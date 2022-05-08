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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Верона
 
Позже
Милан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 117
Верона 0% (0)
X 6.8% (8)
Милан 93.2% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Милан
4.80
4.25
1.79
Все Коэффициенты
Новости
96
Монтипо
Лоренцо
16
Казале
Николо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Верона
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Верона
Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
3:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:1
СA
4:1
СA
3:0
К
3:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 16 0.46
Капрари Джанлука 12 (2) 0.34
Барак Антонин 11 (4) 0.31
Тамез Адриен 4 0.11
Калинич Никола 4 0.11
Фараони Марко 3 0.09
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.06
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Канчельери Маттео 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 10 0.29
Жиру Оливье 9 (2) 0.26
Ибрагимович Златан 8 0.23
Мессьяс Жуниор 5 0.14
Кесси Франк 5 (2) 0.14
Тео Эрнандес 4 (1) 0.11
Диас Браим 3 0.09
Тонали Сандро 3 0.09
Калабрия Давиде 2 0.06
Ребич Анте 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Флоренци Алессандро 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 10 1
Гюнтер Корай 10 0
Симеоне Джованни 8 0
Казале Николо 8 0
Велозу Мигель 5 1
Фараони Марко 5 1
Калинич Никола 4 1
Бесса Даниэль 4 1
Илич Иван 4 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Игорь Тудор 4 0
Тамез Адриен 4 0
Барак Антонин 4 0
Давидович Павел 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Хонгла Мартин 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 8 0
Беннасер Исмаэль 6 0
Романьоли Алессио 4 1
Томори Фикайо 4 0
Диас Браим 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Леау Рафаэл 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Ибрагимович Златан 2 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
35
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
7
21%
6
17%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
5
15%
8
23%
46-60
7
21%
6
17%
61-75
8
24%
9
26%
76-90

Пропущено

20
18
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
10%
3
17%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
7
39%
76-90

Забито

27
25
15 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 13
21 Не забивали 21
6
22%
6
24%
1-15
4
15%
7
28%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
5
19%
5
20%
76-90

Пропущено

32
13
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 8
4
13%
4
31%
1-15
7
22%
3
23%
16-30
1
3%
1
8%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
3
9%
3
23%
61-75
11
34%
2
15%
76-90

Забито

61
60
29 В 1-м тайме 29
32 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 24
5 Не забивали 5
13
21%
12
20%
1-15
7
11%
9
15%
16-30
9
15%
8
13%
31-45
8
13%
9
15%
46-60
11
18%
8
13%
61-75
13
21%
14
23%
76-90

Пропущено

52
31
19 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
31 Не пропускали 19
6
12%
7
23%
1-15
8
15%
6
19%
16-30
5
10%
3
10%
31-45
9
17%
2
6%
46-60
7
13%
4
13%
61-75
17
33%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0
Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2
Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0
Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
2. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
7. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
8. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 36 9 6 21 38 - 66 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 36 7 9 20 32 - 73 30
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
5. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч на этот матч назначен Даниэле Довери из Рима. Помогать ему на бровках будут Чиро Карбоне и Марко Бресмес. Резервным арбитром на этот матч назначен Джованни Айрольди из Мольфетты. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 36-го тура чемпионата Италии между "Вероной" и "Миланом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Довери Даниэле

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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Милан от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 3 минуты.

      Главный судья: Довери Даниэле

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    Прогнозы на матч Верона - Милан

    Исход игры
    Верона
    0% (0)
    Ничья
    6.8% (8)
    Милан
    93.2% (109)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.73% (65)
    Меньше
    36.27% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (69)
    Нет
    32.35% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    53% (62)
    0:1 Милан
    18.8% (22)
    0:2 Милан
    8.5% (10)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    1:3 Милан
    1.7% (2)
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    Милан
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