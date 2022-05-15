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Турция: Суперлига

2021-2022

Стадион:
Коньяспор
3:1
Конец матча
Хатайспор
0'
1:0
6' Гол
Бютюки Зюмер
11' Желтая карточка
Чагиран Муса
1:1
16' Пенальти
Эль-Кааби Аюб
22' Желтая карточка
Куручук Фатих
39' Желтая карточка
Диуф Маме Бирам
2:1
73' Гол
Михаляк Конрад
3:1
87' Гол
Хассан Ахмед
90'+4
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
42
Бардакчи
Абдулкерим
12
Хауберт
Гильерме
35
Ogulcan
Ulgun
18
Хаджиахметович
Амир
77
Михаляк
Конрад
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
1
Мунир
Моханд
77
Sadik
Bas
22
Куручук
Фатих
53
Burak
Oksuz
37
Каплан
Эмре
95
Сан-Луи
Дилан
8
Буджемаа
Мехди
11
Лобжанидзе
Саба
76
Бензия
Яссин
25
Эль-Кааби
Аюб
92
Диуф
Маме
Бирам
Коньяспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Коньяспор
Хатайспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
2:1
ТМК
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 10 (1) 0.27
Бютюки Зюмер 8 0.22
Хассан Ахмед 8 (1) 0.22
Цекици Эндри 6 0.16
Бардакчи Абдулкерим 5 0.14
Рахманович Амер 5 0.14
Гюрлер Сердар 4 0.11
Хауберт Гильерме 4 (3) 0.11
Дикмен Сонер 3 0.08
Михаляк Конрад 3 0.08
Мпоку Поль-Жозе 3 0.08
Хаджиахметович Амир 2 0.05
Скубич Нейц 1 0.03
Ogulcan Ulgun 1 0.03
Амилтон Минервино 1 0.03
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 16 (1) 0.43
Диуф Маме Бирам 12 (3) 0.32
Лобжанидзе Саба 8 0.22
Сан-Луи Дилан 4 0.11
Камара Мохаммед II 4 0.11
Рибейру Рубен 2 0.05
Бензия Яссин 2 0.05
Траоре Адама II 1 0.03
Фалетт Симон 1 0.03
Onur Ergun 1 0.03
Чорекчи Камил 0 0
Sadik Bas 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Кахраба 0 0
Burak Oksuz 0 0
Куручук Фатих 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 9 0
Скубич Нейц 7 0
Чалык Ахмет 5 1
Шехич Ибрагим 6 0
Рахманович Амер 4 1
Демирбаг Адиль 5 0
Хаджиахметович Амир 5 0
Дикмен Сонер 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Цекици Эндри 3 0
Ogulcan Ulgun 3 0
Чагиран Муса 2 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Бирничан Эрай 0 1
Хассан Ахмед 1 0
Аничич Марин 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рибейру Рубен 9 2
Адекугбе Сэм 8 1
Буджемаа Мехди 8 1
Диуф Маме Бирам 8 0
Onur Ergun 8 0
Куручук Фатих 7 0
Сакей Айзаак 6 0
Камара Мохаммед II 5 0
Чорекчи Камил 4 0
Траоре Адама II 4 0
Фалетт Симон 3 0
Мунир Моханд 3 0
Сан-Луи Дилан 2 0
Лобжанидзе Саба 2 0
Эль-Кааби Аюб 2 0
Burak Oksuz 2 0
Bertug Yildirim 2 0
Бензия Яссин 1 0
Sadik Bas 1 0
Каплан Эмре 1 0
Selimcan Temel 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
19
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 6
21 Не забивали 24
8
22%
1
5%
1-15
6
17%
3
16%
16-30
4
11%
5
26%
31-45
5
14%
1
5%
46-60
4
11%
3
16%
61-75
9
25%
6
32%
76-90

Пропущено

15
40
4 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 15
2
13%
4
10%
1-15
1
7%
10
25%
16-30
1
7%
5
13%
31-45
3
20%
5
13%
46-60
1
7%
7
18%
61-75
7
47%
9
23%
76-90

Забито

30
32
15 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
5
17%
3
9%
1-15
6
20%
4
13%
16-30
4
13%
7
22%
31-45
4
13%
4
13%
46-60
5
17%
7
22%
61-75
6
20%
7
22%
76-90

Пропущено

28
20
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
7
25%
3
15%
1-15
4
14%
7
35%
16-30
4
14%
3
15%
31-45
4
14%
3
15%
46-60
5
18%
1
5%
61-75
4
14%
3
15%
76-90

Забито

66
51
33 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 28
24 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
13
20%
4
8%
1-15
12
18%
7
14%
16-30
8
12%
12
24%
31-45
9
14%
5
10%
46-60
9
14%
10
20%
61-75
15
23%
13
25%
76-90

