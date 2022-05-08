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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Салернитана
1:1
Конец матча
Кальяри
0'
55' Желтая карточка
Бохинен Эмиль
55' Желтая карточка
Давиде Никола
63' Желтая карточка
Паволетти Леонардо
67' Желтая карточка
Краньо Алессио
1:0
68' Пенальти
Верди Симоне
69' Красная карточка
Рибери Франк
73' Красная карточка
Радунович Борис
84' Желтая карточка
Цортеа Надир
88' Желтая карточка
Радованович Иван
90' Undefined phrase: football_event_
Сепе Луиджи
90' Желтая карточка
Перотти Диего
90' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
1:1
90' Гол
Альтаре Джорджо
90'+11
Голы (видео). Чемпионат Италии. ...
1:1. Гол Джордже Альтаре (видео)...
1:0. Гол Симоне Верди с пенальти...

Ход матча

55'
Бохинен Эмиль
 
55'
Давиде Никола
 
59'
 
Марин Рэзван
Рог Марко
60'
Кастанос Григорис
Бохинен Эмиль
 
63'
 
Паволетти Леонардо
67'
 
Краньо Алессио
68'
Верди Симоне
1:0
69'
Рибери Франк
 
71'
 
Перейро Гастон
Дейола Алессандро
71'
 
Кейта Бальде
Паволетти Леонардо
73'
 
Радунович Борис
79'
 
Базелли Даниэле
Чеппители Лука
80'
Цортеа Надир
Руджери Маттео
 
80'
Бонаццоли Федерико
Джурич Милан
 
84'
Цортеа Надир
 
84'
Перотти Диего
Верди Симоне
 
88'
Радованович Иван
 
90'
Сепе Луиджи
 
90'
Перотти Диего
 
90'
Дьомбер Норберт
 
90'
1:1
Альтаре Джорджо
(Базелли Даниэле)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 107
Салернитана 58.9% (63)
X 30.8% (33)
Кальяри 10.3% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
55
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
16
Радованович
Иван
17
Фасио
Федерико
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
15
Бохинен
Эмиль
13
Эдерсон
Хонорато
3
Руджери
Маттео
10
Верди
Симоне
11
Джурич
Милан
II
28
Краньо
Алессио
23
Чеппители
Лука
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
12
Белланова
Рауль
6
Рог
Марко
27
Грасси
Альберто
14
Дейола
Алессандро
22
Ликояннис
Хараламбос
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
Салернитана
3-5-1-1
Кальяри
3-5-2

История личных встреч

Салернитана
Кальяри

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:1
СB
3:0
СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 9 (2) 0.25
Джурич Милан II 5 (1) 0.14
Верди Симоне 5 (1) 0.14
Эдерсон Хонорато 2 0.06
Кулибали Мамаду 2 0.06
Цортеа Надир 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Радованович Иван 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Бохинен Эмиль 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 13 (3) 0.36
Паволетти Леонардо 5 0.14
Перейро Гастон 4 0.11
Дейола Алессандро 4 0.11
Кейта Бальде 3 0.08
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Годин Диего 0 0
Базелли Даниэле 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 9 0
Раньери Лука 9 0
Бонаццоли Федерико 6 0
Джурич Милан II 6 0
Кастанос Григорис 4 1
Бохинен Эмиль 5 0
Рибери Франк 3 1
Эдерсон Хонорато 4 0
Оби Джоэл 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Радованович Иван 3 0
Верди Симоне 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Цортеа Надир 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Сепе Луиджи 2 0
Давиде Никола 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Перотти Диего 1 0
Айя Рамзи 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 9 0
Паволетти Леонардо 9 0
Далберт Эстеван 9 0
Грасси Альберто 5 1
Марин Рэзван 5 1
Карбони Андреа 6 0
Дейола Алессандро 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Ловато Маттео 4 0
Годин Диего 3 0
Краньо Алессио 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Белланова Рауль 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Кейта Бальде 2 0
Радунович Борис 0 1
Базелли Даниэле 1 0
Перейро Гастон 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
25 Не забивали 27
5
28%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
5
28%
4
29%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Пропущено

34
35
18 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 17
8
24%
2
6%
1-15
6
18%
5
14%
16-30
4
12%
9
26%
31-45
5
15%
9
26%
46-60
6
18%
6
17%
61-75
5
15%
4
11%
76-90

Забито

15
20
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
25 Не забивали 22
2
13%
2
10%
1-15
3
20%
3
15%
16-30
3
20%
2
10%
31-45
1
7%
6
30%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
3
20%
2
10%
76-90

Пропущено

38
29
15 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 16
3
8%
4
14%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
8
21%
5
17%
31-45
7
18%
5
17%
46-60
7
18%
7
24%
61-75
9
24%
6
21%
76-90

Забито

33
34
17 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
14 Не забивали 13
7
21%
3
9%
1-15
5
15%
4
12%
16-30
5
15%
4
12%
31-45
2
6%
10
29%
29%
46-60
8
24%
9
26%
61-75
6
18%
4
12%
76-90

Пропущено

72
64
33 В 1-м тайме 27
39 Во 2-м тайме 37
22 Пропускали первыми 22
34 Не пропускали 33
11
15%
6
9%
1-15
10
14%
7
11%
16-30
12
17%
14
22%
31-45
12
17%
14
22%
46-60
13
18%
13
20%
61-75
14
19%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Венеция 2:1 Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1
Сампдория - Салернитана 1:2 Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0
Кальяри
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0 Кальяри - Ювентус 1:2
Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
2. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
7. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
8. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 36 9 6 21 38 - 66 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 36 7 9 20 32 - 73 30
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
5. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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    Прогнозы 107
    Салернитана 58.9% (63)
    X 30.8% (33)
    Кальяри 10.3% (11)
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    Прогнозы на матч Салернитана 1:1 Кальяри

    Исход игры
    Салернитана
    58.9% (63)
    Ничья
    30.8% (33)
    Кальяри
    10.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.58% (42)
    Меньше
    58.42% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    71.29% (72)
    Нет
    28.71% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Салернитана
    31.8% (34)
    1:1 Ничья
    28% (30)
    1:0 Салернитана
    19.6% (21)
    1:2 Кальяри
    3.7% (4)
    2:0 Салернитана
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    3:1 Салернитана
    1.9% (2)
    0:1 Кальяри
    1.9% (2)
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