Миранчук, к слову, остался снова на скамейке запасных. Футболист может появиться на поле во втором тайме. Будем с вами на это надеяться.

Муриэль снова продирался к воротам. Выполнял он передачу с левого края в центр штрафной, но до мяча первым добрался голкипер хозяев.

Досталось Пашаличу по ногам в районе центрального круга. Рефери дал свисток, но карточку нарушителю показывать не стал. Просто устные внушения.

Эрлич на левом фланге получил удар по ногам от Муриэля, и это еще один фол в атаке. Пока только разговаривает с игроками главный рефери встречи.

Удалось Гьяси с левого фланга прострелить мяч в центр штрафной, но уверенно играет голкипер на выходе, фиксируя сферу в свои перчатки.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕРДЕ! 1:1! Сравнивает счет "Специя". Обокрали соперников "орлы". Верде получил мяч, сместился с правого края в центр и неотразимо пробил в левый нижний угол!

Полчаса игры позади. Стоит отметить тот факт, что здорово сейчас играет команда хозяев. В последние минуты "орлы" показывают солидный уровень футбола впереди.

20' Гасперини снова вышел к кромке поля, чтобы что-то подсказать своим подопечным. "Аталанта" хочет забить сейчас второй мяч.

19' 20 минут фактически отыграли соперники. Муриэль снова отметился дальним ударом по рамке противника, но сфера полетела намного выше цели.

17' На трибунах настоящее безумие сейчас происходит. Складывается такое ощущение, что именно хозяева ведут в счете, но никак не наоборот. Слишком уж торжественно болельщики прыгают на стадион в такт своим же крикам.

16' Никак не может справиться с давлением соперника "Специя." Все-таки красивый мяч забил соперник, который будет и дальше давить на ворота "орлов".

15' Заслуженный мяч забила "Аталанта". "Богиня" просто играла лучше своего соперника и смогла открыть счет в этом поединке после точного выстрела.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МУРИЭЛЬ! 0:1!

Открывает счет "Аталанта" в этом поединке! Получил Луис сферу перед чужой штрафной, после чего отдал ее Фройлеру. 11-й номер "Аталанты" выкатил сферу вновь на партнера, и тот с 15-ти метров расстрелял рамку оппонента!

12' МОМЕНТ! Маджоре! Получил он сейчас сферу справа, после чего нанес мощный удар по воротам противника, и мяч, ударившись в штангу, вылетел за пределы поля.