Стадион: Альберто Пиччи
0:1
15' ГолМуриэль Луис
Ход матча
15'
30'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
28
Эрлич
Мартин
14
Кивёр
Якуб
11
Фройлер
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кивёр ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 Бога ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Специя
Аталанта
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|6 (1)
|0.17
|Гьяси Эммануэль
|5
|0.14
|Манай Рей
|5 (2)
|0.14
|Бастони Симоне
|3
|0.08
|Агудело Кевин
|3
|0.08
|Нзола М'Бала
|2
|0.06
|Эрлич Мартин
|2
|0.06
|Коваленко Виктор
|1
|0.03
|Маджоре Джулио
|1
|0.03
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0.03
|Христов Петко
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Сала Якопо
|1
|0.03
|Стрелец Давид
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|0
|0
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|Подгоряну Суф
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|12
|0.33
|Сапата Дуван
|10 (3)
|0.28
|Муриэль Луис
|8 (2)
|0.22
|Малиновский Руслан
|6
|0.17
|Коопмейнерс Теун
|4
|0.11
|Иличич Йосип
|3
|0.08
|Де Рон Мартен
|3
|0.08
|Миранчук Алексей
|2
|0.06
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.03
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|Пессина Маттео
|1
|0.03
|Меле Йоаким
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Сиссе Мустафа
|1
|0.03
|Госенс Робин
|1
|0.03
|Пикколи Роберто
|1
|0.03
|Скальвини Джорджио
|1
|0.03
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амьен-Аду Кельвен
|8
|2
|Гьяси Эммануэль
|9
|0
|Манай Рей
|8
|0
|Маджоре Джулио
|8
|0
|Николау Димитрис
|7
|0
|Бастони Симоне
|4
|1
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Кивёр Якуб
|5
|0
|Коваленко Виктор
|4
|0
|Агудело Кевин
|2
|1
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Сала Якопо
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Феррер Сальвадор
|3
|0
|Проведель Иван
|2
|0
|Верде Даниэле
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Зут Йерун
|1
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Сальседо Эдди
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|9
|0
|Малиновский Руслан
|8
|0
|Демирал Мерих
|8
|0
|Де Рон Мартен
|6
|1
|Фройлер Ремо
|7
|0
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Джимсити Берат
|6
|0
|Дзаппакоста Давиде
|6
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|2
|Сапата Дуван
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Коопмейнерс Теун
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
30
4 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
1
5%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
7
35%
2
7%
46-60
4
20%
5
17%
61-75
5
25%
8
27%
76-90
Пропущено
24
17
5 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
1
4%
5
29%
29%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
7
29%
29%
2
12%
61-75
9
38%
3
18%
76-90
Забито
17
32
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
8
47%
4
13%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
5
29%
29%
11
34%
76-90
Пропущено
39
27
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
7
18%
5
19%
1-15
4
10%
3
11%
16-30
10
26%
7
26%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
6
15%
6
22%
76-90
Забито
37
62
14 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
9
24%
8
13%
1-15
1
3%
10
16%
16-30
4
11%
9
15%
31-45
8
22%
6
10%
46-60
5
14%
10
16%
61-75
10
27%
19
31%
76-90
Пропущено
63
44
26 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
7
11%
7
16%
1-15
5
8%
8
18%
16-30
14
22%
9
20%
31-45
8
13%
5
11%
46-60
14
22%
6
14%
61-75
15
24%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0
Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0
Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2
Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|2.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|7.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|36
|15
|12
|9
|63 - 45
|57
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|45 - 38
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|55 - 55
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|39 - 48
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|36
|9
|7
|20
|38 - 64
|34
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|31 - 72
|29
|18.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|19.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|35
|5
|7
|23
|29 - 65
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|1:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|21 - 25
|19
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 34
|14
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|1:1 Заявка
|18
|11
|4
|3
|32 - 17
|37
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Специя
|1:1 Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 1:1 Аталанта
Исход игры
Специя
0% (0)
Ничья
8.1% (9)
Аталанта
91.9% (102)
Тотал 2.5
Больше
81.73% (85)
Меньше
18.27% (19)
Обе команды забьют
Да
85.58% (89)
Нет
14.42% (15)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
61.3% (68)
1:3 Аталанта
9.9% (11)
0:1 Аталанта
8.1% (9)
0:2 Аталанта
5.4% (6)
1:1 Ничья
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:3 Аталанта
1.8% (2)
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