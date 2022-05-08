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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига

2021-2022

Стадион:
Жил Висенте
0:0
Перерыв
Тондела
0'
37' Желтая карточка
Marcelo Alves
39' Красная карточка
Marcelo Alves

Ход матча

37'
 
Marcelo Alves
39'
 
Marcelo Alves
Прогнозы 100
Жил Висенте 77% (77)
X 19% (19)
Тондела 4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Тондела
1.90
3.78
4.40
Все Коэффициенты
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
10
Фудзимото
Канья
21
Карвалью
Витор
8
Педринью
V
11
Лоте
Антуан
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
88
Тригейра
Педру
72
Куарежма
Эдуарду
33
Marcelo
Alves
34
Рикарду
Алвеш
II
19
Алмейда
Тьягу
6
Аугусто
Педро
21
Ундабаррена
Икер
3
Борхес
Нето
7
Агра
Салвадор
29
Дос
Анжос
Даниэл
70
Барбоза
Рафаэл
II
Жил Висенте
4-3-3
Тондела
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Тондела

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:3
КЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 16 (2) 0.48
Лино Сэмуел 10 (2) 0.3
Лоте Антуан 2 0.06
Абурджания Георгий 2 0.06
Сантана Элдер 2 0.06
Фудзимото Канья 2 0.06
Кунья Лукас 2 0.06
Мурило Коста 2 0.06
Педринью V 1 0.03
Ханне Бубакар 1 0.03
Гомес Энрике 1 0.03
Калеро Хуан 1 0.03
Рубен Мигель 1 0.03
Буэно Матеус 1 0.03
Фильо Жозе Карлос 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0
Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Жоау II 7 (7) 0.21
Агра Салвадор 6 (1) 0.18
Босельи Хуан 5 0.15
Дос Анжос Даниэл 4 (1) 0.12
Эрнандо Ману 3 0.09
Мурильо Джон 2 0.06
Барбоза Рафаэл II 2 0.06
Дадашов Ренат 2 0.06
Ундабаррена Икер 2 0.06
Куарежма Эдуарду 2 0.06
Аугусто Педро 2 0.06
Борхес Нето 1 0.03
Данташ Тьягу 1 0.03
Алмейда Тьягу 0 0
Бибито 0 0
Модибо Саньян 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 9 1
Кунья Лукас 10 0
Абурджания Георгий 7 1
Фильо Жозе Карлос 7 0
Педринью V 7 0
Фудзимото Канья 5 1
Талоша Жоау 6 0
Франсиско Мартинес 5 0
Ауашерия Билель 5 0
Рубен Мигель 3 1
Лоте Антуан 4 0
Лино Сэмуел 4 0
Буэно Матеус 4 0
Фрелих Жига 3 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Мурило Коста 2 0
Эндрю 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Сантана Элдер 1 0
Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модибо Саньян 8 1
Эрнандо Ману 6 2
Педру Жоау II 9 0
Борхес Нето 6 1
Аугусто Педро 7 0
Ундабаррена Икер 5 1
Агра Салвадор 5 0
Рикарду Алвеш II 5 0
Барбоза Рафаэл II 5 0
Дос Анжос Даниэл 5 0
Хасеф Науфель 5 0
Marcelo Alves 3 1
Бибито 4 0
Тригейра Педру 3 0
Дадашов Ренат 3 0
Авилес Хавьер 3 0
Алмейда Тьягу 2 0
Мурильо Джон 2 0
Босельи Хуан 2 0
Куарежма Эдуарду 2 0
Арканжу Телму 2 0
Ниассе Бабакар 1 0
Matias Lacava 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
18
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
2
9%
2
11%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
6
26%
8
44%
76-90

Пропущено

18
30
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
11%
1
3%
1-15
3
17%
1
3%
16-30
1
6%
8
27%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
4
22%
6
20%
61-75
6
33%
12
40%
76-90

Забито

24
22
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
1
4%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
9
38%
6
27%
76-90

Пропущено

16
31
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
19%
1
3%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
4
25%
7
23%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90

Забито

47
40
15 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 14
5 Не забивали 9
3
6%
5
13%
1-15
7
15%
6
15%
16-30
5
11%
8
20%
31-45
7
15%
2
5%
46-60
10
21%
5
13%
61-75
15
32%
14
35%
76-90

