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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Милан
0:0
Первый тайм: 2'
Аталанта
0' 2'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 118
Милан 84.7% (100)
X 12.7% (15)
Аталанта 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Аталанта
1.95
4.25
4.35
Все Коэффициенты
Новости
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
33
Крунич
Раде
17
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
1
Муссо
Хуан
15
Де
Рон
Мартен
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
7
Коопмейнерс
Теун
11
Фройлер
Ремо
77
Дзаппакоста
Давиде
32
Пессина
Маттео
88
Пашалич
Марио
9
Муриэль
Луис
Милан
4-2-3-1
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Милан
Аталанта

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

27 матчей

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
40.7%
26%
9 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
25.9%
33.4%
11 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:3
СA
0:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
5:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 10 0.28
Жиру Оливье 9 (2) 0.25
Ибрагимович Златан 8 0.22
Тонали Сандро 5 0.14
Мессьяс Жуниор 5 0.14
Кесси Франк 5 (2) 0.14
Тео Эрнандес 4 (1) 0.11
Диас Браим 3 0.08
Калабрия Давиде 2 0.06
Ребич Анте 2 0.06
Беннасер Исмаэль 2 0.06
Флоренци Алессандро 2 0.06
Салемакерс Алексис 1 0.03
Калюлю Пьер 1 0.03
Романьоли Алессио 1 0.03
Мальдини Даниэль 1 0.03
Меньян Майк 0 0
Крунич Раде 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 13 0.36
Сапата Дуван 10 (3) 0.28
Муриэль Луис 9 (2) 0.25
Малиновский Руслан 6 0.17
Коопмейнерс Теун 4 0.11
Иличич Йосип 3 0.08
Де Рон Мартен 3 0.08
Миранчук Алексей 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Фройлер Ремо 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Джимсити Берат 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Скальвини Джорджио 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 6 2
Тонали Сандро 8 0
Беннасер Исмаэль 6 0
Романьоли Алессио 4 1
Томори Фикайо 4 0
Диас Браим 4 0
Леау Рафаэл 4 0
Калюлю Пьер 4 0
Жиру Оливье 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Габбия Маттео 3 0
Стефано Пиоли 3 0
Ибрагимович Златан 2 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Балло-Туре Фоде 2 0
Салемакерс Алексис 2 0
Мессьяс Жуниор 2 0
Флоренци Алессандро 1 0
Меньян Майк 1 0
Кесси Франк 1 0
Кастильехо Самуэль 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 9 0
Малиновский Руслан 9 0
Фройлер Ремо 8 0
Демирал Мерих 8 0
Де Рон Мартен 6 1
Толой Рафаэл 6 0
Джимсити Берат 6 0
Дзаппакоста Давиде 6 0
Джан Пьеро Гасперини 1 2
Сапата Дуван 3 0
Пашалич Марио 3 0
Пеццелла Джузеппе 3 0
Коопмейнерс Теун 3 0
Муссо Хуан 1 1
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Иличич Йосип 1 0
Муриэль Луис 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0
Скальвини Джорджио 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
33
17 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
22 Не забивали 22
6
24%
4
12%
1-15
7
28%
7
21%
16-30
4
16%
5
15%
31-45
1
4%
2
6%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
5
20%
9
27%
76-90

Пропущено

13
18
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
4
31%
2
11%
1-15
3
23%
6
33%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Забито

38
32
13 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
6
16%
4
13%
1-15
2
5%
4
13%
16-30
5
13%
4
13%
31-45
9
24%
4
13%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
10
26%
11
34%
76-90

Пропущено

19
27
9 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
16%
5
19%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
3
16%
7
26%
31-45
2
11%
2
7%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
7
37%
6
22%
76-90

Забито

63
65
30 В 1-м тайме 28
33 Во 2-м тайме 37
24 Забивали первыми 15
5 Не забивали 8
12
19%
8
12%
1-15
9
14%
11
17%
16-30
9
14%
9
14%
31-45
10
16%
6
9%
46-60
8
13%
11
17%
61-75
15
24%
20
31%
76-90

Пропущено

32
45
17 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 26
7
22%
7
16%
1-15
6
19%
9
20%
16-30
4
13%
9
20%
31-45
2
6%
5
11%
46-60
4
13%
6
13%
61-75
9
28%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Верона - Милан 1:3 Милан - Фиорентина 1:0 Лацио - Милан 1:2 Интер Милан - Милан 3:0
Милан - Дженоа 2:0 Торино - Милан 0:0 Милан - Болонья 0:0 Кальяри - Милан 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Наполи - Милан 0:1 Милан - Интер Милан 0:0 Милан - Удинезе 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Сампдория 1:0 Милан - Лацио 4:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ювентус 0:0 Милан - Специя 1:2 Милан - Дженоа 3:1 Венеция - Милан 0:3
Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3
Аталанта - Верона 1:2 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 Сассуоло - Аталанта 2:1 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Аталанта - Наполи 1:3 Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 37 23 7 7 71 - 31 76
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 37 4 16 17 27 - 59 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Наполи Заявка 19 11 3 5 37 - 16 36
6. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
7. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 19 1 8 10 13 - 35 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 3'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Салемакерс и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • 3'
    Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Аталанта пытается что-то создать.
  • 2'
    Опасность предотвращена - Джимсити Берат из команды Аталанта вступил в отбор удачно
  • 2'
    Отличные скиллы показывает Салемакерс Алексис, обводя своих соперников
  • 2'
    Аталанта пытается что-то создать.
  • 1'
    Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Хатебур Ханс наказан за толчок Тео Эрнандес
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Аталанта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Милан 0:0 Аталанта

Исход игры
Милан
85.4% (105)
Ничья
12.2% (15)
Аталанта
2.4% (3)
Тотал 2.5
Больше
76.42% (81)
Меньше
23.58% (25)
Обе команды забьют
Да
81.13% (86)
Нет
18.87% (20)
Популярный счёт
2:1 Милан
52% (64)
1:0 Милан
12.2% (15)
2:2 Ничья
4.9% (6)
3:2 Милан
4.9% (6)
1:1 Ничья
4.1% (5)
2:0 Милан
3.3% (4)
3:1 Милан
2.4% (3)
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Милан
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