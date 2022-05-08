Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
1:0
4' ГолАнри Тома
16' Желтая карточкаСкорупски Лукаш
1:0
19' Не забитый пенальтиКийине Софиан
2:0
19' ГолКийине Софиан
30' Желтая карточкаКийине Софиан
38' Желтая карточкаХикки Аарон
2:1
45' ГолОрсолини Риккардо
2:2
55' ГолАрнаутович Марко
2:3
68' ГолСхаутен Йерди
77' Желтая карточкаМедель Гари
77' Желтая карточкаМатею Алеш
3:3
78' ПенальтиАраму Маттиа
80' Желтая карточкаДомингес Николас
4:3
90' ГолЙонсен Деннис
Ход матча
4'
1:0
16'
19'
1:0
19'
2:0
30'
38'
45'
2:1
55'
68'
2:3
77'
77'
78'
3:3
80'
90'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
4 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 9
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
37
Матею
Алеш
14
Анри
Тома
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andrea Soncin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Касиус ДенсоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Венеция
Болонья
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|9
|0.25
|Араму Маттиа
|7 (3)
|0.19
|Окереке Давид
|6
|0.17
|Чрнигой Домен
|3
|0.08
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Йонсен Деннис
|1
|0.03
|Бузио Джанлука
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Форте Франческо
|1
|0.03
|Кальдара Маттиа
|1
|0.03
|Кийине Софиан
|1
|0.03
|Ампаду Этан
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Маенпяя Ники
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Перец Дор
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|14 (2)
|0.39
|Барроу Муса
|5
|0.14
|Орсолини Риккардо
|5 (1)
|0.14
|Хикки Аарон
|5
|0.14
|Сванберг Маттиас
|3
|0.08
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.08
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|Теате Артур
|2
|0.06
|Схаутен Йерди
|1
|0.03
|Сантандер Федерико
|1
|0.03
|Сориано Роберто
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|11
|2
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|7
|1
|Бузио Джанлука
|8
|0
|Кийине Софиан
|7
|0
|Анри Тома
|5
|1
|Хапс Ридгесиано
|6
|0
|Араму Маттиа
|6
|0
|Окереке Давид
|4
|1
|Вакка Антонио
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Свобода Михаэль
|2
|1
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медель Гари
|9
|1
|Сумаоро Адама
|6
|2
|Сориано Роберто
|5
|2
|Хикки Аарон
|8
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|7
|0
|Сванберг Маттиас
|7
|0
|Домингес Николас
|7
|0
|Арнаутович Марко
|6
|0
|Сансоне Никола
|6
|0
|Теате Артур
|6
|0
|Бонифаци Кевин
|3
|1
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Скорупски Лукаш
|4
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
20
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
5
23%
3
15%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
5
23%
6
30%
76-90
Пропущено
37
29
17 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
4
11%
3
10%
1-15
5
14%
4
14%
16-30
8
22%
4
14%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
6
16%
7
24%
61-75
7
19%
8
28%
76-90
Забито
13
23
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
26 Не забивали 24
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
3
23%
5
22%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
3
23%
8
35%
76-90
Пропущено
29
22
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 11
6
21%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
2
7%
2
9%
31-45
3
10%
6
27%
46-60
8
28%
4
18%
61-75
7
24%
4
18%
76-90
Забито
35
43
15 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 16
12 Не забивали 12
6
17%
5
12%
1-15
5
14%
2
5%
16-30
4
11%
7
16%
31-45
6
17%
9
21%
46-60
6
17%
6
14%
61-75
8
23%
14
33%
76-90
Пропущено
66
51
28 В 1-м тайме 19
38 Во 2-м тайме 32
25 Пропускали первыми 15
33 Не пропускали 24
10
15%
6
12%
1-15
8
12%
7
14%
16-30
10
15%
6
12%
31-45
10
15%
9
18%
46-60
14
21%
11
22%
61-75
14
21%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0
Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1
Болонья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2 Ювентус - Болонья 1:1
Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|2.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|7.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|45 - 38
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|55 - 55
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|38 - 66
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|31 - 72
|29
|18.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|19.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|33 - 68
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 34
|14
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция 4:3 Болонья
Исход игры
Венеция
19.4% (20)
Ничья
23.3% (24)
Болонья
57.3% (59)
Тотал 2.5
Больше
42% (42)
Меньше
58% (58)
Обе команды забьют
Да
64% (64)
Нет
36% (36)
Популярный счёт
1:2 Болонья
28.2% (29)
0:1 Болонья
23.3% (24)
1:1 Ничья
21.4% (22)
2:1 Венеция
8.7% (9)
1:0 Венеция
7.8% (8)
1:3 Болонья
2.9% (3)
0:2 Болонья
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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