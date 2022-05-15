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  4. Примейра-лига 2021-2022

Португалия: Примейра-лига

2021-2022

Стадион:
Витория Гимарайнш
5:0
Конец матча
Жил Висенте
0'
1:0
20' Гол
Эступиньян Оскар
47' Желтая карточка
Силва Тьягу
2:0
51' Гол
Ламейраш Рубен
3:0
83' Гол
Жанвье Николя
4:0
84' Гол
Куарежма Рикарду
5:0
90' Гол
Дуарте Бруно
90'+1
14
Варела
Бруну
62
Мигель
Магальяеш
13
Амаро
Андре
4
Боревкович
Тони
5
Луиш
Рафаэл
88
Силва
Тьягу
41
Ибрахим
Бамба
70
Алмейда
Андре
IV
8
Ламейраш
Рубен
19
Эступиньян
Оскар
21
Катаму
Жени
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
10
Фудзимото
Канья
15
Абурджания
Георгий
8
Педринью
V
17
Ханне
Бубакар
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
Витория Гимарайнш
4-3-3
Жил Висенте
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Жил Висенте

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ТМС
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эступиньян Оскар 15 (1) 0.44
Эдвардс Маркус 9 (3) 0.26
Дуарте Бруно 7 (1) 0.21
Рошинья Кошта 5 0.15
Силва Тьягу 3 (2) 0.09
Nelson Da Luz 3 0.09
Ламейраш Рубен 3 (1) 0.09
Куарежма Рикарду 2 0.06
Жанвье Николя 2 0.06
Луиш Рафаэл 1 0.03
Андре Андре 1 (1) 0.03
Сако Фалае 1 (1) 0.03
Катаму Жени 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Боревкович Тони 0 0
Joao Ferreira2 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 16 (2) 0.47
Лино Сэмуел 12 (2) 0.35
Фудзимото Канья 3 0.09
Лоте Антуан 2 0.06
Абурджания Георгий 2 0.06
Сантана Элдер 2 0.06
Кунья Лукас 2 0.06
Мурило Коста 2 0.06
Педринью V 1 0.03
Ханне Бубакар 1 0.03
Гомес Энрике 1 0.03
Калеро Хуан 1 0.03
Рубен Мигель 1 0.03
Буэно Матеус 1 0.03
Фильо Жозе Карлос 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Хакмен Эммануэль 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумин Абдул 9 2
Семеду Алфа 7 3
Силва Тьягу 12 0
Боревкович Тони 9 1
Эступиньян Оскар 8 1
Рошинья Кошта 8 0
Андре Андре 5 0
Фернандеш Жорже 5 0
Алмейда Андре IV 5 0
Хэндель Томаш 5 0
Куарежма Рикарду 4 0
Жанвье Николя 4 0
Луиш Рафаэл 4 0
Варела Бруну 3 0
Ламейраш Рубен 3 0
Дуарте Бруно 3 0
Joao Ferreira2 3 0
Амаро Андре 3 0
Эдвардс Маркус 1 1
Сако Фалае 2 0
Трмал Матоуш 2 0
Nelson Da Luz 2 0
Ибрахим Бамба 2 0
Мага Мигель 1 0
Luis Esteves 1 0
Са Элдер 1 0
Набиан Эркулану 1 0
Мигель Магальяеш 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 9 1
Кунья Лукас 10 0
Абурджания Георгий 7 1
Фудзимото Канья 6 1
Фильо Жозе Карлос 7 0
Педринью V 7 0
Талоша Жоау 6 0
Франсиско Мартинес 5 0
Ауашерия Билель 5 0
Рубен Мигель 3 1
Лоте Антуан 4 0
Лино Сэмуел 4 0
Буэно Матеус 4 0
Фрелих Жига 3 0
Хакмен Эммануэль 2 0
Мурило Коста 2 0
Эндрю 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Сантана Элдер 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
24
11 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
1
3%
1
4%
1-15
5
15%
3
13%
16-30
5
15%
2
8%
31-45
2
6%
4
17%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
15
44%
9
38%
76-90

Пропущено

20
21
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
10%
3
14%
1-15
4
20%
3
14%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
2
10%
4
19%
46-60
2
10%
2
10%
61-75
5
25%
5
24%
76-90

Забито

16
26
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
6%
2
8%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
3
19%
3
12%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
4
25%
6
23%
61-75
5
31%
7
27%
76-90

Пропущено

21
18
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
6
29%
2
11%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
2
10%
6
33%
76-90

Забито

50
50
17 В 1-м тайме 15
33 Во 2-м тайме 35
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 6
2
4%
3
6%
1-15
7
14%
7
14%
16-30
8
16%
5
10%
31-45
3
6%
8
16%
46-60
10
20%
11
22%
61-75
20
40%
16
32%
76-90

