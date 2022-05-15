  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Наполи
 
Позже
Дженоа

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 113
Наполи 94.7% (107)
X 2.7% (3)
Дженоа 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Дженоа
1.82
4.56
4.84
Все Коэффициенты
Новости
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
11
Лосано
Ирвинг
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
13
Бани
Маттиа
55
Эстигор
Лео
4
Кришито
Доменико
99
Гальдамес
Пабло
47
Бадель
Милан
90
Портанова
Маноло
8
Амири
Надим
11
Гудмундссон
Альберт
45
Йебоа
Келвин
Наполи
4-2-3-1
Дженоа
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Дженоа

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

28 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:1
СA
6:0
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:4
СA
3:2
СA
6:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 13 0.36
Мертенс Дрис 11 (1) 0.31
Инсинье Лоренцо 10 (8) 0.28
Фабиан Руис 7 0.19
Зелиньски Пётр 5 0.14
Лосано Ирвинг 5 0.14
Ррахмани Амир 4 0.11
Элмас Эльиф 3 0.08
Кулибали Калиду 3 0.08
Петанья Андреа 3 0.08
Политано Маттео 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.25
Кришито Доменико 6 (6) 0.17
Фарес Мохамед 2 0.06
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Гудмундссон Альберт 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Амири Надим 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 5 1
Осимхен Виктор 5 1
Ррахмани Амир 5 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
Демме Диего 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Оспина Давид 1 0
Манолас Костас 1 0
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Уна Адам 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 12 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Эстигор Лео 2 2
Ровелла Николо 5 0
Бадель Милан 4 0
Дестро Маттиа 4 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Хефти Сильван 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Morten Frendrup 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
14
18 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 3
20 Не забивали 28
7
20%
2
14%
1-15
6
17%
1
7%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
8
23%
2
14%
46-60
4
11%
3
21%
61-75
5
14%
6
43%
76-90

Пропущено

15
31
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
20%
8
26%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
5
33%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90

Забито

34
14
14 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 3
19 Не забивали 27
4
12%
1
7%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
6
18%
1
7%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
4
12%
2
14%
61-75
7
21%
9
64%
76-90

Пропущено

15
24
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
5
21%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
6
40%
6
25%
76-90

Забито

69
28
32 В 1-м тайме 6
37 Во 2-м тайме 22
26 Забивали первыми 6
3 Не забивали 19
11
16%
3
11%
1-15
10
14%
2
7%
16-30
11
16%
1
4%
31-45
17
25%
2
7%
46-60
8
12%
5
18%
61-75
12
17%
15
54%
76-90

Пропущено

30
55
9 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 25
3
10%
12
22%
1-15
4
13%
4
7%
16-30
2
7%
9
16%
31-45
5
17%
8
15%
46-60
8
27%
9
16%
61-75
8
27%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1
Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1
Дженоа
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0
Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Рома Заявка 37 17 9 11 56 - 43 60
7. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 37 14 10 13 62 - 56 52
10. Торино Заявка 37 13 11 13 46 - 38 50
11. Сассуоло Заявка 37 13 11 13 64 - 63 50
12. Удинезе Заявка 37 10 14 13 57 - 58 44
13. Болонья Заявка 37 11 10 16 43 - 55 43
14. Эмполи Заявка 37 9 11 17 49 - 70 38
15. Специя Заявка 37 10 6 21 41 - 68 36
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 37 7 10 20 33 - 74 31
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 37 6 8 23 34 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 19 10 6 3 26 - 16 36
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 19 9 3 7 34 - 25 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 19 8 4 7 25 - 24 28
11. Удинезе Заявка 19 6 7 6 31 - 29 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 19 4 5 10 28 - 44 17
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Сассуоло Заявка 19 7 5 7 37 - 36 26
8. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Торино Заявка 19 5 6 8 17 - 20 21
11. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
12. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
13. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
14. Специя Заявка 19 5 3 11 20 - 41 18
15. Салернитана Заявка 19 4 4 11 16 - 39 16
16. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
17. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 19 3 4 12 13 - 31 13
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Фаббри Михаэль

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 113
    Наполи 94.7% (107)
    X 2.7% (3)
    Дженоа 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Дженоа
    1.82
    4.56
    4.84
    Все Коэффициенты
    Новости
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Дженоа от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 минуты.

      Главный судья: Фаббри Михаэль

      На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Наполи - Дженоа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Наполи - Дженоа

    Исход игры
    Наполи
    94.6% (105)
    Ничья
    2.7% (3)
    Дженоа
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.72% (44)
    Меньше
    57.28% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    35.92% (37)
    Нет
    64.08% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    43.2% (48)
    2:1 Наполи
    20.7% (23)
    1:0 Наполи
    8.1% (9)
    3:1 Наполи
    7.2% (8)
    3:0 Наполи
    5.4% (6)
    4:1 Наполи
    2.7% (3)
    3:2 Наполи
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Наполи
    Дженоа
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     