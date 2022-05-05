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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Специя
 
Позже
Аталанта

История личных встреч

Специя
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
5:2
СA
3:1
СA
0:0
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 6 (1) 0.17
Гьяси Эммануэль 5 0.14
Манай Рей 5 (2) 0.14
Бастони Симоне 3 0.09
Агудело Кевин 3 0.09
Нзола М'Бала 2 0.06
Эрлич Мартин 2 0.06
Коваленко Виктор 1 0.03
Маджоре Джулио 1 0.03
Амьен-Аду Кельвен 1 0.03
Христов Петко 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Сала Якопо 1 0.03
Стрелец Давид 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Реца Аркадиуш 0 0
Феррер Сальвадор 0 0
Подгоряну Суф 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 12 0.34
Сапата Дуван 10 (3) 0.29
Муриэль Луис 8 (2) 0.23
Малиновский Руслан 6 0.17
Коопмейнерс Теун 4 0.11
Иличич Йосип 3 0.09
Де Рон Мартен 3 0.09
Миранчук Алексей 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Скальвини Джорджио 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амьен-Аду Кельвен 8 2
Гьяси Эммануэль 9 0
Манай Рей 8 0
Маджоре Джулио 8 0
Николау Димитрис 7 0
Бастони Симоне 4 1
Эрлич Мартин 5 0
Кивёр Якуб 5 0
Коваленко Виктор 4 0
Агудело Кевин 2 1
Мотта Тьяго 3 0
Сала Якопо 3 0
Реца Аркадиуш 3 0
Христов Петко 3 0
Феррер Сальвадор 3 0
Проведель Иван 2 0
Верде Даниэле 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Зут Йерун 1 0
Бурабия Мехди 1 0
Сальседо Эдди 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Колли Эбрима 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 9 0
Малиновский Руслан 8 0
Демирал Мерих 8 0
Де Рон Мартен 6 1
Фройлер Ремо 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Джимсити Берат 6 0
Дзаппакоста Давиде 6 0
Джан Пьеро Гасперини 1 2
Сапата Дуван 3 0
Пашалич Марио 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Коопмейнерс Теун 3 0
Муссо Хуан 1 1
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
30
4 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
1
5%
4
13%
1-15
0
0%
6
20%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
7
35%
2
7%
46-60
4
20%
5
17%
61-75
5
25%
8
27%
76-90

Пропущено

24
17
5 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
1
4%
5
29%
29%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
7
29%
29%
2
12%
61-75
9
38%
3
18%
76-90

Забито

17
32
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 21
8
47%
4
13%
1-15
1
6%
4
13%
16-30
1
6%
4
13%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
1
6%
5
16%
61-75
5
29%
29%
11
34%
76-90

Пропущено

39
27
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 13
7
18%
5
19%
1-15
4
10%
3
11%
16-30
10
26%
7
26%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
6
15%
6
22%
76-90

Забито

37
62
14 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
9
24%
8
13%
1-15
1
3%
10
16%
16-30
4
11%
9
15%
31-45
8
22%
6
10%
46-60
5
14%
10
16%
61-75
10
27%
19
31%
76-90

Пропущено

63
44
26 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 20
21 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
7
11%
7
16%
1-15
5
8%
8
18%
16-30
14
22%
9
20%
31-45
8
13%
5
11%
46-60
14
22%
6
14%
61-75
15
24%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Специя - Лацио 3:4 Торино - Специя 2:1 Специя - Интер Милан 1:3 Эмполи - Специя 0:0
Специя - Венеция 1:0 Сассуоло - Специя 4:1 Специя - Кальяри 2:0 Ювентус - Специя 1:0 Специя - Рома 0:1 Болонья - Специя 2:1 Специя - Фиорентина 1:2 Салернитана - Специя 2:2 Специя - Сампдория 1:0 Милан - Специя 1:2 Дженоа - Специя 0:1 Специя - Верона 1:2 Наполи - Специя 0:1 Специя - Эмполи 1:1 Специя - Лечче 0:2 Рома - Специя 2:0
Аталанта
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2
Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
2. Интер Милан Заявка 35 22 9 4 74 - 29 75
3. Наполи Заявка 35 21 7 7 67 - 31 70
4. Ювентус Заявка 35 20 9 6 54 - 31 69
5. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
6. Лацио Заявка 35 17 8 10 70 - 53 59
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 35 15 11 9 62 - 44 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 35 12 11 12 45 - 37 47
11. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
12. Удинезе Заявка 35 10 13 12 54 - 54 43
13. Болонья Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 35 9 10 16 46 - 65 37
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Салернитана Заявка 35 7 8 20 31 - 72 29
18. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
19. Дженоа Заявка 35 3 16 16 25 - 55 25
20. Венеция Заявка 35 5 7 23 29 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
5. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
17. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
18. Салернитана Заявка 17 3 5 9 16 - 34 14
19. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 2 дня 5 часов 34 минуты.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Специя 0% (0)
    X 10.5% (4)
    Аталанта 89.5% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Аталанта
    6.70
    4.96
    1.50
    Все Коэффициенты
    Новости
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 2 дня 5 часов 34 минуты.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Специя - Аталанта

    Исход игры
    Специя
    0% (0)
    Ничья
    10.5% (4)
    Аталанта
    89.5% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    89.47% (34)
    Меньше
    10.53% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    97.37% (37)
    Нет
    2.63% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    76.3% (29)
    1:1 Ничья
    7.9% (3)
    1:3 Аталанта
    5.3% (2)
    2:3 Аталанта
    5.3% (2)
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