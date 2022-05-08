Стадион: Malatya Stadyumu
1:3
Конец матча
0:1
7' ГолУмар Амину
9' Желтая карточкаГенюл Гёкхан
0:2
11' ГолСари Юсуф
1:2
45' ГолЧагиран Бугра
1:3
64' ГолПохьянпало Йоэль
74' Желтая карточкаПонк Карлуш
87' Желтая карточкаJospin Nshimirimana
Ход матча
7'
0:1
9'
11'
0:2
45'
1:2
64'
74'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 11
-
37 Владение мячом, % 63
28
Башдаш
Барыш
54
Atakan
Mujde
19
Haqi
Osman
77
Mert
Altinas
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
52
Сабо
Эрик
18
Сари
Юсуф
19
Хуммет
Денис
50
Умар
Амину
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Башдаш БарышЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Atakan MujdeПолузащитник
-
19 Haqi OsmanНападающий
-
77 Mert AltinasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
45 Хафез КаримЗащитник
-
70 Яша ЭршанЗащитник
-
-
-
73 Umut Tanis
-
74 Berat Yaman
-
88 Berat Mert
-
46 Halil Atci
-
Главный тренер: Арслан Джихат
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
16 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
-
18 Сари ЮсуфПолузащитник
-
19 Хуммет ДенисПолузащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Efe Tecimer
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
История личных встреч
Малатьяспор
Ризеспор
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
40%
60%
4 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Малатьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тетте Бенджамин
|7
|0.19
|Бюйюк Адем
|5 (2)
|0.14
|Нуха Дико
|4 (2)
|0.11
|Шуиар Мунир
|3
|0.08
|Эскихеллач Мустафа
|2
|0.05
|Чагиран Бугра
|2
|0.05
|Абид Рейан
|1
|0.03
|Озер Кенан
|1
|0.03
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0.03
|Зеффан Мехди
|0
|0
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Окечукву Азубуйке
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|16 (5)
|0.44
|Ай Селим
|4
|0.11
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.11
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.08
|Сари Юсуф
|3
|0.08
|Сиссе Паписс
|2
|0.06
|Боласье Янник
|2
|0.06
|Болдрин Фернандо
|1
|0.03
|Бойд Тайлер
|1
|0.03
|Генюл Гёкхан
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1
|0.03
|Умар Амину
|1
|0.03
|Сертель Джемали
|1
|0.03
|Хуммет Денис
|1
|0.03
|Ronaldo Mendes
|1
|0.03
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Понк Карлуш
|0
|0
Карточки
Малатьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jospin Nshimirimana
|9
|1
|Хафез Карим
|10
|0
|Чифтпынар Садик
|8
|0
|Бюйюк Адем
|6
|0
|Ндонг Ибраим
|5
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Зеффан Мехди
|3
|0
|Сантос Уоллес
|3
|0
|Тетте Бенджамин
|3
|0
|Абид Рейан
|3
|0
|Philip Gameli Awuku
|3
|0
|Озер Кенан
|1
|1
|Кампи Гастон
|1
|1
|Хаддади Уссама
|1
|1
|Донса Годфред
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Кайя Семих
|1
|0
|Башдаш Барыш
|1
|0
|Нуха Дико
|1
|0
|Маллан Стефен
|1
|0
|Окечукву Азубуйке
|1
|0
|Канатсизкуш Кубилай
|1
|0
|Чагиран Бугра
|1
|0
|Atakan Mujde
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|8
|4
|Хольмен Себастьян
|8
|0
|Боласье Янник
|6
|0
|Сабо Эрик
|6
|0
|Ай Селим
|6
|0
|Генюл Гёкхан
|4
|1
|Понк Карлуш
|4
|0
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|Потук Алпер
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Фири Лебоганг
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Альбайрак Эрен
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Сиссе Паписс
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
20
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
2
10%
3
15%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
5
25%
1
5%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
3
15%
8
40%
61-75
4
20%
3
15%
76-90
Пропущено
38
38
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 16
8
21%
5
13%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
6
16%
6
16%
31-45
6
16%
4
11%
46-60
9
24%
10
26%
61-75
5
13%
9
24%
76-90
Забито
6
23
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 6
31 Не забивали 23
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
50%
3
13%
31-45
1
17%
4
17%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
1
17%
8
35%
76-90
Пропущено
26
29
9 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
3
12%
2
7%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
2
8%
8
28%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
7
27%
7
24%
61-75
4
15%
4
14%
76-90
Забито
26
43
14 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 29
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 12
2
8%
6
14%
1-15
4
15%
4
9%
16-30
8
31%
4
9%
31-45
3
12%
7
16%
46-60
4
15%
11
26%
61-75
5
19%
11
26%
76-90
Пропущено
64
67
27 В 1-м тайме 28
37 Во 2-м тайме 39
22 Пропускали первыми 22
30 Не пропускали 30
11
17%
7
10%
1-15
8
13%
7
10%
16-30
8
13%
14
21%
31-45
12
19%
9
13%
46-60
16
25%
17
25%
61-75
9
14%
13
19%
76-90
Результаты последних матчей
Малатьяспор
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Аланьяспор - Малатьяспор 2:1 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Галатасарай - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Гиресунспор 0:1
Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Касымпаша 0:2 Алтай - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Адана Демирспор 1:0 Хатайспор - Малатьяспор 5:2 Газиантеп - Малатьяспор 0:0 Малатьяспор - Антальяспор 1:2 Сивасспор - Малатьяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Бешикташ 1:1 Малатьяспор - Гёзтепе 1:2 Трабзонспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Бандырмаспор 2:3 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Малатьяспор - Кайсериспор 2:2 Ризеспор - Малатьяспор 1:0
Ризеспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гёзтепе - Ризеспор 1:7 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Кайсериспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Коньяспор 2:1
Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|36
|22
|12
|2
|66 - 32
|78
|2.