Пропущено

41
39
20 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 22
3
7%
5
13%
1-15
6
15%
6
15%
16-30
11
27%
5
13%
31-45
8
20%
6
15%
46-60
6
15%
6
15%
61-75
7
17%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Боавишта - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Санта-Клара 1:1 Тондела - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0
Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 1:3 Маритиму - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 3:0 Витория Гимарайнш - Арока 1:3 Белененсеш - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:1 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Тондела 5:2
Жил Висенте
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2
Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 3:2 Тондела - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Спортинг Л 0:3 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 34 29 4 1 86 - 22 91
2. Спортинг Л Заявка 34 27 4 3 73 - 23 85
3. Бенфика Заявка 34 23 5 6 78 - 30 74
4. Брага Заявка 34 19 8 7 52 - 31 65
5. Жил Висенте Заявка 34 13 12 9 47 - 42 51
6. Витория Гимарайнш Заявка 34 13 9 12 50 - 41 48
7. Санта-Клара Заявка 34 9 13 12 38 - 54 40
8. Фамаликан Заявка 34 9 12 13 45 - 51 39
9. Эшторил Заявка 34 9 12 13 36 - 43 39
10. Маритиму Заявка 34 9 11 14 39 - 44 38
11. Пасуш де Феррейра Заявка 34 9 11 14 29 - 44 38
12. Портимоненсе Заявка 34 10 8 16 31 - 45 38
13. Боавишта Заявка 34 7 17 10 39 - 52 38
14. Визела Заявка 34 7 12 15 37 - 58 33
15. Арока Заявка 34 7 10 17 30 - 54 31
16. Морейренсе Заявка 34 7 8 19 33 - 51 29
17. Тондела Заявка 34 7 7 20 41 - 67 28
18. Белененсеш Заявка 34 5 11 18 23 - 55 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 17 15 2 0 50 - 11 47
2. Спортинг Л Заявка 17 14 1 2 34 - 8 43
3. Брага Заявка 17 10 4 3 27 - 13 34
4. Бенфика Заявка 17 10 3 4 36 - 16 33
5. Санта-Клара Заявка 17 8 6 3 24 - 23 30
6. Витория Гимарайнш Заявка 17 9 3 5 34 - 20 30
7. Жил Висенте Заявка 17 6 6 5 25 - 19 24
8. Фамаликан Заявка 17 5 7 5 22 - 21 22
9. Боавишта Заявка 17 4 10 3 20 - 20 22
10. Пасуш де Феррейра Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
11. Эшторил Заявка 17 4 8 5 21 - 21 20
12. Визела Заявка 17 4 7 6 16 - 21 19
13. Арока Заявка 17 5 4 8 15 - 29 19
14. Маритиму Заявка 17 4 6 7 19 - 17 18
15. Морейренсе Заявка 17 5 3 9 22 - 23 18
16. Белененсеш Заявка 17 5 3 9 15 - 30 18
17. Портимоненсе Заявка 17 4 4 9 15 - 22 16
18. Тондела Заявка 17 4 4 9 24 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 17 14 2 1 36 - 11 44
2. Спортинг Л Заявка 17 13 3 1 39 - 15 42
3. Бенфика Заявка 17 13 2 2 42 - 14 41
4. Брага Заявка 17 9 4 4 25 - 18 31
5. Жил Висенте Заявка 17 7 6 4 22 - 23 27
6. Портимоненсе Заявка 17 6 4 7 16 - 23 22
7. Маритиму Заявка 17 5 5 7 20 - 27 20
8. Эшторил Заявка 17 5 4 8 15 - 22 19
9. Витория Гимарайнш Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
10. Пасуш де Феррейра Заявка 17 4 5 8 10 - 22 17
11. Фамаликан Заявка 17 4 5 8 23 - 30 17
12. Боавишта Заявка 17 3 7 7 19 - 32 16
13. Визела Заявка 17 3 5 9 21 - 37 14
14. Арока Заявка 17 2 6 9 15 - 25 12
15. Тондела Заявка 17 3 3 11 17 - 34 12
16. Морейренсе Заявка 17 2 5 10 11 - 28 11
17. Санта-Клара Заявка 17 1 7 9 14 - 31 10
18. Белененсеш Заявка 17 0 8 9 8 - 25 8
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      47'
      Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Эступиньян Оскар бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 107
    Витория Гимарайнш 71% (76)
    X 27.1% (29)
    Жил Висенте 1.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 5:0 Жил Висенте

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    71% (76)
    Ничья
    27.1% (29)
    Жил Висенте
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.72% (44)
    Меньше
    57.28% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    67.96% (70)
    Нет
    32.04% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    34.6% (37)
    1:0 Витория Гимарайнш
    26.2% (28)
    1:1 Ничья
    24.3% (26)
    2:0 Витория Гимарайнш
    4.7% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    1:2 Жил Висенте
    1.9% (2)
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