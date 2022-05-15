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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Болонья
1:3
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
35' Гол
Скамакка Джанлука
57' Желтая карточка
Распадори Джакомо
60' Undefined phrase: football_event_
Кирикеш Влад
0:2
75' Гол
Берарди Доменико
0:3
80' Гол
Скамакка Джанлука
1:3
90' Пенальти
Орсолини Риккардо
90'+7
0:1. Гол Джанлука Скамакка (виде...

Ход матча

35'
0:1
Скамакка Джанлука
(Берарди Доменико)
46'
Барроу Муса
Теате Артур
 
57'
 
Распадори Джакомо
60'
 
Кирикеш Влад
64'
 
Лопес Максим
Траоре Хамед
65'
Сансоне Никола
Сориано Роберто
 
65'
Сванберг Маттиас
Эбишер Мишель
 
75'
0:2
Берарди Доменико
76'
Дейкс Митчелл
Хикки Аарон
 
76'
Касиус Денсо
Де Сильвестри Лоренцо
 
79'
 
Нето Руан
Мюлдюр Мерт
79'
 
Сейде Эмиль Конрадсен
Распадори Джакомо
80'
0:3
Скамакка Джанлука
(Фраттези Давиде)
84'
 
Маньянелли Франческо
Фраттези Давиде
84'
 
Дефрель Грегоре
Берарди Доменико
90'
Орсолини Риккардо
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 9
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Болонья 55.4% (62)
X 39.3% (44)
Сассуоло 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
21
Сориано
Роберто
30
Схаутен
Йерди
20
Эбишер
Мишель
3
Хикки
Аарон
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
97
Энрике
Матеус
25
Берарди
Доменико
18
Распадори
Джакомо
23
Траоре
Хамед
91
Скамакка
Джанлука
Болонья
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Сассуоло

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:3
СA
1:1
СA
3:4
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
ТМС
0:1
СA
0:0
СA
2:1
ММ(
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 14 (2) 0.38
Орсолини Риккардо 6 (2) 0.16
Барроу Муса 5 0.14
Хикки Аарон 5 0.14
Сванберг Маттиас 3 0.08
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.08
Сансоне Никола 2 0.05
Теате Артур 2 0.05
Схаутен Йерди 1 0.03
Сантандер Федерико 1 0.03
Сориано Роберто 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Дейкс Митчелл 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скамакка Джанлука 16 (1) 0.43
Берарди Доменико 15 (6) 0.41
Распадори Джакомо 10 0.27
Траоре Хамед 7 0.19
Фраттези Давиде 4 0.11
Дефрель Грегоре 2 0.05
Лопес Максим 2 0.05
Джуричич Филип 2 0.05
Капуто Франческо 1 0.03
Айхан Кан 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Бога Жереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Тольян Йереми 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Самеле Луиджи 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медель Гари 9 1
Сумаоро Адама 6 2
Сориано Роберто 5 2
Хикки Аарон 8 0
Де Сильвестри Лоренцо 7 0
Сванберг Маттиас 7 0
Домингес Николас 7 0
Арнаутович Марко 6 0
Сансоне Никола 6 0
Теате Артур 6 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Скорупски Лукаш 4 0
Бинкс Луис 3 0
Дейкс Митчелл 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 13 0
Распадори Джакомо 8 1
Берарди Доменико 9 0
Скамакка Джанлука 7 0
Феррари Джанмарко 5 1
Фраттези Давиде 6 0
Кирьякопулос Георгиос 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Мюлдюр Мерт 5 0
Кирикеш Влад 4 0
Айхан Кан 2 1
Энрике Матеус 3 0
Дефрель Грегоре 3 0
Траоре Хамед 3 0
Консильи Андреа 2 0
Тольян Йереми 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Маньянелли Франческо 1 0
Нето Руан 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
37
7 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
2
8%
4
11%
1-15
2
8%
10
27%
16-30
3
13%
7
19%
31-45
5
21%
2
5%
46-60
3
13%
6
16%
61-75
9
38%
8
22%
76-90

Пропущено

25
36
9 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 18
3
12%
7
19%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
6
24%
5
14%
46-60
5
20%
3
8%
61-75
5
20%
8
22%
76-90

Забито

20
24
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
3
15%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
3
15%
7
29%
29%
61-75
6
30%
4
17%
76-90

Пропущено

29
30
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
3
10%
2
7%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
10
33%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
7
24%
0
0%
61-75
8
28%
11
37%
76-90

Забито

44
61
14 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 16
12 Не забивали 6
5
11%
5
8%
1-15
2
5%
14
23%
16-30
7
16%
10
16%
31-45
9
20%
7
11%
46-60
6
14%
13
21%
61-75
15
34%
12
20%
76-90

Пропущено

54
66
20 В 1-м тайме 32
34 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 34
6
11%
9
14%
1-15
7
13%
7
11%
16-30
7
13%
16
24%
31-45
9
17%
12
18%
46-60
12
22%
3
5%
61-75
13
24%
19
29%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2
Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0
Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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Новости матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Энрике Матеус из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      93'
      Судья сигнализирует, что Барроу Муса из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Нето Руан
    • 93'
      Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Описание гола
      92'
      'Г О О О О О Л - Орсолини Риккардо из команды Болонья забил левой с пенальти! Андреа Консильи решил остаться по центру ворот.'
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Фол, нарушение
      91'
      ПЕНАЛЬТИ! - Нето Руан играет рукой в штрафной! Нето Руан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 91'
      После проверки VAR судья изменил решение - Болонья пробьет пенальти!
    • 90'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 90'
      Контроль мяча: Болонья: 55%, Сассуоло: 45%.
    • 90'
      Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Болонья 55.4% (62)
    X 39.3% (44)
    Сассуоло 5.4% (6)
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    Прогнозы на матч Болонья 1:3 Сассуоло

    Исход игры
    Болонья
    55.4% (62)
    Ничья
    39.3% (44)
    Сассуоло
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (52)
    Меньше
    50.94% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    79.25% (84)
    Нет
    20.75% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    33.9% (38)
    1:1 Ничья
    29.5% (33)
    1:0 Болонья
    12.5% (14)
    2:2 Ничья
    6.3% (7)
    2:0 Болонья
    3.6% (4)
    1:2 Сассуоло
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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