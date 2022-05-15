Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Denso Kasius предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Удар от ворот произведет Сассуоло

85' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Сассуоло

83' Удар от ворот произведет Сассуоло

82' Denso Kasius из команды Болонья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

80' Г О О О О Л - Скамакка Джанлука забивает с правой ноги!

80' ШАНС! Скамакка Джанлука вышел один на один с голкипером...

79' Удар от ворот произведет Болонья

78' Фраттези Давиде из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

78' Сумаоро Адама имел все шансы забить, но Андреа Консильи сделал отличный сейв!

77' Рожерио да Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Сансоне Никола из команды Болонья делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

77' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сассуоло будет все-таки засчитан.

76' Тактическая замена. Де Сильвестри Лоренцо уходит с поля и его заменяет Denso Kasius

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

75' Г О О О О Л - Вау! Берарди Доменико классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!

75' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Мюлдюр Мерт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Сассуоло выполняет удар от ворот.

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

66' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Болонья

65' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

63' Берарди Доменико из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

63' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

61' Матч возобновлен

61' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Сассуоло , будет отменен из-за фола.

60' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

60' Отличная возможность! Феррари Джанмарко упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

58' Плохо сыграл Кирикеш Влад - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Распадори Джакомо получил желтую карточку от судьи

57' Сассуоло выполняет удар от ворот.

56' Сориано Роберто из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Сассуоло выполняет удар от ворот.

52' Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Мюлдюр Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Берарди Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Матч возобновлен

50' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

50' Болонья выполняет удар от ворот.

49' Мюлдюр Мерт из команды Сассуоло делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

49' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

48' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

48' Энрике Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Игрок Берарди Доменико из команды Сассуоло неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Мюлдюр Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота