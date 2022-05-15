Стадион: Конья Бююкшехир
1:0
6' ГолБютюки Зюмер
11' Желтая карточкаЧагиран Муса
1:1
16' ПенальтиЭль-Кааби Аюб
22' Желтая карточкаКуручук Фатих
39' Желтая карточкаДиуф Маме Бирам
2:1
73' ГолМихаляк Конрад
3:1
87' ГолХассан Ахмед
Ход матча
6'
1:0
11'
16'
1:1
22'
39'
73'
87'
3:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
6 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
66 Владение мячом, % 34
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
23
Цекици
Эндри
77
Sadik
Bas
53
Burak
Oksuz
37
Каплан
Эмре
76
Бензия
Яссин
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
28 Чагиран МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ilhan Palut
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Sadik BasЗащитник
- Защитник
-
53 Burak OksuzЗащитник
-
37 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Бензия ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
9 КахрабаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
89 Engin Aksoy
-
87 Eren Fansa
-
-
Главный тренер: Omer Erdogan
История личных встреч
Коньяспор
Хатайспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|10 (1)
|0.27
|Бютюки Зюмер
|8
|0.22
|Хассан Ахмед
|8 (1)
|0.22
|Цекици Эндри
|6
|0.16
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|0.14
|Рахманович Амер
|5
|0.14
|Гюрлер Сердар
|4
|0.11
|Хауберт Гильерме
|4 (3)
|0.11
|Дикмен Сонер
|3
|0.08
|Михаляк Конрад
|3
|0.08
|Мпоку Поль-Жозе
|3
|0.08
|Хаджиахметович Амир
|2
|0.05
|Скубич Нейц
|1
|0.03
|Ogulcan Ulgun
|1
|0.03
|Амилтон Минервино
|1
|0.03
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|16 (1)
|0.43
|Диуф Маме Бирам
|12 (3)
|0.32
|Лобжанидзе Саба
|8
|0.22
|Сан-Луи Дилан
|4
|0.11
|Камара Мохаммед II
|4
|0.11
|Рибейру Рубен
|2
|0.05
|Бензия Яссин
|2
|0.05
|Траоре Адама II
|1
|0.03
|Фалетт Симон
|1
|0.03
|Onur Ergun
|1
|0.03
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Sadik Bas
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Кахраба
|0
|0
|Burak Oksuz
|0
|0
|Куручук Фатих
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|9
|0
|Скубич Нейц
|7
|0
|Чалык Ахмет
|5
|1
|Шехич Ибрагим
|6
|0
|Рахманович Амер
|4
|1
|Демирбаг Адиль
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|5
|0
|Дикмен Сонер
|5
|0
|Гюрлер Сердар
|4
|0
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Ogulcan Ulgun
|3
|0
|Чагиран Муса
|2
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Бирничан Эрай
|0
|1
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Аничич Марин
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рибейру Рубен
|9
|2
|Адекугбе Сэм
|8
|1
|Буджемаа Мехди
|8
|1
|Диуф Маме Бирам
|8
|0
|Onur Ergun
|8
|0
|Куручук Фатих
|7
|0
|Сакей Айзаак
|6
|0
|Камара Мохаммед II
|5
|0
|Чорекчи Камил
|4
|0
|Траоре Адама II
|4
|0
|Фалетт Симон
|3
|0
|Мунир Моханд
|3
|0
|Сан-Луи Дилан
|2
|0
|Лобжанидзе Саба
|2
|0
|Эль-Кааби Аюб
|2
|0
|Burak Oksuz
|2
|0
|Bertug Yildirim
|2
|0
|Бензия Яссин
|1
|0
|Sadik Bas
|1
|0
|Каплан Эмре
|1
|0
|Selimcan Temel
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
19
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 6
21 Не забивали 24
8
22%
1
5%
1-15
6
17%
3
16%
16-30
4
11%
5
26%
31-45
5
14%
1
5%
46-60
4
11%
3
16%
61-75
9
25%
6
32%
76-90
Пропущено
15
40
4 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 15
2
13%
4
10%
1-15
1
7%
10
25%
16-30
1
7%
5
13%
31-45
3
20%
5
13%
46-60
1
7%
7
18%
61-75
7
47%
9
23%
76-90
Забито
30
32
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
5
17%
3
9%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
4
13%
7
22%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
5
17%
7
22%
61-75
6
20%
7
22%
76-90
Пропущено
28
20
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
7
25%
3
15%
1-15
4
14%
7
35%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
4
14%
3
15%
46-60
5
18%
1
5%
61-75
4
14%
3
15%
76-90
Забито
66
51
33 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 28
24 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
13
20%
4
8%
1-15
12
18%
7
14%
16-30
8
12%
12
24%
31-45
9
14%
5
10%
46-60
9
14%
10
20%
61-75
15
23%
13
25%
76-90
Пропущено
43
60
19 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
9
21%
7
12%
1-15
5
12%
17
28%
16-30
5
12%
8
13%
31-45
7
16%
8
13%
46-60
6
14%
8
13%
61-75
11
26%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1
Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0
Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1
Антальяспор - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Адана Демирспор 0:0 Бешикташ - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Малатьяспор 5:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Гёзтепе 2:1 Хатайспор - Антальяспор 0:2 Кайсериспор - Хатайспор 4:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Менеменспор 1:0 Гиресунспор - Хатайспор 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|37
|23
|12
|2
|68 - 33
|81
|2.
