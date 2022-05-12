Стадион: Диего Армандо Марадона
История личных встреч
Наполи
Дженоа
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 5 побед
28 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|13
|0.36
|Мертенс Дрис
|11 (1)
|0.31
|Инсинье Лоренцо
|10 (8)
|0.28
|Фабиан Руис
|7
|0.19
|Зелиньски Пётр
|5
|0.14
|Лосано Ирвинг
|5
|0.14
|Ррахмани Амир
|4
|0.11
|Элмас Эльиф
|3
|0.08
|Кулибали Калиду
|3
|0.08
|Петанья Андреа
|3
|0.08
|Политано Маттео
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.25
|Кришито Доменико
|6 (6)
|0.17
|Фарес Мохамед
|2
|0.06
|Камбьясо Андреа
|1
|0.03
|Кайседо Фелипе
|1
|0.03
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Бадель Милан
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.03
|Мелегони Филиппо
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Амири Надим
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Йебоа Келвин
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Кулибали Калиду
|5
|1
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|Демме Диего
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Элмас Эльиф
|3
|0
|Мертенс Дрис
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Жуан Жезус
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|12
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Эстигор Лео
|2
|2
|Ровелла Николо
|5
|0
|Бадель Милан
|4
|0
|Дестро Маттиа
|4
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Йебоа Келвин
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Бани Маттиа
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Morten Frendrup
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
14
18 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 3
20 Не забивали 28
7
20%
2
14%
1-15
6
17%
1
7%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
8
23%
2
14%
46-60
4
11%
3
21%
61-75
5
14%
6
43%
76-90
Пропущено
15
31
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
20%
8
26%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
5
33%
6
19%
61-75
2
13%
7
23%
76-90
Забито
34
14
14 В 1-м тайме 3
20 Во 2-м тайме 11
15 Забивали первыми 3
19 Не забивали 27
4
12%
1
7%
1-15
4
12%
1
7%
16-30
6
18%
1
7%
31-45
9
26%
0
0%
46-60
4
12%
2
14%
61-75
7
21%
9
64%
76-90
Пропущено
15
24
3 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
1
7%
5
21%
31-45
3
20%
4
17%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
6
40%
6
25%
76-90
Забито
69
28
32 В 1-м тайме 6
37 Во 2-м тайме 22
26 Забивали первыми 6
3 Не забивали 19
11
16%
3
11%
1-15
10
14%
2
7%
16-30
11
16%
1
4%
31-45
17
25%
2
7%
46-60
8
12%
5
18%
61-75
12
17%
15
54%
76-90
Пропущено
30
55
9 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 25
3
10%
12
22%
1-15
4
13%
4
7%
16-30
2
7%
9
16%
31-45
5
17%
8
15%
46-60
8
27%
9
16%
61-75
8
27%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Торино - Наполи 0:1 Наполи - Сассуоло 6:1 Эмполи - Наполи 3:2 Наполи - Рома 1:1
Наполи - Фиорентина 2:3 Аталанта - Наполи 1:3 Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1
Дженоа
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0
Дженоа - Лацио 1:4 Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|64 - 31
|80
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|78 - 31
|78
|3.
|Наполи
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|68 - 31
|73
|4.
|Ювентус
|Заявка
|36
|20
|9
|7
|55 - 33
|69
|5.
|Лацио
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|72 - 53
|62
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 47
|59
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|55 - 42
|59
|8.
|Аталанта
|Заявка
|36
|16
|11
|9
|65 - 45
|59
|9.
|Верона
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|62 - 55
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|45 - 38
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|12
|11
|13
|61 - 62
|47
|12.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|14
|12
|55 - 55
|44
|13.
|Болонья
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 52
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|36
|9
|10
|17
|48 - 69
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|38 - 66
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|36
|9
|6
|21
|42 - 59
|33
|17.
|Салернитана
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|32 - 73
|30
|18.
|Кальяри
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|33 - 65
|29
|19.
|Дженоа
|Заявка
|36
|4
|16
|16
|27 - 56
|28
|20.
|Венеция
|Заявка
|36
|6
|7
|23
|33 - 68
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|45 - 16
|42
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|36 - 20
|38
|3.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|5.
|Лацио
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|39 - 22
|35
|6.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|7.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|8.
|Верона
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 24
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 27
|24
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 27
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|14 - 24
|17
|17.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|19.
|Салернитана
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|20.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|21 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|38 - 19
|43
|2.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|34 - 15
|40
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|34 - 17
|39
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|30 - 27
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|26 - 29
|19
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 31
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 28
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|14 - 35
|14
|19.
|Венеция
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 30
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
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- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Дженоа
Исход игры
Наполи
100% (40)
Ничья
0% (0)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35% (14)
Меньше
65% (26)
Обе команды забьют
Да
30% (12)
Нет
70% (28)
Популярный счёт
2:0 Наполи
60% (24)
2:1 Наполи
25% (10)
1:0 Наполи
5% (2)
3:1 Наполи
5% (2)
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