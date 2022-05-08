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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Венеция
4:3
Конец матча
Болонья
0'
1:0
4' Гол
Анри Тома
16' Желтая карточка
Скорупски Лукаш
1:0
19' Не забитый пенальти
Кийине Софиан
2:0
19' Гол
Кийине Софиан
30' Желтая карточка
Кийине Софиан
38' Желтая карточка
Хикки Аарон
2:1
45' Гол
Орсолини Риккардо
2:2
55' Гол
Арнаутович Марко
2:3
68' Гол
Схаутен Йерди
77' Желтая карточка
Медель Гари
77' Желтая карточка
Матею Алеш
3:3
78' Пенальти
Араму Маттиа
80' Желтая карточка
Домингес Николас
4:3
90' Гол
Йонсен Деннис
90'+6
4:3. Гол Денниса Йонсена (видео)...
3:3. Гол с пенальти Маттиа Араму...
2:3. Шикарный гол Йерди Схаутена...
2:2. Гол Марко Арнаутовича (виде...
2:1. Гол Риккардо Орсолини (виде...
2:0. Гол Софьяна Кийина (видео)....
0:1. Гол Тома Анри (видео). Чемп...

Ход матча

4'
Анри Тома
(Маенпяя Ники)
1:0
16'
 
Скорупски Лукаш
19'
Кийине Софиан
1:0
19'
Кийине Софиан
2:0
30'
Кийине Софиан
 
34'
 
Орсолини Риккардо
Теате Артур
38'
 
Хикки Аарон
45'
2:1
Орсолини Риккардо
(Барроу Муса)
46'
 
Домингес Николас
Сванберг Маттиас
55'
2:2
Арнаутович Марко
(Де Сильвестри Лоренцо)
56'
Араму Маттиа
Кийине Софиан
 
56'
Фьордилино Лука
Вакка Антонио
 
63'
Йонсен Деннис
Хапс Ридгесиано
 
68'
2:3
Схаутен Йерди
69'
 
Сансоне Никола
Барроу Муса
69'
 
Виньято Эмануэль
Сориано Роберто
77'
 
Медель Гари
77'
Матею Алеш
 
78'
Араму Маттиа
3:3
80'
Чрнигой Домен
Кюизанс Микаэль
 
80'
Окереке Давид
Перец Дор
 
80'
 
Домингес Николас
90'
Йонсен Деннис
4:3

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 103
Венеция 19.4% (20)
X 23.3% (24)
Болонья 57.3% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Маенпяя
Ники
30
Свобода
Михаэль
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
37
Матею
Алеш
33
Чрнигой
Домен
5
Вакка
Антонио
21
Кюизанс
Микаэль
55
Хапс
Ридгесиано
23
Кийине
Софиан
14
Анри
Тома
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
32
Сванберг
Маттиас
30
Схаутен
Йерди
21
Сориано
Роберто
3
Хикки
Аарон
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
Венеция
3-5-1-1
Болонья
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Болонья

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 9 0.25
Араму Маттиа 7 (3) 0.19
Окереке Давид 6 0.17
Чрнигой Домен 3 0.08
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Йонсен Деннис 1 0.03
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Кийине Софиан 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Маенпяя Ники 0 0
Матею Алеш 0 0
Перец Дор 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 14 (2) 0.39
Барроу Муса 5 0.14
Орсолини Риккардо 5 (1) 0.14
Хикки Аарон 5 0.14
Сванберг Маттиас 3 0.08
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.08
Сансоне Никола 2 0.06
Теате Артур 2 0.06
Схаутен Йерди 1 0.03
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 11 2
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 7 1
Бузио Джанлука 8 0
Кийине Софиан 7 0
Анри Тома 5 1
Хапс Ридгесиано 6 0
Араму Маттиа 6 0
Окереке Давид 4 1
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Свобода Михаэль 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Матею Алеш 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Перец Дор 1 0
Шнегг Давид 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медель Гари 9 1
Сумаоро Адама 6 2
Сориано Роберто 5 2
Хикки Аарон 8 0
Де Сильвестри Лоренцо 7 0
Сванберг Маттиас 7 0
Домингес Николас 7 0
Арнаутович Марко 6 0
Сансоне Никола 6 0
Теате Артур 6 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Скорупски Лукаш 4 0
Бинкс Луис 3 0
Дейкс Митчелл 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
20
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
5
23%
3
15%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
5
23%
6
30%
76-90

Пропущено

37
29
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
4
11%
3
10%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
8
22%
4
14%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
6
16%
7
24%
61-75
7
19%
8
28%
76-90

Забито

13
23
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
26 Не забивали 24
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
3
23%
5
22%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
3
23%
8
35%
76-90

Пропущено

29
22
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 11
6
21%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
2
7%
2
9%
31-45
3
10%
6
27%
46-60
8
28%
4
18%
61-75
7
24%
4
18%
76-90

Забито

35
43
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 16
12 Не забивали 12
6
17%
5
12%
1-15
5
14%
2
5%
16-30
4
11%
7
16%
31-45
6
17%
9
21%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
8
23%
14
33%
76-90

Пропущено

66
51
28 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 32
25 Пропускали первыми 15
33 Не пропускали 24
10
15%
6
12%
1-15
8
12%
7
14%
16-30
10
15%
6
12%
31-45
10
15%
9
18%
46-60
14
21%
11
22%
61-75
14
21%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0
Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1
Болонья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1
Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
2. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
7. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
8. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 36 9 6 21 38 - 66 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 35 7 8 20 31 - 72 29
18. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
19. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
5. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 17 3 5 9 16 - 34 14
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Венеция вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Венеция: 40%, Болонья: 60%.
  • 95'
    Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 95'
    Венеция контролирует мяч.
  • 95'
    Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Сансоне Никола из команды Болонья навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Венеция 19.4% (20)
    X 23.3% (24)
    Болонья 57.3% (59)
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    Прогнозы на матч Венеция 4:3 Болонья

    Исход игры
    Венеция
    19.4% (20)
    Ничья
    23.3% (24)
    Болонья
    57.3% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (42)
    Меньше
    58% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (64)
    Нет
    36% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Болонья
    28.2% (29)
    0:1 Болонья
    23.3% (24)
    1:1 Ничья
    21.4% (22)
    2:1 Венеция
    8.7% (9)
    1:0 Венеция
    7.8% (8)
    1:3 Болонья
    2.9% (3)
    0:2 Болонья
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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