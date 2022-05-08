Стадион: Аречи
0:0
Второй тайм: 52'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
55
Сепе
Луиджи
10
Верди
Симоне
10
Педро
Жоао
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верди СимонеПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
87 МикаэлНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessandro Agostini
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Салернитана
Кальяри
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|9 (2)
|0.25
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.14
|Верди Симоне
|4
|0.11
|Эдерсон Хонорато
|2
|0.06
|Кулибали Мамаду
|2
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Радованович Иван
|1
|0.03
|Скьявоне Андреа
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Раньери Лука
|1
|0.03
|Рибери Франк
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Бохинен Эмиль
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|13 (3)
|0.36
|Паволетти Леонардо
|5
|0.14
|Перейро Гастон
|4
|0.11
|Дейола Алессандро
|4
|0.11
|Кейта Бальде
|3
|0.08
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|9
|0
|Дьомбер Норберт
|8
|0
|Бонаццоли Федерико
|6
|0
|Джурич Милан II
|6
|0
|Кастанос Григорис
|4
|1
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Бохинен Эмиль
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Весели Фредерик
|2
|1
|Рибери Франк
|3
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Сепе Луиджи
|2
|0
|Радованович Иван
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педро Жоао
|9
|0
|Далберт Эстеван
|9
|0
|Паволетти Леонардо
|8
|0
|Грасси Альберто
|5
|1
|Марин Рэзван
|5
|1
|Карбони Андреа
|6
|0
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Ловато Маттео
|4
|0
|Годин Диего
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Белланова Рауль
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Базелли Даниэле
|1
|0
|Перейро Гастон
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
25 Не забивали 27
5
29%
29%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
2
12%
2
15%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
33
34
18 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
8
24%
2
6%
1-15
6
18%
5
15%
16-30
4
12%
9
26%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
4
12%
4
12%
76-90
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
2
13%
2
10%
1-15
3
20%
3
15%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
1
7%
6
30%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
3
20%
2
10%
76-90
Пропущено
38
29
15 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
3
8%
4
14%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
8
21%
5
17%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
7
18%
7
24%
61-75
9
24%
6
21%
76-90
Забито
32
33
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
14 Не забивали 13
7
22%
3
9%
1-15
5
16%
4
12%
16-30
5
16%
4
12%
31-45
2
6%
10
30%
46-60
7
22%
9
27%
61-75
6
19%
3
9%
76-90
Пропущено
71
63
33 В 1-м тайме 27
38 Во 2-м тайме 36
22 Пропускали первыми 21
33 Не пропускали 32
11
15%
6
10%
1-15
10
14%
7
11%
16-30
12
17%
14
22%
31-45
12
17%
14
22%
46-60
13
18%
12
19%
61-75
13
18%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1
Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2
Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|2.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|7.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|45 - 38
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|55 - 55
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|38 - 66
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|36
|7
|9
|20
|31 - 72
|30
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|36
|6
|11
|19
|32 - 64
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|33 - 68
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 34
|15
|19.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|17.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|18
|3
|5
|10
|13 - 34
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Кальяри
Исход игры
Салернитана
58.9% (63)
Ничья
30.8% (33)
Кальяри
10.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.58% (42)
Меньше
58.42% (59)
Обе команды забьют
Да
71.29% (72)
Нет
28.71% (29)
Популярный счёт
2:1 Салернитана
31.8% (34)
1:1 Ничья
28% (30)
1:0 Салернитана
19.6% (21)
1:2 Кальяри
3.7% (4)
2:0 Салернитана
2.8% (3)
0:1 Кальяри
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
3:1 Салернитана
1.9% (2)
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