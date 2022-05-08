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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Специя
1:1
Первый тайм: 30'
Аталанта
0'
0:1
15' Гол
Муриэль Луис
1:1
30' Гол
 30'
0:1. Гол Луиса Муриэля (видео). ...
Бастони попал в штангу (видео). ...

Ход матча

15'
0:1
Муриэль Луис
(Малиновский Руслан)
30'
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Прогнозы 111
Специя 0% (0)
X 8.1% (9)
Аталанта 91.9% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Аталанта
7.01
5.05
1.49
Все Коэффициенты
Новости
94
Проведель
Иван
28
Эрлич
Мартин
15
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
27
Амьен-Аду
Кельвен
25
Маджоре
Джулио
14
Кивёр
Якуб
20
Бастони
Симоне
10
Верде
Даниэле
33
Агудело
Кевин
11
Гьяси
Эммануэль
1
Муссо
Хуан
15
Де
Рон
Мартен
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
77
Дзаппакоста
Давиде
7
Коопмейнерс
Теун
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
88
Пашалич
Марио
18
Малиновский
Руслан
9
Муриэль
Луис
Специя
3-4-3
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Специя
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
5:2
СA
3:1
СA
0:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 6 (1) 0.17
Гьяси Эммануэль 5 0.14
Манай Рей 5 (2) 0.14
Бастони Симоне 3 0.08
Агудело Кевин 3 0.08
Нзола М'Бала 2 0.06
Эрлич Мартин 2 0.06
Коваленко Виктор 1 0.03
Маджоре Джулио 1 0.03
Амьен-Аду Кельвен 1 0.03
Христов Петко 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Феррер Сальвадор 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 12 0.33
Сапата Дуван 10 (3) 0.28
Муриэль Луис 8 (2) 0.22
Малиновский Руслан 6 0.17
Коопмейнерс Теун 4 0.11
Иличич Йосип 3 0.08
Де Рон Мартен 3 0.08
Миранчук Алексей 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Скальвини Джорджио 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 8 2
Гьяси Эммануэль 9 0
Манай Рей 8 0
Маджоре Джулио 8 0
Николау Димитрис 7 0
Бастони Симоне 4 1
Эрлич Мартин 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Коваленко Виктор 4 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 9 0
Малиновский Руслан 8 0
Демирал Мерих 8 0
Де Рон Мартен 6 1
Фройлер Ремо 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Джимсити Берат 6 0
Дзаппакоста Давиде 6 0
Джан Пьеро Гасперини 1 2
Сапата Дуван 3 0
Пашалич Марио 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Коопмейнерс Теун 3 0
Муссо Хуан 1 1
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
30
4 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
1
5%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
7
35%
2
7%
46-60
4
20%
5
17%
61-75
5
25%
8
27%
76-90

Пропущено

24
17
5 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
1
4%
5
29%
29%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
7
29%
29%
2
12%
61-75
9
38%
3
18%
76-90

Забито

17
32
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
8
47%
4
13%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
5
29%
29%
11
34%
76-90

Пропущено

39
27
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
7
18%
5
19%
1-15
4
10%
3
11%
16-30
10
26%
7
26%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
6
15%
6
22%
76-90

Забито

37
62
14 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
9
24%
8
13%
1-15
1
3%
10
16%
16-30
4
11%
9
15%
31-45
8
22%
6
10%
46-60
5
14%
10
16%
61-75
10
27%
19
31%
76-90

