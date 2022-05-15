Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
0:0
Конец матча
14' Желтая карточкаBurak Bekaroglu
61' Желтая карточкаКавечи Ирфан
71' Желтая карточкаСангаре Назим
84' Желтая карточкаТиссеран Марсель
85' Желтая карточкаБорини Фабио
89' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
Ход матча
14'
61'
71'
84'
85'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 2
-
60 Владение мячом, % 40
26
Зайц
Миха
20
Густаво
Диас
17
Кавечи
Ирфан
88
Эркин
Джанер
9
Мор
Эмре
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
54 Четин ОсманВратарь
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мор ЭмреПолузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
30 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Карамо ЯннПолузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
22 Онур СамедНападающий
-
Главный тренер: Volkan Demirel
История личных встреч
Фенербахче
Фатих Карагюмрюк
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|13 (4)
|0.35
|Зайц Миха
|9
|0.24
|Озил Месут
|8 (4)
|0.22
|Росси Диего
|6
|0.16
|Валенсия Эннер
|5 (1)
|0.14
|Бериша Мергим
|4
|0.11
|Пелкас Димитрис
|4
|0.11
|Кавечи Ирфан
|3
|0.08
|Гюлер Арда
|3 (1)
|0.08
|Новак Филип
|3
|0.08
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.05
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Салаи Аттила
|1
|0.03
|Соса Хосе
|1
|0.03
|Азиз Сердар
|1
|0.03
|Креспо Мигель
|1
|0.03
|Густаво Диас
|1
|0.03
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0.03
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Байиндыр Алтай
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пешич Александар
|14 (2)
|0.38
|Бертолаччи Андреа
|7
|0.19
|Мор Эмре
|5
|0.14
|Карамо Янн
|4
|0.11
|Борини Фабио
|3 (1)
|0.08
|Муса Ахмед
|2
|0.05
|Дурсун Салих
|2
|0.05
|Эркин Джанер
|1
|0.03
|Билья Лукас
|1
|0.03
|Дурмаз Джимми
|1
|0.03
|Балковец Юре
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Burak Bekaroglu
|1
|0.03
|Угур Аднан
|1
|0.03
|Онур Самед
|1
|0.03
|Торун Тунай
|0
|0
|Озтюмер Эрхун
|0
|0
|Жуканович Эрвин
|0
|0
|Салибур Янис
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Фрей Керим
|0
|0
|Туре Абдулайе
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Татли Эфе
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавечи Ирфан
|7
|1
|Азиз Сердар
|8
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|8
|0
|Ким Мин-Чжэ
|5
|1
|Новак Филип
|4
|1
|Тиссеран Марсель
|4
|1
|Кадыоглу Ферди
|5
|0
|Креспо Мигель
|5
|0
|Зайц Миха
|4
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|4
|0
|Салаи Аттила
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Сангаре Назим
|3
|0
|Дурсун Сердар
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|Бериша Мергим
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дурмаз Джимми
|8
|1
|Билья Лукас
|7
|1
|Burak Bekaroglu
|6
|1
|Жуканович Эрвин
|5
|1
|Эркин Джанер
|4
|1
|Хеденстад Вегар
|2
|2
|Люккассен Деррик
|2
|2
|Угур Аднан
|5
|0
|Торун Тунай
|4
|0
|Борини Фабио
|4
|0
|Балковец Юре
|4
|0
|Мор Эмре
|4
|0
|Карамо Янн
|2
|1
|Бертолаччи Андреа
|3
|0
|Пешич Александар
|3
|0
|Дурсун Салих
|3
|0
|Озтюмер Эрхун
|3
|0
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|2
|0
|Салибур Янис
|2
|0
|Муса Ахмед
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Арвеладзе Вато
|1
|0
|Мерджан Левент
|1
|0
|Татли Эфе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
17
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
6
18%
1
6%
1-15
5
15%
5
29%
29%
16-30
2
6%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
9
27%
1
6%
61-75
11
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
35
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
1
6%
5
14%
1-15
2
12%
9
26%
16-30
4
24%
4
11%
31-45
3
18%
6
17%
46-60
4
24%
5
14%
61-75
3
18%
6
17%
76-90
Забито
35
28
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 23
4
11%
3
11%
1-15
7
20%
4
14%
16-30
5
14%
8
29%
31-45
8
23%
3
11%
46-60
3
9%
8
29%
61-75
8
23%
2
7%
76-90
Пропущено
21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
4
19%
6
33%
76-90
Забито
68
45
29 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 20
23 Забивали первыми 16
3 Не забивали 12
10
15%
4
9%
1-15
12
18%
9
20%
16-30
7
10%
12
27%
31-45
8
12%
4
9%
46-60
12
18%
9
20%
61-75
19
28%
7
16%
76-90
Пропущено
38
53
17 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
5
13%
6
11%
1-15
5
13%
13
25%
16-30
7
18%
6
11%
31-45
5
13%
9
17%
46-60
9
24%
7
13%
61-75
7
18%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0
Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Гёзтепе 3:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 2:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:2 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Алтай 0:0 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Фатих Карагюмрюк - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 5:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Бодрумспор 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|37
|23
|12
|2
|68 - 33
|81
|2.