Пропущено

34
61
15 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 37
17 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 29
5
15%
2
3%
1-15
5
15%
7
11%
16-30
5
15%
15
25%
31-45
5
15%
6
10%
46-60
6
18%
12
20%
61-75
8
24%
19
31%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2
Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0
Тондела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Мафра - Тондела 1:1 Морейренсе - Тондела 2:0
Тондела - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Тондела 1:3 Тондела - Арока 2:2 Порту - Тондела 4:0 Тондела - Белененсеш 1:1 Тондела - Мафра 3:0 Фамаликан - Тондела 2:1 Тондела - Брага 0:1 Эшторил - Тондела 1:0 Тондела - Бенфика 1:3 Портимоненсе - Тондела 1:2 Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1 Боавишта - Тондела 1:1 Тондела - Морейренсе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 33 28 4 1 84 - 22 88
2. Спортинг Л Заявка 33 26 4 3 69 - 23 82
3. Бенфика Заявка 33 22 5 6 76 - 30 71
4. Брага Заявка 32 18 8 6 49 - 28 62
5. Жил Висенте 0:0 Заявка 33 12 13 8 44 - 37 49
6. Витория Гимарайнш Заявка 33 12 9 12 45 - 41 45
7. Эшторил Заявка 33 9 12 12 36 - 41 39
8. Пасуш де Феррейра Заявка 32 9 11 12 29 - 40 38
9. Маритиму 0:0 Заявка 33 9 11 13 38 - 42 38
10. Боавишта Заявка 33 7 16 10 37 - 50 37
11. Санта-Клара Заявка 32 8 13 11 36 - 50 37
12. Портимоненсе Заявка 33 9 8 16 30 - 45 35
13. Фамаликан Заявка 32 7 12 13 39 - 47 33
14. Визела 0:0 Заявка 33 7 12 14 35 - 53 33
15. Арока Заявка 32 7 9 16 30 - 53 30
16. Тондела 0:0 Заявка 33 7 7 19 39 - 62 28
17. Морейренсе Заявка 33 6 8 19 29 - 50 26
18. Белененсеш Заявка 32 5 10 17 21 - 52 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 16 14 2 0 48 - 11 44
2. Спортинг Л Заявка 16 13 1 2 30 - 8 40
3. Бенфика Заявка 17 10 3 4 36 - 16 33
4. Брага Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
5. Санта-Клара Заявка 16 7 6 3 22 - 23 27
6. Витория Гимарайнш Заявка 16 8 3 5 29 - 20 27
7. Жил Висенте 0:0 Заявка 17 5 7 5 22 - 19 22
8. Боавишта Заявка 17 4 10 3 20 - 20 22
9. Пасуш де Феррейра Заявка 16 5 6 5 19 - 20 21
10. Эшторил Заявка 17 4 8 5 21 - 21 20
11. Фамаликан Заявка 16 4 7 5 19 - 19 19
12. Визела 0:0 Заявка 17 4 7 6 15 - 20 19
13. Маритиму 0:0 Заявка 16 4 6 6 19 - 16 18
14. Белененсеш Заявка 16 5 3 8 13 - 27 18
15. Арока Заявка 16 5 3 8 15 - 29 18
16. Портимоненсе Заявка 17 4 4 9 15 - 22 16
17. Морейренсе Заявка 16 4 3 9 18 - 22 15
18. Тондела 0:0 Заявка 16 4 3 9 22 - 31 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 17 14 2 1 36 - 11 44
2. Спортинг Л Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
3. Бенфика Заявка 16 12 2 2 40 - 14 38
4. Брага Заявка 16 9 4 3 23 - 15 31
5. Жил Висенте 0:0 Заявка 16 7 6 3 22 - 18 27
6. Маритиму 0:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 26 20
7. Эшторил Заявка 16 5 4 7 15 - 20 19
8. Портимоненсе Заявка 16 5 4 7 15 - 23 19
9. Витория Гимарайнш Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
10. Пасуш де Феррейра Заявка 16 4 5 7 10 - 20 17
11. Боавишта Заявка 16 3 6 7 17 - 30 15
12. Фамаликан Заявка 16 3 5 8 20 - 28 14
13. Визела 0:0 Заявка 16 3 5 8 20 - 33 14
14. Тондела 0:0 Заявка 17 3 4 10 17 - 31 13
15. Арока Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16. Морейренсе Заявка 17 2 5 10 11 - 28 11
17. Санта-Клара Заявка 16 1 7 8 14 - 27 10
18. Белененсеш Заявка 16 0 7 9 8 - 25 7
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  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Marcelo Alves увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    38'
    ОН ПРОМАЗАЛ - [player1] пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    37'
    Marcelo Alves получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Франсиско Мартинес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 100
Жил Висенте 77% (77)
X 19% (19)
Тондела 4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Тондела
1.90
3.78
4.40
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Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Тондела

Исход игры
Жил Висенте
77% (77)
Ничья
19% (19)
Тондела
4% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.35% (35)
Меньше
64.65% (64)
Обе команды забьют
Да
53.54% (53)
Нет
46.46% (46)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
37% (37)
2:1 Жил Висенте
28% (28)
1:1 Ничья
18% (18)
2:0 Жил Висенте
9% (9)
1:2 Тондела
3% (3)
3:1 Жил Висенте
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