Пропущено

63
44
26 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
7
11%
7
16%
1-15
5
8%
8
18%
16-30
14
22%
9
20%
31-45
8
13%
5
11%
46-60
14
22%
6
14%
61-75
15
24%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0
Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0
Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2
Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
2. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
7. Аталанта 1:1 Заявка 36 15 12 9 63 - 45 57
8. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя 1:1 Заявка 36 9 7 20 38 - 64 34
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 35 7 8 20 31 - 72 29
18. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
19. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
20. Венеция Заявка 35 5 7 23 29 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
5. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта 1:1 Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя 1:1 Заявка 18 5 4 9 21 - 25 19
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 17 3 5 9 16 - 34 14
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта 1:1 Заявка 18 11 4 3 32 - 17 37
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
15. Специя 1:1 Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 29'
    Полчаса игры позади. Стоит отметить тот факт, что здорово сейчас играет команда хозяев. В последние минуты "орлы" показывают солидный уровень футбола впереди.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕРДЕ! 1:1!
    Сравнивает счет "Специя". Обокрали соперников "орлы". Верде получил мяч, сместился с правого края в центр и неотразимо пробил в левый нижний угол!
  • 26'
    Удалось Гьяси с левого фланга прострелить мяч в центр штрафной, но уверенно играет голкипер на выходе, фиксируя сферу в свои перчатки.
  • Фол, нарушение
    25'
    Эрлич на левом фланге получил удар по ногам от Муриэля, и это еще один фол в атаке. Пока только разговаривает с игроками главный рефери встречи.
  • Фол, нарушение
    24'
    Досталось Пашаличу по ногам в районе центрального круга. Рефери дал свисток, но карточку нарушителю показывать не стал. Просто устные внушения.
  • 22'
    Муриэль снова продирался к воротам. Выполнял он передачу с левого края в центр штрафной, но до мяча первым добрался голкипер хозяев.
  • 21'
    Миранчук, к слову, остался снова на скамейке запасных. Футболист может появиться на поле во втором тайме. Будем с вами на это надеяться.
  • 20'
    Гасперини снова вышел к кромке поля, чтобы что-то подсказать своим подопечным. "Аталанта" хочет забить сейчас второй мяч.
  • 19'
    20 минут фактически отыграли соперники. Муриэль снова отметился дальним ударом по рамке противника, но сфера полетела намного выше цели.
  • 17'
    На трибунах настоящее безумие сейчас происходит. Складывается такое ощущение, что именно хозяева ведут в счете, но никак не наоборот. Слишком уж торжественно болельщики прыгают на стадион в такт своим же крикам.
  • 16'
    Никак не может справиться с давлением соперника "Специя." Все-таки красивый мяч забил соперник, который будет и дальше давить на ворота "орлов".
  • 15'
    Заслуженный мяч забила "Аталанта". "Богиня" просто играла лучше своего соперника и смогла открыть счет в этом поединке после точного выстрела.
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МУРИЭЛЬ! 0:1!
    Открывает счет "Аталанта" в этом поединке! Получил Луис сферу перед чужой штрафной, после чего отдал ее Фройлеру. 11-й номер "Аталанты" выкатил сферу вновь на партнера, и тот с 15-ти метров расстрелял рамку оппонента!
  • Штанга
    12'
    МОМЕНТ! Маджоре! Получил он сейчас сферу справа, после чего нанес мощный удар по воротам противника, и мяч, ударившись в штангу, вылетел за пределы поля.
  • 11'
    Вернулся к игре Паломино. Сумел он уже даже игровой снаряд для своей команды сохранить, надежно сыграв против одного из нападающих "Специи".
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    • 10'
      Гасперини в некотором замешательстве. Пока не понимает он, какое же решение ему принять. Стоит ли кого-то отправлять на разминку. В таком положении все вероятно.
    • Травма, повреждение
      9'
      Получил сейчас по ноге удар Паломино. Пока не удается подняться ему с газона. Удар действительно был болезненным, но с игроком все в порядке, вроде как.
    • Офсайд
      7'
      Пашалич сейчас на линии штрафной получает мяч, но не успевает предпринять действие. Определяет судейская бригада у 88-го номера офсайд.
    • 6'
      Обрушила огромное давление на своем соперника "Аталанта". С огромным трудом от натиска соперника отбивается сейчас "Специя". "Орлы" оказались не готовы к агрессии с первых минут.
    • Угловой
      5'
      Первый в матче угловой заработали футболисты "Аталанты". На правом краю мяч получил Луис Муриэль, который выполнил навес прямиком в руки голкиперу.
    • 3'
      Верде тем временем сыграл на опережении, выбив сферу подальше от опасной зоны. Уверенно в данном случае сыграл футболист "Специи".
    • 2'
      Футболисты "Специи" сегодня предстали на поле в черно-белых цветах, в то время, как игроки "Аталанты" вышли на газон в красном обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала тем временем! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на игре:
      Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
      Ассистент: Джакомо Паганесси (Италия);
      Ассистент: Давиде Империале (Италия);
      Резервный: Лука Массими (Италия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Италии. В рамках поединка 36-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Специи» и «Аталанты». Встреча состоится в Специи, на стадионе «Альберто Пикко».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
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    • До матча
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    Прогнозы на матч Специя 1:1 Аталанта

    Исход игры
    Специя
    0% (0)
    Ничья
    8.1% (9)
    Аталанта
    91.9% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.73% (85)
    Меньше
    18.27% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    85.58% (89)
    Нет
    14.42% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    61.3% (68)
    1:3 Аталанта
    9.9% (11)
    0:1 Аталанта
    8.1% (9)
    0:2 Аталанта
    5.4% (6)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:3 Аталанта
    1.8% (2)
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    Аталанта
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