|Фенербахче
|35
|20
|8
|7
|67 - 37
|68
|3.
|Коньяспор
|35
|19
|7
|9
|60 - 40
|64
|4.
|Истанбул Башакшехир
|36
|18
|7
|11
|52 - 34
|61
|5.
|Аланьяспор
|36
|17
|7
|12
|63 - 58
|58
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|36
|16
|8
|12
|47 - 51
|56
|7.
|Бешикташ
|35
|14
|12
|9
|52 - 46
|54
|8.
|Адана Демирспор
|36
|14
|10
|12
|51 - 44
|52
|9.
|Антальяспор
|35
|14
|10
|11
|46 - 42
|52
|10.
|Касымпаша
|36
|14
|8
|14
|61 - 51
|50
|11.
|Хатайспор
|36
|14
|8
|14
|51 - 56
|50
|12.
|Сивасспор
|36
|12
|12
|12
|48 - 48
|48
|13.
|Галатасарай
|36
|13
|9
|14
|47 - 50
|48
|14.
|Кайсериспор
|36
|11
|11
|14
|50 - 59
|44
|15.
|Гиресунспор
|36
|12
|8
|16
|39 - 42
|44
|16.
|Газиантеп
|0:0
|37
|11
|11
|15
|46 - 53
|44
|17.
|Ризеспор
|36
|10
|6
|20
|43 - 67
|36
|18.
|Алтай
|36
|9
|7
|20
|36 - 51
|34
|19.
|Гёзтепе
|36
|7
|7
|22
|40 - 68
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|37
|5
|6
|26
|27 - 63
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|18
|11
|7
|0
|33 - 16
|40
|2.
|Коньяспор
|18
|12
|4
|2
|33 - 14
|40
|3.
|Газиантеп
|0:0
|19
|10
|8
|1
|33 - 17
|38
|4.
|Фенербахче
|18
|11
|4
|3
|33 - 17
|37
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|18
|10
|5
|3
|29 - 17
|35
|6.
|Истанбул Башакшехир
|18
|11
|2
|5
|27 - 14
|35
|7.
|Бешикташ
|17
|10
|4
|3
|30 - 21
|34
|8.
|Антальяспор
|17
|9
|5
|3
|30 - 16
|32
|9.
|Хатайспор
|18
|9
|5
|4
|32 - 20
|32
|10.
|Кайсериспор
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|11.
|Галатасарай
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|12.
|Адана Демирспор
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|13.
|Аланьяспор
|18
|8
|4
|6
|36 - 31
|28
|14.
|Касымпаша
|18
|8
|4
|6
|34 - 25
|28
|15.
|Ризеспор
|18
|8
|2
|8
|23 - 29
|26
|16.
|Сивасспор
|18
|6
|8
|4
|26 - 20
|26
|17.
|Гиресунспор
|18
|7
|4
|7
|22 - 20
|25
|18.
|Алтай
|18
|5
|4
|9
|18 - 23
|19
|19.
|Гёзтепе
|18
|4
|2
|12
|18 - 32
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|18
|3
|3
|12
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|18
|11
|5
|2
|33 - 16
|38
|2.
|Фенербахче
|17
|9
|4
|4
|34 - 20
|31
|3.
|Аланьяспор
|18
|9
|3
|6
|27 - 27
|30
|4.
|Истанбул Башакшехир
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|5.
|Коньяспор
|17
|7
|3
|7
|27 - 26
|24
|6.
|Адана Демирспор
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|7.
|Касымпаша
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|8.
|Сивасспор
|18
|6
|4
|8
|22 - 28
|22
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|18
|6
|3
|9
|18 - 34
|21
|10.
|Бешикташ
|18
|4
|8
|6
|22 - 25
|20
|11.
|Антальяспор
|18
|5
|5
|8
|16 - 26
|20
|12.
|Гиресунспор
|18
|5
|4
|9
|17 - 22
|19
|13.
|Хатайспор
|18
|5
|3
|10
|19 - 36
|18
|14.
|Галатасарай
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Алтай
|18
|4
|3
|11
|18 - 28
|15
|16.
|Гёзтепе
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
|17.
|Кайсериспор
|18
|2
|7
|9
|21 - 37
|13
|18.
|Ризеспор
|18
|2
|4
|12
|20 - 38
|10
|19.
|Малатьяспор
|0:0
|19
|2
|3
|14
|7 - 25
|9
|20.
|Газиантеп
|0:0
|18
|1
|3
|14
|13 - 36
|6