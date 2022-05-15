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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Коньяспор
1:1
Второй тайм: 71'
Хатайспор
0'
1:0
6' Гол
Бютюки Зюмер
11' Желтая карточка
Чагиран Муса
1:1
16' Пенальти
Эль-Кааби Аюб
22' Желтая карточка
Куручук Фатих
39' Желтая карточка
Диуф Маме Бирам
71'

Ход матча

6'
Бютюки Зюмер
(Михаляк Конрад)
1:0
11'
Чагиран Муса
 
16'
1:1
Эль-Кааби Аюб
22'
 
Куручук Фатих
39'
 
Диуф Маме Бирам
46'
 
Onur Ergun
Бензия Яссин
62'
 
Bertug Yildirim
Диуф Маме Бирам

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 6 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 11
  • 72 Владение мячом, % 28
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Хатайспор
5.20
4.74
5.60
Все Коэффициенты
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
35
Ogulcan
Ulgun
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
1
Мунир
Моханд
77
Sadik
Bas
22
Куручук
Фатих
53
Burak
Oksuz
37
Каплан
Эмре
95
Сан-Луи
Дилан
8
Буджемаа
Мехди
11
Лобжанидзе
Саба
76
Бензия
Яссин
25
Эль-Кааби
Аюб
92
Диуф
Маме
Бирам
Коньяспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Хатайспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
2:1
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 10 (1) 0.27
Бютюки Зюмер 8 0.22
Хассан Ахмед 7 (1) 0.19
Цекици Эндри 6 0.16
Бардакчи Абдулкерим 5 0.14
Рахманович Амер 5 0.14
Гюрлер Сердар 4 0.11
Хауберт Гильерме 4 (3) 0.11
Дикмен Сонер 3 0.08
Мпоку Поль-Жозе 3 0.08
Хаджиахметович Амир 2 0.05
Михаляк Конрад 2 0.05
Скубич Нейц 1 0.03
Ogulcan Ulgun 1 0.03
Амилтон Минервино 1 0.03
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 16 (1) 0.43
Диуф Маме Бирам 12 (3) 0.32
Лобжанидзе Саба 8 0.22
Сан-Луи Дилан 4 0.11
Камара Мохаммед II 4 0.11
Рибейру Рубен 2 0.05
Бензия Яссин 2 0.05
Траоре Адама II 1 0.03
Фалетт Симон 1 0.03
Onur Ergun 1 0.03
Чорекчи Камил 0 0
Sadik Bas 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Кахраба 0 0
Burak Oksuz 0 0
Куручук Фатих 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 9 0
Скубич Нейц 7 0
Чалык Ахмет 5 1
Шехич Ибрагим 6 0
Рахманович Амер 4 1
Демирбаг Адиль 5 0
Хаджиахметович Амир 5 0
Дикмен Сонер 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Цекици Эндри 3 0
Ogulcan Ulgun 3 0
Чагиран Муса 2 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Бирничан Эрай 0 1
Хассан Ахмед 1 0
Аничич Марин 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 9 2
Адекугбе Сэм 8 1
Буджемаа Мехди 8 1
Диуф Маме Бирам 8 0
Onur Ergun 8 0
Куручук Фатих 7 0
Сакей Айзаак 6 0
Камара Мохаммед II 5 0
Чорекчи Камил 4 0
Траоре Адама II 4 0
Фалетт Симон 3 0
Мунир Моханд 3 0
Сан-Луи Дилан 2 0
Лобжанидзе Саба 2 0
Эль-Кааби Аюб 2 0
Burak Oksuz 2 0
Bertug Yildirim 2 0
Бензия Яссин 1 0
Sadik Bas 1 0
Каплан Эмре 1 0
Selimcan Temel 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
18
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 6
21 Не забивали 24
7
21%
1
6%
1-15
6
18%
2
11%
16-30
4
12%
5
28%
31-45
5
15%
1
6%
46-60
3
9%
3
17%
61-75
8
24%
6
33%
76-90

Пропущено

14
37
3 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 14
2
14%
3
8%
1-15
0
0%
10
27%
16-30
1
7%
5
14%
31-45
3
21%
5
14%
46-60
1
7%
6
16%
61-75
7
50%
8
22%
76-90

Забито

30
32
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
5
17%
3
9%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
4
13%
7
22%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
5
17%
7
22%
61-75
6
20%
7
22%
76-90

Пропущено

28
20
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
7
25%
3
15%
1-15
4
14%
7
35%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
4
14%
3
15%
46-60
5
18%
1
5%
61-75
4
14%
3
15%
76-90

Забито

63
50
32 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 28
23 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
12
19%
4
8%
1-15
12
19%
6
12%
16-30
8
13%
12
24%
31-45
9
14%
5
10%
46-60
8
13%
10
20%
61-75
14
22%
13
26%
76-90