Пропущено

43
60
19 В 1-м тайме 32
24 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
9
21%
7
12%
1-15
5
12%
17
28%
16-30
5
12%
8
13%
31-45
7
16%
8
13%
46-60
6
14%
8
13%
61-75
11
26%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Антальяспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:2 Малатьяспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Газиантеп 4:1
Ризеспор - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Гёзтепе 3:0 Фенербахче - Коньяспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1 Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0
Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Алтай 0:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1
Антальяспор - Хатайспор 4:1 Хатайспор - Адана Демирспор 0:0 Бешикташ - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:0 Газиантеп - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Малатьяспор 5:2 Фенербахче - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Гёзтепе 2:1 Хатайспор - Антальяспор 0:2 Кайсериспор - Хатайспор 4:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Хатайспор - Галатасарай 4:2 Касымпаша - Хатайспор 3:1 Хатайспор - Менеменспор 1:0 Гиресунспор - Хатайспор 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 37 23 12 2 68 - 33 81
2. Фенербахче 37 20 10 7 68 - 38 70
3. Коньяспор 37 20 7 10 65 - 44 67
4. Истанбул Башакшехир 37 18 8 11 53 - 35 62
5. Аланьяспор 37 18 7 12 66 - 58 61
6. Бешикташ 37 15 13 9 55 - 47 58
7. Антальяспор 37 16 10 11 53 - 46 58
8. Фатих Карагюмрюк 37 16 9 12 47 - 51 57
9. Адана Демирспор 36 14 10 12 51 - 44 52
10. Касымпаша 37 14 8 15 63 - 55 50
11. Хатайспор 37 14 8 15 52 - 59 50
12. Сивасспор 36 12 12 12 48 - 48 48
13. Галатасарай 36 13 9 14 47 - 50 48
14. Кайсериспор 37 12 11 14 53 - 59 47
15. Гиресунспор 37 12 9 16 40 - 43 45
16. Газиантеп 0:0 38 11 11 16 46 - 56 44
17. Ризеспор 36 10 6 20 43 - 67 36
18. Алтай 37 9 7 21 37 - 53 34
19. Гёзтепе 37 7 7 23 40 - 70 28
20. Малатьяспор 0:0 38 5 6 27 27 - 66 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 19 12 7 0 35 - 17 43
2. Коньяспор 19 13 4 2 36 - 15 43
3. Фенербахче 19 11 5 3 33 - 17 38
4. Газиантеп 0:0 19 10 8 1 33 - 17 38
5. Истанбул Башакшехир 18 11 2 5 27 - 14 35
6. Бешикташ 18 10 5 3 31 - 22 35
7. Антальяспор 18 10 5 3 33 - 18 35
8. Фатих Карагюмрюк 18 10 5 3 29 - 17 35
9. Кайсериспор 19 10 4 5 32 - 22 34
10. Хатайспор 18 9 5 4 32 - 20 32
11. Аланьяспор 19 9 4 6 39 - 31 31
12. Галатасарай 18 9 3 6 28 - 21 30
13. Адана Демирспор 18 8 5 5 28 - 17 29
14. Касымпаша 19 8 4 7 36 - 29 28
15. Ризеспор 18 8 2 8 23 - 29 26
16. Сивасспор 18 6 8 4 26 - 20 26
17. Гиресунспор 19 7 5 7 23 - 21 26
18. Алтай 18 5 4 9 18 - 23 19
19. Гёзтепе 19 4 2 13 18 - 34 14
20. Малатьяспор 0:0 18 3 3 12 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 18 11 5 2 33 - 16 38
2. Фенербахче 18 9 5 4 35 - 21 32
3. Аланьяспор 18 9 3 6 27 - 27 30
4. Истанбул Башакшехир 19 7 6 6 26 - 21 27
5. Коньяспор 18 7 3 8 29 - 29 24
6. Адана Демирспор 18 6 5 7 23 - 27 23
7. Бешикташ 19 5 8 6 24 - 25 23
8. Антальяспор 19 6 5 8 20 - 28 23
9. Фатих Карагюмрюк 19 6 4 9 18 - 34 22
10. Касымпаша 18 6 4 8 27 - 26 22
11. Сивасспор 18 6 4 8 22 - 28 22
12. Гиресунспор 18 5 4 9 17 - 22 19
13. Хатайспор 19 5 3 11 20 - 39 18
14. Галатасарай 18 4 6 8 19 - 29 18
15. Алтай 19 4 3 12 19 - 30 15
16. Гёзтепе 18 3 5 10 22 - 36 14
17. Кайсериспор 18 2 7 9 21 - 37 13
18. Ризеспор 18 2 4 12 20 - 38 10
19. Малатьяспор 0:0 20 2 3 15 7 - 28 9
20. Газиантеп 0:0 19 1 3 15 13 - 39 6
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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