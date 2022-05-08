Стадион: Municipal de Barcelos
3:0
Конец матча
39' Красная карточкаMarcelo Alves
1:0
56' ГолФудзимото Канья
2:0
63' ГолЛино Сэмуел
65' Желтая карточкаФудзимото Канья
66' Желтая карточкаБарбоза Рафаэл
3:0
76' ГолЛино Сэмуел
90' Желтая карточкаУндабаррена Икер
Ход матча
39'
56'
1:0
63'
2:0
65'
66'
76'
3:0
88'
90'
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
11
Лоте
Антуан
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Эрнандо МануЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
-
28 Данташ ТьягуНападающий
-
-
Главный тренер: Кампуш Нуну
История личных встреч
Жил Висенте
Тондела
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|0.48
|Лино Сэмуел
|12 (2)
|0.36
|Фудзимото Канья
|3
|0.09
|Лоте Антуан
|2
|0.06
|Абурджания Георгий
|2
|0.06
|Сантана Элдер
|2
|0.06
|Кунья Лукас
|2
|0.06
|Мурило Коста
|2
|0.06
|Педринью V
|1
|0.03
|Ханне Бубакар
|1
|0.03
|Гомес Энрике
|1
|0.03
|Калеро Хуан
|1
|0.03
|Рубен Мигель
|1
|0.03
|Буэно Матеус
|1
|0.03
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Жоау II
|7 (7)
|0.21
|Агра Салвадор
|6 (1)
|0.18
|Босельи Хуан
|5
|0.15
|Дос Анжос Даниэл
|4 (1)
|0.12
|Эрнандо Ману
|3
|0.09
|Мурильо Джон
|2
|0.06
|Барбоза Рафаэл II
|2
|0.06
|Дадашов Ренат
|2
|0.06
|Ундабаррена Икер
|2
|0.06
|Куарежма Эдуарду
|2
|0.06
|Аугусто Педро
|2
|0.06
|Борхес Нето
|1
|0.03
|Данташ Тьягу
|1
|0.03
|Алмейда Тьягу
|0
|0
|Бибито
|0
|0
|Модибо Саньян
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|9
|1
|Кунья Лукас
|10
|0
|Абурджания Георгий
|7
|1
|Фудзимото Канья
|6
|1
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Педринью V
|7
|0
|Талоша Жоау
|6
|0
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|Ауашерия Билель
|5
|0
|Рубен Мигель
|3
|1
|Лоте Антуан
|4
|0
|Лино Сэмуел
|4
|0
|Буэно Матеус
|4
|0
|Фрелих Жига
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модибо Саньян
|8
|1
|Эрнандо Ману
|6
|2
|Педру Жоау II
|9
|0
|Ундабаррена Икер
|6
|1
|Борхес Нето
|6
|1
|Аугусто Педро
|7
|0
|Барбоза Рафаэл II
|6
|0
|Агра Салвадор
|5
|0
|Рикарду Алвеш II
|5
|0
|Дос Анжос Даниэл
|5
|0
|Хасеф Науфель
|5
|0
|Бибито
|4
|0
|Marcelo Alves
|2
|1
|Тригейра Педру
|3
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Авилес Хавьер
|3
|0
|Алмейда Тьягу
|2
|0
|Мурильо Джон
|2
|0
|Босельи Хуан
|2
|0
|Куарежма Эдуарду
|2
|0
|Арканжу Телму
|2
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Matias Lacava
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
18
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
2
8%
2
11%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
7
27%
8
44%
76-90
Пропущено
18
33
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
11%
1
3%
1-15
3
17%
1
3%
16-30
1
6%
8
24%
31-45
2
11%
3
9%
46-60
4
22%
7
21%
61-75
6
33%
13
39%
76-90
Забито
24
22
6 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
1
4%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
9
38%
6
27%
76-90
Пропущено
16
31
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
19%
1
3%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
4
25%
7
23%
31-45
3
19%
4
13%
46-60
2
13%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90
Забито
50
40
15 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
3
6%
5
13%
1-15
7
14%
6
15%
16-30
5
10%
8
20%
31-45
8
16%
2
5%
46-60
11
22%
5
13%
61-75
16
32%
14
35%
76-90
Пропущено
34
64
15 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 40
17 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 30
5
15%
2
3%
1-15
5
15%
7
11%
16-30
5
15%
15
23%
31-45
5
15%
7
11%
46-60
6
18%
13
20%
61-75
8
24%
20
31%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2
Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фамаликан 4:0
Тондела
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Мафра - Тондела 1:1 Морейренсе - Тондела 2:0
Тондела - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Тондела 1:3 Тондела - Арока 2:2 Порту - Тондела 4:0 Тондела - Белененсеш 1:1 Тондела - Мафра 3:0 Фамаликан - Тондела 2:1 Тондела - Брага 0:1 Эшторил - Тондела 1:0 Тондела - Бенфика 1:3 Портимоненсе - Тондела 1:2 Тондела - Визела 2:3 Санта-Клара - Тондела 2:2 Риу Аве - Тондела 0:1 Боавишта - Тондела 1:1 Тондела - Морейренсе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|33
|28
|4
|1
|84 - 22
|88
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|69 - 23
|82
|3.
|Бенфика
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|76 - 30
|71
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|33
|18
|9
|6
|49 - 28
|63
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 37
|51
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|45 - 41
|45
|7.
|Эшторил
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|36 - 41
|39
|8.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|29 - 40
|38
|9.
|Маритиму
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|39 - 43
|38
|10.
|Боавишта
|Заявка
|33
|7
|16
|10
|37 - 50
|37
|11.
|Санта-Клара
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|36 - 50
|37
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|30 - 45
|35
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|39 - 47
|33
|14.
|Визела
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|36 - 54
|33
|15.
|Арока
|0:0 Заявка
|33
|7
|10
|16
|30 - 53
|31
|16.
|Тондела
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|39 - 65
|27
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|29 - 50
|26
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|21 - 52
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|48 - 11
|44
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|30 - 8
|40
|3.
|Бенфика
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 16
|33
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 13
|32
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 23
|27
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|29 - 20
|27
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 19
|24
|8.
|Боавишта
|Заявка
|17
|4
|10
|3
|20 - 20
|22
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|19 - 20
|21
|10.
|Эшторил
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|21 - 21
|20
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|19 - 19
|19
|12.
|Визела
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|13.
|Маритиму
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 16
|18
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|13 - 27
|18
|15.
|Арока
|0:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|15 - 29
|18
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|18 - 22
|15
|18.
|Тондела
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|22 - 31
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|36 - 11
|44
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|3.
|Бенфика
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|40 - 14
|38
|4.
|Брага
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 15
|31
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Маритиму
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 27
|20
|7.
|Эшторил
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 20
|19
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 23
|19
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|10 - 20
|17
|11.
|Боавишта
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 30
|15
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 28
|14
|13.
|Визела
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 33
|14
|14.
|Арока
|0:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 24
|13
|15.
|Тондела
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 34
|12
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 28
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|14 - 27
|10
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 25
|7
Прогнозы на матч Жил Висенте 3:0 Тондела
Исход игры
Жил Висенте
77% (77)
Ничья
19% (19)
Тондела
4% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.35% (35)
Меньше
64.65% (64)
Обе команды забьют
Да
53.54% (53)
Нет
46.46% (46)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
37% (37)
2:1 Жил Висенте
28% (28)
1:1 Ничья
18% (18)
2:0 Жил Висенте
9% (9)
1:2 Тондела
3% (3)
3:1 Жил Висенте
3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!