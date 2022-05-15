Стадион: Сан-Сиро
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Аталанта
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
27 матчей
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|10
|0.28
|Жиру Оливье
|9 (2)
|0.25
|Ибрагимович Златан
|8
|0.22
|Тонали Сандро
|5
|0.14
|Мессьяс Жуниор
|5
|0.14
|Кесси Франк
|5 (2)
|0.14
|Тео Эрнандес
|4 (1)
|0.11
|Диас Браим
|3
|0.08
|Калабрия Давиде
|2
|0.06
|Ребич Анте
|2
|0.06
|Беннасер Исмаэль
|2
|0.06
|Флоренци Алессандро
|2
|0.06
|Салемакерс Алексис
|1
|0.03
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|Мальдини Даниэль
|1
|0.03
|Меньян Майк
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|13
|0.36
|Сапата Дуван
|10 (3)
|0.28
|Муриэль Луис
|9 (2)
|0.25
|Малиновский Руслан
|6
|0.17
|Коопмейнерс Теун
|4
|0.11
|Иличич Йосип
|3
|0.08
|Де Рон Мартен
|3
|0.08
|Миранчук Алексей
|2
|0.06
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.03
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|Джимсити Берат
|1
|0.03
|Пессина Маттео
|1
|0.03
|Меле Йоаким
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Сиссе Мустафа
|1
|0.03
|Госенс Робин
|1
|0.03
|Пикколи Роберто
|1
|0.03
|Скальвини Джорджио
|1
|0.03
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|6
|2
|Тонали Сандро
|8
|0
|Беннасер Исмаэль
|6
|0
|Романьоли Алессио
|4
|1
|Томори Фикайо
|4
|0
|Диас Браим
|4
|0
|Леау Рафаэл
|4
|0
|Калюлю Пьер
|4
|0
|Жиру Оливье
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Стефано Пиоли
|3
|0
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|Салемакерс Алексис
|2
|0
|Мессьяс Жуниор
|2
|0
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|Меньян Майк
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Кастильехо Самуэль
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|9
|0
|Малиновский Руслан
|9
|0
|Фройлер Ремо
|8
|0
|Демирал Мерих
|8
|0
|Де Рон Мартен
|6
|1
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Джимсити Берат
|6
|0
|Дзаппакоста Давиде
|6
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|2
|Сапата Дуван
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Коопмейнерс Теун
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Муриэль Луис
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
33
17 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
6
24%
4
12%
1-15
7
28%
7
21%
16-30
4
16%
5
15%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
5
20%
9
27%
76-90
Пропущено
13
18
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
4
31%
2
11%
1-15
3
23%
6
33%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
2
15%
3
17%
76-90
Забито
38
32
13 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
6
16%
4
13%
1-15
2
5%
4
13%
16-30
5
13%
4
13%
31-45
9
24%
4
13%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
10
26%
11
34%
76-90
Пропущено
19
27
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
16%
5
19%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
3
16%
7
26%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
7
37%
6
22%
76-90
Забито
63
65
30 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 37
24 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
12
19%
8
12%
1-15
9
14%
11
17%
16-30
9
14%
9
14%
31-45
10
16%
6
9%
46-60
8
13%
11
17%
61-75
15
24%
20
31%
76-90
Пропущено
32
45
17 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 26
7
22%
7
16%
1-15
6
19%
9
20%
16-30
4
13%
9
20%
31-45
2
6%
5
11%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
9
28%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0
Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3
Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3
Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|64 - 31
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|3.
|Наполи
|Заявка
|37
|23
|7
|7
|71 - 31
|76
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|56 - 43
|60
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 47
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 38
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|43 - 55
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|33 - 65
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|37
|4
|16
|17
|27 - 59
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|37 - 16
|36
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|7.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|8.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|15.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|16.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|19
|1
|8
|10
|13 - 35
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан 0:0 Аталанта
Исход игры
Милан
85.4% (105)
Ничья
12.2% (15)
Аталанта
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
76.42% (81)
Меньше
23.58% (25)
Обе команды забьют
Да
81.13% (86)
Нет
18.87% (20)
Популярный счёт
2:1 Милан
52% (64)
1:0 Милан
12.2% (15)
2:2 Ничья
4.9% (6)
3:2 Милан
4.9% (6)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:0 Милан
3.3% (4)
3:1 Милан
2.4% (3)
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