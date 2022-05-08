Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
-
74 Бозеджа ЭлиаВратарь
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Милан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|16
|0.46
|Капрари Джанлука
|12 (2)
|0.34
|Барак Антонин
|11 (4)
|0.31
|Тамез Адриен
|4
|0.11
|Калинич Никола
|4
|0.11
|Фараони Марко
|3
|0.09
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.06
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Бесса Даниэль
|1
|0.03
|Депаоли Фабио
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Канчельери Маттео
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|10
|0.29
|Жиру Оливье
|9 (2)
|0.26
|Ибрагимович Златан
|8
|0.23
|Мессьяс Жуниор
|5
|0.14
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.14
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.11
|Диас Браим
|3
|0.09
|Тонали Сандро
|3
|0.09
|Калабрия Давиде
|2
|0.06
|Ребич Анте
|2
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Флоренци Алессандро
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Мальдини Даниэль
|1
|0.03
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|10
|1
|Гюнтер Корай
|10
|0
|Симеоне Джованни
|8
|0
|Казале Николо
|8
|0
|Велозу Мигель
|5
|1
|Фараони Марко
|5
|1
|Калинич Никола
|4
|1
|Бесса Даниэль
|4
|1
|Илич Иван
|4
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Игорь Тудор
|4
|0
|Тамез Адриен
|4
|0
|Барак Антонин
|4
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Хонгла Мартин
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Канчельери Маттео
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|6
|2
|Тонали Сандро
|8
|0
|Беннасер Исмаэль
|6
|0
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Томори Фикайо
|4
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Жиру Оливье
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Леау Рафаэл
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
35
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
7
21%
6
17%
1-15
3
9%
2
6%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
5
15%
8
23%
46-60
7
21%
6
17%
61-75
8
24%
9
26%
76-90
Пропущено
20
18
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
10%
3
17%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
7
39%
76-90
Забито
27
25
15 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 13
21 Не забивали 21
6
22%
6
24%
1-15
4
15%
7
28%
16-30
5
19%
4
16%
31-45
3
11%
1
4%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
5
19%
5
20%
76-90
Пропущено
32
13
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 8
4
13%
4
31%
1-15
7
22%
3
23%
16-30
1
3%
1
8%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
3
9%
3
23%
61-75
11
34%
2
15%
76-90
Забито
61
60
29 В 1-м тайме 29
32 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 24
5 Не забивали 5
13
21%
12
20%
1-15
7
11%
9
15%
16-30
9
15%
8
13%
31-45
8
13%
9
15%
46-60
11
18%
8
13%
61-75
13
21%
14
23%
76-90
Пропущено
52
31
19 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
31 Не пропускали 19
6
12%
7
23%
1-15
8
15%
6
19%
16-30
5
10%
3
10%
31-45
9
17%
2
6%
46-60
7
13%
4
13%
61-75
17
33%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальяри - Верона 1:2 Верона - Сампдория 1:1 Аталанта - Верона 1:2 Интер Милан - Верона 2:0
Верона - Дженоа 1:0 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2 Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2
Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0 Милан - Дженоа 2:0
Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3 Милан - Рома 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|2.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|7.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|45 - 38
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|55 - 55
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|38 - 66
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|32 - 73
|30
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|33 - 65
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|33 - 68
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Верона - Милан
Исход игры
Верона
0% (0)
Ничья
6.8% (8)
Милан
93.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
63.73% (65)
Меньше
36.27% (37)
Обе команды забьют
Да
67.65% (69)
Нет
32.35% (33)
Популярный счёт
1:2 Милан
53% (62)
0:1 Милан
18.8% (22)
0:2 Милан
8.5% (10)
1:1 Ничья
3.4% (4)
1:3 Милан
1.7% (2)
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