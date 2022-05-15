Стадион: Ренато Далл'Ара
0:1
35' ГолСкамакка Джанлука
57' Желтая карточкаРаспадори Джакомо
60' Undefined phrase: football_event_Кирикеш Влад
0:2
75' ГолБерарди Доменико
0:3
80' ГолСкамакка Джанлука
1:3
90' ПенальтиОрсолини Риккардо
Ход матча
35'
60'
75'
0:2
79'
80'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
4 Угловые 9
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
17
Медель
Гари
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Касиус ДенсоПолузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Сассуоло
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|14 (2)
|0.38
|Орсолини Риккардо
|6 (2)
|0.16
|Барроу Муса
|5
|0.14
|Хикки Аарон
|5
|0.14
|Сванберг Маттиас
|3
|0.08
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.08
|Сансоне Никола
|2
|0.05
|Теате Артур
|2
|0.05
|Схаутен Йерди
|1
|0.03
|Сантандер Федерико
|1
|0.03
|Сориано Роберто
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скамакка Джанлука
|16 (1)
|0.43
|Берарди Доменико
|15 (6)
|0.41
|Распадори Джакомо
|10
|0.27
|Траоре Хамед
|7
|0.19
|Фраттези Давиде
|4
|0.11
|Дефрель Грегоре
|2
|0.05
|Лопес Максим
|2
|0.05
|Джуричич Филип
|2
|0.05
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Айхан Кан
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Бога Жереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Самеле Луиджи
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медель Гари
|9
|1
|Сумаоро Адама
|6
|2
|Сориано Роберто
|5
|2
|Хикки Аарон
|8
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|7
|0
|Сванберг Маттиас
|7
|0
|Домингес Николас
|7
|0
|Арнаутович Марко
|6
|0
|Сансоне Никола
|6
|0
|Теате Артур
|6
|0
|Бонифаци Кевин
|3
|1
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Скорупски Лукаш
|4
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Дейкс Митчелл
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|13
|0
|Распадори Джакомо
|8
|1
|Берарди Доменико
|9
|0
|Скамакка Джанлука
|7
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|1
|Фраттези Давиде
|6
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Мюлдюр Мерт
|5
|0
|Кирикеш Влад
|4
|0
|Айхан Кан
|2
|1
|Энрике Матеус
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Траоре Хамед
|3
|0
|Консильи Андреа
|2
|0
|Тольян Йереми
|2
|0
|Харрауи Абдау
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|Нето Руан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
37
7 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
2
8%
4
11%
1-15
2
8%
10
27%
16-30
3
13%
7
19%
31-45
5
21%
2
5%
46-60
3
13%
6
16%
61-75
9
38%
8
22%
76-90
Пропущено
25
36
9 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 18
3
12%
7
19%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
6
24%
5
14%
46-60
5
20%
3
8%
61-75
5
20%
8
22%
76-90
Забито
20
24
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
3
15%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
5
21%
46-60
3
15%
7
29%
29%
61-75
6
30%
4
17%
76-90
Пропущено
29
30
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
3
10%
2
7%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
10
33%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
7
24%
0
0%
61-75
8
28%
11
37%
76-90
Забито
44
61
14 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 16
12 Не забивали 6
5
11%
5
8%
1-15
2
5%
14
23%
16-30
7
16%
10
16%
31-45
9
20%
7
11%
46-60
6
14%
13
21%
61-75
15
34%
12
20%
76-90
Пропущено
54
66
20 В 1-м тайме 32
34 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 34
6
11%
9
14%
1-15
7
13%
7
11%
16-30
7
13%
16
24%
31-45
9
17%
12
18%
46-60
12
22%
3
5%
61-75
13
24%
19
29%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2
Ювентус - Болонья 1:1 Болонья - Сампдория 2:0 Милан - Болонья 0:0 Болонья - Аталанта 0:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1
Сассуоло
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сассуоло - Удинезе 1:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Кальяри - Сассуоло 1:0
Сассуоло - Аталанта 2:1 Лацио - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Венеция - Сассуоло 1:4 Сассуоло - Фиорентина 2:1 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Рома 2:2 Ювентус - Сассуоло 2:1 Сампдория - Сассуоло 4:0 Торино - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Сассуоло - Верона 2:4 Эмполи - Сассуоло 1:5 Сассуоло - Дженоа 1:1 Сассуоло - Болонья 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|64 - 31
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Рома
|Заявка
|37
|17
|9
|11
|56 - 43
|60
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 47
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|62 - 56
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|46 - 38
|50
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|13
|11
|13
|64 - 63
|50
|12.
|Удинезе
|Заявка
|37
|10
|14
|13
|57 - 58
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|37
|11
|10
|16
|43 - 55
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|49 - 70
|38
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|10
|6
|21
|41 - 68
|36
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|37
|7
|10
|20
|33 - 74
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|33 - 65
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|4.
|Рома
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|26 - 16
|36
|5.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|34 - 25
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|25 - 24
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|31 - 29
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|28 - 44
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|37 - 36
|26
|8.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Торино
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|17 - 20
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|12.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|13.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|20 - 41
|18
|15.
|Салернитана
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|16 - 39
|16
|16.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|13 - 31
|13
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 1:3 Сассуоло
Исход игры
Болонья
55.4% (62)
Ничья
39.3% (44)
Сассуоло
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (52)
Меньше
50.94% (54)
Обе команды забьют
Да
79.25% (84)
Нет
20.75% (22)
Популярный счёт
2:1 Болонья
33.9% (38)
1:1 Ничья
29.5% (33)
1:0 Болонья
12.5% (14)
2:2 Ничья
6.3% (7)
2:0 Болонья
3.6% (4)
1:2 Сассуоло
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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