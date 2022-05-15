  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Болонья
0:1
Первый тайм: 45+'
Сассуоло
0'
0:1
35' Гол
Скамакка Джанлука
45'+1

Ход матча

35'
0:1
Скамакка Джанлука
(Берарди Доменико)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 112
Болонья 55.4% (62)
X 39.3% (44)
Сассуоло 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Сассуоло
2.59
3.92
2.85
Все Коэффициенты
Новости
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
21
Сориано
Роберто
30
Схаутен
Йерди
20
Эбишер
Мишель
3
Хикки
Аарон
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
97
Энрике
Матеус
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
91
Скамакка
Джанлука
Болонья
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Сассуоло

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:3
СA
1:1
СA
3:4
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
ТМС
0:1
СA
0:0
СA
2:1
ММ(
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 14 (2) 0.38
Барроу Муса 5 0.14
Орсолини Риккардо 5 (1) 0.14
Хикки Аарон 5 0.14
Сванберг Маттиас 3 0.08
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.08
Сансоне Никола 2 0.05
Теате Артур 2 0.05
Схаутен Йерди 1 0.03
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 14 (6) 0.38
Скамакка Джанлука 14 (1) 0.38
Распадори Джакомо 10 0.27
Траоре Хамед 7 0.19
Фраттези Давиде 4 0.11
Дефрель Грегоре 2 0.05
Лопес Максим 2 0.05
Джуричич Филип 2 0.05
Капуто Франческо 1 0.03
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Самеле Луиджи 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медель Гари 9 1
Сумаоро Адама 6 2
Сориано Роберто 5 2
Хикки Аарон 8 0
Де Сильвестри Лоренцо 7 0
Сванберг Маттиас 7 0
Домингес Николас 7 0
Арнаутович Марко 6 0
Сансоне Никола 6 0
Теате Артур 6 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Скорупски Лукаш 4 0
Бинкс Луис 3 0
Дейкс Митчелл 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 13 0
Берарди Доменико 9 0
Распадори Джакомо 7 1
Скамакка Джанлука 7 0
Феррари Джанмарко 5 1
Фраттези Давиде 6 0
Кирьякопулос Георгиос 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Мюлдюр Мерт 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Айхан Кан 2 1
Энрике Матеус 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Траоре Хамед 3 0
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Нето Руан 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
34
7 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 20
2
9%
4
12%
1-15
2
9%
10
29%
29%
16-30
3
13%
6
18%
31-45
5
22%
2
6%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
8
35%
7
21%
76-90

Пропущено

22
35
8 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 17
3
14%
7
20%
1-15
3
14%
7
20%
16-30
2
9%
6
17%
31-45
6
27%
5
14%
46-60
4
18%
3
9%
61-75
4
18%
7
20%
76-90

Забито

20
24
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
3
15%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
3
15%
7
29%
29%
61-75
6
30%
4
17%
76-90

Пропущено

29
30
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
3
10%
2
7%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
10
33%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
7
24%
0
0%
61-75
8
28%
11
37%
76-90

Забито

43
58
14 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 15
12 Не забивали 6
5
12%
5
9%
1-15
2
5%
14
24%
16-30
7
16%
9
16%
31-45
9
21%
7
12%
46-60
6
14%
12
21%
61-75
14
33%
11
19%
76-90

Пропущено

51
65
19 В 1-м тайме 32
32 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 20
24 Не пропускали 33
6
12%
9
14%
1-15
7
14%
7
11%
16-30
6
12%
16
25%
31-45
9
18%
12
18%
46-60
11
22%
3
5%
61-75
12
24%
18
28%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2
Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0
Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло 1:0 Заявка 37 13 11 13 62 - 62 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья 0:1 Заявка 37 11 10 16 42 - 53 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья 0:1 Заявка 19 8 4 7 24 - 22 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло 1:0 Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Сассуоло 1:0 Заявка 19 7 5 7 35 - 35 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья 0:1 Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Болонья 55.4% (62)
    X 39.3% (44)
    Сассуоло 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Сассуоло
    2.59
    3.92
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Болонья 0:1 Сассуоло онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Болонья 0:1 Сассуоло

    Исход игры
    Болонья
    55.4% (62)
    Ничья
    39.3% (44)
    Сассуоло
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (52)
    Меньше
    50.94% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    79.25% (84)
    Нет
    20.75% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    33.9% (38)
    1:1 Ничья
    29.5% (33)
    1:0 Болонья
    12.5% (14)
    2:2 Ничья
    6.3% (7)
    2:0 Болонья
    3.6% (4)
    1:2 Сассуоло
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Болонья
    Сассуоло
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     