хабаровск
93.5% (43)
Ничья
4.3% (2)
Томь
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
31.82% (14)
Меньше
68.18% (30)
Обе команды забьют
Да
36.36% (16)
Нет
63.64% (28)
Популярный счёт
1:0 СКА-Хабаровск
32.6% (15)
2:1 СКА-Хабаровск
28.3% (13)
2:0 СКА-Хабаровск
28.3% (13)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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