|Фенербахче
|37
|20
|10
|7
|68 - 38
|70
|3.
|Коньяспор
|37
|20
|7
|10
|65 - 44
|67
|4.
|Истанбул Башакшехир
|37
|18
|8
|11
|53 - 35
|62
|5.
|Аланьяспор
|37
|18
|7
|12
|66 - 58
|61
|6.
|Бешикташ
|37
|15
|13
|9
|55 - 47
|58
|7.
|Антальяспор
|37
|16
|10
|11
|53 - 46
|58
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|37
|16
|9
|12
|47 - 51
|57
|9.
|Адана Демирспор
|36
|14
|10
|12
|51 - 44
|52
|10.
|Касымпаша
|37
|14
|8
|15
|63 - 55
|50
|11.
|Хатайспор
|37
|14
|8
|15
|52 - 59
|50
|12.
|Сивасспор
|36
|12
|12
|12
|48 - 48
|48
|13.
|Галатасарай
|36
|13
|9
|14
|47 - 50
|48
|14.
|Кайсериспор
|37
|12
|11
|14
|53 - 59
|47
|15.
|Гиресунспор
|37
|12
|9
|16
|40 - 43
|45
|16.
|Газиантеп
|0:0
|38
|11
|11
|16
|46 - 56
|44
|17.
|Ризеспор
|36
|10
|6
|20
|43 - 67
|36
|18.
|Алтай
|37
|9
|7
|21
|37 - 53
|34
|19.
|Гёзтепе
|37
|7
|7
|23
|40 - 70
|28
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|38
|5
|6
|27
|27 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|19
|12
|7
|0
|35 - 17
|43
|2.
|Коньяспор
|19
|13
|4
|2
|36 - 15
|43
|3.
|Фенербахче
|19
|11
|5
|3
|33 - 17
|38
|4.
|Газиантеп
|0:0
|19
|10
|8
|1
|33 - 17
|38
|5.
|Истанбул Башакшехир
|18
|11
|2
|5
|27 - 14
|35
|6.
|Бешикташ
|18
|10
|5
|3
|31 - 22
|35
|7.
|Антальяспор
|18
|10
|5
|3
|33 - 18
|35
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|18
|10
|5
|3
|29 - 17
|35
|9.
|Кайсериспор
|19
|10
|4
|5
|32 - 22
|34
|10.
|Хатайспор
|18
|9
|5
|4
|32 - 20
|32
|11.
|Аланьяспор
|19
|9
|4
|6
|39 - 31
|31
|12.
|Галатасарай
|18
|9
|3
|6
|28 - 21
|30
|13.
|Адана Демирспор
|18
|8
|5
|5
|28 - 17
|29
|14.
|Касымпаша
|19
|8
|4
|7
|36 - 29
|28
|15.
|Ризеспор
|18
|8
|2
|8
|23 - 29
|26
|16.
|Сивасспор
|18
|6
|8
|4
|26 - 20
|26
|17.
|Гиресунспор
|19
|7
|5
|7
|23 - 21
|26
|18.
|Алтай
|18
|5
|4
|9
|18 - 23
|19
|19.
|Гёзтепе
|19
|4
|2
|13
|18 - 34
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|18
|3
|3
|12
|20 - 38
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|18
|11
|5
|2
|33 - 16
|38
|2.
|Фенербахче
|18
|9
|5
|4
|35 - 21
|32
|3.
|Аланьяспор
|18
|9
|3
|6
|27 - 27
|30
|4.
|Истанбул Башакшехир
|19
|7
|6
|6
|26 - 21
|27
|5.
|Коньяспор
|18
|7
|3
|8
|29 - 29
|24
|6.
|Адана Демирспор
|18
|6
|5
|7
|23 - 27
|23
|7.
|Бешикташ
|19
|5
|8
|6
|24 - 25
|23
|8.
|Антальяспор
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|19
|6
|4
|9
|18 - 34
|22
|10.
|Касымпаша
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|11.
|Сивасспор
|18
|6
|4
|8
|22 - 28
|22
|12.
|Гиресунспор
|18
|5
|4
|9
|17 - 22
|19
|13.
|Хатайспор
|19
|5
|3
|11
|20 - 39
|18
|14.
|Галатасарай
|18
|4
|6
|8
|19 - 29
|18
|15.
|Алтай
|19
|4
|3
|12
|19 - 30
|15
|16.
|Гёзтепе
|18
|3
|5
|10
|22 - 36
|14
|17.
|Кайсериспор
|18
|2
|7
|9
|21 - 37
|13
|18.
|Ризеспор
|18
|2
|4
|12
|20 - 38
|10
|19.
|Малатьяспор
|0:0
|20
|2
|3
|15
|7 - 28
|9
|20.
|Газиантеп
|0:0
|19
|1
|3
|15
|13 - 39
|6