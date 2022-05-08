ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Венеция

41' Удар от ворот произведет Венеция

40' Схаутен Йерди из команды Болонья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

40' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Матею Алеш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Хикки Аарон получил желтую карточку от судьи

37' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Венеция

36' Барроу Муса из команды Болонья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

34' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Барроу Муса имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

32' Болонья выполняет удар от ворот.

32' Чеккарони Пьетро из команды Венеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

32' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Анри Тома нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

30' Кийине Софиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Кийине Софиан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

28' Игрок Анри Тома из команды Венеция неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Венеция выполняет удар от ворот.

26' Какой промах! Де Сильвестри Лоренцо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

25' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Хорошую попытку сделал Барроу Муса . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Барроу Муса из команды Болонья делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

23' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Венеция

22' Сванберг Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Г О О О О Л - Кийине Софиан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

19' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' После проверки VAR судья не изменил решения - Венеция пробьет пенальти!

17' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

16' Скорупски Лукаш получил желтую карточку от судьи

15' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Болонья выполняет удар от ворот.

12' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Венеция

9' Сориано Роберто не смог попасть в створ ударом издали

8' Хорошую попытку сделал Теате Артур . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Анри Тома из команды Венеция

4' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Венеция начинает с центра поля