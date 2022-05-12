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Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Наполи
 
Позже
Дженоа

История личных встреч

Наполи
Дженоа

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед

28 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:1
СA
6:0
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:4
СA
3:2
СA
6:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 13 0.36
Мертенс Дрис 11 (1) 0.31
Инсинье Лоренцо 10 (8) 0.28
Фабиан Руис 7 0.19
Зелиньски Пётр 5 0.14
Лосано Ирвинг 5 0.14
Ррахмани Амир 4 0.11
Элмас Эльиф 3 0.08
Кулибали Калиду 3 0.08
Петанья Андреа 3 0.08
Политано Маттео 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.25
Кришито Доменико 6 (6) 0.17
Фарес Мохамед 2 0.06
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Гудмундссон Альберт 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Амири Надим 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Каллон Яя 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Кулибали Калиду 5 1
Осимхен Виктор 5 1
Ррахмани Амир 5 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
Демме Диего 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Мертенс Дрис 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Оспина Давид 1 0
Манолас Костас 1 0
Жуан Жезус 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Уна Адам 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 12 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Эстигор Лео 2 2
Ровелла Николо 5 0
Бадель Милан 4 0
Дестро Маттиа 4 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Хефти Сильван 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Morten Frendrup 1 0
Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
14
18 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 3
20 Не забивали 28
7
20%
2
14%
1-15
6
17%
1
7%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
8
23%
2
14%
46-60
4
11%
3
21%
61-75
5
14%
6
43%
76-90

Пропущено

15
31
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
20%
8
26%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
5
33%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90

Забито

34
14
14 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 3
19 Не забивали 27
4
12%
1
7%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
6
18%
1
7%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
4
12%
2
14%
61-75
7
21%
9
64%
76-90

Пропущено

15
24
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
5
21%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
6
40%
6
25%
76-90

Забито

69
28
32 В 1-м тайме 6
37 Во 2-м тайме 22
26 Забивали первыми 6
3 Не забивали 19
11
16%
3
11%
1-15
10
14%
2
7%
16-30
11
16%
1
4%
31-45
17
25%
2
7%
46-60
8
12%
5
18%
61-75
12
17%
15
54%
76-90

Пропущено

30
55
9 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 25
3
10%
12
22%
1-15
4
13%
4
7%
16-30
2
7%
9
16%
31-45
5
17%
8
15%
46-60
8
27%
9
16%
61-75
8
27%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1
Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1
Дженоа
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0
Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 36 24 8 4 64 - 31 80
2. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
3. Наполи Заявка 36 22 7 7 68 - 31 73
4. Ювентус Заявка 36 20 9 7 55 - 33 69
5. Лацио Заявка 36 18 8 10 72 - 53 62
6. Фиорентина Заявка 36 18 5 13 56 - 47 59
7. Рома Заявка 36 17 8 11 55 - 42 59
8. Аталанта Заявка 36 16 11 9 65 - 45 59
9. Верона Заявка 36 14 10 12 62 - 55 52
10. Торино Заявка 36 12 11 13 45 - 38 47
11. Сассуоло Заявка 36 12 11 13 61 - 62 47
12. Удинезе Заявка 36 10 14 12 55 - 55 44
13. Болонья Заявка 36 11 10 15 42 - 52 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 36 9 6 21 38 - 66 33
16. Сампдория Заявка 36 9 6 21 42 - 59 33
17. Салернитана Заявка 36 7 9 20 32 - 73 30
18. Кальяри Заявка 36 6 11 19 33 - 65 29
19. Дженоа Заявка 36 4 16 16 27 - 56 28
20. Венеция Заявка 36 6 7 23 33 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Фиорентина Заявка 18 12 2 4 36 - 20 38
3. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
4. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
5. Лацио Заявка 18 10 5 3 39 - 22 35
6. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
7. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
8. Верона Заявка 18 9 3 6 34 - 24 30
9. Торино Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 18 6 6 6 27 - 27 24
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 18 5 3 10 21 - 27 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Дженоа Заявка 18 3 8 7 14 - 24 17
17. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 18 3 6 9 17 - 35 15
20. Венеция Заявка 18 3 4 11 21 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 38 - 19 43
2. Наполи Заявка 18 12 4 2 34 - 15 40
3. Аталанта Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 18 10 5 3 32 - 21 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 18 7 3 8 30 - 27 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 18 4 7 7 26 - 29 19
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 18 3 6 9 18 - 31 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 18 4 3 11 17 - 28 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 18 3 5 10 14 - 35 14
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 39 минут.

    Главный судья: Фаббри Михаэль

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    • Прогнозы 40
    Наполи 100% (40)
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    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Дженоа
    1.87
    4.25
    4.50
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    Прогнозы на матч Наполи - Дженоа

    Исход игры
    Наполи
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (14)
    Меньше
    65% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (12)
    Нет
    70% (28)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    60% (24)
    2:1 Наполи
    25% (10)
    1:0 Наполи
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    3:1 Наполи
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