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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Фенербахче
0:0
Конец матча
Фатих Карагюмрюк
0'
14' Желтая карточка
Burak Bekaroglu
61' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
71' Желтая карточка
Сангаре Назим
84' Желтая карточка
Тиссеран Марсель
85' Желтая карточка
Борини Фабио
89' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
90'+5

Ход матча

14'
 
Burak Bekaroglu
61'
Кавечи Ирфан
 
68'
 
Карамо Янн
Бистрович Кристиян
69'
 
Мерджан Левент
Муса Ахмед
71'
Сангаре Назим
 
75'
Соса Хосе
Сангаре Назим
 
75'
Валенсия Эннер
Дурсун Сердар
 
80'
 
Дурмаз Джимми
Мор Эмре
84'
Тиссеран Марсель
 
85'
 
Борини Фабио
85'
 
Онур Самед
Борини Фабио
89'
Осайи-Самуэль Брайт
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 2
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Байиндыр
Алтай
30
Сангаре
Назим
4
Азиз
Сердар
32
Тиссеран
Марсель
16
Кадыоглу
Ферди
26
Зайц
Миха
20
Густаво
Диас
21
Осайи-Самуэль
Брайт
17
Кавечи
Ирфан
9
Росси
Диего
19
Дурсун
Сердар
2
Вивиано
Эмильяно
4
Бираски
Давиде
86
Burak
Bekaroglu
25
Люккассен
Деррик
88
Эркин
Джанер
6
Билья
Лукас
23
Бистрович
Кристиян
9
Мор
Эмре
16
Борини
Фабио
7
Муса
Ахмед
72
Пешич
Александар
Фенербахче
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Фатих Карагюмрюк

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:2
ТМК
3:3
С
2:1
ТМК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 13 (4) 0.35
Зайц Миха 9 0.24
Озил Месут 8 (4) 0.22
Росси Диего 6 0.16
Валенсия Эннер 5 (1) 0.14
Бериша Мергим 4 0.11
Пелкас Димитрис 4 0.11
Кавечи Ирфан 3 0.08
Гюлер Арда 3 (1) 0.08
Новак Филип 3 0.08
Кадыоглу Ферди 2 0.05
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Салаи Аттила 1 0.03
Соса Хосе 1 0.03
Азиз Сердар 1 0.03
Креспо Мигель 1 0.03
Густаво Диас 1 0.03
Ким Мин-Чжэ 1 0.03
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Байиндыр Алтай 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пешич Александар 14 (2) 0.38
Бертолаччи Андреа 7 0.19
Мор Эмре 5 0.14
Карамо Янн 4 0.11
Борини Фабио 3 (1) 0.08
Муса Ахмед 2 0.05
Дурсун Салих 2 0.05
Эркин Джанер 1 0.03
Билья Лукас 1 0.03
Дурмаз Джимми 1 0.03
Балковец Юре 1 0.03
Бистрович Кристиян 1 0.03
Burak Bekaroglu 1 0.03
Угур Аднан 1 0.03
Онур Самед 1 0.03
Торун Тунай 0 0
Озтюмер Эрхун 0 0
Жуканович Эрвин 0 0
Салибур Янис 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Фрей Керим 0 0
Туре Абдулайе 0 0
Бираски Давиде 0 0
Татли Эфе 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавечи Ирфан 7 1
Азиз Сердар 8 0
Яндаш Мерт Хакан 8 0
Ким Мин-Чжэ 5 1
Новак Филип 4 1
Тиссеран Марсель 4 1
Кадыоглу Ферди 5 0
Креспо Мигель 5 0
Зайц Миха 4 0
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Салаи Аттила 4 0
Густаво Диас 3 0
Сангаре Назим 3 0
Дурсун Сердар 2 0
Пелкас Димитрис 2 0
Бериша Мергим 2 0
Росси Диего 2 0
Озер Берке 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дурмаз Джимми 8 1
Билья Лукас 7 1
Burak Bekaroglu 6 1
Жуканович Эрвин 5 1
Эркин Джанер 4 1
Хеденстад Вегар 2 2
Люккассен Деррик 2 2
Угур Аднан 5 0
Торун Тунай 4 0
Борини Фабио 4 0
Балковец Юре 4 0
Мор Эмре 4 0
Карамо Янн 2 1
Бертолаччи Андреа 3 0
Пешич Александар 3 0
Дурсун Салих 3 0
Озтюмер Эрхун 3 0
Бистрович Кристиян 3 0
Вивиано Эмильяно 2 0
Салибур Янис 2 0
Муса Ахмед 1 0
Бираски Давиде 1 0
Арвеладзе Вато 1 0
Мерджан Левент 1 0
Татли Эфе 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
17
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 26
6
18%
1
6%
1-15
5
15%
5
29%
29%
16-30
2
6%
4
24%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
9
27%
1
6%
61-75
11
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
35
7 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
1
6%
5
14%
1-15
2
12%
9
26%
16-30
4
24%
4
11%
31-45
3
18%
6
17%
46-60
4
24%
5
14%
61-75
3
18%
6
17%
76-90

