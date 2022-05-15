Стадион: Афонсу Энрикеш
1:0
Второй тайм: 46'
1:0
20' ГолЭступиньян Оскар
Ход матча
20'
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
88
Силва
Тьягу
21
Катаму
Жени
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Катаму ЖениНападающий
- Запасные игроки
-
29 Трмал МатоушВратарь
-
91 Са ЭлдерЗащитник
- Защитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
-
30 Семеду АлфаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Каиаду ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
-
19 Калеро ХуанНападающий
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Жил Висенте
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эступиньян Оскар
|15 (1)
|0.44
|Эдвардс Маркус
|9 (3)
|0.26
|Дуарте Бруно
|6 (1)
|0.18
|Рошинья Кошта
|5
|0.15
|Силва Тьягу
|3 (2)
|0.09
|Nelson Da Luz
|3
|0.09
|Ламейраш Рубен
|2 (1)
|0.06
|Луиш Рафаэл
|1
|0.03
|Куарежма Рикарду
|1
|0.03
|Жанвье Николя
|1
|0.03
|Андре Андре
|1 (1)
|0.03
|Сако Фалае
|1 (1)
|0.03
|Мигель Магальяеш
|0
|0
|Боревкович Тони
|0
|0
|Катаму Жени
|0
|0
|Joao Ferreira2
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|0.47
|Лино Сэмуел
|12 (2)
|0.35
|Фудзимото Канья
|3
|0.09
|Лоте Антуан
|2
|0.06
|Абурджания Георгий
|2
|0.06
|Сантана Элдер
|2
|0.06
|Кунья Лукас
|2
|0.06
|Мурило Коста
|2
|0.06
|Педринью V
|1
|0.03
|Ханне Бубакар
|1
|0.03
|Гомес Энрике
|1
|0.03
|Калеро Хуан
|1
|0.03
|Рубен Мигель
|1
|0.03
|Буэно Матеус
|1
|0.03
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Хакмен Эммануэль
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумин Абдул
|9
|2
|Семеду Алфа
|7
|3
|Силва Тьягу
|11
|0
|Боревкович Тони
|9
|1
|Эступиньян Оскар
|8
|1
|Рошинья Кошта
|8
|0
|Андре Андре
|5
|0
|Фернандеш Жорже
|5
|0
|Алмейда Андре IV
|5
|0
|Хэндель Томаш
|5
|0
|Куарежма Рикарду
|4
|0
|Жанвье Николя
|4
|0
|Луиш Рафаэл
|4
|0
|Варела Бруну
|3
|0
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Дуарте Бруно
|3
|0
|Joao Ferreira2
|3
|0
|Амаро Андре
|3
|0
|Эдвардс Маркус
|1
|1
|Сако Фалае
|2
|0
|Трмал Матоуш
|2
|0
|Nelson Da Luz
|2
|0
|Ибрахим Бамба
|2
|0
|Мага Мигель
|1
|0
|Luis Esteves
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Набиан Эркулану
|1
|0
|Мигель Магальяеш
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|9
|1
|Кунья Лукас
|10
|0
|Абурджания Георгий
|7
|1
|Фудзимото Канья
|6
|1
|Фильо Жозе Карлос
|7
|0
|Педринью V
|7
|0
|Талоша Жоау
|6
|0
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|Ауашерия Билель
|5
|0
|Рубен Мигель
|3
|1
|Лоте Антуан
|4
|0
|Лино Сэмуел
|4
|0
|Буэно Матеус
|4
|0
|Фрелих Жига
|3
|0
|Хакмен Эммануэль
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
24
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
1
3%
1
4%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
1
3%
4
17%
46-60
6
21%
5
21%
61-75
12
41%
9
38%
76-90
Пропущено
20
16
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
10%
3
19%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
5
25%
4
25%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Забито
16
26
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
6%
2
8%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
4
25%
6
23%
61-75
5
31%
7
27%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
6
29%
2
11%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
2
10%
6
33%
76-90
Забито
45
50
16 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 35
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
2
4%
3
6%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
8
18%
5
10%
31-45
2
4%
8
16%
46-60
10
22%
11
22%
61-75
17
38%
16
32%
76-90
Пропущено
41
34
20 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 21
3
7%
5
15%
1-15
6
15%
5
15%
16-30
11
27%
5
15%
31-45
8
20%
5
15%
46-60
6
15%
6
18%
61-75
7
17%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0
Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2
Жил Висенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2
Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|34
|29
|4
|1
|86 - 22
|91
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|34
|27
|4
|3
|73 - 23
|85
|3.
|Бенфика
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|78 - 30
|74
|4.
|Брага
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|52 - 31
|65
|5.
|Жил Висенте
|0:1 Заявка
|34
|13
|12
|9
|47 - 38
|51
|6.
|Витория Гимарайнш
|1:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|46 - 41
|48
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|38 - 54
|40
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|45 - 51
|39
|9.
|Эшторил
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Маритиму
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|39 - 44
|38
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|29 - 44
|38
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|34
|10
|8
|16
|31 - 45
|38
|13.
|Боавишта
|Заявка
|34
|7
|17
|10
|39 - 52
|38
|14.
|Визела
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|37 - 58
|33
|15.
|Арока
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|30 - 54
|31
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 51
|29
|17.
|Тондела
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|41 - 67
|28
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|23 - 55
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|17
|15
|2
|0
|50 - 11
|47
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|34 - 8
|43
|3.
|Брага
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|4.
|Бенфика
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 16
|33
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|24 - 23
|30
|6.
|Витория Гимарайнш
|1:0 Заявка
|17
|9
|3
|5
|30 - 20
|30
|7.
|Жил Висенте
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 19
|24
|8.
|Фамаликан
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 21
|22
|9.
|Боавишта
|Заявка
|17
|4
|10
|3
|20 - 20
|22
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|11.
|Эшторил
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|21 - 21
|20
|12.
|Визела
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|13.
|Арока
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 29
|19
|14.
|Маритиму
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 17
|18
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 23
|18
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 30
|18
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 22
|16
|18.
|Тондела
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|24 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|36 - 11
|44
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|39 - 15
|42
|3.
|Бенфика
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|42 - 14
|41
|4.
|Брага
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 18
|31
|5.
|Жил Висенте
|0:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|22 - 19
|27
|6.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 23
|22
|7.
|Маритиму
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 27
|20
|8.
|Эшторил
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 22
|19
|9.
|Витория Гимарайнш
|1:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|10 - 22
|17
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 30
|17
|12.
|Боавишта
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|19 - 32
|16
|13.
|Визела
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 37
|14
|14.
|Арока
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 25
|12
|15.
|Тондела
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|17 - 34
|12
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 28
|11
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|14 - 31
|10
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|0
|8
|9
|8 - 25
|8
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Жил Висенте
Исход игры
Витория Гимарайнш
71% (76)
Ничья
27.1% (29)
Жил Висенте
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.72% (44)
Меньше
57.28% (59)
Обе команды забьют
Да
67.96% (70)
Нет
32.04% (33)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
34.6% (37)
1:0 Витория Гимарайнш
26.2% (28)
1:1 Ничья
24.3% (26)
2:0 Витория Гимарайнш
4.7% (5)
2:2 Ничья
2.8% (3)
1:2 Жил Висенте
1.9% (2)
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