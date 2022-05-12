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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Кальяри
 
Позже
Интер Милан

История личных встреч

Кальяри
Интер Милан

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

29 матчей

17.2%
20.7%
62.1%
5 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
К
4:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:0
СA
1:3
СA
1:5
СA
1:2
К
3:0
СA
1:2
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 13 (3) 0.36
Паволетти Леонардо 5 0.14
Перейро Гастон 4 0.11
Дейола Алессандро 4 0.11
Кейта Бальде 3 0.08
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Альтаре Джорджо 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Годин Диего 0 0
Базелли Даниэле 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 19 (3) 0.53
Джеко Эдин 13 0.36
Чалханоглу Хакан 7 (3) 0.19
Перишич Иван 7 (1) 0.19
Дюмфрис Дензел 5 0.14
Санчес Алексис 5 0.14
Корреа Хоакин 4 0.11
Барелла Николо 3 0.08
Шкриньяр Милан 3 0.08
Димарко Федерико 2 0.06
Брозович Марсело 2 0.06
Гальярдини Роберто 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Госенс Робин 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педро Жоао 9 0
Паволетти Леонардо 9 0
Далберт Эстеван 9 0
Грасси Альберто 5 1
Марин Рэзван 5 1
Карбони Андреа 6 0
Дейола Алессандро 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Ловато Маттео 4 0
Годин Диего 3 0
Краньо Алессио 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Белланова Рауль 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Кейта Бальде 2 0
Радунович Борис 0 1
Базелли Даниэле 1 0
Перейро Гастон 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 10 0
Барелла Николо 8 0
Брозович Марсело 7 0
Мартинес Лаутаро 6 0
Индзаги Симоне 3 1
Перишич Иван 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Шкриньяр Милан 3 0
Дюмфрис Дензел 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Весино Матиас 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
34
7 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
2
10%
6
18%
1-15
3
15%
3
9%
16-30
2
10%
8
24%
31-45
6
30%
6
18%
46-60
5
25%
2
6%
61-75
2
10%
9
26%
76-90

Пропущено

29
14
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 10
4
14%
3
21%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
7
24%
2
14%
61-75
6
21%
4
29%
76-90

Забито

14
44
4 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 22
3 Забивали первыми 13
27 Не забивали 19
1
7%
4
9%
1-15
1
7%
10
23%
16-30
2
14%
8
18%
31-45
4
29%
7
16%
46-60
4
29%
12
27%
61-75
2
14%
3
7%
76-90

Пропущено

35
17
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 11
2
6%
2
12%
1-15
5
14%
5
29%
29%
16-30
9
26%
3
18%
31-45
9
26%
1
6%
46-60
6
17%
1
6%
61-75
4
11%
5
29%
29%
76-90

Забито

34
78
11 В 1-м тайме 39
23 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 24
13 Не забивали 3
3
9%
10
13%
1-15
4
12%
13
17%
16-30
4
12%
16
21%
31-45
10
29%
29%
13
17%
46-60
9
26%
14
18%
61-75
4
12%
12
15%
76-90

Пропущено

64
31
27 В 1-м тайме 17
37 Во 2-м тайме 14
22 Пропускали первыми 10
33 Не пропускали 21
6
9%
5
16%
1-15
7
11%
8
26%
16-30
14
22%
4
13%
31-45
14
22%
2
6%
46-60
13
20%
3
10%
61-75
10
16%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0 Кальяри - Сассуоло 1:0
Кальяри - Ювентус 1:2 Удинезе - Кальяри 5:1 Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2 Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4
Интер Милан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Эмполи 4:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Интер Милан 2:1
Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Милан 3:0 Специя - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Верона 2:0 Ювентус - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома Заявка 36 17 8 11 55 - 42 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 36 14 10 12 62 - 55 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 36 9 6 21 38 - 66 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 36 7 9 20 32 - 73 30
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 18 9 3 6 34 - 24 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.

    Главный судья: Довери Даниэле

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Кальяри 0% (0)
    X 0% (0)
    Интер Милан 100% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Интер Милан
    8.10
    5.64
    1.43
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Кальяри - Интер Милан

    Исход игры
    Кальяри
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Интер Милан
    100% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.86% (22)
    Меньше
    37.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (21)
    Нет
    40% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    48.6% (18)
    0:2 Интер Милан
    29.7% (11)
    1:3 Интер Милан
    8.1% (3)
    0:1 Интер Милан
    5.4% (2)
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    Кальяри
    Интер Милан
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