Забито

35
28
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 23
4
11%
3
11%
1-15
7
20%
4
14%
16-30
5
14%
8
29%
31-45
8
23%
3
11%
46-60
3
9%
8
29%
61-75
8
23%
2
7%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
4
19%
6
33%
76-90

Забито

68
45
29 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 20
23 Забивали первыми 16
3 Не забивали 12
10
15%
4
9%
1-15
12
18%
9
20%
16-30
7
10%
12
27%
31-45
8
12%
4
9%
46-60
12
18%
9
20%
61-75
19
28%
7
16%
76-90

Пропущено

38
53
17 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
5
13%
6
11%
1-15
5
13%
13
25%
16-30
7
18%
6
11%
31-45
5
13%
9
17%
46-60
9
24%
7
13%
61-75
7
18%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бешикташ - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Газиантеп 3:2 Ризеспор - Фенербахче 0:6 Фенербахче - Шахтёр Донецк 1:0
Фенербахче - Гёзтепе 2:0 Фенербахче - Галатасарай 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Гёзтепе 3:1 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Гиресунспор 2:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 1:1
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:2 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 3:0 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Алтай 0:0 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 1:2 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Фатих Карагюмрюк - Малатьяспор 1:0 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 5:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Бодрумспор 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 37 23 12 2 68 - 33 81
2. Фенербахче 37 20 10 7 68 - 38 70
3. Коньяспор 37 20 7 10 65 - 44 67
4. Истанбул Башакшехир 37 18 8 11 53 - 35 62
5. Аланьяспор 37 18 7 12 66 - 58 61
6. Бешикташ 37 15 13 9 55 - 47 58
7. Антальяспор 37 16 10 11 53 - 46 58
8. Фатих Карагюмрюк 37 16 9 12 47 - 51 57
9. Адана Демирспор 36 14 10 12 51 - 44 52
10. Касымпаша 37 14 8 15 63 - 55 50
11. Хатайспор 37 14 8 15 52 - 59 50
12. Сивасспор 36 12 12 12 48 - 48 48
13. Галатасарай 36 13 9 14 47 - 50 48
14. Кайсериспор 37 12 11 14 53 - 59 47
15. Гиресунспор 37 12 9 16 40 - 43 45
16. Газиантеп 0:0 38 11 11 16 46 - 56 44
17. Ризеспор 36 10 6 20 43 - 67 36
18. Алтай 37 9 7 21 37 - 53 34
19. Гёзтепе 37 7 7 23 40 - 70 28
20. Малатьяспор 0:0 38 5 6 27 27 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 19 12 7 0 35 - 17 43
2. Коньяспор 19 13 4 2 36 - 15 43
3. Фенербахче 19 11 5 3 33 - 17 38
4. Газиантеп 0:0 19 10 8 1 33 - 17 38
5. Истанбул Башакшехир 18 11 2 5 27 - 14 35
6. Бешикташ 18 10 5 3 31 - 22 35
7. Антальяспор 18 10 5 3 33 - 18 35
8. Фатих Карагюмрюк 18 10 5 3 29 - 17 35
9. Кайсериспор 19 10 4 5 32 - 22 34
10. Хатайспор 18 9 5 4 32 - 20 32
11. Аланьяспор 19 9 4 6 39 - 31 31
12. Галатасарай 18 9 3 6 28 - 21 30
13. Адана Демирспор 18 8 5 5 28 - 17 29
14. Касымпаша 19 8 4 7 36 - 29 28
15. Ризеспор 18 8 2 8 23 - 29 26
16. Сивасспор 18 6 8 4 26 - 20 26
17. Гиресунспор 19 7 5 7 23 - 21 26
18. Алтай 18 5 4 9 18 - 23 19
19. Гёзтепе 19 4 2 13 18 - 34 14
20. Малатьяспор 0:0 18 3 3 12 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 18 11 5 2 33 - 16 38
2. Фенербахче 18 9 5 4 35 - 21 32
3. Аланьяспор 18 9 3 6 27 - 27 30
4. Истанбул Башакшехир 19 7 6 6 26 - 21 27
5. Коньяспор 18 7 3 8 29 - 29 24
6. Адана Демирспор 18 6 5 7 23 - 27 23
7. Бешикташ 19 5 8 6 24 - 25 23
8. Антальяспор 19 6 5 8 20 - 28 23
9. Фатих Карагюмрюк 19 6 4 9 18 - 34 22
10. Касымпаша 18 6 4 8 27 - 26 22
11. Сивасспор 18 6 4 8 22 - 28 22
12. Гиресунспор 18 5 4 9 17 - 22 19
13. Хатайспор 19 5 3 11 20 - 39 18
14. Галатасарай 18 4 6 8 19 - 29 18
15. Алтай 19 4 3 12 19 - 30 15
16. Гёзтепе 18 3 5 10 22 - 36 14
17. Кайсериспор 18 2 7 9 21 - 37 13
18. Ризеспор 18 2 4 12 20 - 38 10
19. Малатьяспор 0:0 20 2 3 15 7 - 28 9
20. Газиантеп 0:0 19 1 3 15 13 - 39 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Burak Bekaroglu получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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