Пропущено

42
57
18 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 27
9
21%
6
11%
1-15
4
10%
17
30%
30%
16-30
5
12%
8
14%
31-45
7
17%
8
14%
46-60
6
14%
7
12%
61-75
11
26%
11
19%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1
Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0
Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1
Антальяспор - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Адана Демирспор 0:0 Бешикташ - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Малатьяспор 5:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Гёзтепе 2:1 Хатайспор - Антальяспор 0:2 Кайсериспор - Хатайспор 4:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Менеменспор 1:0 Гиресунспор - Хатайспор 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 37 23 12 2 68 - 33 81
2. Фенербахче 0:0 37 20 10 7 68 - 38 70
3. Коньяспор 1:1 37 19 8 10 63 - 44 65
4. Истанбул Башакшехир 1:1 37 18 8 11 53 - 35 62
5. Аланьяспор 1:0 37 18 7 12 64 - 58 61
6. Бешикташ 37 15 13 9 55 - 47 58
7. Антальяспор 4:1 37 16 10 11 53 - 45 58
8. Фатих Карагюмрюк 0:0 37 16 9 12 47 - 51 57
9. Адана Демирспор 36 14 10 12 51 - 44 52
10. Хатайспор 1:1 37 14 9 14 52 - 57 51
11. Касымпаша 1:4 37 14 8 15 62 - 55 50
12. Сивасспор 36 12 12 12 48 - 48 48
13. Галатасарай 36 13 9 14 47 - 50 48
14. Кайсериспор 37 12 11 14 53 - 59 47
15. Гиресунспор 1:1 37 12 9 16 40 - 43 45
16. Газиантеп 0:1 38 11 11 16 46 - 54 44
17. Ризеспор 36 10 6 20 43 - 67 36
18. Алтай 37 9 7 21 37 - 53 34
19. Гёзтепе 37 7 7 23 40 - 70 28
20. Малатьяспор 0:0 38 5 6 27 27 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 19 12 7 0 35 - 17 43
2. Коньяспор 1:1 19 12 5 2 34 - 15 41
3. Фенербахче 0:0 19 11 5 3 33 - 17 38
4. Газиантеп 0:1 19 10 8 1 33 - 17 38
5. Истанбул Башакшехир 1:1 18 11 2 5 27 - 14 35
6. Бешикташ 18 10 5 3 31 - 22 35
7. Антальяспор 4:1 18 10 5 3 33 - 18 35
8. Фатих Карагюмрюк 0:0 18 10 5 3 29 - 17 35
9. Кайсериспор 19 10 4 5 32 - 22 34
10. Хатайспор 1:1 18 9 5 4 32 - 20 32
11. Аланьяспор 1:0 19 9 4 6 37 - 31 31
12. Галатасарай 18 9 3 6 28 - 21 30
13. Адана Демирспор 18 8 5 5 28 - 17 29
14. Касымпаша 1:4 19 8 4 7 35 - 29 28
15. Гиресунспор 1:1 19 7 5 7 23 - 21 26
16. Ризеспор 18 8 2 8 23 - 29 26
17. Сивасспор 18 6 8 4 26 - 20 26
18. Алтай 18 5 4 9 18 - 23 19
19. Гёзтепе 19 4 2 13 18 - 34 14
20. Малатьяспор 0:0 18 3 3 12 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 18 11 5 2 33 - 16 38
2. Фенербахче 0:0 18 9 5 4 35 - 21 32
3. Аланьяспор 1:0 18 9 3 6 27 - 27 30
4. Истанбул Башакшехир 1:1 19 7 6 6 26 - 21 27
5. Коньяспор 1:1 18 7 3 8 29 - 29 24
6. Адана Демирспор 18 6 5 7 23 - 27 23
7. Бешикташ 19 5 8 6 24 - 25 23
8. Антальяспор 4:1 19 6 5 8 20 - 27 23
9. Фатих Карагюмрюк 0:0 19 6 4 9 18 - 34 22
10. Касымпаша 1:4 18 6 4 8 27 - 26 22
11. Сивасспор 18 6 4 8 22 - 28 22
12. Хатайспор 1:1 19 5 4 10 20 - 37 19
13. Гиресунспор 1:1 18 5 4 9 17 - 22 19
14. Галатасарай 18 4 6 8 19 - 29 18
15. Алтай 19 4 3 12 19 - 30 15
16. Гёзтепе 18 3 5 10 22 - 36 14
17. Кайсериспор 18 2 7 9 21 - 37 13
18. Ризеспор 18 2 4 12 20 - 38 10
19. Малатьяспор 0:0 20 2 3 15 7 - 28 9
20. Газиантеп 0:1 19 1 3 15 13 - 37 6
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Диуф Маме Бирам получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Коньяспор
Ничья
Хатайспор
5.20
4.74
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коньяспор 1:1 Хатайспор онлайн

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