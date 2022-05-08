Жуан Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Альтаре Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Кальяри

36' Верди Симоне из команды Салернитана наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ликояннис Хараламбос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Жуан Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Верди Симоне навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Альтаре Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Белланова Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

28' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Маццокки Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Рог Марко из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

24' Паволетти Леонардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Кальяри выполняет удар от ворот.

23' Верди Симоне оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Хорошую попытку сделал Жуан Педро. Удар в створ, но вратарь начеку

22' Отличные скиллы показывает Жуан Педро, обводя своих соперников

21' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

19' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Салернитана выполняет удар от ворот.

15' Салернитана выполняет удар от ворот.

14' Какой промах! Паволетти Леонардо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

13' Бохинен Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Жуан Педро из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...

13' Альтаре Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Салернитана выполняет удар от ворот.

12' Ликояннис Хараламбос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Дьомбер Норберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Жуан Педро из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Жуан Педро из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Салернитана выполняет удар от ворот.

6' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

5' Альтаре Джорджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Удар от ворот произведет Кальяри

4' Кулибали Лассана из команды Салернитана не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Салернитана начинает с центра поля