|Фенербахче
|37
|20
|10
|7
|68 - 38
|70
|3.
|Коньяспор
|37
|20
|7
|10
|65 - 44
|67
|4.
|Истанбул Башакшехир
|37
|18
|8
|11
|53 - 35
|62
|5.
|Аланьяспор
|37
|18
|7
|12
|66 - 58
|61
|6.
|Бешикташ
|37
|15
|13
|9
|55 - 47
|58
|7.
|Антальяспор
|37
|16
|10
|11
|53 - 46
|58
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|37
|16
|9
|12
|47 - 51
|57
|9.
|Адана Демирспор
|36
|14
|10
|12
|51 - 44
|52
|10.
|Касымпаша
|37
|14
|8
|15
|63 - 55
|50
|11.
|Хатайспор
|37
|14
|8
|15
|52 - 59
|50
|12.
|Сивасспор
|36
|12
|12
|12
|48 - 48
|48
|13.
|Галатасарай
|36
|13
|9
|14
|47 - 50
|48
|14.
|Кайсериспор
|37
|12
|11
|14
|53 - 59
|47
|15.
|Гиресунспор
|37
|12
|9
|16
|40 - 43
|45
|16.
|Газиантеп
|0:0
|38
|11
|11
|16
|46 - 56
|44
|17.
|Ризеспор
|36
|10
|6
|20
|43 - 67
|36
|18.
|Алтай
|37
|9
|7
|21
|37 - 53
|34
|19.
|Гёзтепе
|37
|7
|7
|23
|40 - 70
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|38
|5
|6
|27
|27 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|19
|12
|7
|0
|35 - 17
|43
|2.
|Коньяспор
|19
|13
|4
|2
|36 - 15
|43
|3.
|Фенербахче
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|4.
|Газиантеп
|0:0
|19
|10
|8
|1
|33 - 17
|38
|5.
|Истанбул Башакшехир
|18
|11
|2
|5
|27 - 14
|35
|6.
|Бешикташ
|18
|10
|5
|3
|31 - 22
|35
|7.
|Антальяспор
|18
|10
|5
|3
|33 - 18
|35
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|18
|10
|5
|3
|29 - 17
|35
|9.
|Кайсериспор
|19
|10
|4
|5
|32 - 22
|34
|10.
|Хатайспор
|18
|9
|5
|4
|32 - 20
|32
|11.
|Аланьяспор
|19
|9
|4
|6
|39 - 31
|31
|12.
|Галатасарай
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|13.
|Адана Демирспор
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|14.
|Касымпаша
|19
|8
|4
|7
|36 - 29
|28
|15.
|Ризеспор
|18
|8
|2
|8
|23 - 29
|26
|16.
|Сивасспор
|18
|6
|8
|4
|26 - 20
|26
|17.
|Гиресунспор
|19
|7
|5
|7
|23 - 21
|26
|18.
|Алтай
|18
|5
|4
|9
|18 - 23
|19
|19.
|Гёзтепе
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|18
|3
|3
|12
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|18
|11
|5
|2
|33 - 16
|38
|2.
|Фенербахче
|18
|9
|5
|4
|35 - 21
|32
|3.
|Аланьяспор
|18
|9
|3
|6
|27 - 27
|30
|4.
|Истанбул Башакшехир
|19
|7
|6
|6
|26 - 21
|27
|5.
|Коньяспор
|18
|7
|3
|8
|29 - 29
|24
|6.
|Адана Демирспор
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|7.
|Бешикташ
|19
|5
|8
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Антальяспор
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|19
|6
|4
|9
|18 - 34
|22
|10.
|Касымпаша
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|11.
|Сивасспор
|18
|6
|4
|8
|22 - 28
|22
|12.
|Гиресунспор
|18
|5
|4
|9
|17 - 22
|19
|13.
|Хатайспор
|19
|5
|3
|11
|20 - 39
|18
|14.
|Галатасарай
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Алтай
|19
|4
|3
|12
|19 - 30
|15
|16.
|Гёзтепе
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
|17.
|Кайсериспор
|18
|2
|7
|9
|21 - 37
|13
|18.
|Ризеспор
|18
|2
|4
|12
|20 - 38
|10
|19.
|Малатьяспор
|0:0
|20
|2
|3
|15
|7 - 28
|9
|20.
|Газиантеп
|0:0
|19
|1
|3
|15
|13 - 39
|6